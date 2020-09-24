РУС
За сутки в Украине COVID-19 заболели 3 372 человека, выздоровели - 1 788, умерли - 52

В Украине по состоянию на утро четверга, 24 сентября, зафиксированы 3 372 новых случая заражения. При этом 52 ранее заболевших умерли.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро четверга 188 106 человек, умерли с начала пандемии 3 757 человек (за сутки 52), выздоровевших – 83 458 (за сутки - 1 788). Сейчас в Украине COVID-19 болеют 100 891 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Степанов о ситуации с коронавирусом в Украине: Достаточно напряженная, занято более трети коек

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в г. Киеве (307), Днепропетровской (298), Харьковской (285) и Тернопольской (265) областях.

Днем ранее, 23 сентября сообщалось о 3 497 новых случаях, 22 сентября - о 2 884, 21 сентября - о 2 675, 20 сентября - о 2 966, 19 сентября - о 3 240, 18 сентября - о 3 228, 17 сентября - о 3 584, 16 сентября - о 2 958, 15 сентября - о 2 905, 14 сентября - о 2 462, 13 сентября - о 2 476, 12 сентября - о 3 103, 11 сентября - о 3 144 инфицированных, 10 - о 2 582, 9 сентября - о 2 551, 8 сентября - о 2 411.

чувак поболеть на корону выпрашивает
24.09.2020 09:33 Ответить
24.09.2020 09:48 Ответить
И какова смертность среди этих 5 миллионов? К примеру в США, они уже в 3-4 раза перевысили смертность обычного гриппа.
24.09.2020 09:56 Ответить
24.09.2020 09:06 Ответить
б*же, а вот где веруны то? Или арабы, лизавшие ручки дверей и прочие места, уже (за)кончились?
Или после того как попы высрали шо болеют только передасты - заболели сами?
Мммм, это круто, смотреть как даже Попка Римская в одиночестве бубнит мантры томУ ктО наслал вирус "зо хрехи наши" - шоб.... избавил от вируса
24.09.2020 09:18 Ответить
чувак поболеть на корону выпрашивает
24.09.2020 09:33 Ответить
Навіть під ШВЛ(шанс вижити 1 з 5) дурантинофіли будуть розказувати,що у них "двостороння пневмонія"... (((
24.09.2020 09:47 Ответить
Нихрена себе Днепр отметил день города
24.09.2020 09:19 Ответить
Филатов порожняк не гонит!
24.09.2020 09:27 Ответить
Угу, Степанов знает где больше тестов делать.
Если что - Ермак табличку подгонит.
24.09.2020 09:37 Ответить
Львов, Тернополь, Харьков и Одессу тоже Ермак топит?
24.09.2020 09:40 Ответить
А есть сомнения?
Там у зелени есть шансы на выборах?
Скажу больше, во Львове и Тернополе пролетают даже верные сателлиты зелёных еврейские свобода и самопомоч
24.09.2020 09:52 Ответить
Гриппом за сезон в Украине болеет минимум 5 миллионов человек, но такой паники не было. Это говорит о том, что паника с этим ОРВИ вызвана искусственна с определёнными целями.
24.09.2020 09:21 Ответить
какімі?
24.09.2020 09:33 Ответить
Всего скорее это передел мировой экономики.
24.09.2020 09:36 Ответить
На чию користь?
24.09.2020 09:40 Ответить
За добу в Україні COVID-19 захворіли 3 372 людини, одужали - 1 788, померли - 52 - Цензор.НЕТ 5683
24.09.2020 09:48 Ответить
И какова смертность среди этих 5 миллионов? К примеру в США, они уже в 3-4 раза перевысили смертность обычного гриппа.
24.09.2020 09:56 Ответить
Если считать всех умерших с вирусом гриппа то будет не меньше.
24.09.2020 18:25 Ответить
Но цифры и ссылки приводить Вы не спешите...
24.09.2020 20:33 Ответить
У Белауси самая высокая смертность за 5 лет, в Швеции - за 150. Там что, гриппом за эти периоды времени не болели?
24.09.2020 20:36 Ответить
Тебе ещё эвтаназию не сделали?
25.09.2020 00:06 Ответить
Можете запить с горя. Ваши мечты не сбываются.
25.09.2020 00:30 Ответить
Но на вопрос Вы так и не ответили.
25.09.2020 00:31 Ответить
При гриппе поражается 20 процентов легких? Брат жены , 44 года, Киев , здоровый образ жизни , Ковид со второго теста.
24.09.2020 12:12 Ответить
Да. При осложнении грипп часто вызывает пневмонию.
24.09.2020 18:26 Ответить
За 44 года он неоднократно ( как и большинство украинцев) болел гриппом, с легкими проблем не было, он сдает ежегодную довольно жесткую медкомиссию , включающую рентген легких.
25.09.2020 08:55 Ответить
Треба суцільний карантин. Влада зеленського не контролює ситуацію з цим вбивчим вірусом.
24.09.2020 09:34 Ответить
суцільний карантин в цьому допоможе?(((

