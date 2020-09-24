РУС
Зеленский в ООН: Единственный рецепт лечения кровоточащей раны в центре Европы - деоккупация Крыма и Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский призвал международных партнеров участвовать в создании международной платформы для защиты прав жителей Крыма и деоккупации полуострова.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Пользуясь случаем, хочу пригласить наших друзей к участию в создании международной "Крымской платформы" с целью совместных действий для защиты прав крымчан и деоккупации полуострова", - сказал Зеленский в своем видеовыступлении на пленарном заседании 75-й сессии Генассамблеи ООН.

Президент также призвал поддержать обновленную резолюцию "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, Украина", которая будет вынесена на рассмотрение Генеральной Ассамблеи до конца 2020 года.

"Самое главное: вопросы Крыма и Донбасса не должны стать привычными элементами международного пейзажа, где только доклады, тематические встречи и протокольные заявления к годовщине оккупации будут считаться достаточной формой международной реакции. Наоборот – пока рана в центре Европы кровоточит, боль будет чувствовать весь мир. И единственным рецептом эффективного лечения является лишь деоккупация Крыма и Донбасса", - подчеркнул Зеленский.

Зеленский Владимир (21647) Крым (26451) ООН (4227) Донбасс (26960)
+22
"Нада токо пиристать стрилять" и все само порешается
показать весь комментарий
24.09.2020 00:33 Ответить
+17
А го ти робиш для цього, поц? Ти заборонив навіть отвєтку і розвідку. Говнокомандувач.
показать весь комментарий
24.09.2020 00:37 Ответить
+12
У офіцерів ЗСУ відібрали зброю перед візитом Зеленського на військові навчання

Офіцерам, що мали б контактувати з Зеленським під час військових навчань "Об'єднані зусилля-2020", наказали здати свою зброю
Сцыкло боится своей Армии, видно понимает, как военные его сильно "любят".
показать весь комментарий
24.09.2020 01:09 Ответить
"Нада токо пиристать стрилять" и все само порешается
показать весь комментарий
24.09.2020 00:33 Ответить
У петиков кризис жанра? Или уже спят основные?
показать весь комментарий
24.09.2020 01:08 Ответить
У вас уже давно "криза жанру"... Вже півтора року Порошенко не при владі, але кожен ранок, ще вдосвіта, поки ви спите, обходить ваші житла і ретельно сере вам в штани...
показать весь комментарий
24.09.2020 10:41 Ответить
именно так и поступал Петрусь
показать весь комментарий
24.09.2020 06:20 Ответить
Інтерв»ю:
- Петро Олексійович! Скажіть, як змінилась ваш життєдіяльність після того, як закінчилась Ваша каденція в якості Президента України? Мабуть, ви відчуваєте полегшення - спав тягар відповідальності за країну?
- Та ви що! Яке полегшення?!... Уявляєте, кожну ніч я змушений обходить усі міста і села України і насирать у штани всім прибічникам нині діючого президента!!! Тут ніякого здоров»я не вистачить…
показать весь комментарий
24.09.2020 10:49 Ответить
Его, по-ходу, биндера покусал...
показать весь комментарий
24.09.2020 00:36 Ответить
А го ти робиш для цього, поц? Ти заборонив навіть отвєтку і розвідку. Говнокомандувач.
показать весь комментарий
24.09.2020 00:37 Ответить
Более того, канцлер ФРГ Вилли Брандт в 70-е даже признал ГДР, хотя предыдущее правительство христиан-демократов это отказывалось делать наотрез (почитайте про Ostpolitik), установил с ними дружеские отношения, в ГДР начали смотреть ФРГшное телевидение, созваниваться со своими родственниками в ФРГ, Брандт получил Нобелевку за мир и впоследствии ГДР вернулась в ФРГ. Выигрышный стратегий больше, чем одна.
показать весь комментарий
24.09.2020 01:28 Ответить
Кац, здесь бояры нет)))
показать весь комментарий
24.09.2020 00:54 Ответить
Декларации Зе согласованы с свинособаками на период предвыборный.
показать весь комментарий
24.09.2020 00:50 Ответить
Вован такой умный - так прям и хочется его накуй послать!!! Опять звиздеж !!! Если так то выходи с Нормандского формата т.к. он бесперспективный и переходи к сбору за одним столом всех подписантов Будапештского договора !!! И в путь !!! .. а так это смахивает как один клоун который очень похож на порно-актрису пытается выпросить денег у сильных мира сего якобы на залечивания кровоточащей раны в центре Европы ...(рыгающий смайлик)
показать весь комментарий
24.09.2020 00:53 Ответить
І хто це бубочці пістона вставив, що він так рохбазікався?
показать весь комментарий
24.09.2020 00:53 Ответить
догадайся без дядьки Сема не обошлось
показать весь комментарий
24.09.2020 01:49 Ответить
Интересно, он читал текст до того как его озвучить?) Если читал, да еще и осмыслил, то он гляди так скоро станет биндеровцем и русофобом)))
показать весь комментарий
24.09.2020 00:53 Ответить
Лучше бы он это объяснил своим засЛанцам в Минске. А пока, с его подачи они там всё делают с точностью до наоборот.
показать весь комментарий
24.09.2020 10:53 Ответить
Покуда они еще ничего не делают... Только говорят... проверяют нашу реакцию) И прикрываются тем что народ против.... Главное, чтобы ничего не подписывали...
показать весь комментарий
24.09.2020 11:10 Ответить
Єдиним способом вилікувати цю "рану Європи" є поява однієї-однісінької крапочки на карті: де сходяться український, фінський і китайський кордони.
показать весь комментарий
24.09.2020 00:54 Ответить
У офіцерів ЗСУ відібрали зброю перед візитом Зеленського на військові навчання

