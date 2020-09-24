РУС
Обнародованная информация по "делу вагнеровцев" не была тайной в момент публикации, - Арьев. ДОКУМЕНТ

Обнародованная информация по

В связи с развитием истории с "вагнеровцами" в Офисе Президента наблюдается "форменная истерика".

Об этом на странице в сети Facebook сообщил нардеп "Европейской Солидарности" Владимир Арьев, передает Цензор.НЕТ.

"Офис Президента не просто нервничает из-за развития истории с "вагнеровцами" и слитой ими спецоперацией. Там форменная истерика. Из-за этого и вполне противоречивые действия возражения спецоперации с заявлениями о "фейках" с одновременным требованием к СБУ возбудить уголовное производство за разглашение государственной тайны, а затем передача дела для расследования в ручное ГБР. На допросы вызывали меня, Алексея Гончаренко, Гео Лероса и Юрия Бутусова. Сейчас я уверенно говорю: попытки преследования за разоблачение срыва спецоперации не имеют никаких правовых оснований. Как вчера обещал, даю железные доказательства: обнародованная всеми нами информация уже не была тайной в момент обнародования!" - подчеркнул парламентарий.

Кроме того, Арьев опубликовал протокол снятия информации с электронных информационных систем от 24 июля с подписью сотрудника 5 управления СБУ, определившего записи разговоров с "вагнеровцами" как тайные. Но в тот же день глава 5 управления по ходатайству заместителя генпрокурора Мамедова рассекречивает материалы.

Ранее, 13 июля, этот же начальник подписывает документ, где анкетные данные военных преступников из РФ также определены как не тайные.

"Номера носителей и обнародованные нами фамилии, разговоры и личные данные "вагнеровцев" совпадают, о чем свидетельствует еще один протокол - протокол осмотра, подписанный следователем 2 отдела 1 следственного управления ГСУ СБУ", - объяснил Арьев.

"Как говорил классик, "підпис здесь и підпис здесь". Печать, исходные данные. Все дело о "обнародовании секретных материалов" рассыпалось прямо здесь, а верхушка президентского офиса во главе с величайшим прочно уселись в лужу. Это не значит, что в ГБР просто возьмут и отступят - они мастера спорта по правовому трэшу, доказано делами против Порошенко. Однако, их хозяевам уже ничего не поможет перевести стрелки.
У Зеленского не осталось маневров. Он точно в курсе, кто сорвал спецоперацию и слил ее врагам. Ему или немедленно признать слив публичным чистосердечным признанием, или дальше делать истерические и глупые шаги и запутываться дальше", - подытожил нардеп.

Также читайте: Меня вызвали повесткой на допрос в СБУ по делу вагнеровцев, но потом следователь позвонил и сказал, что дело передано в ГБР, - Арьев

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.

Читайте: "Дело вагнеровцев": Арьев опубликовал запись разговора с террористом Кошманом, принимавшим участие в уничтожении вертолета Ми-8 под Славянском в 2014. ВИДЕО+ДОКУМЕНТЫ

