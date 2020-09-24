ЕС не признал Лукашенко: "Инаугурация" и новый мандат не имеют никакой демократической легитимности
ЕС в четверг объявил о непризнании легитимности захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко, "инаугурация" которого на новый срок состоялась накануне.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Так называемая "инаугурация" 23 сентября 2020 года и новый мандат, о котором заявил Александр Лукашенко, не имеют никакой демократической легитимности", - говорится в заявлении, распространенном Европейской внешнеполитической службой.
"Эта "инаугурация" вступает в прямое противоречие с волей широких кругов белорусской общественности, что выразилось в многочисленных беспрецедентных мирных протестах, и лишь служит дальнейшему углублению политического кризиса в Беларуси", - отмечается в документе.
"Президентские выборы, прошедшие в Беларуси 9 августа, не были ни свободными, ни справедливыми, и ЕС не признает их фальсифицированных результатов", - напоминает Европейская внешнеполитическая служба.
Напомним, 23 сентября в Беларуси прошла тайная инаугурация Лукашенко: без анонса, телетрансляции и иностранных гостей.
В Госдепе США заявили, что не считают Лукашенко законным президентом Беларуси после его инаугурации.
Как заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, так называемая инаугурация Александра Лукашенко не означает его признание легитимным главой Беларуси.
Так бывает, сябры, когда люди, по своей глупости, доверяют власть и руководство страной обычному чмошнику. И не важно, колхозный это чмошник или какой нибудь квартальный. Впрочем у вас, сябры, всё настолько запущенно, что медикаментозное лечение уже не поможет. Только хирургическое удаление опухоли и всех метастаз ею пущенных по всему организму.
Ты просто меньше на белорусов гони, когда у тебя в стране ≥ с ними.
Dass die UdSSR, diese Parascha, gibt es keinen Unterschied.
Entwicklung unterstützt er. Lustig. Sie unterstützen Rückschläge an deutsche Beamte aus Moskau, nicht die Entwicklung.
- А вона у них, як і любов до тещі, вимірюється у кілометрах... Чим далі від Росії, тим росіяни її більше *******...
А вот почему в глазах ЕС ***** таки легитимный ???
Чем он лучше Лукашеску ???
Неужели всё дело в ЯО ?
Отсюда и относительно терпимое отношение.
С Лукой картина совершенно иная. Соответственно и другая позиция ЕС и США
Траванул Навального? Да пох, забейте, газ нужнее.
Представители групп Сопротивления из микрорайонов Минска, вузов, а также разных городов Беларуси предложили начать генеральное наступление на диктатуру и в качестве первого шага - провести в воскресенье 27 сентября в центре наших городов в 14.00 Марш 97%, сделать эту акцию наиболее массовой в истории Беларуси. Для этого всем сторонникам перемен сконцентрировать усилия на ее подготовке, начав действовать прямо сейчас.
не знаю,як вам.а мені повіяло якоюсь БЕЗНАДІЙНІСТЮ від вибраних методів боротьби з Диктатурою..
черговий плювок в обличчя Народу від Бацьки нічого білорусів так і не навчив...
Во оно как...