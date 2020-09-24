РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5271 посетитель онлайн
Новости Агрессия России против Украины
12 387 99

Зеленский: "Война на востоке нас многому научила. Наши военные работают на высочайшем уровне". ФОТО

Во время рабочей поездки в Николаевскую и Херсонскую области президент Украины Владимир Зеленский наблюдал за ходом стратегических командно-штабных учений "Объединенные усилия – 2020", которые проводятся с привлечением определенных органов военного управления Вооруженных сил Украины, органов управления других составляющих сил обороны и обозначением действий войск.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ОП.

Это – первые учения подобного уровня, которые Украина проводит в статусе члена Программы расширенных возможностей НАТО, и очередной шаг к обретению взаимосовместимости украинской армии с вооруженными силами стран – членов Альянса. Одна из главных задач учений – демонстрация готовности Украины дать отпор вооруженной агрессии самостоятельно и с использованием механизмов международной поддержки, а также способности противостоять иным угрозам. Учения также будут способствовать определению дальнейших направлений развития системы управления ВСУ.

"Это еще один сигнал мощной международной поддержки Украины в защите своей территориальной целостности и безопасности в Европе. Наш боевой опыт становится частью учебно-боевых программ, которые высоко ценятся во всем мире. Свидетельством этого является участие в учениях представителей наших государств-партнеров", – отметил Президент в Межведомственном центре подготовки воинских частей и подразделений "Широкий лан", когда наблюдал за тактическими действиями во время бригадных учений 72-й ОМБр.

Зеленский: Война на востоке нас многому научила. Наши военные работают на высочайшем уровне 01

Как доложил командующий войсками оперативного командования "Север" Валерий Залужный, подразделения отрабатывали штурм населенных пунктов, наступление с ходу на неподготовленную оборону, атаку на передний край противника, бой за овладение ротными опорными пунктами на первой позиции, применение тактического воздушного десанта.

В Херсонской области, вблизи села Львово, Президент Украины вместе с послами стран – участниц учений, в частности с временной поверенной в делах США в Украине Кристиной Квин, Чрезвычайным и Полномочным Послом Канады в Украине Ларисой Галадзой и временным поверенным в делах Великобритании в Украине Николасом Гарроксом наблюдали за ходом тактических учений 3-й батальонной тактической группы 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады десантно-штурмовых войск ВС Украины и РТГр 16-й десантно-штурмовой бригады ВС Великобритании. В частности, отрабатывались захват плацдарма, форсирование водной преграды на всех видах десантно-переправочных средств и преодоление понтонного моста.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Конвертопланы Osprey провели дозаправку в воздухе во время совместных учений подразделений ССО Украины и США. ВИДЕО

В районе Кинбурнской косы близ села Виноградное был отработан элемент управления сосредоточенным огневым ударом. Как проинформировал Президента командующий войсками оперативного командования "Юг" Игорь Палагнюк, поражение осуществлялось из РСЗО "Ольха", "Ураган" по объектам в глубине обороны противника. Также отрабатывалось применение ударного БПАК Bayraktar.

После этого в порту Скадовска прошли тактические учения 124-й отдельной бригады территориальной обороны. В частности, отрабатывалась оборона морского порта, побережья и отражение диверсионно-разведывательных сил противника. Бригада была создана в Херсонской области в сентябре 2018 года. Ее задача – охрана и оборона важных объектов, контрдиверсионная и другая деятельность в случае полномасштабной агрессии. Херсонщина является пилотной областью для реализации проекта по организации территориальной обороны. В учениях украинская бригада использует опыт Союза обороны Эстонии – Кайтселийт.

Зеленский: Война на востоке нас многому научила. Наши военные работают на высочайшем уровне 02
Фото: сайт ОП

Президент положительно оценил учения и поздравил с проведенными испытаниями. "Доволен, как и все украинцы, нашей армией и благодарен каждому, кто защищает наш суверенитет и территориальную целостность. Считаю, что эти учения очень важны, потому что это не просто какая-то тренировка, а учения, максимально приближенные к реальности, к войне. Знаю, что и британцы, и другие партнеры из Альянса, которые привлечены к этим учениям, видят, что война на востоке страны многому нас научила, наши военные работают на высочайшем уровне", – рассказал Глава государства.

Во время учений было отработано строительство мостов и понтонов, переправка техники через реку и т. п.

Владимир Зеленский отметил подготовку украинских военных и техников. А отечественные образцы вооружения и военной техники в процессе испытаний доказали свою конкурентоспособность на мировом рынке.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Руслан Хомчак поблагодарил за содействие в предоставлении Украине статуса члена Программы расширенных возможностей НАТО и отметил участие войск государств – членов Альянса в учениях "Объединенные усилия – 2020".

