Договориться с шахтерами не удалось, предприятие готовят к остановке, - заявление администрации "Кривбассжелезрудком"

Фото: Супільне

Правление ПАО "Кривбассжелезрудком" выступило с заявлением по поводу акции протеста, объявленной некоторыми из работников шахт "Родина", "Октябрьская", "Гвардейская" и "Терновская".

Как отмечается на сайте комбината, руководство принимало все возможные меры для разрешения ситуации, несмотря на то, что требования шахтеров были заведомо невыполнимыми, передает УНИАН.

Так, администрация ПАО "Кривбассжелезрудком" отметила, что проводила неоднократные переговоры с бастующими представителями, предлагала различные варианты повышения заработной платы, подготовила и подписала Меморандум о взаимопонимании и выполнения встречных требований между администрацией и работниками комбината.

Как рассказали в "Кривбассжелезрудкоме", администрация с 1 сентября 2020 года повысила размеры тарифных ставок и окладов на 10-25% в зависимости от профессий. Кроме того, был дополнен список профессий работников, которым повышаются тарифные ставки и должностные оклады на 25%.

"Дополнительно предложили повышение размеров тарифных ставок и окладов всем работникам предприятия на 10% с 01.10.2020", - говорится в сообщении.

Но, несмотря на все принятые руководством меры, часть работников "Кривбассжелезрудкома" все еще остается под землей. Не помогли в решении ситуации и обращения в компетентные государственные регулирующие органы и профсоюзы.

Таким образом, все попытки администрации достичь компромисса путем переговоров были отвергнуты, а производственные мощности предприятия остаются незаконно заблокированными.

Поэтому правление предприятия обратилось с заявлением в правоохранительные органы с просьбой в рамках действующего законодательства и предоставленных им полномочий принудительно прекратить нарушения законодательства, блокирующие производственный процесс и имущество предприятия.

"Для минимизации убытков, сохранения производственного оборудования, предотвращения негативного воздействия на окружающую среду вынуждены начать мероприятия по подготовке предприятия к длительному простою", - отметили в комбинате.

Кроме того, работникам предприятия и профсоюзам сообщают о сокращении штата в связи с вынужденной остановкой производства.

Также администрация комбината предупредила, что в нынешних условиях оставаться в шахтах опасно для жизни и здоровья, поэтому она объявила о начале процедуры остановки всех структурных подразделений предприятия и вывода всех коллективов в простой.

"Администрация ПАО "Кривбассжелезрудком" не отказывается от дальнейших переговоров с протестующими, но исключительно тогда, когда все они поднимутся на поверхность. В этом случае руководство предприятия готово обсуждать требования шахтеров и искать компромисс там, где это будет возможным", - подытожило предприятие.




+14
Скільки там кривбасс давав за Нелоха голосів? 90+%?
Ну то жеріТе.
24.09.2020 13:12 Ответить
+13
Кстати, спасибо жителям кривбаса за президента... Хавай ТЕ !
24.09.2020 13:13 Ответить
+12
Домовитися із шахтарями не вдалося, підприємство готують до зупинки, - заява адміністрації "Кривбасзалізрудком" - Цензор.НЕТ 9569

А шош найвеличніший янелох не допоміг землячкам? Вони ж голосували за нього.
24.09.2020 13:23 Ответить
Объясните мне, плз - этот уголь у нас кому-то нужен? Где его используют?
24.09.2020 13:09 Ответить
То руда.
24.09.2020 13:10 Ответить
К тому же железная
24.09.2020 13:12 Ответить
Криворожский железорудный комбинат (КЖРК) - крупнейший производитель агломерационной руды в Украине. Большая часть продукции экспортируется в страны Восточной Европы. В структуру предприятия входят 4 шахты. Балансовые запасы составляют 210 млн т богатых железных руд со средним содержанием железа в породе 58,6%. Предприятием управляет группа "Приват".

