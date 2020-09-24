Украина имеет полное право прекратить подачу воды в Крым, - представитель Зеленского Кориневич

Прекратив водоснабжение в оккупированный Россией Крым через Северо-Крымский канал, Украина не перекрывала русло реки Днепр.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написал постоянный представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич в Facebook.

По его словам, представители оккупационной администрации РФ в Крыму продолжают говорить о вопросах водоснабжения: "Звучат разные заявления и комментарии по поводу того, что кто-то не имеет права "перекрывать" Днепр и "лишать доступа к воде из него". По этому поводу можно сказать следующее. Река Днепр свободно течет по территории Украины, Беларуси и России. Никто не перекрывал ее русло и доступ к ее воде для людей, проживающих на территории, по которой протекает река Днепр".

"Река Днепр не течет по территории Крыма. Украина перекрыла НЕ русло реки Днепр, а перекрыла искусственное технологическое сооружение (канал), который находится на территории Украины, под юрисдикцией Украины и финансируется из государственного бюджета Украины. На это Украина имеет полное право. Никакое другое государство не имеет права распоряжаться каналом, это украинское сооружение и только Украина может определять, каким образом его использовать", - написал Кориневич.

Напомним, что проблема с водоснабжением в Крыму возникла в 2014 году, когда Россия оккупировала украинский полуостров, нарушив международное право. В ответ на это наша страна перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова.

Позиция руководства нашего государства в вопросе подачи воды в Крым остается неизменной: она будет возобновлена сразу же после деоккупации полуострова.