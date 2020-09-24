РУС
Драка между кандидатами в депутаты произошла на Виннитчине, у одного из них черепно-мозговая травма, - МВД

Драка между кандидатами в депутаты произошла на Виннитчине, у одного из них черепно-мозговая травма, - МВД

23 сентября в Калиновском районе Винницкой области между действующим депутатом Калиновского районного совета, который баллотируется в Калиновскую ОТГ, депутатом Винницкого областного совета и кандидатом в депутаты облсовета возник конфликт, во время которого один из его участников получил телесные повреждения и доставлен в больницу. Злоумышленник задержан в процессуальном порядке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

В полицию обратился 52-летний депутат Калиновского районного совета, который баллотируется в Калиновскую объединенную территориальную громаду с информацией о том, что около 18 часов на территорию его домохозяйства приехал действующий депутат Винницкого областного совета с кандидатом в депутаты областного совета.

Во время общения между ними возник конфликт, связанный с избирательной кампанией, во время которого 40-летний кандидат в депутаты Винницкого областного совета нанес заявителю удар в голову. В ответ потерпевший повредил автомобиль своего обидчика Toyota Land Cruiser.

Свидетелем происшествия, которое произошло на территории домохозяйства потерпевшего, стал работник потерпевшего. Он вмешался в ситуацию и помог прекратить противоправные действия, осуществив выстрел вверх из устройства для отстрела резиновых пуль.

Пострадавший с закрытой черепно-мозговой травмой госпитализирован.

Правонарушитель задержан в процессуальном порядке. Поврежденный автомобиль помещен на штрафплощадку.

Следствием открыто уголовное производство по предварительной правовой квалификации инцидента в соответствии с ч.2 ст. 296 УК (хулиганство). За такое правонарушение предусмотрено наказание до четырех лет лишения свободы. Проводится досудебное расследование.

