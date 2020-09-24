В мире уже более 32 млн инфицированных COVID-19, только за сутки заболели 315,7 тыс. человек, умерли - 6,3 тыс.

По состоянию на утро 24 сентября в мире зарегистрировали 315 717 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 6 333 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 32 097 341 случаев инфицирования, из них 315 717 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 981 967 человек, из них 6 333 за минувшие сутки.

Успешно преодолели болезнь и вылечились 23,6 млн человек.

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Перу. Украина находится на 25-м месте этого рейтинга.

Так больше всего больных коронавирусом в США - 7 139 553 (+ 41 616); Индия - 5 730 184 (+89 688); Бразилия - 4 627 780 (+32 445); Россия - 1 122 241 (+ 6 431); Колумбия - 784 268 (+6 731).

Лидерами по количеству летальных случаев являются США - 206 593; Бразилия -139 065; Индия - 91 173; Мексика - 74 348; Великобритания - 41 862.

Больше всего выздоровевших в Индии - 4 671 850, США - 4 398 907, Бразилии - 3 992 886, России - 923 699, Колумбии - 97 245.