РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4959 посетителей онлайн
Новости
6 366 13

На Львовщине блокирована кража нефти через врезку в магистральный нефтепровод "Дружба", - ГФС. ФОТО

Правоохранители блокировали деятельность организованной преступной группы, которая длительное время осуществляла кражу нефтепродуктов из магистрального нефтепровода "Дружба" НАК "Нафтогаз Украины" на территории Львовской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

На Львовщине блокирована кража нефти через врезку в магистральный нефтепровод Дружба, - ГФС 01

23 сентября  шестеро участников группы задержаны на "горячем" во время выкачивания нефти.

Обнаружено и изъято оружие, технические средства для перекачки нефтепродуктов, грузовые автомобили с цистернами и другие емкости, заполненные похищенными нефтепродуктами в общем количестве 150 кубов.

На Львовщине блокирована кража нефти через врезку в магистральный нефтепровод Дружба, - ГФС 02
На Львовщине блокирована кража нефти через врезку в магистральный нефтепровод Дружба, - ГФС 03

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На Харьковщине разоблачили масштабное хищение нефти из государственного нефтепровода, - СБУ. ВИДЕО+ФОТО

В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению всего круга участников преступной группы, и документирования возможно причастных к противоправной деятельности должностных лиц правоохранительных органов региона и причиненного ущерба государственному предприятию.

На Львовщине блокирована кража нефти через врезку в магистральный нефтепровод Дружба, - ГФС 04
На Львовщине блокирована кража нефти через врезку в магистральный нефтепровод Дружба, - ГФС 05

Читайте также: На Ивано-Франковщине блокирована нелегальная добыча нефти из государственной скважины, - СБУ. ФОТО

Открыто уголовное производство по ст. 292 УК Украины (повреждение объектов магистральных или промышленных нефте-, газо-, конденсатопроводов и нефтепродуктопроводов)

Автор: 

нефть (1970) правоохранительные органы (2972) силовики (2800) нефтепровод (112) ГФС (3600) Львовская область (2987)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
на территории Львовской области Длительное время осуществлялась кража нефтепродуктов. Видно для усиления патриотических мотивов. Наверно
показать весь комментарий
24.09.2020 01:13 Ответить
+2
маленький жербо, мне грустно( Эх, вы
показать весь комментарий
24.09.2020 01:49 Ответить
+2
Дружбой уже не пахнет, пора переименовывать
показать весь комментарий
24.09.2020 06:55 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
на территории Львовской области Длительное время осуществлялась кража нефтепродуктов. Видно для усиления патриотических мотивов. Наверно
показать весь комментарий
24.09.2020 01:13 Ответить
Наверное тебе просто завидно!
Хоть и приятно, что ты думаешь, что на Львовщине все население сплошь 100%-ные патриоты.
показать весь комментарий
24.09.2020 01:34 Ответить
маленький жербо, мне грустно( Эх, вы
показать весь комментарий
24.09.2020 01:49 Ответить
Для поддержания традиций и навыков. Пересиленцы, бешенцы...
показать весь комментарий
24.09.2020 07:08 Ответить
галачина сами бандиты
показать весь комментарий
24.09.2020 01:39 Ответить
Кацапня на гавно исходит
показать весь комментарий
24.09.2020 08:00 Ответить
Тю, 150 кубов насадили у пыни, да за это нужно давать звезду героя , типо, за подрывную леятельность против мордора ... КАКИХ-то 150 КУБОВ... Пыня на углеводородах миллиардами ворочает, - обувает своих лаптеунтов... Повязали... не, это просто антипатриотический проступок.
показать весь комментарий
24.09.2020 03:19 Ответить
Жаль ребят, мусора мрази, нафтогаз обдирает
нищих украинцев, почему нафтогазу можно нефть воровать у украинцев , а им у нафтогаза нельзя ?
показать весь комментарий
24.09.2020 03:21 Ответить
150 кубов насадили у пыни, да за это нужно давать звезду героя , типо, за подрывную леятельность против мордора

почему нафтогазу можно нефть воровать у украинцев , а им у нафтогаза нельзя ?

Ты у нас такой дурак по субботам или так. У кого украли? У тебя и украли.
1. пыня с помощью Украины продаёт нефть на Запад. Если потери при транспортировке больше заложенного процента транспортная компания покрывает недостачу. Пыня не в убытках.
2. Это не бензин - нефть сырьё мало кому нужное. Эти 150 тонн влили как добытую на месте и получили из казны настоящие деньги. В Бориславе для этого псевдо скважины и бурят.

Новую скважину «Укрнафты» начали бурить на Верхнемасловецком месторождении во Львовской области в 10 км от г. Борислав. Верхнемасловецкое месторождение (верхние горизонты) разрабатывается с 2002 года. Оно состоит из 12 скважин, 10 из которых действующие. Средний объем добычи на месторождении - около 210 тонн нефти/сутки.
Источник: https://kosatka.media/category/neft/news/dobycha-nefti-v-karpatah-kak-proishodit-skolko-stoit-i-kak-prodaetsya
показать весь комментарий
24.09.2020 09:21 Ответить
Ваапе- та вы ранты спутал, как и то , шо любите кидаться в крайности... Вам обязательно нужно превысить лимит допустимых потерь... во-зможно патриоты пожадничали поделиться откатом, дык их другие сменят... А то шо государству досталась менее трудозатратная нефт, дык шо в том плохого...ХМЫ... Явно вам не довподобы , когды и овцы целы, и волк сыт, и пыня в накладе... К чему бы это? мож ошибаюсь , но шобы развеять сомнения , скажите, пыня - поц?
показать весь комментарий
24.09.2020 12:23 Ответить
Вот тут то я дала Маху. Должна признаться что давая ответ на Ваш комментарий я не знала (и сейчас не знаю) кто такой пыня. Но Путин - ***** однозначно.
показать весь комментарий
24.09.2020 13:12 Ответить
Дружбой уже не пахнет, пора переименовывать
показать весь комментарий
24.09.2020 06:55 Ответить
 
 