Арьев Владимир (663) ЧВК Вагнер (1338) Офис Президента (1820)
+18
Если об операции уже знал враг и она закончилась провалом, то тайна состоит только в одном - кто слил операцию врагу. Хотя и это не такая уж тайна
Обнародованная информация по "делу вагнеровцев" не была тайной в момент публикации, - Арьев - Цензор.НЕТ 6303
показать весь комментарий
24.09.2020 11:35 Ответить
+15
Президент Украины Владимир Зеленский назвал "бредом" информацию о "сливе" спецоперации по задержанию боевиков так называемой частной военной компании "Вагнера".
Как передает https://censor.net/, об этом президент заявилhttps://www.radiosvoboda.org/a/news-zelensky-vagner/30794144.html?fbclid=IwAR1wHoQciaNJVqIP6wxy3pIKGynbULqb3UF4i2FN_zjUG6LS34XVSebVMik в комментарии Радио Свобода.
"Бред. Я об этом читал. Печально, что некоторые средства массовой информации перепечатали "Комсомольскую правду" (кажется, российскую), сделали из этого сенсацию в Украине. Я не знаю ни о каком "сливе" какой-то там операции ", - сказал Зеленский.Источник: https://censor.net/ru/n3215044Хочется спросить: так кто же ты, Вова, таки лох в свои 42 или патологический лжец?!
показать весь комментарий
24.09.2020 11:34 Ответить
+13
"Офис Президента не просто нервничает из-за развития истории с "вгенровцами" и слитой ними спецоперацией. Там форменная истерика. Из-за этого и вполне противоречивые действия возражения спецоперации с заявлениями о "фейках" с одновременным требованием к СБУ возбудить уголовное производство за разглашение государственной тайны, а затем передача дела для расследования в ручное ГБР.
показать весь комментарий
24.09.2020 11:31 Ответить
"Офис Президента не просто нервничает из-за развития истории с "вгенровцами" и слитой ними спецоперацией. Там форменная истерика. Из-за этого и вполне противоречивые действия возражения спецоперации с заявлениями о "фейках" с одновременным требованием к СБУ возбудить уголовное производство за разглашение государственной тайны, а затем передача дела для расследования в ручное ГБР.
показать весь комментарий
24.09.2020 11:31 Ответить
Вообще-то расследованием должна еще и ВСК заниматься (которую они создавать отказываются). Результатов вывода ВСК может быть "государственная измена" пявляется основанием для импичмента, снятие неприкосновенности...и тогда и ручной ГБР и все остальное пойдет по*де! Но для этого нужно чтобы сами "Слуги" проголосовали сначала ха ВСК, а потом за импичмент, что эквивалентно самоубийству
показать весь комментарий
24.09.2020 12:49 Ответить
шут-малорос і прийшов зливати Україну
показать весь комментарий
24.09.2020 11:33 Ответить
привели...
показать весь комментарий
24.09.2020 13:45 Ответить
Президент Украины Владимир Зеленский назвал "бредом" информацию о "сливе" спецоперации по задержанию боевиков так называемой частной военной компании "Вагнера".
Как передает https://censor.net/, об этом президент заявилhttps://www.radiosvoboda.org/a/news-zelensky-vagner/30794144.html?fbclid=IwAR1wHoQciaNJVqIP6wxy3pIKGynbULqb3UF4i2FN_zjUG6LS34XVSebVMik в комментарии Радио Свобода.
"Бред. Я об этом читал. Печально, что некоторые средства массовой информации перепечатали "Комсомольскую правду" (кажется, российскую), сделали из этого сенсацию в Украине. Я не знаю ни о каком "сливе" какой-то там операции ", - сказал Зеленский.Источник: https://censor.net/ru/n3215044Хочется спросить: так кто же ты, Вова, таки лох в свои 42 или патологический лжец?!
показать весь комментарий
24.09.2020 11:34 Ответить
КАК ТО ИНТЕРЕСНО КОГДА БРЕД -ВОВА... НАЗЫВАЕТ ЕЩЕ ЧТО ТО... БРЕДОМ....
показать весь комментарий
24.09.2020 11:38 Ответить
Чем дальше в лес, тем больше прислуги кремля - дерьмак и зельцман, тонут говне. За последние пару недель даже в сети появилось достаточно фактов для возбуждения уголовного дела против этих мразей узурпировавших власть в стране и творящих беззаконие. Кстати, по статье "державна зрада" нет сроков давности, т.е. и через 3,5,10,20,50 лет, дерьмак и его зеленый петушок отправятся хавать зону.
показать весь комментарий
24.09.2020 11:35 Ответить
Они надеются в Ростове схорониться
показать весь комментарий
24.09.2020 13:04 Ответить
Если об операции уже знал враг и она закончилась провалом, то тайна состоит только в одном - кто слил операцию врагу. Хотя и это не такая уж тайна
Обнародованная информация по "делу вагнеровцев" не была тайной в момент публикации, - Арьев - Цензор.НЕТ 6303
показать весь комментарий
24.09.2020 11:35 Ответить
Писалось же (не на ЦЕНЗОРе), что, по сведениям американцев, когда преЗеденту и его шобле в ОПУ доложили о готовящейся операции, в тот же день на маскве было 2 (ДВА!!!) телефонных звонка, информирующих об этом.
показать весь комментарий
24.09.2020 11:44 Ответить
кроты не дураки - знали, що звонки можно отследить (кстати, а чому до сих пор не обнародовали номера и расшифровку текста сообщения? Ведь в этом нет никаких проблем - стоит только обратиться к оператору мобильной связи), тому они/он сливали инфу Кремлю исключительно по КВ рации азбукой Морзе.

