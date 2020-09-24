Обнародованная информация по "делу вагнеровцев" не была тайной в момент публикации, - Арьев. ДОКУМЕНТ
В связи с развитием истории с "вагнеровцами" в Офисе Президента наблюдается "форменная истерика".
Об этом на странице в сети Facebook сообщил нардеп "Европейской Солидарности" Владимир Арьев, передает Цензор.НЕТ.
"Офис Президента не просто нервничает из-за развития истории с "вагнеровцами" и слитой ими спецоперацией. Там форменная истерика. Из-за этого и вполне противоречивые действия возражения спецоперации с заявлениями о "фейках" с одновременным требованием к СБУ возбудить уголовное производство за разглашение государственной тайны, а затем передача дела для расследования в ручное ГБР. На допросы вызывали меня, Алексея Гончаренко, Гео Лероса и Юрия Бутусова. Сейчас я уверенно говорю: попытки преследования за разоблачение срыва спецоперации не имеют никаких правовых оснований. Как вчера обещал, даю железные доказательства: обнародованная всеми нами информация уже не была тайной в момент обнародования!" - подчеркнул парламентарий.
Кроме того, Арьев опубликовал протокол снятия информации с электронных информационных систем от 24 июля с подписью сотрудника 5 управления СБУ, определившего записи разговоров с "вагнеровцами" как тайные. Но в тот же день глава 5 управления по ходатайству заместителя генпрокурора Мамедова рассекречивает материалы.
Ранее, 13 июля, этот же начальник подписывает документ, где анкетные данные военных преступников из РФ также определены как не тайные.
"Номера носителей и обнародованные нами фамилии, разговоры и личные данные "вагнеровцев" совпадают, о чем свидетельствует еще один протокол - протокол осмотра, подписанный следователем 2 отдела 1 следственного управления ГСУ СБУ", - объяснил Арьев.
"Как говорил классик, "підпис здесь и підпис здесь". Печать, исходные данные. Все дело о "обнародовании секретных материалов" рассыпалось прямо здесь, а верхушка президентского офиса во главе с величайшим прочно уселись в лужу. Это не значит, что в ГБР просто возьмут и отступят - они мастера спорта по правовому трэшу, доказано делами против Порошенко. Однако, их хозяевам уже ничего не поможет перевести стрелки.
У Зеленского не осталось маневров. Он точно в курсе, кто сорвал спецоперацию и слил ее врагам. Ему или немедленно признать слив публичным чистосердечным признанием, или дальше делать истерические и глупые шаги и запутываться дальше", - подытожил нардеп.
Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.
Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".
14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.
Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.
Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.
Как передает https://censor.net/, об этом президент заявилhttps://www.radiosvoboda.org/a/news-zelensky-vagner/30794144.html?fbclid=IwAR1wHoQciaNJVqIP6wxy3pIKGynbULqb3UF4i2FN_zjUG6LS34XVSebVMik в комментарии Радио Свобода.
"Бред. Я об этом читал. Печально, что некоторые средства массовой информации перепечатали "Комсомольскую правду" (кажется, российскую), сделали из этого сенсацию в Украине. Я не знаю ни о каком "сливе" какой-то там операции ", - сказал Зеленский.Источник: https://censor.net/ru/n3215044Хочется спросить: так кто же ты, Вова, таки лох в свои 42 или патологический лжец?!
ПыСы...А откуда вы знаете, що було именно 2 (ДВА!!!) телефонных звонка, а не, наприклад, 1(один) или 3 (три)? Вы лично присутствовали при звонках, чи в Кремле вначале не поняли что и как, и попросили повторить?
Андрій Єрмак орієнтовно в липні 2019 року отримав від росіян хабар, який вираховується у десятках мільйонів доларів (близько $40 млн) - за відстоювання інтересів РФ в Україні, в тому числі - і в питанні обміну Цемаха", - розповів співробітник австралійських спецслужб.
Переливание из пустого в порожнее.
Скрепа, словоохотливый ты наш, скажи, как следует называть человека, именующего правду бредом?
На вопрос ответишь?
1. Чем глубже в лес, тем толще партизаны.
2015 год. Война с РФ, море крови, а Верещук в это время http://lviv1256.com/news/vereshchuk-v-2015-rotsi-izdyla-do-podruhy-propahandystky-do-moskvy/ тусила в Москве со своей подругой - российской пропагандисткой Мариной Ахмедовой, пособницей террористов "ДНР":
Теперь есть все основания полагать, что Верещук - "засланный козачек".
Ибо так искусно манипулировать, вбрасывать дезинформацию, заниматься подменой понятий - это почерк российских пропагандистов.
