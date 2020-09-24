Обнародованная информация по "делу вагнеровцев" не была тайной в момент публикации, - Арьев. ДОКУМЕНТ

В связи с развитием истории с "вагнеровцами" в Офисе Президента наблюдается "форменная истерика".

Об этом на странице в сети Facebook сообщил нардеп "Европейской Солидарности" Владимир Арьев, передает Цензор.НЕТ.

"Офис Президента не просто нервничает из-за развития истории с "вагнеровцами" и слитой ими спецоперацией. Там форменная истерика. Из-за этого и вполне противоречивые действия возражения спецоперации с заявлениями о "фейках" с одновременным требованием к СБУ возбудить уголовное производство за разглашение государственной тайны, а затем передача дела для расследования в ручное ГБР. На допросы вызывали меня, Алексея Гончаренко, Гео Лероса и Юрия Бутусова. Сейчас я уверенно говорю: попытки преследования за разоблачение срыва спецоперации не имеют никаких правовых оснований. Как вчера обещал, даю железные доказательства: обнародованная всеми нами информация уже не была тайной в момент обнародования!" - подчеркнул парламентарий.

Кроме того, Арьев опубликовал протокол снятия информации с электронных информационных систем от 24 июля с подписью сотрудника 5 управления СБУ, определившего записи разговоров с "вагнеровцами" как тайные. Но в тот же день глава 5 управления по ходатайству заместителя генпрокурора Мамедова рассекречивает материалы.

Ранее, 13 июля, этот же начальник подписывает документ, где анкетные данные военных преступников из РФ также определены как не тайные.

"Номера носителей и обнародованные нами фамилии, разговоры и личные данные "вагнеровцев" совпадают, о чем свидетельствует еще один протокол - протокол осмотра, подписанный следователем 2 отдела 1 следственного управления ГСУ СБУ", - объяснил Арьев.

"Как говорил классик, "підпис здесь и підпис здесь". Печать, исходные данные. Все дело о "обнародовании секретных материалов" рассыпалось прямо здесь, а верхушка президентского офиса во главе с величайшим прочно уселись в лужу. Это не значит, что в ГБР просто возьмут и отступят - они мастера спорта по правовому трэшу, доказано делами против Порошенко. Однако, их хозяевам уже ничего не поможет перевести стрелки.

У Зеленского не осталось маневров. Он точно в курсе, кто сорвал спецоперацию и слил ее врагам. Ему или немедленно признать слив публичным чистосердечным признанием, или дальше делать истерические и глупые шаги и запутываться дальше", - подытожил нардеп.

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.