ПыСы...А откуда вы знаете, що було именно 2 (ДВА!!!) телефонных звонка, а не, наприклад, 1(один) или 3 (три)? Вы лично присутствовали при звонках, чи в Кремле вначале не поняли что и как, и попросили повторить?
показать весь комментарий
24.09.2020 12:07 Ответить
Откуда знаю? -- читал.
показать весь комментарий
24.09.2020 12:08 Ответить
Адрес чтива - в студию!
показать весь комментарий
24.09.2020 12:19 Ответить
Легко.
Дело было недели 2 назад, а регулярно я посещаю некоторые сайты. Скорее всего это было там:
- https://ibigdan.livejournal.com
- https://gorlis-gorsky.livejournal.com
- https://bitter-onion.livejournal.com
- defence-line.org
- petrimazepa.com
"Ищите -- и обрящете"
показать весь комментарий
24.09.2020 12:38 Ответить
Еще 3 (ТРИ!!!) телеграммы, 6 (ШЕСТЬ!!!!!!) писем и 17 (СЕМНАДЦАТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!) почтовых голубей.
показать весь комментарий
24.09.2020 12:44 Ответить
показать весь комментарий
24.09.2020 13:04 Ответить
честно говоря, услышав первый раз (как ни странно, из сми рф), что была разработка этой группы украинскими спецслужбами, я не поверил. подумал, что скабеевы привычно до абсурда доводят инфу об смешных украх, то они море выкопали, то операцию уровня вывоза эйхмана провели.. гыгыгы, короче. а потом потихоньку раскрывались детали и я начинал верить и ах..вал от уровня этой оперативной игры, одновременно проникаясь уважением к людям, ее задумавшим и реализовавшим! а второй раз я а..ел, когда осознал уровень влияния спецслужб рф на верхушку нашего государства.
показать весь комментарий
24.09.2020 11:35 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=XDbqe7xP0xw&feature=emb_logo Вова купуэ квиток до Ростова
показать весь комментарий
24.09.2020 11:37 Ответить
А нині Вова пензлює до Ростова.
показать весь комментарий
24.09.2020 11:43 Ответить
Интересно там на поезде 40 минут прямо в Вену из столицы Словакии через мостик и через Дунай...... Вова тикай и не возвращайся в Украину.... убогий клоун.....США в такой ситуации вся пресса просто бы опубликовала бы шарж Хромой утки...
показать весь комментарий
24.09.2020 11:37 Ответить
Может оно из Словакии да прямо и в Ростов-Дон ?
показать весь комментарий
24.09.2020 11:39 Ответить
нда... от того зелупень вдруг и начало высырать из себя проукраинские лозунги в последние сутки
показать весь комментарий
24.09.2020 11:41 Ответить
Переливание из пустого в порожнее.
показать весь комментарий
24.09.2020 11:43 Ответить
Да ладно. Надо ж соевым идиотам чем то заняться.)
показать весь комментарий
24.09.2020 11:44 Ответить
вас, дебилов, уже в собственные какашки мордой тычут, а вы - повидло-повидло.
показать весь комментарий
24.09.2020 11:48 Ответить
То два кацапа
показать весь комментарий
24.09.2020 12:02 Ответить
Ти не зважай. То для розумних людей написано.
показать весь комментарий
24.09.2020 11:45 Ответить
https://novynarnia.com/2020/09/22/vagnerivtsi-2/ Ціна зради - $40 мільйонів. Чому влада заперечує проведення "вагнерівської" спецоперації та до чого тут Єрмак. ЧАСТИНА 2

Андрій Єрмак орієнтовно в липні 2019 року отримав від росіян хабар, який вираховується у десятках мільйонів доларів (близько $40 млн) - за відстоювання інтересів РФ в Україні, в тому числі - і в питанні обміну Цемаха", - розповів співробітник австралійських спецслужб.

