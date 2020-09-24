Зеленский в ООН: Единственный рецепт лечения кровоточащей раны в центре Европы - деоккупация Крыма и Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский призвал международных партнеров участвовать в создании международной платформы для защиты прав жителей Крыма и деоккупации полуострова.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Пользуясь случаем, хочу пригласить наших друзей к участию в создании международной "Крымской платформы" с целью совместных действий для защиты прав крымчан и деоккупации полуострова", - сказал Зеленский в своем видеовыступлении на пленарном заседании 75-й сессии Генассамблеи ООН.

Президент также призвал поддержать обновленную резолюцию "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, Украина", которая будет вынесена на рассмотрение Генеральной Ассамблеи до конца 2020 года.

"Самое главное: вопросы Крыма и Донбасса не должны стать привычными элементами международного пейзажа, где только доклады, тематические встречи и протокольные заявления к годовщине оккупации будут считаться достаточной формой международной реакции. Наоборот – пока рана в центре Европы кровоточит, боль будет чувствовать весь мир. И единственным рецептом эффективного лечения является лишь деоккупация Крыма и Донбасса", - подчеркнул Зеленский.

