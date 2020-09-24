На акциях протеста после "инаугурации" Лукашенко по всей Беларуси задержаны 259 человек, - правозащитники

В "инаугурационную" среду, а также вечер и ночь после нее по всей Беларуси задержаны более 250 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "TUT.by", об этом сообщает правозащитная организация "Вясна".

По данным правозащитников, несогласных задерживали в Минске, Гродно, Гомеле, Могилеве, Полоцке, Борисове, Барановичах, Столине, Поставах и Смиловичах. Всего известно 259 фамилий. Некоторых этой же ночью отпускали, но подавляющая часть осталась в РУВД.

По свидетельствам очевидцев, задержания были жесткими. В списке правозащитников напротив отдельных фамилий есть такие примечания: "разбито лицо", "доставлен в больницу с травмой головы", "забрала скорая помощь".

Напомним, 23 сентября в Беларуси прошла тайная "инаугурация" Лукашенко: без анонса, телетрансляции и иностранных гостей.

Глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина не признает Лукашенко президентом Беларуси.

Кроме того, ЕС в четверг объявил о непризнании легитимности захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко.

Также читайте: Тайная инаугурация еще больше подрывает репутацию Лукашенко, - глава МИД Великобритании Рааб