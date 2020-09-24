За сутки в Украине COVID-19 заболели 3 372 человека, выздоровели - 1 788, умерли - 52
В Украине по состоянию на утро четверга, 24 сентября, зафиксированы 3 372 новых случая заражения. При этом 52 ранее заболевших умерли.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.
Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро четверга 188 106 человек, умерли с начала пандемии 3 757 человек (за сутки 52), выздоровевших – 83 458 (за сутки - 1 788). Сейчас в Украине COVID-19 болеют 100 891 человек.
Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в г. Киеве (307), Днепропетровской (298), Харьковской (285) и Тернопольской (265) областях.
Днем ранее, 23 сентября сообщалось о 3 497 новых случаях, 22 сентября - о 2 884, 21 сентября - о 2 675, 20 сентября - о 2 966, 19 сентября - о 3 240, 18 сентября - о 3 228, 17 сентября - о 3 584, 16 сентября - о 2 958, 15 сентября - о 2 905, 14 сентября - о 2 462, 13 сентября - о 2 476, 12 сентября - о 3 103, 11 сентября - о 3 144 инфицированных, 10 - о 2 582, 9 сентября - о 2 551, 8 сентября - о 2 411.
Или после того как попы высрали шо болеют только передасты - заболели сами?
Мммм, это круто, смотреть как даже Попка Римская в одиночестве бубнит мантры томУ ктО наслал вирус "зо хрехи наши" - шоб.... избавил от вируса
Если что - Ермак табличку подгонит.
Там у зелени есть шансы на выборах?
Скажу больше, во Львове и Тернополе пролетают даже верные сателлиты зелёных еврейские свобода и самопомоч
ні .треба зменшити штрафи до 1 000 (500 за носіння маски під носом) ) і преміювати за цю роботу мєнтів..
заболели 3 372 человека, (выздоровели - 1 788, умерли - 52) = 1840
Эту хрень не знает никто, тромбозы, суициды и.т.п. пока нет таблетки и вакцины лучше не выебы..я даст божкеьуо через пару лет все отдых наверстаем, и концерты. Спешить некуда
Число случаев COVID-19 в Канаде за последние дни резко возросло: в среднем за последнюю неделю ежедневно регистрировалось 1123 новых случая по сравнению со средним ежедневным показателем в 380 случаев в середине августа.
https://ru.slovoidilo.ua/2020/09/24/novost/mir/kanada-vstupila-vtoruyu-volnu-pandemii-koronavirusa Согласно последним правительственным данным, общее количество инфицированных достигло 147 753 человек.
Мы в какую волну пандемии коронавируса вступили и когда?