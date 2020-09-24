ЕС не признал Лукашенко: "Инаугурация" и новый мандат не имеют никакой демократической легитимности

РУС
ЕС в четверг объявил о непризнании легитимности захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко, "инаугурация" которого на новый срок состоялась накануне.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Так называемая "инаугурация" 23 сентября 2020 года и новый мандат, о котором заявил Александр Лукашенко, не имеют никакой демократической легитимности", - говорится в заявлении, распространенном Европейской внешнеполитической службой.

"Эта "инаугурация" вступает в прямое противоречие с волей широких кругов белорусской общественности, что выразилось в многочисленных беспрецедентных мирных протестах, и лишь служит дальнейшему углублению политического кризиса в Беларуси", - отмечается в документе.

"Президентские выборы, прошедшие в Беларуси 9 августа, не были ни свободными, ни справедливыми, и ЕС не признает их фальсифицированных результатов", - напоминает Европейская внешнеполитическая служба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тайная инаугурация еще больше подрывает репутацию Лукашенко, - глава МИД Великобритании Рааб

Напомним, 23 сентября в Беларуси прошла тайная инаугурация Лукашенко: без анонса, телетрансляции и иностранных гостей.

В Госдепе США заявили, что не считают Лукашенко законным президентом Беларуси после его инаугурации.

Как заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, так называемая инаугурация Александра Лукашенко не означает его признание легитимным главой Беларуси.

+12
Александр Григорьевич меняет профессию.

24.09.2020 09:36 Ответить
+11
24.09.2020 09:38 Ответить
+10
Разберёмся, разберёмся, и шоб вы не сомневались. Вы, там, в Германии разберитесь, с херром Шрёдером и прочими сосунами из газпромовской трубы. Впрочем страна эта не ваша, вы там понаехавший. Из Параши поди сдрыстнули?
24.09.2020 09:51 Ответить
Александр Григорьевич меняет профессию.

24.09.2020 09:36 Ответить
24.09.2020 09:38 Ответить
Инаугурация, инаугурируемого инаугуратора.
Так бывает, сябры, когда люди, по своей глупости, доверяют власть и руководство страной обычному чмошнику. И не важно, колхозный это чмошник или какой нибудь квартальный. Впрочем у вас, сябры, всё настолько запущенно, что медикаментозное лечение уже не поможет. Только хирургическое удаление опухоли и всех метастаз ею пущенных по всему организму.
24.09.2020 09:36 Ответить
Ты у себя в стране разберись золдатик.
24.09.2020 09:47 Ответить
Разберёмся, разберёмся, и шоб вы не сомневались. Вы, там, в Германии разберитесь, с херром Шрёдером и прочими сосунами из газпромовской трубы. Впрочем страна эта не ваша, вы там понаехавший. Из Параши поди сдрыстнули?
24.09.2020 09:51 Ответить
Нет, ещё успел из СССР в 91г сдрыстнуть. Мне труба не мешает. Всё что делается для розвития экономики ФРГ я поддерживаю.

Ты просто меньше на белорусов гони, когда у тебя в стране ≥ с ними.
24.09.2020 10:05 Ответить
Der rote Luftballon des Genossen platzt nicht. Platzen Sie und füllen Sie die Luft mit dem Gestank von Parascha.

