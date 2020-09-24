РУС
Агрессия России против Украины
Дуда в ООН призвал объединиться против агрессии России в Украине и Грузии

Дуда в ООН призвал объединиться против агрессии России в Украине и Грузии

В противодействии российской агрессии против Украины и Грузии ключевая роль принадлежит международной солидарности.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил президент Польши Анджей Дуда во время дебатов в формате видеоконференции на 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

"Очень важно обеспечить сотрудничество между государствами в ситуациях, когда нарушаются фундаментальные нормы международного права, как в случае агрессии РФ против Грузии и Украины", - сказал Дуда.

Он отметил, что "в мире не может и не будет достигнут прочный мир, пока не будет уважаться закон".

"Что касается кризиса качества отношений между государствами, то хочу отметить, что одним из неизменных приоритетов Польши является вопрос уважения к международному праву", - отметил президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Недопустимо, когда суверенитет независимого государства нарушает один из постоянных членов Совбеза ООН", - Зеленский

Дуда добавил, что в своей деятельности в рамках ООН Польша "последовательно обращала внимание на фундаментальную роль международного права в сохранении глобальной архитектуры безопасности".

Как сообщалось, 21 сентября началась семьдесят пятая сессия Генассамблеи ООН. Главы государств выступают в ней в видеоформате.

Грузия (4514) ООН (4227) Донбасс (26960) Дуда Анджей (788)
Топ комментарии
+10
Дуда, вибач за зє(((
24.09.2020 07:32 Ответить
+5
Дякуємо полякам, які є надійні і зрозумілі сусіди.
24.09.2020 08:36 Ответить
+4
Интересная ситуация в Белоруси.Срок Лукашеску истекает 5 ноября.Инаугурировался незаконно.Старый Лукашеску потерял власть,а новый Лукашеску нелитимен... Которого в Мире не признают...
24.09.2020 07:34 Ответить
24.09.2020 07:32 Ответить
24.09.2020 07:34 Ответить
рыгорыча и до этого не сильно привечали, так что он это как-нибудь переживэ...
24.09.2020 07:42 Ответить
Поздно переживать.... он НИКТО...
24.09.2020 07:43 Ответить
да рыгорыч особо и не переживает...пока для него открыты российский рынок и кредиты все это не имеет большого значения...по-настоящему для него может быть страшно лишь то, что в Москве ему приготовят замену - вот это будет полный песдетс, потому как тогда только через труп...
24.09.2020 08:09 Ответить
Замена готова, просто он ещё новичёк не выпил,
рыгорович с сцынками идёт на помойку истории
У патрушева свои планы
24.09.2020 08:13 Ответить
Обрыгалович теперяче недрыгалович,
Его сынки гомосеки
24.09.2020 08:11 Ответить
Дуда в ООН закликав об'єднатися проти агресії Росії в Україні та Грузії - Цензор.НЕТ 7013
24.09.2020 08:23 Ответить
ქართველები ჩვენი ძმები არიან, მადლობა! დიდება საქართველოს! დიდება უკრაინას!
24.09.2020 08:35 Ответить
Дякуємо полякам, які є надійні і зрозумілі сусіди.
24.09.2020 08:36 Ответить
Это тот случай когда сосед больше переживает чем рояльный (хозяин квартиры)
24.09.2020 09:00 Ответить
Друзі пізнаються в біді.
24.09.2020 09:11 Ответить
.
24.09.2020 16:52 Ответить
 
 