"Сегодня наше сотрудничество наполнено практическим содержанием. Впервые в истории Украины стратегические командно-штабные учения "Объединенные усилия – 2020" проходят по стандартам НАТО, ведь органы военного управления переведены на J-структуру. Участие стран-партнеров в учениях является мощным сигналом солидарности", – отметил Главнокомандующий ВСУ.

Стратегические командно-штабные учения "Объединенные усилия – 2020" проводятся с 22 по 25 сентября.

Зеленский Владимир (21661) Николаевская область (2197) оборона (5268) военные учения (3476) Херсонская область (5124)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+36
Зеленский: "Война на востоке нас многому научила. Наши военные работают на высочайшем уровне" - Цензор.НЕТ 4414
показать весь комментарий
24.09.2020 12:04 Ответить
+34
Зеленский: "Война на востоке нас многому научила. Наши военные работают на высочайшем уровне" - Цензор.НЕТ 6901
показать весь комментарий
24.09.2020 12:01 Ответить
+33
Зеленский: "Война на востоке нас многому научила. Наши военные работают на высочайшем уровне" - Цензор.НЕТ 8599
показать весь комментарий
24.09.2020 11:58 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Настоящий Главнокомандующий,в отличие от предыдущих ворюг коррупционеров.
показать весь комментарий
24.09.2020 11:57 Ответить
Зеленский: "Война на востоке нас многому научила. Наши военные работают на высочайшем уровне" - Цензор.НЕТ 8599
показать весь комментарий
24.09.2020 11:58 Ответить
Зеленский: "Война на востоке нас многому научила. Наши военные работают на высочайшем уровне" - Цензор.НЕТ 6901
показать весь комментарий
24.09.2020 12:01 Ответить
яка ж огидна в нього пелька. я розумію,що з неї воду не пити- але...але...але. не треба бути великим фізіономістом щоби з впевненостю сказати що тільки з такою пелькою можно грати на фортепіано за допомогою причинного місця.
показать весь комментарий
24.09.2020 16:26 Ответить
Війна нікого нічому не навчила, бо армія досі не реформована а генерали ідіоти, влаштували дешеву показуху в радянському стилі! Штурмували місто а місто не побудували, вони собі уявляли як це буде! Але армії НАТО навчаються в реальних містах вести реальні бойові дії, а не уявляти собі як це буде!
показать весь комментарий
24.09.2020 20:04 Ответить
Зеленський: "Війна на сході нас багато чому навчила. Наші військові працюють на найвищому рівні" - Цензор.НЕТ 8416
показать весь комментарий
24.09.2020 22:20 Ответить
Зеленский: "Война на востоке нас многому научила. Наши военные работают на высочайшем уровне" - Цензор.НЕТ 4414
показать весь комментарий
24.09.2020 12:04 Ответить
Дві наймерзенніші візитки НЕлохопрезика- оця харя й гра хріном по роялю (Україна зараз для нього стала тим інстументом)
показать весь комментарий
24.09.2020 12:49 Ответить
Зеленський: "Війна на сході нас багато чому навчила. Наші військові працюють на найвищому рівні" - Цензор.НЕТ 1472
показать весь комментарий
24.09.2020 13:24 Ответить
зельц убил Оверко!
показать весь комментарий
24.09.2020 13:59 Ответить
Это шо кадр из Голубой Устрицы?
показать весь комментарий
24.09.2020 17:26 Ответить
Настоящий Клоун,в отличие от предыдущего Президента!
показать весь комментарий
24.09.2020 12:08 Ответить
Зеленський: "Війна на сході нас багато чому навчила. Наші військові працюють на найвищому рівні" - Цензор.НЕТ 7857
показать весь комментарий
24.09.2020 12:19 Ответить
Зеленський: "Війна на сході нас багато чому навчила. Наші військові працюють на найвищому рівні" - Цензор.НЕТ 645
показать весь комментарий
24.09.2020 14:08 Ответить
Кабінетний хенерал
показать весь комментарий
24.09.2020 17:27 Ответить
даже в берете....показушник..
