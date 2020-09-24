Говорить об отсутствии монобольшинства сейчас нельзя, просто "слуги народа" стали тщательнее анализировать законопроекты, - представитель Кабмина в Раде Мокан

Представитель правительства в Верховной Раде, нардеп "Слуги народа" Василий Мокан считает, что поддержка определенных законопроектов другими фракциями парламента не дает оснований утверждать об отсутствии монобольшинства.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом Мокан заявил в эфире "Украина 24".

"Я бы не сравнивал монолитность фракции в начале созыва и сейчас. Действительно, сейчас законопроекты голосуются сложнее, увеличилось количество ситуативных голосований в Верховной Раде, когда определенные законопроекты поддерживают другие политические фракции, но это не значит, что монобольшинства не существует де-юре и де-факто. В этом плане, мне кажется, что народные депутаты стали более тщательно анализировать и определяться относительно голосования за тот или иной законопроект", - отметил Мокан.

В то же время отсутствие единогласия депутатов "Слуги народа" при принятии определенных законопроектов он объясняет и тем, что сегодня Рада завершила рассмотрение пакета законодательных инициатив, которые были подготовлены еще в рамках избирательной кампании и согласованы со всеми членами фракции.

