ЕС не признал Лукашенко: "Инаугурация" и новый мандат не имеют никакой демократической легитимности

ЕС в четверг объявил о непризнании легитимности захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко, "инаугурация" которого на новый срок состоялась накануне.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Так называемая "инаугурация" 23 сентября 2020 года и новый мандат, о котором заявил Александр Лукашенко, не имеют никакой демократической легитимности", - говорится в заявлении, распространенном Европейской внешнеполитической службой.

"Эта "инаугурация" вступает в прямое противоречие с волей широких кругов белорусской общественности, что выразилось в многочисленных беспрецедентных мирных протестах, и лишь служит дальнейшему углублению политического кризиса в Беларуси", - отмечается в документе.

"Президентские выборы, прошедшие в Беларуси 9 августа, не были ни свободными, ни справедливыми, и ЕС не признает их фальсифицированных результатов", - напоминает Европейская внешнеполитическая служба.

Напомним, 23 сентября в Беларуси прошла тайная инаугурация Лукашенко: без анонса, телетрансляции и иностранных гостей.

В Госдепе США заявили, что не считают Лукашенко законным президентом Беларуси после его инаугурации.

Как заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, так называемая инаугурация Александра Лукашенко не означает его признание легитимным главой Беларуси.