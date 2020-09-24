В мире уже более 32 млн инфицированных COVID-19, только за сутки заболели 315,7 тыс. человек, умерли - 6,3 тыс.
По состоянию на утро 24 сентября в мире зарегистрировали 315 717 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 6 333 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
Согласно данным центра, в мире зафиксировано 32 097 341 случаев инфицирования, из них 315 717 только за прошедшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 981 967 человек, из них 6 333 за минувшие сутки.
Успешно преодолели болезнь и вылечились 23,6 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Перу. Украина находится на 25-м месте этого рейтинга.
Так больше всего больных коронавирусом в США - 7 139 553 (+ 41 616); Индия - 5 730 184 (+89 688); Бразилия - 4 627 780 (+32 445); Россия - 1 122 241 (+ 6 431); Колумбия - 784 268 (+6 731).
Лидерами по количеству летальных случаев являются США - 206 593; Бразилия -139 065; Индия - 91 173; Мексика - 74 348; Великобритания - 41 862.
Больше всего выздоровевших в Индии - 4 671 850, США - 4 398 907, Бразилии - 3 992 886, России - 923 699, Колумбии - 97 245.
Джерело: прем'єрміністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху у телезверненні в неділю, пише https://uk.reuters.com/article/uk-health-coronavirus-israel/israel-to-impose-a-three-week-nationwide-lockdown-media-reports-idUKKBN2640SQ?il=0 Reuters
Деталі: Під час карантину, який настане в сезон єврейських свят, ізраїльтяни повинні будуть залишатися в межах 500 метрів від своїх будинків, але можуть виїжджати на робочі місця.
Школи і торгові центри будуть зачинені, супермаркети й аптеки залишаться відчиненими.
Державний сектор працюватиме з меншою кількістю співробітників, а недержавні офіси і підприємства не повинні будуть зачинятися, якщо вони не приймають клієнтів.
Пряма мова Нетаньяху: "Я знаю, що ці заходи дорого обійдуться нам всім".
"Це не те свято, до якого ми звикли. І ми, звичайно ж, не зможемо відсвяткувати його в наших великих сім'ях".
Деталі: Нетаньяху, який зіткнувся зі зростаючою критикою в зв'язку з кризою через карантин, сказав, що доручив міністру фінансів розробити новий економічний пакет, щоб допомогти підприємствам, які постраждали від локдауну.
Довідка: За даними сайту https://www.worldometers.info/coronavirus/?fbclid=IwAR0RYMPhu-J9i5t74sla8KOrJFIhGMs--0YIuvQzoxLeFrvwwr5FLpn42Qw#countries Worldometers , в Ізраїлі з початку епідемії зафіксовано 153 759 випадків коронавірусу - майже стільки ж, як в Україні.
«Biocad подписала соглашение с Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России о промышленном выпуске вакцины. Компания Biocad становится индустриальным партнером научного центра и обеспечит массовое производство вакцины "Спутник V"», - говорится в сообщении. Уточняется, что промышленный выпуск вакцины начнется до конца 2020 г. Помимо производства жидкой вакцины Biocad планирует наладить выпуск вакцины в виде порошка. Такая форма выпуска не требует особых условий хранения при транспортировке.
