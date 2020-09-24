На Львовщине блокирована кража нефти через врезку в магистральный нефтепровод "Дружба", - ГФС. ФОТО
Правоохранители блокировали деятельность организованной преступной группы, которая длительное время осуществляла кражу нефтепродуктов из магистрального нефтепровода "Дружба" НАК "Нафтогаз Украины" на территории Львовской области.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.
23 сентября шестеро участников группы задержаны на "горячем" во время выкачивания нефти.
Обнаружено и изъято оружие, технические средства для перекачки нефтепродуктов, грузовые автомобили с цистернами и другие емкости, заполненные похищенными нефтепродуктами в общем количестве 150 кубов.
В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению всего круга участников преступной группы, и документирования возможно причастных к противоправной деятельности должностных лиц правоохранительных органов региона и причиненного ущерба государственному предприятию.
Открыто уголовное производство по ст. 292 УК Украины (повреждение объектов магистральных или промышленных нефте-, газо-, конденсатопроводов и нефтепродуктопроводов)
Хоть и приятно, что ты думаешь, что на Львовщине все население сплошь 100%-ные патриоты.
нищих украинцев, почему нафтогазу можно нефть воровать у украинцев , а им у нафтогаза нельзя ?
Ты у нас такой дурак по субботам или так. У кого украли? У тебя и украли.
1. пыня с помощью Украины продаёт нефть на Запад. Если потери при транспортировке больше заложенного процента транспортная компания покрывает недостачу. Пыня не в убытках.
2. Это не бензин - нефть сырьё мало кому нужное. Эти 150 тонн влили как добытую на месте и получили из казны настоящие деньги. В Бориславе для этого псевдо скважины и бурят.
Новую скважину «Укрнафты» начали бурить на Верхнемасловецком месторождении во Львовской области в 10 км от г. Борислав. Верхнемасловецкое месторождение (верхние горизонты) разрабатывается с 2002 года. Оно состоит из 12 скважин, 10 из которых действующие. Средний объем добычи на месторождении - около 210 тонн нефти/сутки.