Домовитися із шахтарями не вдалося, підприємство готують до зупинки, - заява адміністрації "Кривбасзалізрудком" - Цензор.НЕТ 4010
24.09.2020 13:45 Ответить
Домовитися із шахтарями не вдалося, підприємство готують до зупинки, - заява адміністрації "Кривбасзалізрудком" - Цензор.НЕТ 8861
24.09.2020 14:50 Ответить
+++++
24.09.2020 15:19 Ответить
Ааа, туплю.
А руда у нас подкем? РЛА, Пинчук и Тарута?
Ну тогда пусть бастуют. Нам от этого ни холодно, ни жарко.
24.09.2020 13:12 Ответить
Ахметов?
24.09.2020 13:16 Ответить
Та мені якось так само. А вгадай, звідки ті пани братимуть кошти на відшкодування своїх збитків?
24.09.2020 13:17 Ответить
У зелохтората.
24.09.2020 13:19 Ответить
Бінго! Приклад Беніних МАУ!
24.09.2020 13:20 Ответить
Про Беню забыли.
24.09.2020 13:53 Ответить
Не уголь а железная руда. Очень нужна! Ещё и в Европу експортируем..
24.09.2020 17:38 Ответить
А що? От ОПі фінансування збільшили на 40 відсотків. Шахтарі, земляки Зєлєнского теж вирішили, що вони не лохи.
24.09.2020 13:09 Ответить
Повилазять, і будуть працювати. 100%
24.09.2020 13:11 Ответить
Щоб працювати у шахті, треба туди залізти, а не вилізти. Шахта - це не офіс.
24.09.2020 13:43 Ответить
24.09.2020 13:12 Ответить
24.09.2020 13:13 Ответить
https://www.5.ua/regiony/strashno-za-sebe-i-blyzkykh-u-kharkovi-z-opornoi-likarni-zvilniaiutsia-medyky-cherez-naplyv-patsiientiv-iz-covid-19-224645.html "Страшно за себе і близьких": у Харкові з опорної лікарні звільняються медики через наплив пацієнтів із COVID-19.

У Харкові в опорній лікарні №25 почали звільнятися медичні працівники - через наплив пацієнтів із коронавірусом. Про це заявила заступник Харківського міського голови Світлана Горбунова-Рубан, повідомляє "https://suspilne.media/64927-prosu-zaluciti-nacgvardiu-onuka-znikloi-na-harkivsini-pensionerki-prodovzue-posuki/ Суспільне Харків" .
Чиновниця розповідає, що лікарня приймала пацієнтів три дні поспіль, 16-18 вересня. За ці дні медустанова, розрахована на 100 пацієнтів з COVID, прийняла 96 хворих.
"25 людей на сьогоднішній день подали заяви на звільнення. Я розмовляла з головним лікарем, він з ними працює, обговорює, просить залишитися, тому що в нас немає іншого виходу. Кадрів немає. Медичних кадрів у тій кількості, яка нам сьогодні потрібна, їх на сьогодні немає", - каже Горбунова-Рубан.
Вона зазначила, що в дефіциті - медсестри, анестезіологи, терапевти.
"Будемо набирати, будемо розмовляти, просити, ми ж лікарню не залишимо… Це дуже важкі моменти, зрозумійте. Люди, які повинні працювати з COVID-хворими, розуміють, що вони можуть захворіти. Вони пишуть заяви, тому що їм страшно за себе, за своїх близьких", - наголосила заступниця міського голови.
24.09.2020 13:18 Ответить
У Харкові медики масово звільняються через наплив хворих із коронавірусом
Та в багатьох лікарнях ці герої вже не витримують. Зокрема, у Харкові медики масово звільняються через наплив хворих із коронавірусом. Мовляв, встигають лише приймати недужих, а на решту - бракує рук. Пацієнти самі нагадують, кому які ін'єкції призначені, бо на 96 хворих - одна медсестра.

