В Кабмине рассказали, как получить компенсацию за разрушенное на Донбассе жилье. ИНСТРУКЦИЯ

В Госбюджете-2020 на компенсации за разрушенное жилье на Донбассе предусмотрены 20 миллионов гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Ранее Кабинет Министров Украины утвердил порядок использования средств, предусмотренных в госбюджете для осуществления денежной компенсации пострадавшим, жилые дома (квартиры) которых разрушены в результате чрезвычайной ситуации военного характера, вызванной вооруженной агрессией Российской Федерации.

Порядком предусмотрено, что денежная компенсация будет предоставляться пострадавшим, которые являются собственниками жилья на контролируемой Украиной территории, и которое было разрушено после 14 апреля 2014. Размер компенсации пострадавшим будет определяться по показателям опосредованной стоимости сооружения жилья в регионах Украины, но не более 300 тыс. гривен.

В Государственном бюджете Украины на 2020 год на эти цели предусмотрены 20 млн гривен.

Также читайте: Все жители обрушившегося в прошлом году дома в Дрогобыче получили компенсацию, всего выплатили 40,4 млн грн, - Львовская ОГА