РУС
На акциях протеста после "инаугурации" Лукашенко по всей Беларуси задержаны 259 человек, - правозащитники

В "инаугурационную" среду, а также вечер и ночь после нее по всей Беларуси задержаны более 250 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "TUT.by", об этом сообщает правозащитная организация "Вясна".

По данным правозащитников, несогласных задерживали в Минске, Гродно, Гомеле, Могилеве, Полоцке, Борисове, Барановичах, Столине, Поставах и Смиловичах. Всего известно 259 фамилий. Некоторых этой же ночью отпускали, но подавляющая часть осталась в РУВД.

По свидетельствам очевидцев, задержания были жесткими. В списке правозащитников напротив отдельных фамилий есть такие примечания: "разбито лицо", "доставлен в больницу с травмой головы", "забрала скорая помощь".

Напомним, 23 сентября в Беларуси прошла тайная "инаугурация" Лукашенко: без анонса, телетрансляции и иностранных гостей.

Глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина не признает Лукашенко президентом Беларуси.

Кроме того, ЕС в четверг объявил о непризнании легитимности захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко.

Также читайте: Тайная инаугурация еще больше подрывает репутацию Лукашенко, - глава МИД Великобритании Рааб

Беларусь (7972) задержание (6699) Лукашенко Александр (3640) правозащитники (678)
+4
Картопляники мазохісти.
24.09.2020 10:09 Ответить
+4
Не первый раз вижу в разных темах, касающихся Беларуси, этот Ваш пост.
Думаю, что следует кое-что уточнить.
Про интелект.
Тихановская окончила школу с золотой медалью и Мозырский университет по специальности «Иностранные языки (английский, немецкий)» с красным дипломом. В совершенстве знает несколько языков. Работала переводчиком. Какое-то время жила в Ирландии. Домохозяйкой она стала с 2019 года, выйдя из декрета. Владеет компаниями ОДО «Компас» и ООО «Радуга Развлечений».
Колесникова выпускница Белорусской академии музыки по специальности «дирижер и флейтист» (Между прочим, на курсе она была единственной девочкой) и Высшей школы музыки и театра в Штутгарте, факультеты старинной и современной музыки...
Флейтистка, преподаватель, дирижер, создательница авторского проекта «Уроки музыки для взрослых», организатор культурных проектов. Свободно владеет несколькими языками.
Она сама начала преподавать музыку (флейту) с 17 лет в столичной гимназии при консерватории. Играла в Национальном академическом концертном оркестре Беларуси (оркестр Финберга), а также в Президентском оркестре. Какое-то время жила в Штутгарте.
Является также арт-директором культурного хаба «Ок 16» в Минске. В 2017 году выступила в качестве одного из создателей творческого объединения Artemp, проводившего различные мероприятия в области современного искусства. Стояла у истоков проекта «Оркестр для роботов». Вместе с разработчиками музыкального приложения Gismart приобщала школьников к программированию. В этом проекте школьников учили программированию роботов-музыкантов.
А чего добились Вы, https://censor.net/ru/user/471528, чтобы позволить себе постоянно писать об этих женщинах: "В обеих интеллект ноль"?
24.09.2020 11:48 Ответить
+3
Білоруси довели що їхній протест справді немає нічого спільного з майданом.
24.09.2020 10:12 Ответить
Картопляники мазохісти.
24.09.2020 10:09 Ответить
Не а, почитатели идеи Махатмы Ганди "Непротивление злу насилием".
Правда у Ганди получилось
24.09.2020 10:20 Ответить
У Ганді получилося ціною купи проломлених голів ВЛАСНИХ ПРИХИЛЬНИКІВ......

