На полный карантин Украина может уйти и раньше 25 октября, и позже. Все зависит от количества случаев коронавируса, - Ляшко

Главный санитарный врач Виктор Ляшко отметил, что после местных выборов 25 октября никто не будет "закрывать" украинцев на карантин.

Об этом Ляшко сообщил в интервью "НВ", информирует Цензор.НЕТ.

"Повторюсь: никто не будет никого закрывать, если мы будем придерживаться санитарных норм, и эпидемию можно будет контролировать. Люди не соблюдают эти нормы, пока кто-то из их близких не попадает в больницу, особенно в реанимацию. Потому что кажется, что это такая легкая болезнь и ее легко переносят. Да, многие ее переносят легко, но в то же время, когда мы говорим о необходимости носить маску, то речь идет и о заботе по отношению к людям старшего возраста", - отметил главный санврач.

"И по поводу национального локдауна, то я бы не привязывался ни к какой дате. На локдаун можно пойти и раньше 25 октября, и позже. Зависит только от роста количества случаев инфицирования коронавирусом. Другие страны показывают пример. Израиль уже пошел. Здесь мало надеяться на то, что мы не повторим этот опыт, хотя нужно все для этого делать", - добавил Ляшко.

Также читайте: МВД запускает чат-бот о местных выборах