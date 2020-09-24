За сутки в Киеве выявили 330 случаев COVID-19, среди заболевших 31 ребенок и 13 медиков, три человека умерли, - Кличко

Количество жителей Киева, у которых обнаружили коронавирус, увеличилась за минувшие сутки на 330 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Telegram.

"Трое заболевших скончались. За период пандемии коронавирус унес жизни 333 киевлян", - написал он.

По словам Кличко, на сегодняшний день в столице уже 20 665 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Так, заболели: 171 женщина в возрасте от 19 до 87 лет; 128 мужчин в возрасте от 18 до 89 лет; 14 девочек от 3 лет до 17 и 17 мальчиков от 3 до 17 лет. Кроме того, заболели 13 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 38 пациентов. Остаьные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 116 человек. Всего от коронавируса излечились 6159 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания выявлено в Дарницком районе - 60, в Деснянском - 51 и в Днепровском районе - 44.

"Предотвратить попадание Киева в "красную зону" и возвращение к строгим ограничениям можно только соблюдая правила. Носите маску, пользуйтесь антисептиками, соблюдайте социальную дистанцию, не идите в места большого скопления людей! Берегите себя!", - написал мэр Киева.