показать весь комментарий
24.09.2020 19:53 Ответить
Зеленський: "Війна на сході нас багато чому навчила. Наші військові працюють на найвищому рівні" - Цензор.НЕТ 7820
показать весь комментарий
24.09.2020 22:27 Ответить
Зеленський: "Війна на сході нас багато чому навчила. Наші військові працюють на найвищому рівні" - Цензор.НЕТ 3658
показать весь комментарий
24.09.2020 12:20 Ответить
старая добрая классика
показать весь комментарий
24.09.2020 13:11 Ответить
Зеленський: "Війна на сході нас багато чому навчила. Наші військові працюють на найвищому рівні" - Цензор.НЕТ 6056
показать весь комментарий
24.09.2020 22:28 Ответить
Зеленський: "Війна на сході нас багато чому навчила. Наші військові працюють на найвищому рівні" - Цензор.НЕТ 9675
показать весь комментарий
24.09.2020 22:39 Ответить
оу воевака вава к армии обратился прям веовун мля 17я тебя ждала но ты плясал и исполнял что барин прикажет
показать весь комментарий
24.09.2020 12:01 Ответить
Конечно на высочайшем уровне. Только вот не благодаря главнокомандующему, а вопреки.
показать весь комментарий
24.09.2020 12:02 Ответить
стратєх криворогий, а нафіга у військовослужбовців зброю забрали, поки ти там по полигону вештався?
Напевно знаєш, що армія тебе дуууже любить..
показать весь комментарий
24.09.2020 12:02 Ответить
Посмотрите статистику голосования за стратега по ВСУ. Любят, на сомневайтесь.
показать весь комментарий
24.09.2020 17:28 Ответить
Да,да... Свежо предание, но верится с трудом))) Среди моих знакомых, кто год назад рвал дупу за бубочку, сейчас его ненавидят так, ни один порохобот)))
показать весь комментарий
24.09.2020 19:12 Ответить
А какое Бубочка отношение имеет к высокой подготовке украинской армии или ты Зебизянка хочешь сказать, что наша армия стала такой в результате запрета стрелять в ответ и сокращении финансирования?
показать весь комментарий
24.09.2020 12:02 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=3buemo5zL4s Кому Вниз - Ліра
показать весь комментарий
24.09.2020 12:06 Ответить
Молодец Зеленский! Теперь воздушное пространство Украины патрулируют стратегические бомбардировщики США Б52!
При Порошенко такого не было!
😁
показать весь комментарий
24.09.2020 12:06 Ответить
конечно не было, т к Порошенко никогда не доводил до такой сраки, чтоб американцами приходилось это делать
показать весь комментарий
24.09.2020 12:11 Ответить
Да уж, не доводил! Тырил американскую помощь, бабло отмывал через свои предприятия.
показать весь комментарий
24.09.2020 12:15 Ответить
поведай когда и сколько спёр абрамсов из гаража панталония и его тб имени сусцатый таракан Толя ?
показать весь комментарий
24.09.2020 12:18 Ответить
в твою психушку интернет провели? так предупреждать надо
показать весь комментарий
24.09.2020 12:23 Ответить
Конечно, слишком много американцы вложили сюда чтобы шмаркли похерили, дают ясно понять что не стоит с лаптестаном заигрывать. А слуги смотрю некоторые с ОПЗЖ не сильно довольны таким раскладом.
показать весь комментарий
24.09.2020 12:12 Ответить
А яке відношення має це сцикло, до стратегічної авіації США? Он у офіцерів ЗСУ навіть зброю позабирали, під час його вештання по полігону!
показать весь комментарий
24.09.2020 12:13 Ответить
...если бы они работали "...на высочайшем уровне", то тебя, зелемойский, пришлось бы со стен зданий на Банковой из пожарного шланга смывать...
показать весь комментарий
24.09.2020 12:06 Ответить
максимум ваву научило что надо целовать ботинко когда его в Горловке опускал Бабай
показать весь комментарий
24.09.2020 12:08 Ответить
Бійцям видали зіпсований обідній пайок, в якому виявили личинок.