Харківська лікарня №25 приймає хворих на ковід лише четвертий день. Останнім часом звідси звільнилися 26 медиків.
Пацієнтка Ніна Іванівна розмовляє з нами через вікно. Каже - хворі самі стали бити на сполох, коли на вихідних до них ніхто не підходив навіть щоб поміряти температуру.
Ніна Лиховід, пацієнтка харківської лікарні: "Не заходили, говорят, вы первую помощь получили, и лежите, ждите". Ліки також жінка купує сама.
Ніна Лиховід, пацієнтка харківської лікарні: "Сами, все платное. Ну антибиотики дают что-то там по возможности колят, а то все. Ну в день я лично 350-400 грн в день. На ліки, на капельниці, на все."
Ця дівчина через вікно спілкується з хворим батьком. Каже, по півдня стоїть під приймальним відділенням, але зустрітися з лікарем нереально. Альона Лебединець, донька пацієнта харківської лікарні: "Один этот, медсестра одна единственная, которая не заходит, не успевает зайти к людям. Отец допустим ходит напоминает, чтобы ему ставили капельницу, потому что она забывает. Сто человек и одна медсестра. Ну это вообще, так точно и один единственный врач."
Чиновники від медицини пояснюють - це збій, який виник у перші дні, коли один корпус цієї лікарні віддали під ковідних пацієнтів. За перші три доби хворі зайняли 96 зі ста ліжок. І лікарі - фізично не витримали.
Світлана Горбунова-Рубан, заступник міського голови Харкова: "В 25-ій лікарні виникла така стресова ситуація, і у хворих, і у персоналу, яка пов'язана ось з цим великим потоком хворих людей; багато медиків написали заяви на звільнення. Бо бояться.. Ви зрозумійте, люди, які повинні працювати з ковід хворими, вони ж розуміють, що вони можуть захворіти самі. І коли вони пишуть заяву, то вони її пишуть, їм страшно за себе, за своїх близьких".
Після вмовлянь, сім медичних працівників повернулися до роботи. Їм пообіцяли трьохсот-відсоткові надбавки.
Олена Головіна, заступник директора Департаменту охорони здоров'я Харківської міськради: "Подали заявление гораздо больше, 7 забрали. 25 предпочли уйти. Люди приняли решение, потому что все-таки понимают, для чего они пришли в здравоохранение и прежде всего, есть еще профессиональный долг."
Та родичі хворих, яких ми зустріли біля лікарні, кажуть - особливих змін не відчули.
Ганна Троянова, родичка пацієнта харківської лікарні: "Один на этаж. Два этажа заняты, сто человек, реально на 50 человек 1 медик. Ну плюс один врач в реанимации."
Не підписала поки що лікарня й відповідний договір із Національною службою здоров'я. Тому держава гроші на додаткових пацієнтів ще не виділяє.
24.09.2020 13:22 Ответить
Цитата 1. "Ну в день я лично 350-400 грн в день [плачУ]".
Цитата 2: "на 96 хворих - одна медсестра".
Цитата 3: "на 50 человек 1 медик. Ну плюс один врач в реанимации."

Цитата 4 "Сами, все платное.".

