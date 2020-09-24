За сутки в Украине COVID-19 заболели 3 372 человека, выздоровели - 1 788, умерли - 52

В Украине по состоянию на утро четверга, 24 сентября, зафиксированы 3 372 новых случая заражения. При этом 52 ранее заболевших умерли.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро четверга 188 106 человек, умерли с начала пандемии 3 757 человек (за сутки 52), выздоровевших – 83 458 (за сутки - 1 788). Сейчас в Украине COVID-19 болеют 100 891 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Степанов о ситуации с коронавирусом в Украине: Достаточно напряженная, занято более трети коек

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в г. Киеве (307), Днепропетровской (298), Харьковской (285) и Тернопольской (265) областях.

Днем ранее, 23 сентября сообщалось о 3 497 новых случаях, 22 сентября - о 2 884, 21 сентября - о 2 675, 20 сентября - о 2 966, 19 сентября - о 3 240, 18 сентября - о 3 228, 17 сентября - о 3 584, 16 сентября - о 2 958, 15 сентября - о 2 905, 14 сентября - о 2 462, 13 сентября - о 2 476, 12 сентября - о 3 103, 11 сентября - о 3 144 инфицированных, 10 - о 2 582, 9 сентября - о 2 551, 8 сентября - о 2 411.