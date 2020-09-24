Дуда в ООН призвал объединиться против агрессии России в Украине и Грузии

В противодействии российской агрессии против Украины и Грузии ключевая роль принадлежит международной солидарности.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил президент Польши Анджей Дуда во время дебатов в формате видеоконференции на 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

"Очень важно обеспечить сотрудничество между государствами в ситуациях, когда нарушаются фундаментальные нормы международного права, как в случае агрессии РФ против Грузии и Украины", - сказал Дуда.

Он отметил, что "в мире не может и не будет достигнут прочный мир, пока не будет уважаться закон".

"Что касается кризиса качества отношений между государствами, то хочу отметить, что одним из неизменных приоритетов Польши является вопрос уважения к международному праву", - отметил президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Недопустимо, когда суверенитет независимого государства нарушает один из постоянных членов Совбеза ООН", - Зеленский

Дуда добавил, что в своей деятельности в рамках ООН Польша "последовательно обращала внимание на фундаментальную роль международного права в сохранении глобальной архитектуры безопасности".

Как сообщалось, 21 сентября началась семьдесят пятая сессия Генассамблеи ООН. Главы государств выступают в ней в видеоформате.