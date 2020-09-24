В Кабмине рассказали, как получить компенсацию за разрушенное на Донбассе жилье. ИНСТРУКЦИЯ
В Госбюджете-2020 на компенсации за разрушенное жилье на Донбассе предусмотрены 20 миллионов гривен.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
Ранее Кабинет Министров Украины утвердил порядок использования средств, предусмотренных в госбюджете для осуществления денежной компенсации пострадавшим, жилые дома (квартиры) которых разрушены в результате чрезвычайной ситуации военного характера, вызванной вооруженной агрессией Российской Федерации.
Порядком предусмотрено, что денежная компенсация будет предоставляться пострадавшим, которые являются собственниками жилья на контролируемой Украиной территории, и которое было разрушено после 14 апреля 2014. Размер компенсации пострадавшим будет определяться по показателям опосредованной стоимости сооружения жилья в регионах Украины, но не более 300 тыс. гривен.
В Государственном бюджете Украины на 2020 год на эти цели предусмотрены 20 млн гривен.
