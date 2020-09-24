РУС
В Евросоюзе обеспокоены некоторыми событиями вокруг антикоррупционной архитектуры Украины, - посол ЕС Маасикас

В Евросоюзе отмечают, что безвиз - это не только о пересечении границ, это и о доверии.

Слова посла ЕС в Украине Матти Маасикаса на странице в сети Facebook приводит ЦПК, информирует Цензор.НЕТ.

В частности у Маасикаса спросили, есть ли какая-то опасность прекращения безвизового режима для украинцев сейчас.

"Как вы знаете, был четкий перечень условий для безвизовых поездок. Безвиз - это не только о пересечении границ, это и о доверии. Он включает в себя и институциональные вещи тоже. И мы обеспокоены некоторыми событиями вокруг антикоррупционной архитектуры", - отметил дипломат.

"Посол вспомнил не только атаки на НАБУ и САП. Но и судебный иск Суркисов против ПриватБанка и угрозу независимости НБУ. Максимально дипломатично. Но так, чтобы в Киеве поняли, что эти игрища добром не закончатся", - отметили в ЦПК.

Напомним, 17 сентября Верховная Рада приняла постановление об определении представителей парламента в состав комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Ранее евродепутаты Майкл Галер и его коллега Виола фон Крамон предостерегли Раду от голосования за кандидатов в комиссию по избранию главы САП, назвав их "неопытными и недоброчестными".

ЕС и США совместно заявили, что от прозрачности избрания главы Специализированной антикоррупционной прокуроры (САП) будет зависеть дальнейшая поддержка Украины.

Отвечая на вопрос журналистов относительно информации о возможной отмене безвиа с ЕС для украинцев Зеленский заявил, что это Порошенко пугает потерей безвиза, поскольку "считает себя монархом".

В МИД сообщили, что Украина не получала от ЕС информацию о возможном пересмотре безвиза.

Высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время визита в Украину заявил, что вопрос о пересмотре безвиза для Украины "сложный".

+11
Цікаво послухати Зе-ботів, які сорочки на грудях дотепер рвуть, що це все - фантазії порохоботів.
24.09.2020 12:25 Ответить
+11
1. Те, кто дальше родного хутора не выезжал, ни за что не держатся.

2. У остальных полно резонов. Но тебе их перечислять бесполезно. См. п.1.
24.09.2020 12:38 Ответить
+10
Хто такі "ми", любителі русскага міра і ********, ті хто хоче безвіз з тайожним союзом?
24.09.2020 12:36 Ответить
Я еще понимаю, почему мы держимся за МВФ, но зачем мы держимся за безвиз?
24.09.2020 12:25 Ответить
Хто такі "ми", любителі русскага міра і ********, ті хто хоче безвіз з тайожним союзом?
24.09.2020 12:36 Ответить
1. Те, кто дальше родного хутора не выезжал, ни за что не держатся.

2. У остальных полно резонов. Но тебе их перечислять бесполезно. См. п.1.
24.09.2020 12:38 Ответить
https://censor.net/user/384181 в моєму кондуїті зазначений як особливо жирний 73/43%зебіл
24.09.2020 12:59 Ответить
Это чтоли в том кондуите, который на Савушкина,55 ?
24.09.2020 13:07 Ответить
Цікаво послухати Зе-ботів, які сорочки на грудях дотепер рвуть, що це все - фантазії порохоботів.
24.09.2020 12:25 Ответить
Как определить момент, при котором их обеспокоенность становится глубокой, и глубочайшей?
24.09.2020 12:30 Ответить
якщо мова про зебобіків - то, коли закінчиться безвіз і їх (заробітчан) пошлють на*уй на кордоні
24.09.2020 12:44 Ответить
А потом эти зелики приезжают в Польшу и оттуда пишут пламенные тексты в поддержку поросёнка (оставил себе пару таких во френдах на ФБ). Петики такие себе петики)))
24.09.2020 12:57 Ответить
Іди геть, руска курво!
24.09.2020 12:59 Ответить
Спшердоляй от меня, касабськая потвора, надоел со своими глупостями.
24.09.2020 13:00 Ответить
"скрепный зелепукин" они еще привозили 5-7 лярдов зелени для Украины , в то времья когда "зе " просит в МВФ 2-3 лярда...Курва ,не пердоль чловекам гловы , вудки тутай нема ,а для тего жы быс муг пить "боярышню росийску " мусишь путина поцаловать в дупу,,,
24.09.2020 14:29 Ответить
Ходь до кутаса, губка, у тебя интеллект погремушки.
показать весь комментарий
Ха-ха, обеспокоенность,
А зрады навели как на глубокую обеспокоенность.
24.09.2020 12:35 Ответить
Нечего возвазить по сути предъявы посла ЕС, так ты кривляться начал, как и все зеленая блевотина.
показать весь комментарий
Два Вовки - один з Крмлівського бункеру інший з-за спини кремлівського Козира прочитали для ООН правильні промови , за включенням одної деталі : *******... ський Вовка передав світу та НЕлоху, шо його, Пляшивого , задовольнить тільки той розподіл світу , який виник з часів народження ООН . А другий, Клован, все ще мріє з цим ублюдком говорити про мир...
показать весь комментарий
Кадровая политика блазня перечеркивает все его плюсы и достижения, и таким образом умножает на ноль, в том числе и его, как преза.
показать весь комментарий
"Обеспокоены некоторыми событиями вокруг антикоррупционной архитектуры" А коррупционной архитектурой, коррупционной архитектоникой не обеспокоены? Это как нарко- бандитский образования, государства в "государстве" Украина... Все - и пресса, и суды, и все "нутряные органы", и... подчинено, подконтрольно - встроено в коррупционную архитектонику...
показать весь комментарий
не треба "бєспокоіться",треба просто перестати давати їм гроші,поки не зроблять все по закону
показать весь комментарий
МВФ уже давно перестали давать Украине деньги. А скоро и безвиз ку-ку. А нам всё ещё говорят о них в настоящем времени, как будто это не утерянные шмарклей возможности.
показать весь комментарий
антикорупционная архитектура, созданная прошлой властью много принесла раскрытых дел, на скамью посудимых и на нары кто попал? а на ее содержание пошли миллиарды, может что-то не так?
показать весь комментарий
Безвіз це, не стільки наше бажання, як право ЄС. Тому, треба уважно слухати європейських дипломатів і не чекати що, вони будуть грюкати по столу чи підвищувати голос. Європейські політики навіть смертний вирок виносили б з вічливою посмішкою і тихим голосом і в загальних фразах про вашу добру волю.
показать весь комментарий
Якої архітектури?!
показать весь комментарий