Вывод. Каждый больной платит по 350-400 грн в день. 100 больных платят, следовательно, 35-40 тыс. грн в день. 1 медик, 1 реаниматолог, 1 медсестра плюс 1 неизвестный (из начальства) получают 40 тыс. грн на 4 человека по 10 тыс. грн. в день.
Вопрос. Почему увольняются? Вы много текста написали не о том. Более интересно, куда деваются деньги?
24.09.2020 14:13 Ответить
Мда."350-400 грн в день. На ліки, на капельниці, на все." т.е. бабки "деваются" в аптеки,и врачи их не видят.
24.09.2020 14:23 Ответить
Ваш ответ интересный. Получается, что аптеки, которым больницы разрешили у них арендовать небольшое помещение, всех врачей "поимели". Извините за лексику.
24.09.2020 14:33 Ответить
не знаю как у вас, но у нас пациент не привязан кандалами к аптеке расположенной в помещении больницы и если даже что то покупается в прибольничной аптеке, то малая мзда идет только медичному директору КП медичного заклада в котором арендуется помещение под аптеку. врачи с этого не имеют ничего. если бы было так как вы пишите то естественно, никто бы не увольнялся.
24.09.2020 14:58 Ответить
Вы говорите, что люди отдают деньги не в прибольничную аптеку, а в другие. То есть аптеки забирают много. Человек пишет: "Ну в день я лично 350-400 грн в день. На ліки, на капельниці, на все [інше]". Как видим, кроме лекарств, купленных в аптеках, пациент оплачивает капельницы и всё остальное. Допустим, это 60 грн. Из 96 (берём 100) пациентов платит каждый 60 грн 4-м медикам ежедневно. Это по 1,5 тысячи на одного ежедневно. От таких денег младший персонал не увольняется. Вопрос не к Вам, но всё же - куда идут деньги пациентов?
24.09.2020 15:58 Ответить
"на все [інше]" - поесть например, ибо хавать ту дрысню что дают в больничке не каждый сможет. вот и весь секрет куда идут деньги.
поверьте врачи и медсестры если и получат от кого- то благодарность то это смешные суммы и крайне редко это происходит, так как народ сейчас стал бедным и потому жадным.
24.09.2020 16:11 Ответить
Офигеть
Бухгалтер от бога
За десятку в день там очередь врачей бы стояла
Да и за пятерку со всей Украины бы ехали
24.09.2020 16:11 Ответить
Зато кернес окружен кучей врачей. Вот и лечился бы в 25-й больнице
24.09.2020 23:53 Ответить
Угу-угу...
А ДЕНЬГИ,
что Зе-наркоман выделил из Бюджета на их зарплаты уже тю-тю - "освоены"...
24.09.2020 13:22 Ответить
24.09.2020 13:23 Ответить
ага, хотели беню с ринатом раскрутить, а получат остановку предприятия, помню лысый социалист, - каплин хотел такое же устроить на арселоре, вовремя его нах послали.
24.09.2020 13:25 Ответить
вітання вам зєвата!
24.09.2020 13:28 Ответить
Юзика пробовали на переговоры посылать ? Он может , мы видели , как он "договаривался" с криворожском мусорком
24.09.2020 13:32 Ответить
Домовитися із шахтарями не вдалося, підприємство готують до зупинки, - заява адміністрації "Кривбасзалізрудком" - Цензор.НЕТ 7821
24.09.2020 13:37 Ответить
В Омане инвестиция была получена зелей от путина , за здачу Украины, что он усилено выполняет.
24.09.2020 14:14 Ответить
ІМХО: Терміново треба вводити Законний (а головне - дієвий) механізм реприватизації (повернення в Державну власніість піідпреємств, на яких власники суттєво порушують ряд основних базових вимог щодо діяльності, а саме а) економічний блок, що складається з оцінки прибутковості, конкурентності, незмінності профілю виробництва та ін.; б) соціальний блок: здатність власника нести соціальне навантаження у вигляді виплат заробітної платні, що відповідає галузевим стандартам, підтримки соціально-побутових об"єктів, що переходять у власність єдиним пакетом, та ін). ФДМУ перетворився в такий собі базарний лоток, а про функцію нагляяду за майном, що належить (або належало) Державі, - забув з самого момменту свого заснування. В цьому - й біда!
24.09.2020 13:37 Ответить
