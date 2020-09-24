РУС
Агрессия России против Украины
ОБСЕ зафиксировала 157 нарушений режима прекращения огня на Донбассе за сутки, с начала перемирия - 1228

ОБСЕ зафиксировала 157 нарушений режима прекращения огня на Донбассе за сутки, с начала перемирия - 1228

Спецмиссия ОБСЕ за сутки зафиксировала 157 нарушений в Донецкой области. Нарушения зафиксированы 22 сентября.

Как инфоормирует Цензор.НЕТ, об этом ижет речь в отчете СММ ОБСЕ за 23 сентября.

В Донецкой области Миссия зафиксировала 157 нарушений режима прекращения огня (по оценке, некоторые произошли предположительно в связи проведением учений с боевой стрельбой, включая 7 взрывов неопределенного происхождения), при этом практически все нарушения произошли в районах к северо-востоку от участка разведения в районе н. п. Петровское (неподконтрольный правительству, 41 км к югу от Донецка) (см. ниже) и к северо-востоку от н. п. Лебединское подконтрольный правительству, 99 км к югу от Донецка). В предыдущий отчетный период зафиксировано 1 нарушение режима прекращение огня.

В Луганской области СММ не зафиксировала ни одного нарушения режима прекращения огня в течение текущего и предыдущего отчетных периодов. Ранее Миссия зафиксировала нарушения режима прекращения огня в Луганской области 20 сентября (см. Ежедневный отчет СММ от 21 сентября 2020 года).

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОБСЕ обнаружила на оккупированном Донбассе более 20 РСЗО, размещенных с нарушением линий отвода, - отчет

После заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля, на котором была достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, начиная с 00:01 27 июля до конца отчетного периода Миссия зафиксировала в общей сложности 1 228 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях (в том числе 217 взрывов, 9 пролетевших неопределенных боеприпасов и 13 осветительных ракет, а также 989 очередей и выстрелов).

нарушения (951) ОБСЕ (4897) Донбасс (26960)
Обсевсевреттамтишинавовазеленскийтаксказал.😂
24.09.2020 07:26 Ответить
а зеленое минобороны два. и не надо тут качать лодку. зеленую крысу тошнит!
24.09.2020 08:02 Ответить
Абсурдна ситуація:
Дзвінок у поліцію: -Мою хату обстрілюють! Зробіть щось!
А у відповідь: -Вбиті чи поранені є? Немає? Тоді все добре - сидіть вдома, не провокуйте нападників і буде вам щастя!
Ну і в звіті, звісно, буде написане "Порушень правопорядку не було"...
Ось такий абсурд спадає мені на думку, коли я чую про "зелене перемир`я" і читаю звіти про ситуацію в зоні ООС...
24.09.2020 08:04 Ответить
Хорошо что перемирие.
показать весь комментарий
24.09.2020 07:49 Ответить
И часто у вас такое?
24.09.2020 08:13 Ответить
Тупе запитання - в стилі ватника і зедебіла
24.09.2020 08:52 Ответить
Это в стиле психиатров.
24.09.2020 09:05 Ответить
Коли новини з фронту різко відрізняються від заяв "миролюбців" та "уставших ат вайньі". Особливо, коли переможно ці капітулянти повідомляють про те, що погодили ще кілька дільниць відведення військ.
24.09.2020 11:00 Ответить
Я про "дзвінок у поліцію".
Сам же придумал или "новини з фронту"?
24.09.2020 11:03 Ответить
А тобі дуже хочеться побачити в житті таку абсрдну ситуацію? Може ще й прийняти в ній участь? До чого ці питання?
Але якщо тебе цікавить, чому саме таку анологію я привів у абсурдній ситуації, то поясню: розумова діяльність тих, що "папріколу" хоч і набагато вища тих, які "какаяразніца", але все одно не можуть провести простий аналіз "причина-наслідок" на ситуації, яка не пов'язана з їх повсякденням. А от хата, дзвінок, поліція - доволі звичні речі. Може хоч на такому прикладі до них та подібним до них дойде абсурдність ситуації.
Сподіваюсь така відповідь вже не викличе у тебе питань.
24.09.2020 14:42 Ответить
ОБСЄ зафіксувала 157 порушень режиму припинення вогню на Донбасі за добу, від початку перемир'я - 1228 - Цензор.НЕТ 3740
24.09.2020 08:07 Ответить
только в голове зеленсклго ,соблюдается режим тишини ,на донбасе, зе ,не противно брехать тебе, ведь народ умнее затебя,,еще инаказивить наших воинов,которие дадут в ответ кацапам, позорище а не президент,,,
24.09.2020 09:10 Ответить
Ну зачем так обсирать "достижения перемирья" найвэлычнишым? Могли бы и промолчать.
24.09.2020 09:19 Ответить
та брешуть. зеліки сказали два. а те що поранені так то на невідомому пристрої. мабуть пристрій з марса впав
24.09.2020 18:39 Ответить
 
 