Оприлюднена інформація у "справі вагнерівців" не була таємницею в момент публікації, - Ар'єв - Цензор.НЕТ 3064
показать весь комментарий
24.09.2020 11:47 Ответить
А чого вам у СБУ не подати заяву на підозру у такому злочині? Ви що, не знаєте, що по закону, якщо є такий злочин, ви, як викривач, отримали би 10% від суми хабаря - а це "близько" 4 -х мільйонів доллярів! Чи у вас ціх мільйонів долярів може "повний примус", що ви з легкісьтю "розшвирюєтесь" такими сумами?
показать весь комментарий
24.09.2020 12:29 Ответить
Мені не треба подавати в СБУ, бо є публікація у ЗМІ і на підставі цієї публікації СБУ зобов'язана провести розслідування. А вам би не завадило подбати про свій власний примус, бо як бачу, там вітер гуляє.
показать весь комментарий
24.09.2020 22:21 Ответить
зесрань в истерике
Оприлюднена інформація у "справі вагнерівців" не була таємницею в момент публікації, - Ар'єв - Цензор.НЕТ 2667
показать весь комментарий
24.09.2020 11:47 Ответить
Весёлая истерика.
показать весь комментарий
24.09.2020 11:53 Ответить
так большинство на земле в истерике воют и ржут одновременно)у зесрани все по классике
показать весь комментарий
24.09.2020 11:58 Ответить
Ты про свои комментарии?
показать весь комментарий
24.09.2020 12:03 Ответить
про твои)
https://censor.net/ru/user/459497

Переливание из пустого в порожнее.
показать весь комментарий
24.09.2020 12:06 Ответить
Ожидал большего. На статус информационной бомбы точно не тянет.
показать весь комментарий
24.09.2020 11:48 Ответить
тянет)только зесрани это ой как не нравится
показать весь комментарий
24.09.2020 11:50 Ответить
Ты сама то можешь своими словами изложить о чём свидетельствуют эти документы?или у шоколадников с этим проблемы?
показать весь комментарий
24.09.2020 11:58 Ответить
а ты прям не в курсе, что зесрань тягала в ГБР народ за разглашение гостайны? вот этими документами вас макнули в ваше гавно мордами. облизывайтесь.
показать весь комментарий
24.09.2020 12:01 Ответить
а вы не подз-ли вам все по слогам разжевывать - кто вам доктор, если у вас зесрани с мозгами проблема?реально тупые и кацапы и зерыгосрань - гдевашидоказательства и разжуйтенампослогам
показать весь комментарий
24.09.2020 12:02 Ответить
Ну, ясно. Гуляй.
показать весь комментарий
24.09.2020 12:06 Ответить
получай образование ,чтоб мог информацию воспринимать ,а не видеть только буквы в тексте
показать весь комментарий
24.09.2020 12:08 Ответить
Ты даже мысли свои изложить не можешь, а туда же-берешься поучать других. Шариковщина в чистом виде.
показать весь комментарий
24.09.2020 12:25 Ответить
нда ,случай у тебя трудный.. может тебе книги хотя бы начать читать -реально помогает ,а то, кроме фильмица про голобородько ,ты вообще ничего воспринять не можешь
показать весь комментарий
24.09.2020 12:29 Ответить
Ты не просто глупа, но и откровенно скучна.
показать весь комментарий
24.09.2020 12:32 Ответить
))))ладно, не читай книги, а пересмотри свои любимые "умные и веселые сваты" -зерыгосрани уже ничего не поможет ,как и петушариям...это диагноз
показать весь комментарий
24.09.2020 12:35 Ответить
Президент Украины Владимир Зеленский назвал "бредом" информацию о "сливе" спецоперации по задержанию боевиков так называемой частной военной компании "Вагнера".Источник: https://censor.net/ru/n3215044

Скрепа, словоохотливый ты наш, скажи, как следует называть человека, именующего правду бредом?
показать весь комментарий
24.09.2020 12:30 Ответить
Ещё вчера говорил: для начала неплохо бы установить кто врёт, а кто клевещет: СМИ или власть?Но тебе же сказали зрада, а ты веришь. К чему тогда что-то доказывать?Незачем. Вот я и не пытаюсь.
показать весь комментарий
24.09.2020 12:39 Ответить
Думаю, ты понимаешь, что огромное количество деталей операции и официальных документов, а также данные судебного заседания с участием СБУ говорят, даже тебе, о том, что событие имело место. Себе-то не ври.
На вопрос ответишь?
показать весь комментарий
24.09.2020 12:47 Ответить
Отвечаю: сначала надо доказать, что это имело место быть. А уж после лепить соотв-щий смысловой ярлык. Пока что это так...водичка.
показать весь комментарий
24.09.2020 12:59 Ответить
Оприлюднена інформація у "справі вагнерівців" не була таємницею в момент публікації, - Ар'єв - Цензор.НЕТ 5637
показать весь комментарий
24.09.2020 11:49 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3286983.html Лютi новини

