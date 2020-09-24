РУС
Наемники РФ применяли на Донбассе гранатомет и беспилотники, двое украинских воинов получили осколочные ранения, - штаб

За прошедшие сутки, 23 сентября, на участках ответственности украинских подразделений зафиксировано три нарушения со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

Так, на Приазовье, вопреки договоренностям, достигнутым в рамках Трехсторонней контактной группы, задокументированы пролеты двух беспилотных летательных аппаратов противника с пересечением линии разграничения. Украинский средствами радиоэлектронной борьбы вражеские БПЛА типа "Квадрокоптер" и "Фантом-4" были подавлены.

Также сообщается, что провозглашенный режим прекращения огня враг нарушил вблизи Попасной, осуществив два выстрела в сторону украинских позиций из автоматического станкового гранатомета. Огневая провокация противника не представляла угрозы для наших защитников, поэтому украинские воины оружие в ответ не применяли.

Боевых потерь вследствие вражеских выстрелов не было.

"К сожалению, недалеко от населенного пункта Пески в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили осколочные ранения. Воинов оперативно доставили в лечебное учреждение, где им оказана квалифицированная медицинская помощь", - сказано в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинские воины подавили беспилотник наемников РФ, который нарушил договоренности вблизи Водяного, - Минобороны. ВИДЕО

Кроме того, в районе населенного пункта Новозвановка военнослужащими Вооруженных Сил ликвидированы очаги возгорания сухой травы. Благодаря умелым и своевременным действиям украинских защитников распространение пожара удалось избежать.

"С начала текущих суток, 24 сентября, нарушений режима тишины на всех участках линии разграничения не зафиксировано. Украинские защитники полностью контролируют ситуацию в районе проведения операции. Украинские воины готовы к адекватному реагированию на возможные вызовы со стороны вооруженных формирований РФ", - добавили в пресс-центре ОС.

