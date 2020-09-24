ОБСЕ зафиксировала 157 нарушений режима прекращения огня на Донбассе за сутки, с начала перемирия - 1228
Спецмиссия ОБСЕ за сутки зафиксировала 157 нарушений в Донецкой области. Нарушения зафиксированы 22 сентября.
Как инфоормирует Цензор.НЕТ, об этом ижет речь в отчете СММ ОБСЕ за 23 сентября.
В Донецкой области Миссия зафиксировала 157 нарушений режима прекращения огня (по оценке, некоторые произошли предположительно в связи проведением учений с боевой стрельбой, включая 7 взрывов неопределенного происхождения), при этом практически все нарушения произошли в районах к северо-востоку от участка разведения в районе н. п. Петровское (неподконтрольный правительству, 41 км к югу от Донецка) (см. ниже) и к северо-востоку от н. п. Лебединское подконтрольный правительству, 99 км к югу от Донецка). В предыдущий отчетный период зафиксировано 1 нарушение режима прекращение огня.
В Луганской области СММ не зафиксировала ни одного нарушения режима прекращения огня в течение текущего и предыдущего отчетных периодов. Ранее Миссия зафиксировала нарушения режима прекращения огня в Луганской области 20 сентября (см. Ежедневный отчет СММ от 21 сентября 2020 года).
После заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля, на котором была достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, начиная с 00:01 27 июля до конца отчетного периода Миссия зафиксировала в общей сложности 1 228 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях (в том числе 217 взрывов, 9 пролетевших неопределенных боеприпасов и 13 осветительных ракет, а также 989 очередей и выстрелов).
Дзвінок у поліцію: -Мою хату обстрілюють! Зробіть щось!
А у відповідь: -Вбиті чи поранені є? Немає? Тоді все добре - сидіть вдома, не провокуйте нападників і буде вам щастя!
Ну і в звіті, звісно, буде написане "Порушень правопорядку не було"...
Ось такий абсурд спадає мені на думку, коли я чую про "зелене перемир`я" і читаю звіти про ситуацію в зоні ООС...
Сам же придумал или "новини з фронту"?
Але якщо тебе цікавить, чому саме таку анологію я привів у абсурдній ситуації, то поясню: розумова діяльність тих, що "папріколу" хоч і набагато вища тих, які "какаяразніца", але все одно не можуть провести простий аналіз "причина-наслідок" на ситуації, яка не пов'язана з їх повсякденням. А от хата, дзвінок, поліція - доволі звичні речі. Може хоч на такому прикладі до них та подібним до них дойде абсурдність ситуації.
Сподіваюсь така відповідь вже не викличе у тебе питань.