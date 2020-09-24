Зеленский в ООН: Единственный рецепт лечения кровоточащей раны в центре Европы - деоккупация Крыма и Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский призвал международных партнеров участвовать в создании международной платформы для защиты прав жителей Крыма и деоккупации полуострова.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Пользуясь случаем, хочу пригласить наших друзей к участию в создании международной "Крымской платформы" с целью совместных действий для защиты прав крымчан и деоккупации полуострова", - сказал Зеленский в своем видеовыступлении на пленарном заседании 75-й сессии Генассамблеи ООН.
Президент также призвал поддержать обновленную резолюцию "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, Украина", которая будет вынесена на рассмотрение Генеральной Ассамблеи до конца 2020 года.
"Самое главное: вопросы Крыма и Донбасса не должны стать привычными элементами международного пейзажа, где только доклады, тематические встречи и протокольные заявления к годовщине оккупации будут считаться достаточной формой международной реакции. Наоборот – пока рана в центре Европы кровоточит, боль будет чувствовать весь мир. И единственным рецептом эффективного лечения является лишь деоккупация Крыма и Донбасса", - подчеркнул Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- Петро Олексійович! Скажіть, як змінилась ваш життєдіяльність після того, як закінчилась Ваша каденція в якості Президента України? Мабуть, ви відчуваєте полегшення - спав тягар відповідальності за країну?
- Та ви що! Яке полегшення?!... Уявляєте, кожну ніч я змушений обходить усі міста і села України і насирать у штани всім прибічникам нині діючого президента!!! Тут ніякого здоров»я не вистачить…
Офіцерам, що мали б контактувати з Зеленським під час військових навчань "Об'єднані зусилля-2020", наказали здати свою зброю
Сцыкло боится своей Армии, видно понимает, как военные его сильно "любят".
Про яку кримську платформу і спільні діі проти росіі ти базікаєш ?
Тільки сильна украінська армія і могутнє , ******* озброєння нам потрібно для боротьби із московітами , затям це !!
П.Порошенко
Зачем он приказал посадить
В тюрьму Антоненко и Кузьменко ?
и зрадулечка, естественно.
Вопрос: Через сколько больной выздоровеет?
Так и с Крымом. Крым не оккупирован а аннексирован! Не хотят возвращения?
Соответственно этому и механизм возврата территории.
Для прекращения оккупации, достаточно вывода вражеских войск.