Драка между кандидатами в депутаты произошла на Виннитчине, у одного из них черепно-мозговая травма, - МВД
23 сентября в Калиновском районе Винницкой области между действующим депутатом Калиновского районного совета, который баллотируется в Калиновскую ОТГ, депутатом Винницкого областного совета и кандидатом в депутаты облсовета возник конфликт, во время которого один из его участников получил телесные повреждения и доставлен в больницу. Злоумышленник задержан в процессуальном порядке.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.
В полицию обратился 52-летний депутат Калиновского районного совета, который баллотируется в Калиновскую объединенную территориальную громаду с информацией о том, что около 18 часов на территорию его домохозяйства приехал действующий депутат Винницкого областного совета с кандидатом в депутаты областного совета.
Во время общения между ними возник конфликт, связанный с избирательной кампанией, во время которого 40-летний кандидат в депутаты Винницкого областного совета нанес заявителю удар в голову. В ответ потерпевший повредил автомобиль своего обидчика Toyota Land Cruiser.
Свидетелем происшествия, которое произошло на территории домохозяйства потерпевшего, стал работник потерпевшего. Он вмешался в ситуацию и помог прекратить противоправные действия, осуществив выстрел вверх из устройства для отстрела резиновых пуль.
Пострадавший с закрытой черепно-мозговой травмой госпитализирован.
Правонарушитель задержан в процессуальном порядке. Поврежденный автомобиль помещен на штрафплощадку.
Следствием открыто уголовное производство по предварительной правовой квалификации инцидента в соответствии с ч.2 ст. 296 УК (хулиганство). За такое правонарушение предусмотрено наказание до четырех лет лишения свободы. Проводится досудебное расследование.