але Є різниця між вже тоді цивілізованою англійською імперією ,де вже тоді існувала "ГРОМАДСЬКА ДУМКА"і Мордором..
24.09.2020 14:18 Ответить
Білоруси довели що їхній протест справді немає нічого спільного з майданом.
24.09.2020 10:12 Ответить
)) осталось в рамках "братства" провести и обнуление летоисчисления. как в корее. "от рождества ********"
24.09.2020 10:13 Ответить
Я не знаю креативного решения ,как отстранить Лукавую человеконенавистную военную хунту.
24.09.2020 10:14 Ответить
https://t.me/karantindneprchat/32022 Показать?
24.09.2020 10:21 Ответить
жаль шо не беророссиянин я. - нарисовал бы "побои" и да бы сто евро муморам шоп типо "дело завели" и помаршировал бы в консульство Ее Вяличества.
и свалил бы бесплатно, а не так шоб Вольнову дать 3.5к. есро за Швецию(работа, виза).
24.09.2020 10:15 Ответить
У тебя шо, челюсть выпала?
24.09.2020 10:23 Ответить
странно шо не про ж*пы и такое прочее ты написал
иди "поразвлнекайся" шоли
24.09.2020 10:31 Ответить
На акціях протесту після "інавгурації" Лукашенка по всій Білорусі затримано 259 осіб, - правозахисники - Цензор.НЕТ 8614
24.09.2020 10:16 Ответить
Лука конечно ******* но и вожди так называемой оппозиции в отношении с Россией все так же выступают за мир-дружбу-жвачку . поэтому не совсем понятно чего хотят добиться протестующие ? самим выбирать тех кто их поведет их в Союзное государство ? так какая разница Лука их сдаст москалям или Тихановская . наверное это все для самоуспокоения . типа это не нас это мы так решили
24.09.2020 10:20 Ответить
Их цель это честные выборы и избавиться от Лукашенко. Про разрыв отношений с РФ впервые слышу. Да и зачем им это делать.
24.09.2020 10:28 Ответить
чисто борются за идею ? честные выборы хотим и что бы президент был без усов и в юбке . а так в целом жизнью довольны
так может Луку побрить и переодеть если в остальном разницы не будет ?
24.09.2020 10:42 Ответить
Когда жена начинает надоедать, с ней разводятся!
24.09.2020 11:25 Ответить
не тот случай . больше напоминает ситуацию когда выяснив что жена оказалась шлюхой обиженный муж хочет с ней развестись и сойтись с проституткой
какие то изменения в личной жизни конечно будут но на развесистых рогах супруга эта перемена ни как не скажется
24.09.2020 11:41 Ответить
Беззмістовний або протест з хибними цілями рано чи пізно заглохне.\
ТОму Пора закривати рубрику "Білоруська революція"
24.09.2020 14:19 Ответить
А який був результат акції Україна без Кучми?
24.09.2020 10:30 Ответить
Кстати и, так сказать, между прочим: на тайной "инаугурации" выжившего из ума ублюдка в качестве иностранных представителей и свадебных генералов, для придания некой видимости легитимности этому секретному шабашу, присутствовали только бывший президент Украины Кучма и старый коммуно-православный маразматик Зюганов.
И то, что сам Кучма помогал тайно помазать на царство лысого, особенно подчёркивалось в наших новостях.
Вот, Зюганов знал, а Кремль не знал - не верю!!! Но даже у кремля хватило мозгов отмазаться от этого цирка, подставив православного коммуниста в деменции.
У Кучмы не хватило...
24.09.2020 12:09 Ответить
"Я - единственный лидер оппозиции"
На акціях протесту після "інавгурації" Лукашенка по всій Білорусі затримано 259 осіб, - правозахисники - Цензор.НЕТ 5356
24.09.2020 10:31 Ответить
Тихановская домохозяйка, Колесникова флейтистка. В обеих интеллект ноль.
24.09.2020 10:34 Ответить
Не первый раз вижу в разных темах, касающихся Беларуси, этот Ваш пост.
Думаю, что следует кое-что уточнить.
Про интелект.
Тихановская окончила школу с золотой медалью и Мозырский университет по специальности «Иностранные языки (английский, немецкий)» с красным дипломом. В совершенстве знает несколько языков. Работала переводчиком. Какое-то время жила в Ирландии. Домохозяйкой она стала с 2019 года, выйдя из декрета. Владеет компаниями ОДО «Компас» и ООО «Радуга Развлечений».
Колесникова выпускница Белорусской академии музыки по специальности «дирижер и флейтист» (Между прочим, на курсе она была единственной девочкой) и Высшей школы музыки и театра в Штутгарте, факультеты старинной и современной музыки...
Флейтистка, преподаватель, дирижер, создательница авторского проекта «Уроки музыки для взрослых», организатор культурных проектов. Свободно владеет несколькими языками.
Она сама начала преподавать музыку (флейту) с 17 лет в столичной гимназии при консерватории. Играла в Национальном академическом концертном оркестре Беларуси (оркестр Финберга), а также в Президентском оркестре. Какое-то время жила в Штутгарте.
Является также арт-директором культурного хаба «Ок 16» в Минске. В 2017 году выступила в качестве одного из создателей творческого объединения Artemp, проводившего различные мероприятия в области современного искусства. Стояла у истоков проекта «Оркестр для роботов». Вместе с разработчиками музыкального приложения Gismart приобщала школьников к программированию. В этом проекте школьников учили программированию роботов-музыкантов.
А чего добились Вы, https://censor.net/ru/user/471528, чтобы позволить себе постоянно писать об этих женщинах: "В обеих интеллект ноль"?
24.09.2020 11:48 Ответить
Да, да, чего добились вы, Юлия Прокопенко?Кроме того чтобы путать предлоги и вместо "У обеих" вставить "В обеих".В обеих что, интеллект закачивали?
24.09.2020 12:58 Ответить
для революції в першу чергу необхідна мати рішучість,а не інтелект...

ТІхановська є така ,яка є..
ЖОДНИХ ПРЕТЕНЗІЙ.

Претензії до білорусів-мужиків,котрі навіть сьогодні не спромоглись на загальнеонаціональний страйк.
24.09.2020 14:23 Ответить
Ще протести трохи попротестують,трохи побурлять а потім бацька позатискає,попересаджує,а кого і ростріляє - і знову людське стадо вернеться в стійло...На бацьку з надією (попри всі санкціі,всі заяви про непризнання) дивляться всі лідери країн,вони всі без винятку мають (чи матимуть) подібні проблеми і їх цікавить,чи можливо придусити мільйонний охлос,що вийшов на вулиці...Ось Лука і покаже...це другий за значимістю екперимент після Майдану...
24.09.2020 10:36 Ответить


це другий за значимістю екперимент після Майдану...

ось ти ,лахті,і спалився... ))))
24.09.2020 14:24 Ответить
На акціях протесту після "інавгурації" Лукашенка по всій Білорусі затримано 259 осіб, - правозахисники - Цензор.НЕТ 2538
24.09.2020 11:21 Ответить
Лукашенко за свою посаду і хоча би місяць протриматися у владі здав цілий народ і цілу країну під терориста № 1 в світі.
24.09.2020 11:52 Ответить
это бессмысленный фарс если нет транспарантов Путин-*****. Это даже арабы понимают а белорусы в домике, получается они(белорусы) тупее.
24.09.2020 12:53 Ответить
 
 