В Евросоюзе обеспокоены некоторыми событиями вокруг антикоррупционной архитектуры Украины, - посол ЕС Маасикас

В Евросоюзе отмечают, что безвиз - это не только о пересечении границ, это и о доверии.

Слова посла ЕС в Украине Матти Маасикаса на странице в сети Facebook приводит ЦПК, информирует Цензор.НЕТ.

В частности у Маасикаса спросили, есть ли какая-то опасность прекращения безвизового режима для украинцев сейчас.

"Как вы знаете, был четкий перечень условий для безвизовых поездок. Безвиз - это не только о пересечении границ, это и о доверии. Он включает в себя и институциональные вещи тоже. И мы обеспокоены некоторыми событиями вокруг антикоррупционной архитектуры", - отметил дипломат.

"Посол вспомнил не только атаки на НАБУ и САП. Но и судебный иск Суркисов против ПриватБанка и угрозу независимости НБУ. Максимально дипломатично. Но так, чтобы в Киеве поняли, что эти игрища добром не закончатся", - отметили в ЦПК.

Напомним, 17 сентября Верховная Рада приняла постановление об определении представителей парламента в состав комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Ранее евродепутаты Майкл Галер и его коллега Виола фон Крамон предостерегли Раду от голосования за кандидатов в комиссию по избранию главы САП, назвав их "неопытными и недоброчестными".

ЕС и США совместно заявили, что от прозрачности избрания главы Специализированной антикоррупционной прокуроры (САП) будет зависеть дальнейшая поддержка Украины.

Отвечая на вопрос журналистов относительно информации о возможной отмене безвиа с ЕС для украинцев Зеленский заявил, что это Порошенко пугает потерей безвиза, поскольку "считает себя монархом".

В МИД сообщили, что Украина не получала от ЕС информацию о возможном пересмотре безвиза.

Высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время визита в Украину заявил, что вопрос о пересмотре безвиза для Украины "сложный".

