Днепропетровщина впервые с начала пандемии оказалась в тройке лидеров по суточной заболеваемости COVID-19 - 298 новых случаев

Днепропетровщина впервые с начала пандемии оказалась в тройке лидеров по суточной заболеваемости COVID-19 - 298 новых случаев

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Киеве, Днепропетровской и Харьковской областях.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

По состоянию на утро 24 сентября в Киеве коронавирусом заболели 330 человек.

Общее количество инфицированных составляет 20 665 человек.

Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 333 человека, за минувшие сутки - 3. С начала эпидемии выздоровели 6 149 пациентов.

По состоянию на 24 сентября количество активных больных в Киеве составляет 14 183 человек.

В тройку лидеров по суточной заболеваемости коронавирусом также попали Днепропетровская и Харьковская области.

Так, на Днепропетровщине суточный прирост заболевших коронавирусом составил 298 человек, что является наибольшим числом инфицированных с начала пандемии. Общее количество заболевших - 4 692. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 94 человека. С начала эпидемии выздоровели 2478 пациентов. Количество активных больных на Днепропетровщине - 2120.

На Харьковщине коронавирусом заболели 285 человек. Общее количество инфицированных составляет 16 193 человека. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 316 человек, за минувшие сутки - 1. С начала эпидемии выздоровели 4 298 пациентов. Количество активных больных на Харьковщине составляет 11 579 человек.

+7
Хорошо отметили в Днепре день города!
Мешки для трупов Филатова похоже пригодятся.
показать весь комментарий
24.09.2020 09:53 Ответить
+6
Филатовский день города не прошёл даром.
показать весь комментарий
24.09.2020 09:57 Ответить
+4
но очень мало патриотичных Украинцев!!

==
Что ты плетешь Андрейка, днепровщина лидер по количеству бойцов в добробатах и соответсвенно погибших патриотов.
показать весь комментарий
24.09.2020 10:27 Ответить
То лі ішшо будіт.
показать весь комментарий
24.09.2020 09:52 Ответить
Хорошо отметили в Днепре день города!
Мешки для трупов Филатова похоже пригодятся.
показать весь комментарий
24.09.2020 09:53 Ответить
И много там трупов Филатова?
показать весь комментарий
24.09.2020 09:56 Ответить
Вроде в марте тысячу закупили.
показать весь комментарий
24.09.2020 09:59 Ответить
Мешков или трупов Филатова?

Перечитай свой первый пост.
показать весь комментарий
24.09.2020 10:06 Ответить
"от Филатова"
так же как "коктейль ДЛЯ Молотова"
показать весь комментарий
24.09.2020 10:08 Ответить
Филатов был назван как приобретатель изделия "мешков для трупов" а не источник трупов.
показать весь комментарий
24.09.2020 10:09 Ответить
Ну ты наисал "мешков для трупов Филатова". Я читаю, как написано.

Вот и поинтересовался откуда столько трупов Филатова.
показать весь комментарий
24.09.2020 10:10 Ответить
ну извини кавычки не поставил, чтобы ты понимал
показать весь комментарий
24.09.2020 10:22 Ответить
Дарма ви на Філатова особливо наїзжаєте ))))

В окрузі №5 (Франківський район м.Львова) в Міькраду в списку "Самопомочі" кандидуватимуть Андрій Шевців, Євген Бойко і Наталія Алексєєва.

Євген Бойко - директор департаменту «Адміністрація міського голови», який під час пандемії претворився на департамент марнотратства.

