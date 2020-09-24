Договориться с шахтерами не удалось, предприятие готовят к остановке, - заявление администрации "Кривбассжелезрудком"
Правление ПАО "Кривбассжелезрудком" выступило с заявлением по поводу акции протеста, объявленной некоторыми из работников шахт "Родина", "Октябрьская", "Гвардейская" и "Терновская".
Как отмечается на сайте комбината, руководство принимало все возможные меры для разрешения ситуации, несмотря на то, что требования шахтеров были заведомо невыполнимыми, передает УНИАН.
Так, администрация ПАО "Кривбассжелезрудком" отметила, что проводила неоднократные переговоры с бастующими представителями, предлагала различные варианты повышения заработной платы, подготовила и подписала Меморандум о взаимопонимании и выполнения встречных требований между администрацией и работниками комбината.
Как рассказали в "Кривбассжелезрудкоме", администрация с 1 сентября 2020 года повысила размеры тарифных ставок и окладов на 10-25% в зависимости от профессий. Кроме того, был дополнен список профессий работников, которым повышаются тарифные ставки и должностные оклады на 25%.
"Дополнительно предложили повышение размеров тарифных ставок и окладов всем работникам предприятия на 10% с 01.10.2020", - говорится в сообщении.
Но, несмотря на все принятые руководством меры, часть работников "Кривбассжелезрудкома" все еще остается под землей. Не помогли в решении ситуации и обращения в компетентные государственные регулирующие органы и профсоюзы.
Таким образом, все попытки администрации достичь компромисса путем переговоров были отвергнуты, а производственные мощности предприятия остаются незаконно заблокированными.
Поэтому правление предприятия обратилось с заявлением в правоохранительные органы с просьбой в рамках действующего законодательства и предоставленных им полномочий принудительно прекратить нарушения законодательства, блокирующие производственный процесс и имущество предприятия.
"Для минимизации убытков, сохранения производственного оборудования, предотвращения негативного воздействия на окружающую среду вынуждены начать мероприятия по подготовке предприятия к длительному простою", - отметили в комбинате.
Кроме того, работникам предприятия и профсоюзам сообщают о сокращении штата в связи с вынужденной остановкой производства.
Также администрация комбината предупредила, что в нынешних условиях оставаться в шахтах опасно для жизни и здоровья, поэтому она объявила о начале процедуры остановки всех структурных подразделений предприятия и вывода всех коллективов в простой.
"Администрация ПАО "Кривбассжелезрудком" не отказывается от дальнейших переговоров с протестующими, но исключительно тогда, когда все они поднимутся на поверхность. В этом случае руководство предприятия готово обсуждать требования шахтеров и искать компромисс там, где это будет возможным", - подытожило предприятие.
А руда у нас подкем? РЛА, Пинчук и Тарута?
Ну тогда пусть бастуют. Нам от этого ни холодно, ни жарко.
Ну то жеріТе.
У Харкові в опорній лікарні №25 почали звільнятися медичні працівники - через наплив пацієнтів із коронавірусом. Про це заявила заступник Харківського міського голови Світлана Горбунова-Рубан, повідомляє "https://suspilne.media/64927-prosu-zaluciti-nacgvardiu-onuka-znikloi-na-harkivsini-pensionerki-prodovzue-posuki/ Суспільне Харків" .
Чиновниця розповідає, що лікарня приймала пацієнтів три дні поспіль, 16-18 вересня. За ці дні медустанова, розрахована на 100 пацієнтів з COVID, прийняла 96 хворих.
"25 людей на сьогоднішній день подали заяви на звільнення. Я розмовляла з головним лікарем, він з ними працює, обговорює, просить залишитися, тому що в нас немає іншого виходу. Кадрів немає. Медичних кадрів у тій кількості, яка нам сьогодні потрібна, їх на сьогодні немає", - каже Горбунова-Рубан.
Вона зазначила, що в дефіциті - медсестри, анестезіологи, терапевти.
"Будемо набирати, будемо розмовляти, просити, ми ж лікарню не залишимо… Це дуже важкі моменти, зрозумійте. Люди, які повинні працювати з COVID-хворими, розуміють, що вони можуть захворіти. Вони пишуть заяви, тому що їм страшно за себе, за своїх близьких", - наголосила заступниця міського голови.
Та в багатьох лікарнях ці герої вже не витримують. Зокрема, у Харкові медики масово звільняються через наплив хворих із коронавірусом. Мовляв, встигають лише приймати недужих, а на решту - бракує рук. Пацієнти самі нагадують, кому які ін'єкції призначені, бо на 96 хворих - одна медсестра.
