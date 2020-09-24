РУС
Говорить об отсутствии монобольшинства сейчас нельзя, просто "слуги народа" стали тщательнее анализировать законопроекты, - представитель Кабмина в Раде Мокан

Представитель правительства в Верховной Раде, нардеп "Слуги народа" Василий Мокан считает, что поддержка определенных законопроектов другими фракциями парламента не дает оснований утверждать об отсутствии монобольшинства.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом Мокан заявил в эфире "Украина 24".

"Я бы не сравнивал монолитность фракции в начале созыва и сейчас. Действительно, сейчас законопроекты голосуются сложнее, увеличилось количество ситуативных голосований в Верховной Раде, когда определенные законопроекты поддерживают другие политические фракции, но это не значит, что монобольшинства не существует де-юре и де-факто. В этом плане, мне кажется, что народные депутаты стали более тщательно анализировать и определяться относительно голосования за тот или иной законопроект", - отметил Мокан.

В то же время отсутствие единогласия депутатов "Слуги народа" при принятии определенных законопроектов он объясняет и тем, что сегодня Рада завершила рассмотрение пакета законодательных инициатив, которые были подготовлены еще в рамках избирательной кампании и согласованы со всеми членами фракции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правительство утвердило проект Госбюджета-2021, - представитель Кабмина в Раде Мокан

А раніше голосували за закони не аналізуючи? Це що за депутати такі?
24.09.2020 12:12
Ой депутаты Зе тим освоили букварь и теперь читают
24.09.2020 12:10
Да уж, что могут анализировать приматы, у которых нет мышления вообще. Уже напринимали такой гадости, что мама не горюй. Слудующей Раде будет что отменять. Идиоты в кубе.
24.09.2020 12:18
Ой депутаты Зе тим освоили букварь и теперь читают
24.09.2020 12:10
https://censor.net/ru/news/3216804/zelenskiyi_slugam_naroda_vas_nazyvali_zelenymi_knopochkami_i_printerom_ya_etim_gorjus
24.09.2020 12:17
Да уж, что могут анализировать приматы, у которых нет мышления вообще. Уже напринимали такой гадости, что мама не горюй. Слудующей Раде будет что отменять. Идиоты в кубе.
24.09.2020 12:18
саме так!
Говорити про відсутність монобільшості зараз не можна, просто "слуги народу" стали ретельніше аналізувати законопроєкти, - представник Кабміну в Раді Мокан - Цензор.НЕТ 1996
24.09.2020 12:34
Общим видом овладели, теперь подробности не надо пропускать.
24.09.2020 12:12
А раніше голосували за закони не аналізуючи? Це що за депутати такі?
24.09.2020 12:12
Говорити про відсутність монобільшості зараз не можна, просто "слуги народу" стали ретельніше аналізувати законопроєкти, - представник Кабміну в Раді Мокан - Цензор.НЕТ 9468
24.09.2020 12:26
Падлошенка люди майже все контролюють в Україні тому змін на краще не буде
24.09.2020 12:18
Таки так, і ОПу, і Раду, і Генпрокуратуру, і ДБР.
24.09.2020 12:26
Говорити про відсутність монобільшості зараз не можна, просто "слуги народу" стали ретельніше аналізувати законопроєкти, - представник Кабміну в Раді Мокан - Цензор.НЕТ 885
24.09.2020 12:27
Говорить об отсутствии монобольшинства сейчас нельзя, просто "слуги народа" стали тщательнее анализировать законопроекты, - представитель Кабмина в Раде Мокан - Цензор.НЕТ 2279
24.09.2020 12:21
Не правий представник Кабміну. Головна причина - депутани монобільшості розбрелися по свбарендах - до нових і різних хазяїв. Це сталося тому, що там принципів нема ніяк.
24.09.2020 12:30
"монопенісуальна" більшість
Говорити про відсутність монобільшості зараз не можна, просто "слуги народу" стали ретельніше аналізувати законопроєкти, - представник Кабміну в Раді Мокан - Цензор.НЕТ 3760
24.09.2020 12:31
тщательнее- это смотреть не только титульный лист, но и искать порнокартинки среди текста?
24.09.2020 13:08
Говорить об отсутствии монобольшинства сейчас нельзя, просто "слуги народа" стали требовать больше ЗЕленых денег за каждое голосование, - представитель Кабмина в Раде Мокан
24.09.2020 16:22
Тобто, "монобільшості нема, але вона є"
24.09.2020 17:17
 
 