беспилотник (4114) Донбасс (26960) операция Объединенных сил (6766)
За прошедшие сутки перемирие соблюдалось только в голове одного человека.
К сожалению, этот человек президентом является.
24.09.2020 08:08 Ответить
Ну ножку бойцу оторвет, ниче страшного, сам виноват. А так-то боевых у нас нет...
Мрази зеленоОПЗЖшные ....
24.09.2020 08:08 Ответить
Как харашо шо у нас "режим тишины"!
... ***
24.09.2020 08:00 Ответить
Ну і скількох вже штрафонули? наші зрадники з міністерства оборони?
тепер у нас "ліквідація" тільки пожеж 😈
24.09.2020 07:59 Ответить
Они штрафуют "павстанцев". На той стороне.
24.09.2020 08:01 Ответить
Підпишіть петицію щодо закриття проросійських партій:
https://petition.president.gov.ua/petition/105082
24.09.2020 08:28 Ответить
Порошок сказав що кого оштрафують то він компенсує.
24.09.2020 08:28 Ответить
24.09.2020 08:00 Ответить
Кто борется с чудовищем,должен остерегаться,чтобы самому не стать Чудовищем...
Фридрих Ницше.
24.09.2020 08:04 Ответить
Хто бореться з "чудовищем", повинен користуватися його методами. і бути ще жорстокішим і хитрішим за нього, щоб перемогти його. А не "любити ворога свого" та "підставити другу щоку".
24.09.2020 08:49 Ответить
За прошедшие сутки перемирие соблюдалось только в голове одного человека.
К сожалению, этот человек президентом является.
24.09.2020 08:08 Ответить
В голове этого осла оманского война уже закончена.
24.09.2020 11:10 Ответить
Ну ножку бойцу оторвет, ниче страшного, сам виноват. А так-то боевых у нас нет...
Мрази зеленоОПЗЖшные ....
24.09.2020 08:08 Ответить
Владимир Бондарь
Українці сором'язливо обирають у владу неукраїнців, щоб не бути звинуваченим у націоналізмі. Такий менталітет.
24.09.2020 08:43 Ответить
Ба, більше, вони навіть сором'язливо народжуються і сором'язливо помирають від голоду...
24.09.2020 08:54 Ответить
Не без этого конечно. Это лишь дополгяет то, что я процитировал. Именно совок зацементировал в сознании "простого народа" негатив и боязнь национализма в любом виде. Молчу уже про этнический. В Запорожской Сечи как раз был нациолизм не этнический.
24.09.2020 09:44 Ответить
Корчинский - п...дарок тот еще...
24.09.2020 08:44 Ответить
https://censor.net/ru/news/3220965/obse_zafiksirovala_157_narusheniyi_rejima_prekrascheniya_ognya_na_donbasse_za_sutki_s_nachala_peremiriya
24.09.2020 08:13 Ответить
Найманці РФ застосували на Донбасі гранатомет і безпілотники, двоє українських воїнів зазнали осколкових поранень, - штаб - Цензор.НЕТ 3688Найманці РФ застосували на Донбасі гранатомет і безпілотники, двоє українських воїнів зазнали осколкових поранень, - штаб - Цензор.НЕТ 1187Найманці РФ застосували на Донбасі гранатомет і безпілотники, двоє українських воїнів зазнали осколкових поранень, - штаб - Цензор.НЕТ 5428Найманці РФ застосували на Донбасі гранатомет і безпілотники, двоє українських воїнів зазнали осколкових поранень, - штаб - Цензор.НЕТ 2161
24.09.2020 08:13 Ответить
Семейные фотографии?
24.09.2020 08:19 Ответить
Найманці РФ застосували на Донбасі гранатомет і безпілотники, двоє українських воїнів зазнали осколкових поранень, - штаб - Цензор.НЕТ 9612Ага.Про быдло Мавзолейное насобирал Найманці РФ застосували на Донбасі гранатомет і безпілотники, двоє українських воїнів зазнали осколкових поранень, - штаб - Цензор.НЕТ 6745
24.09.2020 08:26 Ответить
Зачем вы так о своих предках?
Не афишируйте своё происхождение.
24.09.2020 08:30 Ответить
На последнем фото - твой папа
24.09.2020 08:47 Ответить
Хвала Зеленскому за гарантированное перемирие!
=============
Интересно, если ленку зеленскую насильники трахали бы каждый день во дворе, но она не беременнела, то это не изнасилование было бы?
24.09.2020 08:32 Ответить
А з гранотомета стріляли прицільно, чи ні? Головне в яку сторону? Можливо "повстанци" вже відбиваються від власовців?
24.09.2020 08:34 Ответить
Огневая провокация противника не представляла угрозы для наших защитников, поэтому украинские воины оружие в ответ не применяли.
К сожалению, недалеко от населенного пункта Пески в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили осколочные ранения. Воинов оперативно доставили в лечебное учреждение, где им оказана квалифицированная медицинская помощь Источник: https://censor.net/ru/n3220968

Ложили сепары (или клали) на все договоренности с ЗЕ. Даже "дурилки картонные" с ним не считаются, Пушилин в открытую называет Украину проигравшей стороной.
24.09.2020 08:46 Ответить
Это, так называемое "устойчивое перемирие " по-ждзеленски.
24.09.2020 09:18 Ответить
Так то ж не прицельно...
Поранення випалкові - просто військовим не пощастило...
А путєн не винуватий - в його очах бажання миру...
*****...
24.09.2020 09:29 Ответить
А це не рахується! Вони ж не прицільно, а провокативно стріляли. А наші самі винні! Ще, напевно, штраф заплатять, що під провокативний обстріл попали.
Суки зебільні...
24.09.2020 10:13 Ответить
Так, зе-командование,в угоду трусливому главковерху, может и найти причину навесить на наших бойцов провокацию на неприцельный огонь орков
24.09.2020 13:56 Ответить
Я собі уявляю депешу від колаборанта Тарана: "Двом військовослужбовцям, зазнавшим поранення внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої, повідомити про зняття 75% місячної надбавки за порушення "режиму тиші".
24.09.2020 10:18 Ответить
осколки летели не прицельно, а куда попало?
24.09.2020 10:55 Ответить
Смерть путиноидам! Слава героям АТО и воинам Тахрир аш Шам в Сирии!!!
24.09.2020 10:56 Ответить
скоро как сябры будем в ладоши хлопать и цветы оркам дарить.
24.09.2020 12:28 Ответить
 
 