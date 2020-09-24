РУС
Новости Коронавирус и карантин
6 780 14

Второй случай смерти от COVID-19 среди детей зафиксирован в Украине, - Степанов

Второй случай смерти от COVID-19 среди детей зафиксирован в Украине, - Степанов

За все время пандемии в Украине заболели 188 106 человек. Из них 12 400 детей, а также 14 337 медработников.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки заболели 3 372 человека. Из них 242 ребенка, а также 172 медицинских работника. Были госпитализированы 685 человек. За последние сутки в Украине зафиксированы 52 летальных случая, среди них один ребенок. Это второй смертельный случай за все время пандемии", - рассказал глава Минздрава.

Выздоровели 1 788 пациентов. 

"За все время пандемии в Украине заболели 188 106 человек. Из них 12 400 детей, а также 14 337 медработников. Всего выздоровели 83 458 пациентов. А летальных случаев 3 757", - отметил министр.

дети (6683) карантин (16729) врачи (1525) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18609) коронавирус (17042)
+5
в таких випадках дуже важлива інформація про загальний стан здоров'я дитини до ковіду, наявність хронічних, супутніх хвороб. нажаль діти теж хворіють і раком, і снідом і важкими аутоімунними хворобами, тому треба розуміти чи померли від ковіду діти, які мали до цього важкий стан, чи здорові діти...
24.09.2020 10:02 Ответить
+4
Фрети фы фсе. Дети ковидом не болеют. Они у нас даже без масок ходят рядом с взрослыми.
24.09.2020 09:53 Ответить
+4
Ну, кожна смерть це трагедія. Та, якщо дитяча смертність від КОВІД-19 1 випадок на 750+ дорослих то, це не той показник що, від грипу та пневмонії. Смертність від банальних грипу і викликаної ним пневмоній в два з лишнім раза перевищує смертність від КОВІД. А що найгірше так це те, що грип спричиняє набагато більше дитячих смертей, на відміну від ковід. Він не милує нікого.
24.09.2020 10:08 Ответить
24.09.2020 09:53 Ответить
Зелень казала шо вимруть пенси і всьо.
показать весь комментарий
24.09.2020 09:54 Ответить
не пи..ди,бо серце встане
показать весь комментарий
24.09.2020 09:56 Ответить
Пенси як членін, жівєє всєх жівих!
показать весь комментарий
24.09.2020 10:07 Ответить
Причем тут зелень? Если у нас народ дыбильный. Придет такое мурло без маски или если само в маске то его личинки вокруг без масок трутся и станет возле тебя в магазине и на замечание начнет визжать что нету никакого вируса и дети тем более не болеют ковидом.
показать весь комментарий
24.09.2020 10:25 Ответить
24.09.2020 10:08 Ответить
24.09.2020 10:02 Ответить
ЦЕНЗОР вот что я думаю ВСЕ новости о Ковид 10 ситуации с ростом или падением заболевших случаи летальные принимаемые меры про карантин НОВОСТИ ДАВАТЬ НАДО ИНФОРМИРОВАТЬ НАДО.... но вот раздел КОММЕНТАРИЙ.... ЗАКРЫТЬ ОТ СЛОВА ВООБЩЕ увы много не адекватных.. болезнь смерть превращают в политическую помойку пишут всякий бред фантастику и все такое.. подобное.. я высказал СВОЮ ТОЧКУ ЗРЕНИЯ.. и ве же полагаю что такие новости- не есть объект насмешек и грязи и так далее, как впрочем думаю надо закрывать комментарии и под новостями о сводках с фронта...
24.09.2020 10:05 Ответить
Найбільше маячні та фантастики про ковід дають в ВООЗ.
24.09.2020 10:10 Ответить
а вы хотите чтобы ОНИ ВАМ НАПИСАЛ ПРАВДУ!!!??? от которой вам сразу отпадет желания смеяться и жить даже???!!! а правда в том что на сегодня врачи медики биологи микробиологи все кто причастен к лечению анализу ситуации производству лекарств вакцин НЕ ЗНАЮТ ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ И КАК ВСЕ ОБЕРНЕТСЯ... это БИОЛОГИЧЕСКАЯ ПАНДЕМИЯ и идет она сама по себе выпустили джина и открыли ящик Пандоры а что и как никто не знает... может это начало КОНЦА а может нам потом откроется Истина...????!!!!
24.09.2020 10:22 Ответить
Можете жити далі і сміятися. В кінці-кінців помремо ми всі. Тільки ви раніше бо, параноя веде до смерті скоріше. Правда, якої не пишуть в тому що, смертність за час понтдемії скоротилася не тому що, отим біологам, мікробіологам, лікарям почали виділяти мільярди доларів, а тому що люди стали менше ходити до лікарів і частіше мити руки.
24.09.2020 10:39 Ответить
ЗІ: Смертність від грипу в рази перевищує смертність від ковіду. Але ніхто про неї не говорить і ніхто пандемії не оголошує. Смертність від туберкульозу в Україні перевищує смертність від ковід майже на 20 відсотків, смертність від СНІДу- на 15%. При тому що, всі вони не роблять різниці між дітьми та дорослими. Але проблеми з цього ніхто не робить. Зараз в моді КОВІД-19.
24.09.2020 10:46 Ответить
Цього Степанова дуже хвалить Пальчевський...Це поки що єдине,що мене в Пальчевському насторожує...
24.09.2020 10:41 Ответить
А мене в Пальчевському насторожує те що, він таки офіцер ГРУ ВС РФ.
24.09.2020 10:49 Ответить
 
 