1. Чем глубже в лес, тем толще партизаны.
2015 год. Война с РФ, море крови, а Верещук в это время http://lviv1256.com/news/vereshchuk-v-2015-rotsi-izdyla-do-podruhy-propahandystky-do-moskvy/ тусила в Москве со своей подругой - российской пропагандисткой Мариной Ахмедовой, пособницей террористов "ДНР":
Оприлюднена інформація у "справі вагнерівців" не була таємницею в момент публікації, - Ар'єв - Цензор.НЕТ 272

Теперь есть все основания полагать, что Верещук - "засланный козачек".
Ибо так искусно манипулировать, вбрасывать дезинформацию, заниматься подменой понятий - это почерк российских пропагандистов.
Сразу видно, что "курсы" Ахмедовой не прошли зря, и сейчас Верещук сдает "зачеты".
Можно сказать, что российских консерв, которые рано или поздно начнут вскрываться, у Зеленского развелось, как у дурачка фантиков.

Пять человек, которые имеют отношение к пророссийским силам, Зеленский назначил в силовые ведомства. Это только то, что на поверхности, а если копнуть, то окажется целый выводок. Более того, Госдеп заявил, что обладает всеми фамилиями агентов ФСБ, засевших в коридорах украинской власти.
Просто факт: https://enigma.club/articles/papasha-andryushi-sotrudnik-gru-rf-potomu-andryusha-i-obeshchaet-zakonchit-voynu Андрей Ермак, сын сотрудника ГРУ РФ, работает Главой офиса президента Украины.
Так вляпаться мог только истинный "янелох".
Вы себе не представляете, сколько сил и средств было вложено в операцию по "Вагнеровцам"! И просто отмахнуться и сказать, что это чьи-то выдумки, не получится. Церберы из ЦРУ не позволят спустить эту тему на тормозах.
Наоборот, в нужное время разгонят до максимальной скорости и направят в кремлевскую стену.
За слив подобных операций - наказывают. И наказывают жестко.
Так что встрял "наш" бубочка по самое не балуй, а мог бы сейчас шутки шутить и горя не знать.

2. Экономика на коленке.
Во II квартале 2020, по сравнению с II кварталом 2019, ВВП упал на 11,4%.
Снижение по сельскому хозяйству - 29,1% (!?), перерабатывающей промышленности - 14,7%, строительству - 6,2%, торговле - 5,6%. То есть, мы отброшены на уровень начала 2017.
А от графика взлета денежной базы по экспоненте, экономисты хватаются за головы.
При Порошенко +86 млрд. за пять лет.
При Зеленском +133 млрд. за 15 месяцев.
Пока эмиссия (ОВГЗ) обслуживала растущую экономику - доллар был "плавающий" и редко загребал за рамки 27,5.
Но сейчас экономика отброшена к 2017, а гривни в обращении в 1,5 раза больше, валюты недостаточно, отсюда и рост доллара.
А откуда взяться валюте? При Порошенко, основным донором бюджета был Нафтогаз.
Нафтогаз, чистая прибыль за каждое полугодие по годам:
2016 - плюс 21,8 млрд;
2017 - плюс 18,6 млрд;
2018 - плюс 13,6 млрд;
2019 - плюс 17,6 млрд;
2020 - МИНУС 11,5 млрд.
Приплыли тапочки к дивану.
Доруководился "свой парень из народа".
Дорвавшаяся до власти гопота принялась делать то же самое, что и все годы до Пороха - банкротить Нафтогаз и красть сверхприбыли.
Теперь "Только бы не Порох!", превращается в "Только бы выжить!".
показать весь комментарий
24.09.2020 11:55 Ответить
3. Зеленский сошел с трапа самолета, который он обещал продать, сел в кортеж, который он обещал искоренить, и поехал на дачу, которую он обещал отдать детям.
Я знал, что Володя не подведет, к нему вопросов нет. А вот к простому народу у меня вопросов вагон и маленькая тележка. Вы *****, совсем ухи объелись? Зачем бубочку под монастырь подводите? Совсем булки расслабили! При барыге летали, как сраные веники! Все делали сами: и Томос, и безвиз, и армию восстановили, и ВВП рос каждый год на 1,5%. А сейчас шо? Совсем от рук отбились?
Я за вашим "хуже не будет" не успеваю:
- Международной политики нет, от слова совсем. (Где победы на международной арене? Где прорывы? Где томосы? Где безвизы? Где ассоциации? Где Украина в заголовках в мировых СМИ? Где вот это все? Или не жили хорошо и не стоит начинать?)
- Контрабанда на таможнях увеличилась до 320 млрд. в год, это в 2,5 раза больше чем при Порошенко (Вы, что там совсем ошалели? Лицо не треснет?)
- В глобальном рейтинге восприятия коррупции Украина потеряла шесть позиций и опустилась до уровня 2017 года (Что это вообще было? Вы, суки пять лет на каждом углу кричали про коррупцию и вдруг заткнулись? Гнались за этим рейтингом, как гнедые, чтобы что? Чтобы сказать, что он вам нафиг не вперся?)