а зачем нам вертать в госсобственность эти шахты с тупыми кротами, которым "все должны"?
24.09.2020 13:47 Ответить
Хоча б для того, щоб знайти більш ефективного власника (і законно!!! позбавити приХватизованого раніше всих цих коломойш, рінатів, хвірташів та ін.) Наприклад, підприємства залізно-рудного комплекса могли б бути цікавими для європейських або азійських інвесторів; енергетичного - для китайських і т.ін...
24.09.2020 14:25 Ответить
Все по классике - лишь бы буржуям насолить - отнять все у них.
А если другим имвесторам эти объекты не интересны? И останутся они висеть на шее у государства. И проблемы коломойских станут проблемами государства. Не, нам такое счастье не надо.
24.09.2020 14:28 Ответить
Я так розумію, що суть dutch auction під визначені правила приватизації Автору невідома... Тоді: "бувайте!"
24.09.2020 14:54 Ответить
Вы здесь вряд ли кому то что то объясните... здесь преимущественно злорадствуют все.
24.09.2020 17:41 Ответить
эти шахты очень даже прибыльные и хр кто их вернет. а Беня с Ахметкой редкосные жлобы конечно,25 проц. хе-хе от 10 т.грн. аж 12,5 на руки!!!? та пздц,хай сами в шахту ныряют.
24.09.2020 14:26 Ответить
Все брехня.За 10 или 12 тищ никто бы там не работал.
25.09.2020 07:03 Ответить
Возможно,что вычитал в инете то и написал.если есть другая инфа о зарплате можешь поделиться ссылкой
25.09.2020 13:16 Ответить
Дневной выработки хватит чтобы 200 лет платить зарплату на 100% больше чем сейчас. Непонятно куда уходят деньги.
24.09.2020 13:39 Ответить
Чтобы разобраться, надо опубликовать зарплаты менеджеров правления ПАО и сравнить их с зарплатами шахтёров. Все будут удивлены тем, что при таких космических зарплатах менеджеров и хозяев, не удалось договориться с шахтёрами. И это при том, что украинские шахтёры получают в 10 раз меньше европейских (сравниваем, конечно, в одной валюте).
24.09.2020 14:45 Ответить
Похоже, что стачечный комитет этого и добивался.
24.09.2020 13:44 Ответить
Не пойму. Им не платят. Ну то берите углем, тащите домой, продавайте, топите зимой. В чом проблема и при чом тут Зеленский???
24.09.2020 13:44 Ответить
Руду а не уголь. Продают аж гай шумить. За границу в основном. А на заработную плату ничего не остается.
24.09.2020 14:03 Ответить
да какая разница, руду пусть продают знач
24.09.2020 14:05 Ответить
Сходите касками вазелину по макитре постучите)))) Кривойрог---це ты)))
24.09.2020 13:45 Ответить
Нехай офіси,Кабмін і Рада на стільки собі піднімають. Які вже сьогодні "покращили" наше життя! Газ здорожчав майже в два рази,олія на 37%,сьогодні цукор злетів на 36% та плюс інфляція яку нам бояться називати. Це подяка нам за те що всі ми вскладчину утримуємо іх самих, іх автопарки,окремі (закриті )санаторіі,лікарні,ідальні,резиденціі і мабуть багато чого що ми й самі не здогадуємося...
24.09.2020 14:23 Ответить
"...предприятие готовят к остановке, - заявление администрации "Кривбассжелезрудком" - власники та адміністрація так вже накрались що комбінат може цілий рік не працювати. Залізна руда біржевий товар, торгують контрактами махінатори. Зажерлеві потвори їм замало навару 50 USD з тони, не думаю що при про 20 - 40 USD навару олігархи схуднуть

Железная руда - Котировки - USD/Тоннаhttps://www.finanz.ru/birzhevyye-tovary/grafik-v-realnom-vremeni/zheleznaya-ruda-cena Торги в реальном времени
124,79 USD Время20:41 Дата23.09.2020
24.09.2020 14:32 Ответить
Ви там з Ринатом Ахметовичем не балуйте.
24.09.2020 14:38 Ответить
ахтожцезробивсеберазом???
шо, ніпамог зємєля???
24.09.2020 14:50 Ответить
Шикарно ЗЕшахтёров бубочка поимела
24.09.2020 15:01 Ответить
Порох астанавісь 😂😂😂
24.09.2020 15:48 Ответить
Отключите вентиляторы и купите им билеты в Воркуту.
24.09.2020 17:44 Ответить
шахта рыжего гудка, что за копейку удавится.
а виноват Зе.
25.09.2020 01:22 Ответить
 
 