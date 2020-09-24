Наемники РФ применяли на Донбассе гранатомет и беспилотники, двое украинских воинов получили осколочные ранения, - штаб

За прошедшие сутки, 23 сентября, на участках ответственности украинских подразделений зафиксировано три нарушения со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

Так, на Приазовье, вопреки договоренностям, достигнутым в рамках Трехсторонней контактной группы, задокументированы пролеты двух беспилотных летательных аппаратов противника с пересечением линии разграничения. Украинский средствами радиоэлектронной борьбы вражеские БПЛА типа "Квадрокоптер" и "Фантом-4" были подавлены.

Также сообщается, что провозглашенный режим прекращения огня враг нарушил вблизи Попасной, осуществив два выстрела в сторону украинских позиций из автоматического станкового гранатомета. Огневая провокация противника не представляла угрозы для наших защитников, поэтому украинские воины оружие в ответ не применяли.

Боевых потерь вследствие вражеских выстрелов не было.

"К сожалению, недалеко от населенного пункта Пески в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили осколочные ранения. Воинов оперативно доставили в лечебное учреждение, где им оказана квалифицированная медицинская помощь", - сказано в сообщении.

Кроме того, в районе населенного пункта Новозвановка военнослужащими Вооруженных Сил ликвидированы очаги возгорания сухой травы. Благодаря умелым и своевременным действиям украинских защитников распространение пожара удалось избежать.

"С начала текущих суток, 24 сентября, нарушений режима тишины на всех участках линии разграничения не зафиксировано. Украинские защитники полностью контролируют ситуацию в районе проведения операции. Украинские воины готовы к адекватному реагированию на возможные вызовы со стороны вооруженных формирований РФ", - добавили в пресс-центре ОС.