4. Про мову.
Багато від нас меньших народів зберігли і розвивають свої мови, а в нас 50-мільйонний народ в більшості своїй говорить накиненою нам - ворожею мовою. Це звучить не природньо, і ззовні це виглядає якби пси нявкали.
Переходь на українську, бо як виявляється, мова дуже гарно маститься на хліб. Звісно потрібно мати хист і натхнення, не без цього, але відтепер на мові можна і потрібно заробляти.
Бо тільки росіяни кажуть "какая разніца" на якій мові спілкуватись і продовжують розмовляти російською. А потім приходять до нас, нас звільняти. Захопивши не тільки наші теріторії, а й на додачу наш ринок збуту, і з задоволенням для нас перекладають все російською, і мають з нас шалені прибутки й додатково роботу для студій. А це - фільми, серіали, ігри, за софт я взагалі мовчу. Так, що мова має значення. Пам'ятай, коли ти дивишся фільм російською, ти годуєш вбивцю.
А тепер переходжу до суті.
Netflix розпочинає дублювати українською, Apple шукають перекладачів для Siri.
І це - тільки початок. Це не тому, що вони раптом стали українофілами, а тому, що настав час, коли споживачі контенту того вимагають. І саме головне: це визнання того, що Україна - не Кацапія, а окрема, самостійна держава.

5. "Астанавитесь!"
По словам представителей Зе-команды Левобережья, уже третий день неизвестные люди ломают агитационные палатки партии на Левом берегу столицы.
Скорее всего - это фанаты на банеры растащили))) ... продолжение следует...

Оприлюднена інформація у "справі вагнерівців" не була таємницею в момент публікації, - Ар'єв - Цензор.НЕТ 325

P.S. Все буде Україна! Я дізнавався...
Слава Україні!
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3286983.html І.Лютий
показать весь комментарий
24.09.2020 11:57 Ответить
народ в більшості своїй говорить накиненою нам - ворожею мовою.

-----------------------------------------------------------------
А що, ви не знаєте, що т.н. "руський" та "мова" - мають єдині праславянькі коріння?
А то, що ви маєте, можливо, на увазі, має назву "російська" (мокшанська, кацапська, московитська).
Якщо наша теріторія мала назву "Київська Русь", то на якій мові тоді розмовляли мешканці Русі?
Щоби оперувати такими фактами (?) для початку треба зануритись у історію по цьому питанню.

Ось вам приклад:
...Дві грамоти польського короля Казимира за 1349 рік на підтвердження права власності написані "руською", майже ******** українською, мовою. У 1378 році король Владислав такою ж українською мовою ("руською") пише розписку молдавському господарю Петру, позичивши в того 4000 карбованців фрязького срібла, і такою ж мовою - грамоту литовському князеві Скиргайлові, даруючи тому Тоцьке князівство. Українською ("руською") мовою пишуть грамоти смоленський князь Юрій Святославович у 1386 році, рязанський князь Олег Іванович. Хан Золотої Орди Тохтамиш для написання у 1393 році ярлика до польського короля про підтвердження між ними миру послуговується не польською, а українською ("руською") мовою....
показать весь комментарий
24.09.2020 13:03 Ответить
Я смотрю -- Вы внимательный читатель. Попробуйте обратиться к автору приведенного мной текста -- уверен, в беседе с ним Вы сможете получить исчерпывающие ответы на возникшие у Вас вопросы.
показать весь комментарий
24.09.2020 13:15 Ответить
По цій темі в мене питань нема нідокого - вже усе давно "розжоване". В нашій країні "половина" мешканців розмовляє "руською" мовою а не "московитською" ("російською").
Тому автори подібніх теми з ухилом на "ворожу мову" як на мене - провокатори.

