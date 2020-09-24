Зеленский: "Война на востоке нас многому научила. Наши военные работают на высочайшем уровне". ФОТО

Во время рабочей поездки в Николаевскую и Херсонскую области президент Украины Владимир Зеленский наблюдал за ходом стратегических командно-штабных учений "Объединенные усилия – 2020", которые проводятся с привлечением определенных органов военного управления Вооруженных сил Украины, органов управления других составляющих сил обороны и обозначением действий войск.

Это – первые учения подобного уровня, которые Украина проводит в статусе члена Программы расширенных возможностей НАТО, и очередной шаг к обретению взаимосовместимости украинской армии с вооруженными силами стран – членов Альянса. Одна из главных задач учений – демонстрация готовности Украины дать отпор вооруженной агрессии самостоятельно и с использованием механизмов международной поддержки, а также способности противостоять иным угрозам. Учения также будут способствовать определению дальнейших направлений развития системы управления ВСУ.

"Это еще один сигнал мощной международной поддержки Украины в защите своей территориальной целостности и безопасности в Европе. Наш боевой опыт становится частью учебно-боевых программ, которые высоко ценятся во всем мире. Свидетельством этого является участие в учениях представителей наших государств-партнеров", – отметил Президент в Межведомственном центре подготовки воинских частей и подразделений "Широкий лан", когда наблюдал за тактическими действиями во время бригадных учений 72-й ОМБр.

Как доложил командующий войсками оперативного командования "Север" Валерий Залужный, подразделения отрабатывали штурм населенных пунктов, наступление с ходу на неподготовленную оборону, атаку на передний край противника, бой за овладение ротными опорными пунктами на первой позиции, применение тактического воздушного десанта.

В Херсонской области, вблизи села Львово, Президент Украины вместе с послами стран – участниц учений, в частности с временной поверенной в делах США в Украине Кристиной Квин, Чрезвычайным и Полномочным Послом Канады в Украине Ларисой Галадзой и временным поверенным в делах Великобритании в Украине Николасом Гарроксом наблюдали за ходом тактических учений 3-й батальонной тактической группы 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады десантно-штурмовых войск ВС Украины и РТГр 16-й десантно-штурмовой бригады ВС Великобритании. В частности, отрабатывались захват плацдарма, форсирование водной преграды на всех видах десантно-переправочных средств и преодоление понтонного моста.

В районе Кинбурнской косы близ села Виноградное был отработан элемент управления сосредоточенным огневым ударом. Как проинформировал Президента командующий войсками оперативного командования "Юг" Игорь Палагнюк, поражение осуществлялось из РСЗО "Ольха", "Ураган" по объектам в глубине обороны противника. Также отрабатывалось применение ударного БПАК Bayraktar.

После этого в порту Скадовска прошли тактические учения 124-й отдельной бригады территориальной обороны. В частности, отрабатывалась оборона морского порта, побережья и отражение диверсионно-разведывательных сил противника. Бригада была создана в Херсонской области в сентябре 2018 года. Ее задача – охрана и оборона важных объектов, контрдиверсионная и другая деятельность в случае полномасштабной агрессии. Херсонщина является пилотной областью для реализации проекта по организации территориальной обороны. В учениях украинская бригада использует опыт Союза обороны Эстонии – Кайтселийт.



Фото: сайт ОП

Президент положительно оценил учения и поздравил с проведенными испытаниями. "Доволен, как и все украинцы, нашей армией и благодарен каждому, кто защищает наш суверенитет и территориальную целостность. Считаю, что эти учения очень важны, потому что это не просто какая-то тренировка, а учения, максимально приближенные к реальности, к войне. Знаю, что и британцы, и другие партнеры из Альянса, которые привлечены к этим учениям, видят, что война на востоке страны многому нас научила, наши военные работают на высочайшем уровне", – рассказал Глава государства.

Во время учений было отработано строительство мостов и понтонов, переправка техники через реку и т. п.

Владимир Зеленский отметил подготовку украинских военных и техников. А отечественные образцы вооружения и военной техники в процессе испытаний доказали свою конкурентоспособность на мировом рынке.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Руслан Хомчак поблагодарил за содействие в предоставлении Украине статуса члена Программы расширенных возможностей НАТО и отметил участие войск государств – членов Альянса в учениях "Объединенные усилия – 2020".

"Сегодня наше сотрудничество наполнено практическим содержанием. Впервые в истории Украины стратегические командно-штабные учения "Объединенные усилия – 2020" проходят по стандартам НАТО, ведь органы военного управления переведены на J-структуру. Участие стран-партнеров в учениях является мощным сигналом солидарности", – отметил Главнокомандующий ВСУ.

Стратегические командно-штабные учения "Объединенные усилия – 2020" проводятся с 22 по 25 сентября.