Так, у березні, коли львівські медики відчували критичну нестачу коштів і матеріалів для боротьби з коронавірусом, цей департамент закуповував https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-19-000579-a набори тістечок із зефіром маршмелоу , https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-20-001041-b коробки для відзнак , https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-20-002187-b історичні книжки , https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-20-001222-b прапори , https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-18-002067-a меблі та https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-02-27-003863-a нові комп'ютери .
показать весь комментарий
24.09.2020 11:45 Ответить
Когда уже рада переименует в Днепровщину?
Ну, невозможно слышать этот совковый анахронизм "днепропетровщина"...
показать весь комментарий
24.09.2020 09:53 Ответить
Дніпро на березі Дніпра, де є Дніпровський район з такою ж вулицею.
показать весь комментарий
24.09.2020 10:00 Ответить
так дофига такого - воч вчера новость - "село "победа"", как и в Киеве уродина-мразь, истукан то.
эту всю гниль надо было(Путин бы обосрался) выжечь до корня, а не как всегда - два стула - один жоп.
показать весь комментарий
24.09.2020 10:06 Ответить
пєрдовський=камуняка-вбивця навічно засів в макитрах совкових потвор , а клоуни=шлємазли,які влізли в ВР своїх батьків-совків не образять...це ж не вітповідає кашруту
показать весь комментарий
24.09.2020 10:44 Ответить
Филатовский день города не прошёл даром.
показать весь комментарий
24.09.2020 09:57 Ответить
По сравнению с Запорожьем и Одессой, Филатов какраз относительно грамотно все организовал, с учетом карантина.
показать весь комментарий
24.09.2020 10:08 Ответить
КАК это ГРАМОТНО? Набережная была забита народом, кафешки, забегаловки все для удобства, работало. Маски? Не не слышали.
показать весь комментарий
24.09.2020 10:12 Ответить
Ну вот "правильность" и вылазит.
показать весь комментарий
24.09.2020 10:59 Ответить
Кто бі сомневался после дня города.Сейчас вылезут ботярі от Филатова и будут ніть при чом здесь день городааа..
показать весь комментарий
24.09.2020 09:58 Ответить
При чум тут день города, или поля? я - Православный и вируса не вижу.... кх-кх, , о б*же(бежит в аптеку)
показать весь комментарий
24.09.2020 10:04 Ответить
красную ниточку надень! Она спасёт от всех недугов!
показать весь комментарий
24.09.2020 10:14 Ответить
кстати, это Путин юзает)))
я чуть не обосрался, увидев с ЧЕМ именно идиоты срав.нивают Гитлера.
какое же оно ничтожное то... че стоит только задержание "шамана".. оно поехавшее.
показать весь комментарий
24.09.2020 10:18 Ответить
Харьков впереди всей Украины по трупам.Не зря Геня -предатель в Шарите съехал...
показать весь комментарий
24.09.2020 09:58 Ответить
"предатель"? кого или чего? Израиля шоле?
кому он присягал шоп "предать"?
я не хряковчанин(слава Перуну) если шо
показать весь комментарий
24.09.2020 10:02 Ответить
Предатель кацапов. Деньги взял - а Харьков им не сдал. И деньги возвращать не хотел, пока не подстрелили.
показать весь комментарий
24.09.2020 12:33 Ответить
Вот смотри, я - Гапа напр. Беру бабло и тукой: Харьков, сдайсь, раз-два.
А Аваков такой:
И я такой: - ну вот, сдавал же, а он не сдался
показать весь комментарий
24.09.2020 16:19 Ответить
Кто бы сомневался:
На навчаннях за участю Зеленського не вилетіла ракета Javelin\\\\\\\

Прости Словакия(туда полетел наш поперзидент)......
показать весь комментарий
24.09.2020 10:01 Ответить
Какая радость для тебя.
А вот если бы вылетела и сбила самолет, то радость была втройне!
показать весь комментарий
24.09.2020 10:03 Ответить
ты еврей? они максимум вертушку могут сбить то
показать весь комментарий
24.09.2020 10:09 Ответить
Джавелин» (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9C%D0%A4%D0%90_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0 / https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9C%D0%A4%D0%90_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0 ˈ https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9C%D0%A4%D0%90_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0 dʒ https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9C%D0%A4%D0%90_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0 æ https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9C%D0%A4%D0%90_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0 v https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9C%D0%A4%D0%90_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0 l https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9C%D0%A4%D0%90_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0 ɪ https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9C%D0%A4%D0%90_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0 n https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9C%D0%A4%D0%90_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0 / , чит. «Джэ́влин»,https://ru.wikipedia.org/wiki/FGM-148_Javelin#cite_note-3 [3] от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. Javelin - «метательное https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D1%8C%D1%91 копьё , дротик»; общевойсковой индекс - FGM-148) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90 американский переносной https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%A2%D0%A0%D0%9A противотанковый ракетный комплекс (ПТРК). Предназначен для поражения бронетехники и низколетящих малоскоростных целей (вертолётов, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82 БПЛА , заходящих на посадку винтомоторных самолётов)

Так что какой-нибудь конвертоплан вполне могли приземлить.
показать весь комментарий
24.09.2020 10:17 Ответить
Украина - Это сказка!!! 40 лет прожил в России и мечтал вернуться домой!!!!
Днепр - это круто!!! Очень много очень богатых людей, но очень мало патриотичных Украинцев!!
показать весь комментарий
24.09.2020 10:22 Ответить
очень много очень бедных людей
показать весь комментарий
24.09.2020 10:26 Ответить
но очень мало патриотичных Украинцев!!