Сразу видно, что "курсы" Ахмедовой не прошли зря, и сейчас Верещук сдает "зачеты".
Можно сказать, что российских консерв, которые рано или поздно начнут вскрываться, у Зеленского развелось, как у дурачка фантиков.
Пять человек, которые имеют отношение к пророссийским силам, Зеленский назначил в силовые ведомства. Это только то, что на поверхности, а если копнуть, то окажется целый выводок. Более того, Госдеп заявил, что обладает всеми фамилиями агентов ФСБ, засевших в коридорах украинской власти.
Просто факт: https://enigma.club/articles/papasha-andryushi-sotrudnik-gru-rf-potomu-andryusha-i-obeshchaet-zakonchit-voynu Андрей Ермак, сын сотрудника ГРУ РФ, работает Главой офиса президента Украины.
Так вляпаться мог только истинный "янелох".
Вы себе не представляете, сколько сил и средств было вложено в операцию по "Вагнеровцам"! И просто отмахнуться и сказать, что это чьи-то выдумки, не получится. Церберы из ЦРУ не позволят спустить эту тему на тормозах.
Наоборот, в нужное время разгонят до максимальной скорости и направят в кремлевскую стену.
За слив подобных операций - наказывают. И наказывают жестко.
Так что встрял "наш" бубочка по самое не балуй, а мог бы сейчас шутки шутить и горя не знать.
2. Экономика на коленке.
Во II квартале 2020, по сравнению с II кварталом 2019, ВВП упал на 11,4%.
Снижение по сельскому хозяйству - 29,1% (!?), перерабатывающей промышленности - 14,7%, строительству - 6,2%, торговле - 5,6%. То есть, мы отброшены на уровень начала 2017.
А от графика взлета денежной базы по экспоненте, экономисты хватаются за головы.
При Порошенко +86 млрд. за пять лет.
При Зеленском +133 млрд. за 15 месяцев.
Пока эмиссия (ОВГЗ) обслуживала растущую экономику - доллар был "плавающий" и редко загребал за рамки 27,5.
Но сейчас экономика отброшена к 2017, а гривни в обращении в 1,5 раза больше, валюты недостаточно, отсюда и рост доллара.
А откуда взяться валюте? При Порошенко, основным донором бюджета был Нафтогаз.
Нафтогаз, чистая прибыль за каждое полугодие по годам:
2016 - плюс 21,8 млрд;
2017 - плюс 18,6 млрд;
2018 - плюс 13,6 млрд;
2019 - плюс 17,6 млрд;
2020 - МИНУС 11,5 млрд.
Приплыли тапочки к дивану.
Доруководился "свой парень из народа".
Дорвавшаяся до власти гопота принялась делать то же самое, что и все годы до Пороха - банкротить Нафтогаз и красть сверхприбыли.
Теперь "Только бы не Порох!", превращается в "Только бы выжить!".
Я знал, что Володя не подведет, к нему вопросов нет. А вот к простому народу у меня вопросов вагон и маленькая тележка. Вы *****, совсем ухи объелись? Зачем бубочку под монастырь подводите? Совсем булки расслабили! При барыге летали, как сраные веники! Все делали сами: и Томос, и безвиз, и армию восстановили, и ВВП рос каждый год на 1,5%. А сейчас шо? Совсем от рук отбились?
Я за вашим "хуже не будет" не успеваю:
- Международной политики нет, от слова совсем. (Где победы на международной арене? Где прорывы? Где томосы? Где безвизы? Где ассоциации? Где Украина в заголовках в мировых СМИ? Где вот это все? Или не жили хорошо и не стоит начинать?)
- Контрабанда на таможнях увеличилась до 320 млрд. в год, это в 2,5 раза больше чем при Порошенко (Вы, что там совсем ошалели? Лицо не треснет?)
- В глобальном рейтинге восприятия коррупции Украина потеряла шесть позиций и опустилась до уровня 2017 года (Что это вообще было? Вы, суки пять лет на каждом углу кричали про коррупцию и вдруг заткнулись? Гнались за этим рейтингом, как гнедые, чтобы что? Чтобы сказать, что он вам нафиг не вперся?)
4. Про мову.
Багато від нас меньших народів зберігли і розвивають свої мови, а в нас 50-мільйонний народ в більшості своїй говорить накиненою нам - ворожею мовою. Це звучить не природньо, і ззовні це виглядає якби пси нявкали.
Переходь на українську, бо як виявляється, мова дуже гарно маститься на хліб. Звісно потрібно мати хист і натхнення, не без цього, але відтепер на мові можна і потрібно заробляти.
