ОБСЕ зафиксировала 157 нарушений режима прекращения огня на Донбассе за сутки, с начала перемирия - 1228

Спецмиссия ОБСЕ за сутки зафиксировала 157 нарушений в Донецкой области. Нарушения зафиксированы 22 сентября.

Как инфоормирует Цензор.НЕТ, об этом ижет речь в отчете СММ ОБСЕ за 23 сентября.

В Донецкой области Миссия зафиксировала 157 нарушений режима прекращения огня (по оценке, некоторые произошли предположительно в связи проведением учений с боевой стрельбой, включая 7 взрывов неопределенного происхождения), при этом практически все нарушения произошли в районах к северо-востоку от участка разведения в районе н. п. Петровское (неподконтрольный правительству, 41 км к югу от Донецка) (см. ниже) и к северо-востоку от н. п. Лебединское подконтрольный правительству, 99 км к югу от Донецка). В предыдущий отчетный период зафиксировано 1 нарушение режима прекращение огня.

В Луганской области СММ не зафиксировала ни одного нарушения режима прекращения огня в течение текущего и предыдущего отчетных периодов. Ранее Миссия зафиксировала нарушения режима прекращения огня в Луганской области 20 сентября (см. Ежедневный отчет СММ от 21 сентября 2020 года).

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОБСЕ обнаружила на оккупированном Донбассе более 20 РСЗО, размещенных с нарушением линий отвода, - отчет

После заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля, на котором была достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, начиная с 00:01 27 июля до конца отчетного периода Миссия зафиксировала в общей сложности 1 228 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях (в том числе 217 взрывов, 9 пролетевших неопределенных боеприпасов и 13 осветительных ракет, а также 989 очередей и выстрелов).