==
Что ты плетешь Андрейка, днепровщина лидер по количеству бойцов в добробатах и соответсвенно погибших патриотов.
показать весь комментарий
24.09.2020 10:27 Ответить
Вот видимо патриотов всех и поубивало. Осталась одна вата.
показать весь комментарий
24.09.2020 12:35 Ответить
ничего, бабы ещё нарожают
показать весь комментарий
24.09.2020 12:49 Ответить
Цікаво, а коли у жОПУ заговорять про "перенесення місцевих виборів у окремих областях України в зв"язком з погіршенням епідеміологічної ситуації..."?... Мені здається, новини з Дніпром саме про це і говорять... Одного тільки не врахували "стратеги" - пов"язать цей спалах зі святкуванням "дня міста" - "трішки не в дугу"... Святкування було тиждень тому, а інкубаційний період у коронавірусу - ДВА ТИЖНІ...
показать весь комментарий
24.09.2020 10:30 Ответить
Інкубаційний період не два тижні а протягом двух тижнів, тобто від 1 до 14днів.
показать весь комментарий
24.09.2020 10:54 Ответить
Не треба "брать мєня за здесь...". "Інкубаційний період протягом двох тижнів" - це "ті ж яйця, тільки вид збоку...". Це означає, "лікарською мовою", що симптоми хвороби починають проявляться через ДВА ТИЖНІ після потрапляння збудника хвороби до організму... Так, деякі організми, ослаблені іншими хронічними захворюваннями, можуть мать прояви і раніше, однак ми тут говоримо про "масовий епідемічний спалах", а не про "індивідуальну реакцію окремих людських організмів...".
показать весь комментарий
24.09.2020 11:22 Ответить
Ні ви помиляєтесь. Ось що відповідає ВОЗ на це питання.
"СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ПРОХОДИТ МЕЖДУ ЗАРАЖЕНИЕМ COVID-19 И ВОЗНИКНОВЕНИЕМ СИМПТОМОВ?
Продолжительность периода с момента заражения COVID-19 и появлением симптомов обычно составляет около 5-6 дней, но может варьироваться в пределах от 1 до 14 дней."
показать весь комментарий
24.09.2020 12:07 Ответить
"Ты, Зин, на грубость нарываешься!...". Тобі, "мать твою через коромисло...", "повилазило", про що я написав? А тепер, "розумака", намалюй мені точну цифру, де "поодинокі випадки проявів симптомів захворювання через 5-6 днів після зараження", перетвоююються у "епідемічний спалах"... Давай, трудись... І не забудь підтвердить доказами, що туди не вперлися люди, які заразилися ще ДО святкування, проминули його без проявів захворювання, і вони "проявилися через 5-6 днів...". Та я тебе у судовому засіданні "порву, як Тузік - грєлку", як тільки ти от так почнеш "рота відкривать...". Тому що не існує подібної методики... А тут "зелєбобіки" ведуть до того, щоб порушить кримінальну справу стосовно Філатова, що дозволив святкування... В суді "може буть...", "я думаю...", не "проходить" : будь-які сумніви - на користь підсудного... Ох, як у мене "руки *********" і язик, щоб тебе "мордою по столу повозить" у судовому засіданні!!!...
показать весь комментарий
24.09.2020 13:02 Ответить
У вас неадекватна поведінка на адекватні зауваження підкріпленні словами лікарів, і я не стану гадати чому, це вже ваші таргани.
показать весь комментарий
24.09.2020 14:58 Ответить
І де ж у твоїх коментарях "слова лікарів"? І яких саме "лікарів"?... І чому ці слова повинні буть для мене аргументами?... Я читаю лише твоє балабольство, не підкріплене ніякими доказами... Це я тобі кажу як юрист, бо тут не стільки питання медичного характеру, скільки юридичного, бо, в кінці-кінців, воно буде вирішуваться не в реанімаційному відділенні лікарні чи кабінеті головлікаря, а в залі судових засідань... А там "головне слово" - за юристами... Я це знаю "з перших рук", бо не раз приймав участь у подібних розбірках - як на стороні позивача, так і відповідача...
показать весь комментарий
24.09.2020 15:22 Ответить