Бо тільки росіяни кажуть "какая разніца" на якій мові спілкуватись і продовжують розмовляти російською. А потім приходять до нас, нас звільняти. Захопивши не тільки наші теріторії, а й на додачу наш ринок збуту, і з задоволенням для нас перекладають все російською, і мають з нас шалені прибутки й додатково роботу для студій. А це - фільми, серіали, ігри, за софт я взагалі мовчу. Так, що мова має значення. Пам'ятай, коли ти дивишся фільм російською, ти годуєш вбивцю.
А тепер переходжу до суті.
Netflix розпочинає дублювати українською, Apple шукають перекладачів для Siri.
І це - тільки початок. Це не тому, що вони раптом стали українофілами, а тому, що настав час, коли споживачі контенту того вимагають. І саме головне: це визнання того, що Україна - не Кацапія, а окрема, самостійна держава.
5. "Астанавитесь!"
По словам представителей Зе-команды Левобережья, уже третий день неизвестные люди ломают агитационные палатки партии на Левом берегу столицы.
Скорее всего - это фанаты на банеры растащили))) ... продолжение следует...
P.S. Все буде Україна! Я дізнавався...
Слава Україні!
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3286983.html І.Лютий
А що, ви не знаєте, що т.н. "руський" та "мова" - мають єдині праславянькі коріння?
А то, що ви маєте, можливо, на увазі, має назву "російська" (мокшанська, кацапська, московитська).
Якщо наша теріторія мала назву "Київська Русь", то на якій мові тоді розмовляли мешканці Русі?
Щоби оперувати такими фактами (?) для початку треба зануритись у історію по цьому питанню.
Ось вам приклад:
...Дві грамоти польського короля Казимира за 1349 рік на підтвердження права власності написані "руською", майже ******** українською, мовою. У 1378 році король Владислав такою ж українською мовою ("руською") пише розписку молдавському господарю Петру, позичивши в того 4000 карбованців фрязького срібла, і такою ж мовою - грамоту литовському князеві Скиргайлові, даруючи тому Тоцьке князівство. Українською ("руською") мовою пишуть грамоти смоленський князь Юрій Святославович у 1386 році, рязанський князь Олег Іванович. Хан Золотої Орди Тохтамиш для написання у 1393 році ярлика до польського короля про підтвердження між ними миру послуговується не польською, а українською ("руською") мовою....
Тому автори подібніх теми з ухилом на "ворожу мову" як на мене - провокатори.
Дивиться новини: майже "половина" бійців з передової дають інтервью "руською" - так що з ними робити? Стріляти у спину, чи віддавати на "перевиховання" комунякі Фаріон, котра по дозволу КДБ вчила іноземних студентів "руському язику"? А може "забацать" стенди, де публічно піддавати острокизму "несознательних" бійців?
В начале сентября, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства ухудшило прогноз урожая зерновых в 2020 году с 70 млн тонн до 68 млн тонн.
Реальность становится еще более угрожающей - Украина не добирает и 60 млн. тонн. При том, основная сфера потерь - потери зерна пищевой группы. Учитывая пустые склады Госрезерва, очищенные еще в начале года "молодыми и прикольными", Украина стоит перед серьезной проблемой стратегического значения.
"Но сейчас экономика отброшена к 2017, а гривни в обращении в 1,5 раза больше, валюты недостаточно, отсюда и рост доллара.
А откуда взяться валюте? При Порошенко, основным донором бюджета был Нафтогаз.
Нафтогаз, чистая прибыль за каждое полугодие по годам:
2016 - плюс 21,8 млрд;
2017 - плюс 18,6 млрд;
2018 - плюс 13,6 млрд;
2019 - плюс 17,6 млрд;
2020 - МИНУС 11,5 млрд."
"При Порошенко" Нафтогаз "був донором" тому, що ще міг грабувати, бо грошенята у населення ще залишались...
Назараз населенню нема чим платити данину держзлодію, тому "донор" у "мінусах".
"Нам кажется, что одним из самых глубоких различий между русскими и американцами является отношение к своим правительствам. Русских учат, воспитывают и поощряют в том, чтобы они верили, что их правительство хорошее, что оно во всём безупречно, что их обязанность ― помогать ему двигаться вперёд и поддерживать во всех отношениях.
В отличие от них американцы и британцы остро чувствуют, что любое правительство в какой-то мере опасно, что правительство должно играть в обществе как можно меньшую роль и что любое усиление власти правительства ― плохо, что за существующим правительством надо постоянно следить, следить и критиковать, чтобы оно всегда было деятельным и решительным."
Джон Стейнбек "Русский дневник", 1947