На полный карантин Украина может уйти и раньше 25 октября, и позже. Все зависит от количества случаев коронавируса, - Ляшко
Главный санитарный врач Виктор Ляшко отметил, что после местных выборов 25 октября никто не будет "закрывать" украинцев на карантин.
Об этом Ляшко сообщил в интервью "НВ", информирует Цензор.НЕТ.
"Повторюсь: никто не будет никого закрывать, если мы будем придерживаться санитарных норм, и эпидемию можно будет контролировать. Люди не соблюдают эти нормы, пока кто-то из их близких не попадает в больницу, особенно в реанимацию. Потому что кажется, что это такая легкая болезнь и ее легко переносят. Да, многие ее переносят легко, но в то же время, когда мы говорим о необходимости носить маску, то речь идет и о заботе по отношению к людям старшего возраста", - отметил главный санврач.
"И по поводу национального локдауна, то я бы не привязывался ни к какой дате. На локдаун можно пойти и раньше 25 октября, и позже. Зависит только от роста количества случаев инфицирования коронавирусом. Другие страны показывают пример. Израиль уже пошел. Здесь мало надеяться на то, что мы не повторим этот опыт, хотя нужно все для этого делать", - добавил Ляшко.
По их мнению, вывод о защитных противовирусных свойствах пыли и грязи на маске пока делать преждевременно.
Однако, данные статистики никто опровергнуть пока не сумел...
Запретить дороги и машины!
Это ключевое.
Тем кому интересны факты, а не завывания ляшко и ко... вот вам табличка.
Реально достали. Если объявят такой карантин, я за себя не отвечаю.
НО!!!
И интервью ты - подонок - тоже даешь БЕЗ маски, сидя менее чем в двух метрах от вон той блондиночки-журналистки, в закрытом помещении а не на улице.
https://nv.ua/opinion/karantin-v-ukraine-grozit-li-strane-novyy-*******-koronavirus-24-sentyabrya-novosti-ukrainy-50113761.html
Видео внизу.
Лжец и подонок, верить которому могут только ... неразумные.