Усі ці ковідні перегони зникнуть після виборів...Це тільки зараз зелено-соплива влада ніяк не може визначитись,де вона проводитиме вибори,а де їх заборонить...
показать весь комментарий
24.09.2020 10:39 Ответить
Харьков третий только потому, что у нас здесь результаты терять начали - 2 недели проходит - с одностороннего воспаления легких - двухстороннее, у всей семьи потеря обоняния... две недели прошло - результатов нет (потеряли) - а больничный....внимание! закрывается - иди на работу!
показать весь комментарий
24.09.2020 10:45 Ответить
Филатов такой хороший, такой день города провел, надо срочно за него голосовать, прям срочно, а то ещё не весь город в руинах и парковках.
показать весь комментарий
24.09.2020 10:58 Ответить
Это у тебя в голове руины. Город оживает, и хорошеет. Такое строительство было в Днепре только в конце 60-х - в начале 70-х, когда строились пр. Кирова, Гагарина, Победа, Кр. Камень, Новый мост, Метеор... Набережная и гребной канал. При Украине, Город уничтожали. ВСЕ. От Кучмы, и до Яныка. А за парковку в центре надо брать по 50 грн в час, или 100. Центр забит авто! "Плохо живём" - 60% авто по 3-4 года, и это при 6 годах войны. Только за Филатова и надо голосовать... или вам мало говна от СН, бандитов ЖОПАблока и Вилкула? Так до фронта не далеко - 200 км, а за фронтом "рай", правда, если вас там будут убивать, то за попытку защищаться и стрелять в ответ вас могут оштрафовать. Врага нельзя убивать - так янелох захотел, и свалил в Европу. Езжайте в говно РФ и радуйтесь, это ваше.
показать весь комментарий
24.09.2020 16:21 Ответить
Центр Днепра это деловой район, а не исторический или рекреационный, машины там потому что там офисы. Ты понимаешь что ты даун? А насчёт цены в 50 гривен высказывание еще тупее. Теперь стоянки пустые, а машины все растыканы по тротуарам и да, я не против платить если деньги будут в городской бюджет идти, а не на Кипр. Ну и о стройках, ты асфальт на центральном проспекте и обшарпаные дома видел?
показать весь комментарий
25.09.2020 21:34 Ответить
Перечитал, еще раз. Боже да по вам врач плачет!
показать весь комментарий
25.09.2020 21:37 Ответить
Это был день города, а не области. Нужна выборка по заболевшим конкретно из Днепра, потому что если приехало много с области, так им же не запретишь. Вот в начале пандемии были шаги по контролю над въезжающими в город, так на того же Филатова власти начали гнать: что за самоуправство.
Также нужно смотреть, есть ли рост количества тестов. Потому что, понимая, как копают под Филатова, вполне может быть команда увеличить количество тестов, чтобы привязать рост выявленных больных к проведенному празднику. У нас все лето на каждом шагу на улице и в транспорте слышен кашель, сомневаюсь, что все эти люди делали тесты на Covid. Переболели с легкими симптомами или бессимптомно, и вроде как иллюзия, что заболевших мало, а проводили бы массовое тестирование, может, ужаснулись от реального количества переболевших.
Не сомневаюсь, что Филатов никак не заинтересован в реальном изменении эпидемиологической ситуации в городе. Во-первых, попадание в другую карантинную зону - это новые ограничения и снижение поступлений в бюджет, во-вторых, под него копают и будут использовать любую зацепку, чтобы попытаться отстранить от выборов.
показать весь комментарий
24.09.2020 11:30 Ответить
Филатов сделал горожанам праздник! Остальное зависит от горожан, от их культуры и сознания. Шо? Мэр обязан каждому зад(простите) подтирать! Или народ начнёт мозгами... а не жопой, как в 19 году. Дарвин - "естественный отбор"... там про мэра ничего не сказано. 80% инфицированных в Днепре - это любители церкви, реабилитационные центры сидельцев и тусовки. Сейчас добавилась школа.
показать весь комментарий
24.09.2020 16:40 Ответить
 
 