На полный карантин Украина может уйти и раньше 25 октября, и позже. Все зависит от количества случаев коронавируса, - Ляшко

Главный санитарный врач Виктор Ляшко отметил, что после местных выборов 25 октября никто не будет "закрывать" украинцев на карантин.

Об этом Ляшко сообщил в интервью "НВ", информирует Цензор.НЕТ.

"Повторюсь: никто не будет никого закрывать, если мы будем придерживаться санитарных норм, и эпидемию можно будет контролировать. Люди не соблюдают эти нормы, пока кто-то из их близких не попадает в больницу, особенно в реанимацию. Потому что кажется, что это такая легкая болезнь и ее легко переносят. Да, многие ее переносят легко, но в то же время, когда мы говорим о необходимости носить маску, то речь идет и о заботе по отношению к людям старшего возраста", - отметил главный санврач.

"И по поводу национального локдауна, то я бы не привязывался ни к какой дате. На локдаун можно пойти и раньше 25 октября, и позже. Зависит только от роста количества случаев инфицирования коронавирусом. Другие страны показывают пример. Израиль уже пошел. Здесь мало надеяться на то, что мы не повторим этот опыт, хотя нужно все для этого делать", - добавил Ляшко.

Вообще-то это не карантин и даже не обсервация, а ограничение прав и свобод людей в глобальном масштабе. Карантин это полная блокада населенного пункта силовиками, комендантский час, въезд-выезд полностью запрещен и т д. А этот "карантин" может очень плохо кончится, когда сыграют подсознательные инстинкты отдельных людей и масс. И дальше все пойдет по принципу Домино в масштабах планеты. С очень большой кровью.
24.09.2020 09:17 Ответить
У этих дебилов не получится закрыть всю страну на карантин. Народ не даст, выйдут и снесут этих слуг уродов.
24.09.2020 08:55 Ответить
Могу предсказать дату: 26 октября. Как только посчитают голоса, сразу всех упекут на полный карантин.
24.09.2020 08:50 Ответить
24.09.2020 08:50 Ответить
Боюся, що першими в чергу на карантин стоятимуть Ляшко і інші позеленілі. Тільки карантин відбуватимуть у закладах пенітенціарної системи. Стоп! А чого боюся? Надіюся!!!
24.09.2020 09:01 Ответить
24.09.2020 08:55 Ответить
Угу ... Особливо у Харкові, де медперсонал ковідної лікарні позвільнялися з роботи.
24.09.2020 10:11 Ответить
После выборов на экраны выйдет новый видосик где зелепукин с историческим посланием посадит всех на жесткий карантин
24.09.2020 08:57 Ответить
Интересно этот "карантин" когда-нибудь кончится или "карантин навсегда", пока международные корпорации не решат свои дела. Сколько надо лет для "карантина" 5-10-20-100!??
24.09.2020 09:07 Ответить
Само слово "карантин" переводится как "сорок дней"
24.09.2020 10:01 Ответить
Британские ученые установили, что люди, которые используют одну и ту же одноразовую маску с апреля, вообще не подверглись заражению коронавирусом.
По их мнению, вывод о защитных противовирусных свойствах пыли и грязи на маске пока делать преждевременно.
Однако, данные статистики никто опровергнуть пока не сумел...
24.09.2020 09:09 Ответить
А те, кто целовался в засос с больными, стали только здоровее.
24.09.2020 09:36 Ответить
А тех, кто переходил дорогу в неположенном месте - сбили машины.
Запретить дороги и машины!
24.09.2020 10:41 Ответить
Они канешно британцы в лице доктора Нила Фергюсона из имперского колледжа в Лондоне внесли большой вклад для Билла и Мелинды Гейтс в создание прогноза статистки заражения искусственным вирусом, созданным доктором Бариком из международной фармкорпорации СЕРІ. Теперь то после боя руками махать...
24.09.2020 10:24 Ответить
только отшуршат выборы..и можно на карантин - чтоб никто не пикнул и не выперся на протесты пока будут подсчитывать (по заветам сралина) голоса и портить бюллетени если голоса не за тех, кто надо
24.09.2020 09:10 Ответить
24.09.2020 09:17 Ответить
Ыксперд детектед
24.09.2020 09:35 Ответить
...если...
Это ключевое.
24.09.2020 09:26 Ответить
Американці дослідили тих хто найбільше заряжається ковідом. І вийшли на дуже цікаву статистику - 70% це ті, що і лягають спати з масками. Ті, що не носять маска взагалі 4%. Інші 26% то носять, то не носять.https://www.youtube.com/watch?v=OiqpeB2GQHQ
24.09.2020 09:27 Ответить
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6936a5.htm?s_cid=mm6936a5_x&fbclid=IwAR2XckPSsES4q8VeLoY1jRkYronab3eGpgULD4RUTD1Ox6GBbGaNcFSo02k

Тем кому интересны факты, а не завывания ляшко и ко... вот вам табличка.
24.09.2020 10:48 Ответить
Пшн с карантином и лоудауном впридачу
24.09.2020 10:10 Ответить
Израиль с 25 сентября по 11 октября закрывает страну.Герметичный карантин.Работают только службы жизнеобеспечения.Удаление от дома -не более 1км.Заражённость возросла до 5000 сутки.Все разглагольствования в сетях будут пресекаться тюрьмой.
24.09.2020 10:10 Ответить
Жах ...
24.09.2020 10:14 Ответить
Ну шо, синку, помогли тобі твої маски?...
24.09.2020 10:55 Ответить
Так, дядя, поки що не підхопив ковід. І серед моїх родичів теж.
24.09.2020 13:09 Ответить
Коронатоталитаризм. Несогласных (даже в соцсетях)- в тюрьму.
24.09.2020 11:42 Ответить
Он не боится умереть от коронавируса, который прилетит в голову?

Реально достали. Если объявят такой карантин, я за себя не отвечаю.
24.09.2020 10:21 Ответить
Ще не всю країну продали зелені слуги урода під шумок карантину.
24.09.2020 10:25 Ответить
Но на фото к статье ты БЕЗ маски, хоть это на совести цензора.
НО!!!

И интервью ты - подонок - тоже даешь БЕЗ маски, сидя менее чем в двух метрах от вон той блондиночки-журналистки, в закрытом помещении а не на улице.

https://nv.ua/opinion/karantin-v-ukraine-grozit-li-strane-novyy-*******-koronavirus-24-sentyabrya-novosti-ukrainy-50113761.html

Видео внизу.

Лжец и подонок, верить которому могут только ... неразумные.
24.09.2020 11:00 Ответить
Вже явно,не криючись влада прив"язує короновірус до виборів...Вся зелена шелупонь,розкривши рота,дивиться на Зєлю і чекає,що він скаже - заборонити вибори чи ні?..А у того все залежить від того,з якої ноги встане,від дози,похмілля...та хіба мало причин у наркомана,щоб кардинально змінити курс очолюваної ним країни?..
24.09.2020 11:09 Ответить
Після виборів готуйтеся до повного армагеддця.
24.09.2020 11:14 Ответить
Ну конечно же ЗЕ-бобикам нужно выборы провести! А потом пусть хоть вся Украина сдохнет, главное к кормушке добраться! Кому после выборов нужны эти лохи-избиратели?
24.09.2020 16:21 Ответить
 
 