Харківська лікарня №25 приймає хворих на ковід лише четвертий день. Останнім часом звідси звільнилися 26 медиків.
Пацієнтка Ніна Іванівна розмовляє з нами через вікно. Каже - хворі самі стали бити на сполох, коли на вихідних до них ніхто не підходив навіть щоб поміряти температуру.
Ніна Лиховід, пацієнтка харківської лікарні: "Не заходили, говорят, вы первую помощь получили, и лежите, ждите". Ліки також жінка купує сама.
Ніна Лиховід, пацієнтка харківської лікарні: "Сами, все платное. Ну антибиотики дают что-то там по возможности колят, а то все. Ну в день я лично 350-400 грн в день. На ліки, на капельниці, на все."
Ця дівчина через вікно спілкується з хворим батьком. Каже, по півдня стоїть під приймальним відділенням, але зустрітися з лікарем нереально. Альона Лебединець, донька пацієнта харківської лікарні: "Один этот, медсестра одна единственная, которая не заходит, не успевает зайти к людям. Отец допустим ходит напоминает, чтобы ему ставили капельницу, потому что она забывает. Сто человек и одна медсестра. Ну это вообще, так точно и один единственный врач."
Чиновники від медицини пояснюють - це збій, який виник у перші дні, коли один корпус цієї лікарні віддали під ковідних пацієнтів. За перші три доби хворі зайняли 96 зі ста ліжок. І лікарі - фізично не витримали.
Світлана Горбунова-Рубан, заступник міського голови Харкова: "В 25-ій лікарні виникла така стресова ситуація, і у хворих, і у персоналу, яка пов'язана ось з цим великим потоком хворих людей; багато медиків написали заяви на звільнення. Бо бояться.. Ви зрозумійте, люди, які повинні працювати з ковід хворими, вони ж розуміють, що вони можуть захворіти самі. І коли вони пишуть заяву, то вони її пишуть, їм страшно за себе, за своїх близьких".
Після вмовлянь, сім медичних працівників повернулися до роботи. Їм пообіцяли трьохсот-відсоткові надбавки.
Олена Головіна, заступник директора Департаменту охорони здоров'я Харківської міськради: "Подали заявление гораздо больше, 7 забрали. 25 предпочли уйти. Люди приняли решение, потому что все-таки понимают, для чего они пришли в здравоохранение и прежде всего, есть еще профессиональный долг."
Та родичі хворих, яких ми зустріли біля лікарні, кажуть - особливих змін не відчули.
Ганна Троянова, родичка пацієнта харківської лікарні: "Один на этаж. Два этажа заняты, сто человек, реально на 50 человек 1 медик. Ну плюс один врач в реанимации."
Не підписала поки що лікарня й відповідний договір із Національною службою здоров'я. Тому держава гроші на додаткових пацієнтів ще не виділяє.
Цитата 2: "на 96 хворих - одна медсестра".
Цитата 3: "на 50 человек 1 медик. Ну плюс один врач в реанимации."
Цитата 4 "Сами, все платное.".
Вывод. Каждый больной платит по 350-400 грн в день. 100 больных платят, следовательно, 35-40 тыс. грн в день. 1 медик, 1 реаниматолог, 1 медсестра плюс 1 неизвестный (из начальства) получают 40 тыс. грн на 4 человека по 10 тыс. грн. в день.
Вопрос. Почему увольняются? Вы много текста написали не о том. Более интересно, куда деваются деньги?
поверьте врачи и медсестры если и получат от кого- то благодарность то это смешные суммы и крайне редко это происходит, так как народ сейчас стал бедным и потому жадным.
Бухгалтер от бога
За десятку в день там очередь врачей бы стояла
Да и за пятерку со всей Украины бы ехали
А ДЕНЬГИ,
что Зе-наркоман выделил из Бюджета на их зарплаты уже тю-тю - "освоены"...
А шош найвеличніший янелох не допоміг землячкам? Вони ж голосували за нього.
А если другим имвесторам эти объекты не интересны? И останутся они висеть на шее у государства. И проблемы коломойских станут проблемами государства. Не, нам такое счастье не надо.
Железная руда - Котировки - USD/Тоннаhttps://www.finanz.ru/birzhevyye-tovary/grafik-v-realnom-vremeni/zheleznaya-ruda-cena Торги в реальном времени
124,79 USD Время20:41 Дата23.09.2020
шо, ніпамог зємєля???
а виноват Зе.