Як йдеться у https://www.facebook.com/KyivOperativ/posts/1089384014791017 повідомленні на сторінці спільноти Київ Оперативний у Фейсбуці, дивне частування з військової частини № 3030 виявили під час патрулювання.
При цьому бійці на камеру показали вміст виданих їм пайків. Розкривши пакети всередині вони виявили білі личинки.
"Воно все мокре, опариші. Там розлилося все", - розповів про побачене один з бійців.
При цьому бійціі підкреслили, що це був не одиничний випадок виявлення личинок в пайках.
------------ Покращення, єпта... "готовность Украины дать отпор вооруженной агрессии самостоятельно" Источник: https://censor.net/ru/n3221006
показать весь комментарий
24.09.2020 12:09 Ответить
Для відома - саме з цього приводу відбулося повстання на броненосці "Потьомкін"... У м"ясі, яке привезли для приготування їжі матросам, були виявлені личинки мух... Комуністи з Сергієм Ейзенштейном не дадуть збрехать...
Однак, не треба "рвать душу"... "Блазенята" зараз вивчать маркування на упаковці пайка і скажуть, що даний тип пайка розроблений при "Пороху", в період його інавгурації випущений і покладений на зберігання...
показать весь комментарий
24.09.2020 12:49 Ответить
мы пахали ,называется...
показать весь комментарий
24.09.2020 12:09 Ответить
И это говорит тот, кто уничтожает Украинскую Армию.
показать весь комментарий
24.09.2020 12:09 Ответить
І за що нам таке нещастя?!! Поганого президента ще можна якось пережить, але нікчемного Головнокомандувача,- аж ніяк! І підти самому геть у свій Квартал у нього і в думках немає, буде чіплятись за владу як сиромітник лУКАШЕНКО. БІда у нас, українці, біда... І винуваті ми і тільки ми.
показать весь комментарий
24.09.2020 12:10 Ответить
Коментар повністю відповідає Сивочолому гетьману. Ніяк не може звикнути до ганебного копняка від українського народу на минулих виборах!
🤣
показать весь комментарий
24.09.2020 12:13 Ответить
Ты не чорный,а черноротый.
показать весь комментарий
24.09.2020 13:50 Ответить
свали нах лаптекопытная берёзовая обизьяна!!!
показать весь комментарий
24.09.2020 21:35 Ответить
Только каким боком к этому отсносится упоротый наркоман - уклонист ?
показать весь комментарий
24.09.2020 12:12 Ответить
почему без намордника?
показать весь комментарий
24.09.2020 12:15 Ответить
Одним - Армія, Мова, Віра... іншим - лайно лайно лайно ...кожному своє.
показать весь комментарий
24.09.2020 12:20 Ответить
Не російська військова агресія, а война на востокє...
показать весь комментарий
24.09.2020 12:16 Ответить
Лицемерная земерзость за рейтинг мать родную продаст.
показать весь комментарий
24.09.2020 13:00 Ответить
И чему она "Вас" научила интересно господин президент?
показать весь комментарий
24.09.2020 12:17 Ответить
зебилы вам тут рады как бабаю кадыровцы бугага
показать весь комментарий
24.09.2020 12:18 Ответить
чем ваваий 1 й не лох оманске занимался когда война шла Зеленський: "Війна на сході нас багато чому навчила. Наші військові працюють на найвищому рівні" - Цензор.НЕТ 561
показать весь комментарий
24.09.2020 12:22 Ответить
... сказав гівнокомандуючий, ховаючись за спини Кремлівських консерв в Україні.
показать весь комментарий
24.09.2020 12:38 Ответить
Зеленський включай мозок і міняй свою політику. Максимальну підтримку (не словами а грошима) ЗСУ і оборонці взагалі. Єрмаків і решту шобли під слідство. Це можливо твій останній шанс - щоб не купляти квиток до Ростова.
Хоча про що це я.
показать весь комментарий
24.09.2020 12:42 Ответить
Та він же ні на що не спроможній!
показать весь комментарий
24.09.2020 22:05 Ответить
Если бы еще ты не мешал.
показать весь комментарий
24.09.2020 12:44 Ответить
ЗЕ не уточнит, какая такая работа на Востоке ведется нашими военными?

