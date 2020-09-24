РУС
В Кабмине рассказали, как получить компенсацию за разрушенное на Донбассе жилье. ИНСТРУКЦИЯ

В Госбюджете-2020 на компенсации за разрушенное жилье на Донбассе предусмотрены 20 миллионов гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Ранее Кабинет Министров Украины утвердил порядок использования средств, предусмотренных в госбюджете для осуществления денежной компенсации пострадавшим, жилые дома (квартиры) которых разрушены в результате чрезвычайной ситуации военного характера, вызванной вооруженной агрессией Российской Федерации.

Порядком предусмотрено, что денежная компенсация будет предоставляться пострадавшим, которые являются собственниками жилья на контролируемой Украиной территории, и которое было разрушено после 14 апреля 2014. Размер компенсации пострадавшим будет определяться по показателям опосредованной стоимости сооружения жилья в регионах Украины, но не более 300 тыс. гривен.

В Государственном бюджете Украины на 2020 год на эти цели предусмотрены 20 млн гривен.

У Кабміні розповіли, як отримати компенсацію за зруйноване житло на Донбасі - Цензор.НЕТ 666У Кабміні розповіли, як отримати компенсацію за зруйноване житло на Донбасі - Цензор.НЕТ 8776
24.09.2020 11:20
Компенсации должна выплачивать рашка, а не мы.
24.09.2020 11:20
У Кабміні розповіли, як отримати компенсацію за зруйноване житло на Донбасі - Цензор.НЕТ 7649
24.09.2020 11:16
Скільки відкату потрібно дати за це?
24.09.2020 11:13
Відкат - то таке... А інструкція не зовсім точна - упущено початок. Спочатку потрібно зібрати податки і збори з громадян України на підконтрольних територіях, потрясти різні фонд і меценатів.
24.09.2020 12:09
У Кабміні розповіли, як отримати компенсацію за зруйноване житло на Донбасі - Цензор.НЕТ 7591
24.09.2020 11:14
а раньше можно было просто вступить в ряды ЗСУ и получить моральную компенсацию...
24.09.2020 11:16
У Кабміні розповіли, як отримати компенсацію за зруйноване житло на Донбасі - Цензор.НЕТ 7649
24.09.2020 11:16
Я думаю, що перед тим, як прийти за компенсацією до нашого уряду, особа яка постраждала складає позов на адресу агресора - російської підерації, яка має в регресному порядку пізніше покрити затрати уряду на відбудову(компенсацію)? Чи уряд вирішив з бідних українців вирішити проблеми кацапів і поліцаів? Не додумалися позови приймати до нашої держави?
24.09.2020 11:17
Піар перед виборами понад усьо.
24.09.2020 11:27
У Кабміні розповіли, як отримати компенсацію за зруйноване житло на Донбасі - Цензор.НЕТ 666У Кабміні розповіли, як отримати компенсацію за зруйноване житло на Донбасі - Цензор.НЕТ 8776
24.09.2020 11:20
Компенсации должна выплачивать рашка, а не мы.
24.09.2020 11:20
Якась та сторона.
24.09.2020 11:23
73 % изберателей рашки
24.09.2020 13:04
Берете коктейль молотова и идете к росийскому посольству за компенсацией
24.09.2020 11:21
или к офису Жопоблока которые привели в Украину войну и окупантов
24.09.2020 11:22
зеленский со шмыгалем слетали в австрию. Результат - взяли кредит у австрийцев на покупку... австрийской пожарной техники на сумму 250млн евро. А в это время полтавский производитель пожарной техники, который производит аналогичную технику в только в два раза дешевле, остался без гос заказов на ближайшие 10 лет. поздравляю лохов-заводчан, которые сходили на выборы по-приколу, вас зеленский отимел по полной программе.
24.09.2020 11:23
Цього вистачить на 66 помешкань.
24.09.2020 11:25
Якщо компенсацію повинні платити ми,то до чого тоді **************? Іхтамнєт
24.09.2020 11:29
Це небувала ганьба!Люди які втратили житло одержать 20 млн.-тобто копійки. А ті бездарі що нічого не роблять (кабміни,офіси,депутатські зграі різних рівней,антикорупціонери,прокурори,судівські правоохоронці та багато інших) і живуть за рахунок держави-міл'ярди.
24.09.2020 11:33
Понятное дело, что не все из пострадавших кричали "путен введи", но я почему-то убежден, что именно эти будут первыми в очереди на всевозможные компенсации.
24.09.2020 11:48
Я. так понимаю, что это будет после деоккупации т.е. никода!
24.09.2020 13:38
 
 