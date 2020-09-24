Второй случай смерти от COVID-19 среди детей зафиксирован в Украине, - Степанов

За все время пандемии в Украине заболели 188 106 человек. Из них 12 400 детей, а также 14 337 медработников.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки заболели 3 372 человека. Из них 242 ребенка, а также 172 медицинских работника. Были госпитализированы 685 человек. За последние сутки в Украине зафиксированы 52 летальных случая, среди них один ребенок. Это второй смертельный случай за все время пандемии", - рассказал глава Минздрава.

Выздоровели 1 788 пациентов.

"За все время пандемии в Украине заболели 188 106 человек. Из них 12 400 детей, а также 14 337 медработников. Всего выздоровели 83 458 пациентов. А летальных случаев 3 757", - отметил министр.

