За сутки полиция открыла семь уголовных производств из-за нарушений избирательного процесса в Украине. ИНФОГРАФИКА

за сутки полицейские открыли семь уголовных производств по фактам нарушений избирательного процесса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД, об этом сообщает управление коммуникации Национальной полиции Украины.

"Всего в течение суток в полицию поступило 90 заявлений и сообщений, связанных с нарушениями избирательного законодательства. Больше всего сообщений зафиксировано в Закарпатской, Кировоградской, Полтавской, Ривненской областях - 9, 8 - в Донецкой и Киевской областях, 7 - в Харьковской области, 6 - в городе Киеве, 5 - в Одесской, по 4 в Винницкой и Черниговской областях, по 3 - в Днепропетровской и Николаевской, 2 - в Волынской, по одному в Луганской, Сумской, Херсонской и Черкасской областях", - сказано в сообщении.

За сутки полиция открыла семь уголовных производств из-за нарушений избирательного процесса в Украине 01

Всего же с 5 сентября территориальные органы Национальной полиции зарегистрировали 712 сообщений, связанных с избирательным процессом.

МВД запускает чат-бот о местных выборах

За сутки в ЕРДР внесены сведения о 7 уголовных правонарушениях.

Всего в ЕРДР внесены сведения о 80 уголовных правонарушениях: 44 - связаны с нарушением избирательного законодательства, 36 - связаны с избирательным процессом.