Винницкая область (1080) депутат (3341) драка (2032) МВД (9344)
Топ комментарии
+20
...вася, ты хотел в "комменте" блеснуть умом и эрудицией? У тебя получилось, но как-то так...
Бійка між кандидатами в депутати сталася на Вінниччині, в одного з них черепно-мозкова травма, - МВС - Цензор.НЕТ 5538
показать весь комментарий
24.09.2020 13:10 Ответить
+8
Ну, черепная еще понимаю, но откуда мозговая? Чушь какая-то
показать весь комментарий
24.09.2020 13:07 Ответить
+8
Вот как сильно велико стремление взвалить на себя тяжкое бремя изнурительного труда и ответственности на благо народа. Доходит до драк среди готовых пойти на самопожертвование.
Бійка між кандидатами в депутати сталася на Вінниччині, в одного з них черепно-мозкова травма, - МВС - Цензор.НЕТ 5451
показать весь комментарий
24.09.2020 13:10 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Неужели ПЕСыка отлупили?
😂
показать весь комментарий
24.09.2020 13:05 Ответить
...вася, ты хотел в "комменте" блеснуть умом и эрудицией? У тебя получилось, но как-то так...
Бійка між кандидатами в депутати сталася на Вінниччині, в одного з них черепно-мозкова травма, - МВС - Цензор.НЕТ 5538
показать весь комментарий
24.09.2020 13:10 Ответить
Це - Бінго!!!
показать весь комментарий
24.09.2020 13:41 Ответить
Дубинский и собака.
показать весь комментарий
24.09.2020 13:46 Ответить
Олеже, а поясни, чому ПЕС? Невже правильно Европа, а не Європа? Звичайно, якщо парасєйскі, то ПЕС. Ти з нарасєї?
показать весь комментарий
24.09.2020 13:27 Ответить
У зв'язку із тим, що більшість "патріотичних" коментарів Цензора чомусь пишуть на мові країни-агресора (дивна ситуація), для їх розуміння змушений використовувати російську.
показать весь комментарий
24.09.2020 13:34 Ответить
...язык комментариев для тебя - показатель "патриотизма"? Вот это ты отколол, шимпанЗЕ
показать весь комментарий
24.09.2020 13:48 Ответить
А ти не змушуй себе, не потрібно. Тобто українською буде ПЄС? Вже не так звучить, як з нарасєйської, еге ж?)) Тому припускаю, що придумано про "песиків" якраз нарасєї)
Використовуєш їх методички свідомо, чи просто підтримуєш расєян, бо вони ненавидять Пороха?)
показать весь комментарий
24.09.2020 13:59 Ответить
Із чого ти зробив висновок, що расєяни ненавидять Пороха? Навіть їх президент обнімає Порошенка, коли той жме йому руку. Чому Порошенко робить все, щоб приватизувати український патріотизм? Людина, яка у побуті та в сім'ї спілкується російською. Подивись відео із його молодшим сином Мішей. Олігарх, який грабував свою країну,хвала Богові, більше ніколи не буде президентом. Найвища ступінь цинізму - бути найбагатшим президентом у Європі найбіднішої країни Європи! Плекаю надію, що на наступних виборах український народ не вибере більше ні баригу ні клоуна.
показать весь комментарий
24.09.2020 14:19 Ответить
Фото надай, де ***** Пороха обіймає.
Це раз. І два- поспілкуйся з кацапнею, питання відпадуть.
показать весь комментарий
24.09.2020 14:35 Ответить
На тему обійм, інформації достатньо (навіть на Цензорі) - це раз. Я із кацапнею, на відміну від тебе, не спілкуюся - це два. І по-третє, Порох про твого кумира - це занадто амбіційно. Хіба що взірвані склади навіює!
😂
показать весь комментарий
24.09.2020 14:47 Ответить
Кумира у мене немає.
Обійми- пруф.
Із кацапнею я спілкуюсь тільки по одній причині- довести їм і читачам їхню брехливість, підлість та ницість.
показать весь комментарий
24.09.2020 14:50 Ответить
Якщо ти не порохобот, я тебе щиро вітаю з цим! Я все чекаю судового позову від пана Порошенка до пана Деркача про розповсюдження останнім "фейкових записів", які порочать світлий образ Сивочолого гетьмана! Ось де можна розгулятися московським адвокатам Порошенка! Які там картини!😂 Але, я чомусь впевнений, що такого позову не буде.
показать весь комментарий
24.09.2020 14:58 Ответить
У нас против гбшной мразоты Деркача ввели персональные санкции. А зеленая слизь эту мразоту продолжает вылизывать
показать весь комментарий
24.09.2020 15:53 Ответить
Санкции ввели за вмешательство в выборы в США. Факт вмешательства никто не оспаривает. Но это не значит, что они фейковые. Их фейковость Порошенко пускай в суде доказывает.
показать весь комментарий
24.09.2020 16:03 Ответить
Факт в том, шо Деркач - гбшная мразь. Братан всей зеленой слизи.
показать весь комментарий
24.09.2020 16:08 Ответить
Скорее ОПЗЖ.
😁
показать весь комментарий
24.09.2020 16:10 Ответить
Татышо? А вот Моника на прессухе самолично огласил "продолжение" слива материалов Деркачу.Никто его за язык не тянул. Так шо тут, как ни крути, а налицо сотрудничество ОП с гбшным агентом.
показать весь комментарий
24.09.2020 16:14 Ответить
Многоходовочка!
😁
показать весь комментарий
24.09.2020 16:22 Ответить
Угу. русский с зебилом - братья навек.
показать весь комментарий
24.09.2020 16:48 Ответить
І ти так і не відповів на питання- чому використовуєш нарасєйські абревіатури?
показать весь комментарий
24.09.2020 14:52 Ответить
Знаєш, коли я читаю твої заяви, що : "Я із кацапнею, на відміну від тебе, не спілкуюся...", то згадую анекдот:
- Скажіть, а це правда, як кажуть люди, у вас тут піда..си живуть?
- Не знаю... Зараз дружину спитаю... Вася, у нас тут піда..си живуть?...
показать весь комментарий
24.09.2020 14:57 Ответить