ні .треба зменшити штрафи до 1 000 (500 за носіння маски під носом) ) і преміювати за цю роботу мєнтів..
24.09.2020 09:50 Ответить
Пока идёт нарастание.. ..

заболели 3 372 человека, (выздоровели - 1 788, умерли - 52) = 1840
24.09.2020 09:59 Ответить
А вузькоокі гниди, які й придумали цю фуйню, сидять і потирають, з задоволенням, свої жовті беньки. У них то вакцина давно готова. І кількість захворювань різко зупинилася.
24.09.2020 10:24 Ответить
скорее рогатые криворукожопы из россии выпустили коронавиРУС, дабы отвлечь так сказать внимание от собственной ничтожности как интеллектуальной так и духовной, ради империализма и как не странно , именно они заявили о создании вакцины, некоторые российсчкие ученые на презентации даже проговорились, что "разработка вакцины потребовала много лет исследований, а разработка велась с 2016 года!"
24.09.2020 10:34 Ответить
а сколько за сутки ушло в мир инной от дтп, алкоголизма ,утопленников , и передозированых или раковых больных, или туберкулезников ,или от сердечно- сосудистых заболеваний ???
24.09.2020 10:39 Ответить
в чём связь ? при чем утопленник к больному на ковид ? .... чо за бред
24.09.2020 13:50 Ответить
бредовые мозги Твои не в состоянии сообразить,что количество смертей связывает все выше перечисленное, и бредове Твои мозги не в состоянии сообразить ,почему нет монет из казны, ровно также на сердечно- сосудистые ,или раковые, или диабет. или другие заболевания, от которых смертность, во много раз превышает вирусную... ?
24.09.2020 14:12 Ответить
ну и что? ну превышает .... и как это связано с ковидом ? как связана травма твоей головы об тупой предмет с ковидом ?) .... пляяя ржу с таких вот "аналитиков" )))
24.09.2020 14:15 Ответить
Столько, сколько и год назад.
24.09.2020 22:25 Ответить
При болезни раком есть показатель сколько людей выжило через пять лет
Эту хрень не знает никто, тромбозы, суициды и.т.п. пока нет таблетки и вакцины лучше не выебы..я даст божкеьуо через пару лет все отдых наверстаем, и концерты. Спешить некуда
24.09.2020 10:47 Ответить
https://ru.slovoidilo.ua/2020/09/24/novost/mir/kanada-vstupila-vtoruyu-volnu-pandemii-koronavirusa https://ru.slovoidilo.ua/2020/09/24/novost/mir/kanada-vstupila-vtoruyu-volnu-pandemii-koronavirusa Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его страна вступила во вторую волну пандемии коронавируса.
Число случаев COVID-19 в Канаде за последние дни резко возросло: в среднем за последнюю неделю ежедневно регистрировалось 1123 новых случая по сравнению со средним ежедневным показателем в 380 случаев в середине августа.
https://ru.slovoidilo.ua/2020/09/24/novost/mir/kanada-vstupila-vtoruyu-volnu-pandemii-koronavirusa Согласно последним правительственным данным, общее количество инфицированных достигло 147 753 человек.
Мы в какую волну пандемии коронавируса вступили и когда?
24.09.2020 11:35 Ответить
 
 