Дивиться новини: майже "половина" бійців з передової дають інтервью "руською" - так що з ними робити? Стріляти у спину, чи віддавати на "перевиховання" комунякі Фаріон, котра по дозволу КДБ вчила іноземних студентів "руському язику"? А може "забацать" стенди, де публічно піддавати острокизму "несознательних" бійців?
показать весь комментарий
24.09.2020 13:51 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3287684.html "Новиє ліца", "простиє парні із народа" доведуть до голоду...

В начале сентября, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства ухудшило прогноз урожая зерновых в 2020 году с 70 млн тонн до 68 млн тонн.
Реальность становится еще более угрожающей - Украина не добирает и 60 млн. тонн. При том, основная сфера потерь - потери зерна пищевой группы. Учитывая пустые склады Госрезерва, очищенные еще в начале года "молодыми и прикольными", Украина стоит перед серьезной проблемой стратегического значения.
tZE
показать весь комментарий
24.09.2020 11:58 Ответить
Дорогой мышебрат, а какого урожая зерновых в советские времена хватало Украине? Поостуди моск. И потом, Бахматюк не молодой и не прикольный.
показать весь комментарий
24.09.2020 12:19 Ответить
А вы в курсе, что все весь период весна/лето не було дождей?
показать весь комментарий
24.09.2020 12:39 Ответить
А тут, простите, чего не хватает?

"Но сейчас экономика отброшена к 2017, а гривни в обращении в 1,5 раза больше, валюты недостаточно, отсюда и рост доллара.
А откуда взяться валюте? При Порошенко, основным донором бюджета был Нафтогаз.
Нафтогаз, чистая прибыль за каждое полугодие по годам:
2016 - плюс 21,8 млрд;
2017 - плюс 18,6 млрд;
2018 - плюс 13,6 млрд;
2019 - плюс 17,6 млрд;
2020 - МИНУС 11,5 млрд."

https://censor.net/ru/comments/locate/3221000/019214b8-3638-72e8-8908-b8735a11c102
показать весь комментарий
24.09.2020 13:01 Ответить
....При Порошенко, основным донором бюджета был Нафтогаз.

----------------------------------------------------------
"При Порошенко" Нафтогаз "був донором" тому, що ще міг грабувати, бо грошенята у населення ще залишались...
Назараз населенню нема чим платити данину держзлодію, тому "донор" у "мінусах".
показать весь комментарий
24.09.2020 13:37 Ответить
показать весь комментарий
24.09.2020 14:14 Ответить
*Назараз нема чим платити данину держзлод1ю*,як ви красиво Шмарклю об1звали.Молодець!!!
показать весь комментарий
24.09.2020 14:40 Ответить
https://historydocs.d3.ru/dzhon-steinbek-na-torzhestvennom-prieme-1947-god-moskva-sssr-2043281/ Джон Стейнбек на торжественном приеме, 1947 год, Москва, СССР

Оприлюднена інформація у "справі вагнерівців" не була таємницею в момент публікації, - Ар'єв - Цензор.НЕТ 5253

"Нам кажется, что одним из самых глубоких различий между русскими и американцами является отношение к своим правительствам. Русских учат, воспитывают и поощряют в том, чтобы они верили, что их правительство хорошее, что оно во всём безупречно, что их обязанность ― помогать ему двигаться вперёд и поддерживать во всех отношениях.

В отличие от них американцы и британцы остро чувствуют, что любое правительство в какой-то мере опасно, что правительство должно играть в обществе как можно меньшую роль и что любое усиление власти правительства ― плохо, что за существующим правительством надо постоянно следить, следить и критиковать, чтобы оно всегда было деятельным и решительным."
Джон Стейнбек "Русский дневник", 1947
показать весь комментарий
24.09.2020 12:12 Ответить
Зеленая власть завралась по уши. То заявляет, что ничего не было, то требует возбудить уголовное производство за разглашение государственной тайны. Зелебобики растолкуйте: если ничего не было, зачем возбуждать уголовное дело?
показать весь комментарий
24.09.2020 12:12 Ответить
В мене таке саме питання до зелебобіків. Операції ж не було? 😂😂😂
показать весь комментарий
24.09.2020 12:24 Ответить
Оприлюднена інформація у "справі вагнерівців" не була таємницею в момент публікації, - Ар'єв - Цензор.НЕТ 2271
показать весь комментарий
24.09.2020 22:38 Ответить
 
 