А от ми з кацапнею спілкуємся... Наприклад, з тобою...
показать весь комментарий
24.09.2020 14:58 Ответить
Просто методички "патриотам-барыгоборцам" на Рассее пишут.
показать весь комментарий
24.09.2020 13:48 Ответить
Ну, черепная еще понимаю, но откуда мозговая? Чушь какая-то
показать весь комментарий
24.09.2020 13:07 Ответить
Вот как сильно велико стремление взвалить на себя тяжкое бремя изнурительного труда и ответственности на благо народа. Доходит до драк среди готовых пойти на самопожертвование.
Бійка між кандидатами в депутати сталася на Вінниччині, в одного з них черепно-мозкова травма, - МВС - Цензор.НЕТ 5451
показать весь комментарий
24.09.2020 13:10 Ответить
*бремя ответственности и изнурительного труда
показать весь комментарий
24.09.2020 14:05 Ответить
показать весь комментарий
24.09.2020 14:17 Ответить
вот что корыто чудоманящее с людьми делает
показать весь комментарий
24.09.2020 13:15 Ответить
Депутаты ублюдочная падаль
показать весь комментарий
24.09.2020 13:16 Ответить
Бійка між кандидатами в депутати сталася на Вінниччині, в одного з них черепно-мозкова травма, - МВС - Цензор.НЕТ 8650
показать весь комментарий
24.09.2020 13:17 Ответить
вот так хотят работать на благо народа- до смертоубийства
показать весь комментарий
24.09.2020 13:18 Ответить
на своё благо эти ****** работают, а на народ им насрать!
показать весь комментарий
24.09.2020 23:12 Ответить
Справка о невменяемости даёт не меньше возможностей, чем депутатский мандат.
показать весь комментарий
24.09.2020 13:18 Ответить
Справка о невменяемости - это палка о двух концах. Невменяемому нельзя участвовать в выборах и избираться, с частной собственностью какие-то приколы и в больничку вас могут при необходимости запереть принудительно не на год а до конца жизни без всякого суда. И там обколоть до состояния овоща.
показать весь комментарий
24.09.2020 13:41 Ответить
З усією повагою, Шановний Пане..
Майже всі наші "політики" такі самі..
Вспом'ятай Їх- стидоба..))
показать весь комментарий
24.09.2020 14:01 Ответить
Вы говорите о морально-этическом уровне этих ребят... а в физическом плане большинство вполне здоровы и розовощёки . А психиатры - то такие суровые парни, что могут вполне это поправить. Я тут уже как-то рассказывал, как одна бабулька решила срезать угол и пройти по народной тропе через Облпсихбольницу №1 по ул. Павлова в одном небольшом городке в центре Украины и что из этого вышло .
показать весь комментарий
24.09.2020 16:34 Ответить
ну,нащот больнички то вы загнули...кто оплачивать будет содержание?
скорее выгнать могут принудительно из больнички без всякого труда.за неуплату
показать весь комментарий
24.09.2020 14:01 Ответить
Ще в 90-тіх розігнали. .
Зараз теж...
Ще одна хвиля..
Знаю- батьки були псіхатрами..
))
показать весь комментарий
24.09.2020 14:09 Ответить
Государство будет содержать, кто ж ещё .
Мы же говорим не об обычном психе, а о том, кто решил использовать справку о невменяемости вместо депутатского мандата для решения своих дел . Так вот как только такой парень перейдёт дорогу более-менее серьёзному дяде, то организовать совершенно законно его исчезновение, да так, что родственники замахаются искать его по дуркам - плёвое дело. Были прецеденты
показать весь комментарий
24.09.2020 16:31 Ответить
Шоб вы так жили, как прибедняетесь!
показать весь комментарий
24.09.2020 13:19 Ответить
Депутантропы...
показать весь комментарий
24.09.2020 13:23 Ответить
З кандидатом в депутати ми проводимо дебати.
В мене є розкішне хобі гулі набивать на лобі))) (с) Тартак
показать весь комментарий
24.09.2020 13:24 Ответить
Ату его !!!!!
показать весь комментарий
24.09.2020 13:28 Ответить
скажи мне за кого голосовал и я скажу кто ты . уровень интеллекта и моральные критерии человека можно определить по его приверженности к депутату . как правило в депутаты идут редкостные мрази. к сожалению выбирать неизкого.одно дерьмо.
показать весь комментарий
24.09.2020 13:36 Ответить
Мда, хреновая у вас там в Венгрии ситуация с депутатами
показать весь комментарий
24.09.2020 13:39 Ответить
такая как и у вас в венгрии
показать весь комментарий
24.09.2020 14:01 Ответить
Оно и понятно, кто ж без статьи сейчас в депутаты ходит .Похоже подыграли друг другу. Но и возможен вариант чешуться рученьки прям уже не в моготу.На обычного гражданина очко играет ,а тут и попиарились и градус напряжения сбили.О порядочности говорить не приходиться очередные два клоуна депутата.
показать весь комментарий
24.09.2020 14:11 Ответить
Смішно, якщо пролетять обидва.
показать весь комментарий
24.09.2020 14:31 Ответить
Я упиваюсь ощущением полета,
И крыльев мощь я чувствую спиной.
Хочу взлететь, но мне мешает кто-то,
А я зову его в полет с собой.

Прошу его отбросить все печали,
Почувствовать как манит высота.
А тут вдруг санитары набежали…
И завязали мои крылья-рукава…
🤪😇
)))
показать весь комментарий
24.09.2020 14:33 Ответить
Мені цікаво - а яка була причина "мордобиття"? Мабуть, не могли визначиться, хто більше любить "простий народ"...
показать весь комментарий
24.09.2020 15:00 Ответить
Яке ж владне корито солодке
показать весь комментарий
24.09.2020 16:09 Ответить
Во сволочи, как рвутся к власти и к своей раскошной жизни.
показать весь комментарий
24.09.2020 23:22 Ответить
 
 