Потому что за работу на фронте нынче наших военных штрафуют, а за отсутствие работы премируют.
показать весь комментарий
24.09.2020 12:48 Ответить
Порошок сказав що кого оштрафують, то він компенсує.
показать весь комментарий
24.09.2020 12:50 Ответить
А дисциплинарные взыскания и увольнения он тоже как-то компенсирует?

Порох конечно молодец, но финансовым вопросом гонения ******** на воюющих воинов ВСУ не заканчиваются.
показать весь комментарий
24.09.2020 12:52 Ответить
Зеленський: "Війна на сході нас багато чому навчила. Наші військові працюють на найвищому рівні" - Цензор.НЕТ 4446

Вазеліновий маларос настоящій палковнік.
показать весь комментарий
24.09.2020 12:48 Ответить
Зе-логіка . .блд...
Зеленський: "Війна на сході нас багато чому навчила. Наші військові працюють на найвищому рівні" - Цензор.НЕТ 5137Зеленський: "Війна на сході нас багато чому навчила. Наші військові працюють на найвищому рівні" - Цензор.НЕТ 6519.
показать весь комментарий
24.09.2020 12:48 Ответить
Зеленський: "Війна на сході нас багато чому навчила. Наші військові працюють на найвищому рівні" - Цензор.НЕТ 5132
показать весь комментарий
24.09.2020 13:02 Ответить
а шо это членограй на квартале - в галстуке, а на официозе в Словакии , шо бомжик - без.
показать весь комментарий
25.09.2020 02:49 Ответить
Это роиссянец пишет? Откуда в Украине в принципе это дебильное слово "стабильность" могло взяться? Стабильность, для страны Третьего Мира означает превращение в КНДР. Нет спасибо. Пусть лучше сменяемость власти и кулуарная грызня
показать весь комментарий
24.09.2020 17:24 Ответить
и хватит с нас страны... Совок .... малороссия...#какаяразница
показать весь комментарий
25.09.2020 00:39 Ответить
Шо ни зебик , то с дуба грохнулся.
показать весь комментарий
25.09.2020 02:51 Ответить
поэтому зеля их сокращает...
показать весь комментарий
24.09.2020 13:07 Ответить
Зеленский подонок
показать весь комментарий
24.09.2020 13:18 Ответить
Пустомеля
показать весь комментарий
24.09.2020 13:26 Ответить
Брехло, самое настоящее..
показать весь комментарий
24.09.2020 18:30 Ответить
В результате чего - ...?
показать весь комментарий
24.09.2020 14:22 Ответить
,,многому научила..,, угу,особенно тебя.Садись за написание справочника-,,как правильно уклоняться от повесток,,
показать весь комментарий
24.09.2020 14:37 Ответить
Кто четыре раза откупил Зеленского от армии, папа, мама, Коломойский, или сам откупился?
показать весь комментарий
24.09.2020 14:56 Ответить
А на учениях отрабатывали как воевать без патронов и снарядов против РФии? А наши на фронье воюют благодаря главнокомандующему.
показать весь комментарий
24.09.2020 14:57 Ответить
Військові працюють,а півкацапи Зе їм заважають
показать весь комментарий
24.09.2020 15:01 Ответить
На якому рівні вони працюють ми знаємо і без тебе, виродку криворізький, а от на якому рівні ти ***** квартальна працюєш?
показать весь комментарий
24.09.2020 15:50 Ответить
А Шо там с казармами на Широком Лане? При Пете строили,строили.Строили -Строили.Да так и бросили.
показать весь комментарий
24.09.2020 16:09 Ответить
"Война на востоке нас многому научила..." Война с кем на востоке? Опять боится ***** огорчить?
показать весь комментарий
24.09.2020 16:55 Ответить
Да какого хрена, она может этого неуча научить???
показать весь комментарий
24.09.2020 18:35 Ответить
Вижу по соседним новостям, как у тебя, позорник, эти армейцы пули ловят, вместо того, чтобы забрать свои законные земли.
показать весь комментарий
24.09.2020 17:21 Ответить
Чотирижди сц#кло, війна - З КИМ? З "ТОЙ СТАРАНОЙ"?
показать весь комментарий
24.09.2020 20:09 Ответить
Прозрел дебил.
Это говорили в 2015 году. Даже NATO ездит к нам учиться боевому опыту.
А "воно" придумало "свєжую идєю".
показать весь комментарий
24.09.2020 20:09 Ответить
Хіба не зрозуміло? Його, Зеленського хвилює тільки рейтінг. От він і грає патріота, а насправді руйнує армію та здає країну Росії. Зараз для спілки Єрмак-Зеленський запахло паленим, тож вони і заметушились. Не вірте!
показать весь комментарий
24.09.2020 22:01 Ответить
Зеленський: "Війна на сході нас багато чому навчила. Наші військові працюють на найвищому рівні" - Цензор.НЕТ 2140
показать весь комментарий
24.09.2020 22:03 Ответить
Військові справді справно працюють... Лише припіздєнт - говнокомандувач їм заважає країну боронити...
показать весь комментарий
24.09.2020 22:58 Ответить
Зеленский: Война на востоке нас многому научила. Правда , мы не знаем кто на нас напал, зато поняли , что главное перестать стрелять.
показать весь комментарий
25.09.2020 00:37 Ответить
Молодец. Всё верно сказал.
показать весь комментарий
25.09.2020 01:30 Ответить
а четырежды не уклонись от службы в армии, Больше бы сказал.
показать весь комментарий
25.09.2020 02:48 Ответить
Шо-та вы нечленораздельно говорить начал.
показать весь комментарий
25.09.2020 13:04 Ответить
На фотці відразу видно кого військові вважають "заразою". Розкусили вже блазня.
показать весь комментарий
25.09.2020 08:52 Ответить
 
 