Днепропетровщина впервые с начала пандемии оказалась в тройке лидеров по суточной заболеваемости COVID-19 - 298 новых случаев
За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Киеве, Днепропетровской и Харьковской областях.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.
По состоянию на утро 24 сентября в Киеве коронавирусом заболели 330 человек.
Общее количество инфицированных составляет 20 665 человек.
Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 333 человека, за минувшие сутки - 3. С начала эпидемии выздоровели 6 149 пациентов.
По состоянию на 24 сентября количество активных больных в Киеве составляет 14 183 человек.
В тройку лидеров по суточной заболеваемости коронавирусом также попали Днепропетровская и Харьковская области.
Так, на Днепропетровщине суточный прирост заболевших коронавирусом составил 298 человек, что является наибольшим числом инфицированных с начала пандемии. Общее количество заболевших - 4 692. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 94 человека. С начала эпидемии выздоровели 2478 пациентов. Количество активных больных на Днепропетровщине - 2120.
На Харьковщине коронавирусом заболели 285 человек. Общее количество инфицированных составляет 16 193 человека. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 316 человек, за минувшие сутки - 1. С начала эпидемии выздоровели 4 298 пациентов. Количество активных больных на Харьковщине составляет 11 579 человек.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Мешки для трупов Филатова похоже пригодятся.
Перечитай свой первый пост.
так же как "коктейль ДЛЯ Молотова"
Вот и поинтересовался откуда столько трупов Филатова.
В окрузі №5 (Франківський район м.Львова) в Міькраду в списку "Самопомочі" кандидуватимуть Андрій Шевців, Євген Бойко і Наталія Алексєєва.
Євген Бойко - директор департаменту «Адміністрація міського голови», який під час пандемії претворився на департамент марнотратства.
Так, у березні, коли львівські медики відчували критичну нестачу коштів і матеріалів для боротьби з коронавірусом, цей департамент закуповував https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-19-000579-a набори тістечок із зефіром маршмелоу , https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-20-001041-b коробки для відзнак , https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-20-002187-b історичні книжки , https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-20-001222-b прапори , https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-18-002067-a меблі та https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-02-27-003863-a нові комп'ютери .
Ну, невозможно слышать этот совковый анахронизм "днепропетровщина"...
эту всю гниль надо было(Путин бы обосрался) выжечь до корня, а не как всегда - два стула - один жоп.
я чуть не обосрался, увидев с ЧЕМ именно идиоты срав.нивают Гитлера.
какое же оно ничтожное то... че стоит только задержание "шамана".. оно поехавшее.
кому он присягал шоп "предать"?
я не хряковчанин(слава Перуну) если шо
А Аваков такой:
И я такой: - ну вот, сдавал же, а он не сдался
На навчаннях за участю Зеленського не вилетіла ракета Javelin\\\\\\\
Прости Словакия(туда полетел наш поперзидент)......
А вот если бы вылетела и сбила самолет, то радость была втройне!
Так что какой-нибудь конвертоплан вполне могли приземлить.
Днепр - это круто!!! Очень много очень богатых людей, но очень мало патриотичных Украинцев!!
==
Что ты плетешь Андрейка, днепровщина лидер по количеству бойцов в добробатах и соответсвенно погибших патриотов.
"СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ПРОХОДИТ МЕЖДУ ЗАРАЖЕНИЕМ COVID-19 И ВОЗНИКНОВЕНИЕМ СИМПТОМОВ?
Продолжительность периода с момента заражения COVID-19 и появлением симптомов обычно составляет около 5-6 дней, но может варьироваться в пределах от 1 до 14 дней."
Также нужно смотреть, есть ли рост количества тестов. Потому что, понимая, как копают под Филатова, вполне может быть команда увеличить количество тестов, чтобы привязать рост выявленных больных к проведенному празднику. У нас все лето на каждом шагу на улице и в транспорте слышен кашель, сомневаюсь, что все эти люди делали тесты на Covid. Переболели с легкими симптомами или бессимптомно, и вроде как иллюзия, что заболевших мало, а проводили бы массовое тестирование, может, ужаснулись от реального количества переболевших.
Не сомневаюсь, что Филатов никак не заинтересован в реальном изменении эпидемиологической ситуации в городе. Во-первых, попадание в другую карантинную зону - это новые ограничения и снижение поступлений в бюджет, во-вторых, под него копают и будут использовать любую зацепку, чтобы попытаться отстранить от выборов.