Днепропетровщина впервые с начала пандемии оказалась в тройке лидеров по суточной заболеваемости COVID-19 - 298 новых случаев

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Киеве, Днепропетровской и Харьковской областях.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

По состоянию на утро 24 сентября в Киеве коронавирусом заболели 330 человек.

Общее количество инфицированных составляет 20 665 человек.

Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 333 человека, за минувшие сутки - 3. С начала эпидемии выздоровели 6 149 пациентов.

По состоянию на 24 сентября количество активных больных в Киеве составляет 14 183 человек.

В тройку лидеров по суточной заболеваемости коронавирусом также попали Днепропетровская и Харьковская области.

Так, на Днепропетровщине суточный прирост заболевших коронавирусом составил 298 человек, что является наибольшим числом инфицированных с начала пандемии. Общее количество заболевших - 4 692. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 94 человека. С начала эпидемии выздоровели 2478 пациентов. Количество активных больных на Днепропетровщине - 2120.

На Харьковщине коронавирусом заболели 285 человек. Общее количество инфицированных составляет 16 193 человека. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 316 человек, за минувшие сутки - 1. С начала эпидемии выздоровели 4 298 пациентов. Количество активных больных на Харьковщине составляет 11 579 человек.