Dass die UdSSR, diese Parascha, gibt es keinen Unterschied.
Entwicklung unterstützt er. Lustig. Sie unterstützen Rückschläge an deutsche Beamte aus Moskau, nicht die Entwicklung.
24.09.2020 10:09 Ответить
24.09.2020 10:17 Ответить
- Чим відрізняється любов до Батьківщини у росіян, від такої ж любові у інших народів?...
- А вона у них, як і любов до тещі, вимірюється у кілометрах... Чим далі від Росії, тим росіяни її більше *******...
24.09.2020 10:54 Ответить
24.09.2020 10:10 Ответить
Так ты и фюрера русни любишь, русский.
24.09.2020 15:38 Ответить
да толку от этого
24.09.2020 09:37 Ответить
Поздравляю тебя, Шарик, ты-балбес!©
24.09.2020 09:37 Ответить
С Лукашеску всё ясно .
А вот почему в глазах ЕС ***** таки легитимный ???
Чем он лучше Лукашеску ???
Неужели всё дело в ЯО ?
24.09.2020 09:38 Ответить
Пацаки проглотили молча "обнуление" *****, т.е. им эта идея по душе. Поэтому и ЕС пофиг.
24.09.2020 09:48 Ответить
У них вата в алкоголе они не знают что такое обнуление а вот ватный наперсточник с Харькова даже на ноль множить может!
24.09.2020 10:10 Ответить
Дай Бог судьба его помножит на ноль.
24.09.2020 12:30 Ответить
Из-за єтого чмошника Харьков почти каждій день опережает других по количеству заболевших
24.09.2020 12:32 Ответить
Судя по-всему у них есть данные, что х-ло действительно выиграл прошлые выборы в рашке.
Отсюда и относительно терпимое отношение.
С Лукой картина совершенно иная. Соответственно и другая позиция ЕС и США
24.09.2020 10:01 Ответить
Если все так просто, почему не признали нелегитимными выборы и пожизненное воцарение *****?
24.09.2020 09:38 Ответить
Там только бизнес и ничего личного. Они его конечно осуждают, высказывают обеспокоенность и ВСЁ!
Траванул Навального? Да пох, забейте, газ нужнее.
24.09.2020 09:51 Ответить
Бо самі рассіянє признали легитимными выборы и пожизненное воцарение *****.
24.09.2020 09:51 Ответить
Марш 97% в воскресенье
Представители групп Сопротивления из микрорайонов Минска, вузов, а также разных городов Беларуси предложили начать генеральное наступление на диктатуру и в качестве первого шага - провести в воскресенье 27 сентября в центре наших городов в 14.00 Марш 97%, сделать эту акцию наиболее массовой в истории Беларуси. Для этого всем сторонникам перемен сконцентрировать усилия на ее подготовке, начав действовать прямо сейчас.

не знаю,як вам.а мені повіяло якоюсь БЕЗНАДІЙНІСТЮ від вибраних методів боротьби з Диктатурою..
черговий плювок в обличчя Народу від Бацьки нічого білорусів так і не навчив...ЄС не визнав Лукашенка: "Інавгурація" і новий мандат не мають жодної демократичної легітимності - Цензор.НЕТ 5884
24.09.2020 09:44 Ответить
Картопляныки - слабаки! Шины пора жечь, а они - "марш 97%"
24.09.2020 09:50 Ответить
Скоро їм доведеться жечь знецінений бєлий русскій рубль.
24.09.2020 09:53 Ответить
Слабода дорого коштує.
24.09.2020 10:04 Ответить
Я не за те...я за те, що на зміну бєламу русскаму рублю прийде вєлікій русскій рубль. А я пам'ятаю, як спочатку вони хотіли не білоруський рубль, а таляр. А могли би й в нас малоросскій рубль назвати. Але ми таки не вони.
24.09.2020 10:13 Ответить
Спалять рубль, а отримають євро. Непогана заміна. ЄС не визнав Лукашенка: "Інавгурація" і новий мандат не мають жодної демократичної легітимності - Цензор.НЕТ 5088
24.09.2020 11:06 Ответить
та йому взагалі по, хто його признає. його маразм непереможний.
24.09.2020 10:15 Ответить
А царь то НЕ НАСТОЯЩИЙ!
Во оно как...
24.09.2020 10:24 Ответить
ненастоящий
24.09.2020 14:34 Ответить
Бацьке это особенно и не важно, его никогда там и не признавали. Белоруссия - это анклав России и всегда им будет, что при бацьке (дай Бог ему здоровья) так и после него.
24.09.2020 14:30 Ответить
 
 