Офіцерам, що мали б контактувати з Зеленським під час військових навчань "Об'єднані зусилля-2020", наказали здати свою зброю
Сцыкло боится своей Армии, видно понимает, как военные его сильно "любят".
показать весь комментарий
24.09.2020 01:09 Ответить
Ну это было ожидаемо. Если не ошибаюсь еще в прошлом году на учениях у военных даже обоймы с холостыми патронами отбирали, так сказать "во избежание"....
показать весь комментарий
24.09.2020 01:31 Ответить
Как так? Ведь военные за него голосовали!
показать весь комментарий
24.09.2020 07:45 Ответить
Вова , ніхто крім нас украінців не буде воювати із рашинським агресором на своій , Богом даній землі !
Про яку кримську платформу і спільні діі проти росіі ти базікаєш ?
Тільки сильна украінська армія і могутнє , ******* озброєння нам потрібно для боротьби із московітами , затям це !!
показать весь комментарий
24.09.2020 01:11 Ответить
Військового щляху вирішення проблеми Донбасу не існує!
П.Порошенко
показать весь комментарий
24.09.2020 06:23 Ответить
Так и Голда Меир говорила что у Израиля нет ядерного оружия))) Говорить можно все что угодно... Лишь бы уши свободные были)))
показать весь комментарий
24.09.2020 11:13 Ответить
Никто не спросил подонка,
Зачем он приказал посадить
В тюрьму Антоненко и Кузьменко ?
показать весь комментарий
24.09.2020 01:15 Ответить
Кац, палишся. По-перше- вони не друзі хорта, по-друге Порох до відсидки хорта і до його звільнення не має відношення. Це в рашапомийках розганяли фейк про те, що його засудили за "наругу над портретом Пороха". Міняй методичку
показать весь комментарий
24.09.2020 05:34 Ответить
Зеленский скот
показать весь комментарий
24.09.2020 01:15 Ответить
правильно сказал.
и зрадулечка, естественно.
показать весь комментарий
24.09.2020 03:02 Ответить
Путин не отдаст земли захваченные. Единственный способ вернуть их - это отвоевать!!!
показать весь комментарий
24.09.2020 03:15 Ответить
А чи не простіше працювати за його методою? Прибрати ***** за допомогою "Новачка" (купити можна все і всіх). У Хабаровську за допомогою кількох загиблих підпалити бунт, у Чечні "невідомі в формі армії рф" розстріляють кількох Кадирівців- і кацапня сама піде з України.
показать весь комментарий
24.09.2020 05:39 Ответить
Ти чиїх будеш?))
показать весь комментарий
24.09.2020 06:46 Ответить
Россия может вернуть захваченное, если опять окажется в том же положении, в каком оказалась в 90-х при низкой цене на нефть.
показать весь комментарий
24.09.2020 07:49 Ответить
И как это Молдове помогло в Приднестровье?)
показать весь комментарий
24.09.2020 11:16 Ответить
В те времена была ситуация разброда и шатания, и в "новой России" слишком многие видели некоего "гаранта демократии и стабильности". Сейчас - другое дело: в той же Молдове большинство всё поняло.
показать весь комментарий
