Договориться с шахтерами не удалось, предприятие готовят к остановке, - заявление администрации "Кривбассжелезрудком"

Правление ПАО "Кривбассжелезрудком" выступило с заявлением по поводу акции протеста, объявленной некоторыми из работников шахт "Родина", "Октябрьская", "Гвардейская" и "Терновская".

Как отмечается на сайте комбината, руководство принимало все возможные меры для разрешения ситуации, несмотря на то, что требования шахтеров были заведомо невыполнимыми, передает УНИАН.

Так, администрация ПАО "Кривбассжелезрудком" отметила, что проводила неоднократные переговоры с бастующими представителями, предлагала различные варианты повышения заработной платы, подготовила и подписала Меморандум о взаимопонимании и выполнения встречных требований между администрацией и работниками комбината.

Как рассказали в "Кривбассжелезрудкоме", администрация с 1 сентября 2020 года повысила размеры тарифных ставок и окладов на 10-25% в зависимости от профессий. Кроме того, был дополнен список профессий работников, которым повышаются тарифные ставки и должностные оклады на 25%.

"Дополнительно предложили повышение размеров тарифных ставок и окладов всем работникам предприятия на 10% с 01.10.2020", - говорится в сообщении.

Но, несмотря на все принятые руководством меры, часть работников "Кривбассжелезрудкома" все еще остается под землей. Не помогли в решении ситуации и обращения в компетентные государственные регулирующие органы и профсоюзы.

Таким образом, все попытки администрации достичь компромисса путем переговоров были отвергнуты, а производственные мощности предприятия остаются незаконно заблокированными.

Поэтому правление предприятия обратилось с заявлением в правоохранительные органы с просьбой в рамках действующего законодательства и предоставленных им полномочий принудительно прекратить нарушения законодательства, блокирующие производственный процесс и имущество предприятия.

"Для минимизации убытков, сохранения производственного оборудования, предотвращения негативного воздействия на окружающую среду вынуждены начать мероприятия по подготовке предприятия к длительному простою", - отметили в комбинате.

Кроме того, работникам предприятия и профсоюзам сообщают о сокращении штата в связи с вынужденной остановкой производства.

Также администрация комбината предупредила, что в нынешних условиях оставаться в шахтах опасно для жизни и здоровья, поэтому она объявила о начале процедуры остановки всех структурных подразделений предприятия и вывода всех коллективов в простой.

"Администрация ПАО "Кривбассжелезрудком" не отказывается от дальнейших переговоров с протестующими, но исключительно тогда, когда все они поднимутся на поверхность. В этом случае руководство предприятия готово обсуждать требования шахтеров и искать компромисс там, где это будет возможным", - подытожило предприятие.







