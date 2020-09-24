На Львовщине блокирована кража нефти через врезку в магистральный нефтепровод "Дружба", - ГФС. ФОТО

Правоохранители блокировали деятельность организованной преступной группы, которая длительное время осуществляла кражу нефтепродуктов из магистрального нефтепровода "Дружба" НАК "Нафтогаз Украины" на территории Львовской области.

23 сентября шестеро участников группы задержаны на "горячем" во время выкачивания нефти.

Обнаружено и изъято оружие, технические средства для перекачки нефтепродуктов, грузовые автомобили с цистернами и другие емкости, заполненные похищенными нефтепродуктами в общем количестве 150 кубов.





В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению всего круга участников преступной группы, и документирования возможно причастных к противоправной деятельности должностных лиц правоохранительных органов региона и причиненного ущерба государственному предприятию.





Открыто уголовное производство по ст. 292 УК Украины (повреждение объектов магистральных или промышленных нефте-, газо-, конденсатопроводов и нефтепродуктопроводов)