24.09.2020 14:54 Ответить
Да я это понял, что в ней там что видели))) Я о другом... Я том, что даже в "том положении", рашка все равно остается образованием с имперскими замашками и никому ничего САМА не отдает... У нее все нужно ОТВОЕВЫВАТЬ... Естественно, когда она будет "в том состоянии" это будет делать легче... Но не сильно....
показать весь комментарий
24.09.2020 15:40 Ответить
Мавзолейные хмыри полюбили Белорусь ПОЦтриоты кремля учат белоруську мову...даже Михалков и Познер...
показать весь комментарий
24.09.2020 06:35 Ответить
Ддя того, чтобы начать деоккупацию, нужно хотя бы называть оккупанта. А то, если слушать зелёное говно, нас оккупируют то ли с Альфа-Центавра, то ли с невидимой галактики вообще. ****, ну как можно даже в таком ясном деле так обсцыкаться и обсираться. А потом залётные на Цензор зелёные мухи удивляются, что спамлят даже правильные картинки. А это потому, что если знаешь, что "я же ваш" - агент врага, то все равно срываешь с него даже правильную форму.
показать весь комментарий
24.09.2020 08:04 Ответить
У больного цирроз печени а его лечат от острого тонзилита.
Вопрос: Через сколько больной выздоровеет?
Так и с Крымом. Крым не оккупирован а аннексирован! Не хотят возвращения?
показать весь комментарий
24.09.2020 08:49 Ответить
Крим саме окупований. Анексія- коли жертва погоджується з її результатами. Щось не пригадаю, щоб Україна погодилася, що Крим- це РФ
показать весь комментарий
24.09.2020 09:38 Ответить
Аннексия - это насильственное присоединение. Добровольное, ну или добровольно-принудительное, как это было с Судетской областью, - аншлюс
показать весь комментарий
24.09.2020 11:01 Ответить
annexio, от лат. annexus - «присоединённый») - насильственное присоединение государством всей или части территории другого государства в одностороннем порядке.
Соответственно этому и механизм возврата территории.
Для прекращения оккупации, достаточно вывода вражеских войск.
показать весь комментарий
24.09.2020 11:50 Ответить
Зашёл чисто посмотреть, а в этой-то новости что может педронавтам не понравиться... Ну что ж... Всё незыблемо, петекантропы по-прежнему упоротые сектанты "сывочолого гетьмана"...)))
показать весь комментарий
24.09.2020 09:35 Ответить
І це при тому, що їхній соєвий монарх тільки й бубонів про мирне вирішення
показать весь комментарий
24.09.2020 09:52 Ответить
пуйлу про це сказав? Чи тільки наших розвідників вмієш здавати?
показать весь комментарий
24.09.2020 09:36 Ответить
Если послушать Зе на международной арене, нечего сказать, патриот и большой политик, а посмотришь на его кадровую поьитику, то видим коллаборанта и агента беса путлера, кстати аналогичную картину мы видели с шоколадом, значит на финише блазень получит 8% избирателей.
показать весь комментарий
24.09.2020 11:29 Ответить
 
 