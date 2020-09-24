Украина имеет полное право прекратить подачу воды в Крым, - представитель Зеленского Кориневич
Прекратив водоснабжение в оккупированный Россией Крым через Северо-Крымский канал, Украина не перекрывала русло реки Днепр.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написал постоянный представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич в Facebook.
По его словам, представители оккупационной администрации РФ в Крыму продолжают говорить о вопросах водоснабжения: "Звучат разные заявления и комментарии по поводу того, что кто-то не имеет права "перекрывать" Днепр и "лишать доступа к воде из него". По этому поводу можно сказать следующее. Река Днепр свободно течет по территории Украины, Беларуси и России. Никто не перекрывал ее русло и доступ к ее воде для людей, проживающих на территории, по которой протекает река Днепр".
"Река Днепр не течет по территории Крыма. Украина перекрыла НЕ русло реки Днепр, а перекрыла искусственное технологическое сооружение (канал), который находится на территории Украины, под юрисдикцией Украины и финансируется из государственного бюджета Украины. На это Украина имеет полное право. Никакое другое государство не имеет права распоряжаться каналом, это украинское сооружение и только Украина может определять, каким образом его использовать", - написал Кориневич.
Напомним, что проблема с водоснабжением в Крыму возникла в 2014 году, когда Россия оккупировала украинский полуостров, нарушив международное право. В ответ на это наша страна перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова.
Позиция руководства нашего государства в вопросе подачи воды в Крым остается неизменной: она будет возобновлена сразу же после деоккупации полуострова.
УКРАИНА НЕ ПРЕКРАТИЛА ПОДАЧУ ВОДЫ В КРЫМ, УКРАИНА УВЕЛИЧИЛА ВЫБРОС ВОДЫ В ЧЕРНОЕ МОРЕ!
Северо-Крымский канал раньше весь шел на поля - т.е. в конечном итоге испарялся, а дожди над Украиной в летнее время приходят с южного направления как раз из Крыма и Черного моря.
Получалась замкнутая система -дожди выпадали, потом стекали в Днепр и снова возвращались в небо Украины и снова выпадали в виде дождя.
Теперь пусть и небольшую часть, но все же, из этого круговорота воды изъяли.
Рузька методичка????
Среднемесячная температура в апреле будет в норме - около +8,2, а вот осадков может быть немного выше нормы, которая равна 38 мм. Май будет теплее обычного (норма +14,9), а вот дождей будет примерно как всегда.
Июнь и июль по обоим показателям будут в норме - Осадков ожидается 74 мм и 62 мм соответственно. А вот август будет жарким и сухим - осадков меньше, чем 52 мм нормы.
Сентябрь тоже не удивит: дождей выпадет на 61 мм.
В Воронеже с коровами всё нормально. У нас (Донецкая обл.) 3 месяца без дождей 2 месяца + 35.
Две недели назад он вещал, что, перекрыв канал, начались подтопления.
Теперь пошла новая байка про дожди...
Суть её такова : огурцы бережно собираются крымскими овощеводами и тут же, на полях, старательно укладываются в трёхлитровые баллоны (банки), затем огурцы доверху заливаются той же солёной водой и закручиваются плотной крышкой. В таком виде огурцы могут долго храниться, практически до самой зимы. Огурцы готовы к употреблению сразу после вскрытия. Рекомендованы самим крымским правительством .
Каждому крымчанину под домашний самогон, особенно в разгар лютой крымской зимы приятно порадовать себя степным огурцом. Поутру также очень хорош рассол, который, как правило остаётся крымчанину, чтобы он не забыл опохмелиться. Пустой баллон (банку) крымчанину рекомендовано правительством оставлять на следующий сезон, так как следует учитывать тот факт, что количество банок с каждым годом может и должно увеличиваться , потому что вода в степях будет становиться всё солоней и солоней и закатывать можно будет всё, что только сможет вырасти в сухой крымской степи на радость крымчан.
Лучше всего получится «закатывать губу»…
******* міжнародні тренди говорять про те що, здичавіле населення потрібно поступово привчати до цивілізації.
А тепер знайти такий гугл-перекладач що все ото зрозуміти...Або старого львівянина,що хоч трохи знає батярську мову...
На перший погляд все просто - приймають громадянство, вчать мову і т.д.
Хто не хоче - депортація.
Якщо самі не виїдуть прикордонники замахаються викидати ...
Перекрыть воду в оккупированный парашниками украинский Крым, это не право, это ОБЯЗАННОСТЬ Украинв.
Але вода ця лише для українського Криму, а не для окупантів та зайд зі сранєй-рязанєй, барнаулів, чіт-дріт та інших рассєянських кацапєтовок, не для їх воєнних баз та іншої сволоти.
Проганяйте окупантів, викидайте рассєянські ксіви з двухголовою куркою,і буде вам і вода, і нормальний європейський український паспорт з можливістю вільно подорожувати по Європі і не тільки... І нормально задихає малий бізнес в порівнянні з теперішніми окупаційними азіопським порядками, інакше далі буде тільки болючіше і гірше від каменюк небесних. Думайте.
- Ну что за «измена»?!!! Воды нет в кранах… Даже просто напиться воды неоткуда…
- - Тю на вас!!! У вас «міст Путіна» під боком! Сів на машину, з»їздив у Росію, напився, та й назад…
Мені ця заява подобається. Там усе коротко і чітко. Юридичними термінами, без води. Рублені фрази.
Всегда и все договоренности с россией исчезают в братской могиле.
- Отрицательно!
- Как?! Вам не жаль людей в Крыму?
- Мне, конечно, жаль людей в Крыму... Но ещё больше мне жаль самого себя... Как только я наполню Северо-Крымский канал водой, украинцы «наполнят» его водой меня!...
Это наша земля и что хотим, то и делаем.
Были бы у них яйца -- вообще б молчали и не обращали внимание на всякие вякания по поводу подачи днепровской воды в Крым.
Опять про воду в Крым.... подробненько.
1. Изначально вода в Крым не была пущена в 14 году, потому что ремонтные и обслуживающие канал бригады глупец Аксенов, наставив блок постов и заминировав проходы на полуостров,не пустил на территорию Крыма.
В связи с тем, что для подачи воды нужна обязательная чистка русла канала, проверка и ремонт всех насосных станций, а так же восстановление шлюзовой системы и установка заглушек, которые систематически, каждую зиму жители растаскивали на металлолом, вода в Крым не пошла, насосную систему не включили.
2. после того, как прошел их идиотский референдум, и они сообразили что им нужна вода, они стали требовать ее пуска. На что им были выставлены счета за обслуживание и ремонт всей гидросистемы , а так же озвучена цена днепровской воды. Крым никогда не получал воду бесплатно, они просто не знали этого.
3 Мозги у оккупантов и их марионеток не смогли переварить цифры и просчитать последствия для Крыма при отсутствии днепровской воды, и они отказались от поставок.
4.После этого хозяйственный народ Крыма растащил все металлические детали гидросистемы канала и сдал в металлолом, а из русла канала вытащил бетонные плиты, которые смог. Оставшиеся разрушились от высыхания и воздействия окружающей среды.
5. На сегодняшний день канала как такового не существует. Его нужно не просто восстанавливать, а отстраивать заново.
6. Днепровская вода нашла достойное применение в Херсонской области. Заложены рисовые чеки, инжирные ( в Киеве к слову сейчас много херсонского инжира, вкусный) и фруктовые сады, фундуковые и фисташковые рощи, в которые вложены огромные деньги.
Воду в Крым пустить невозможно.
