РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14562 посетителя онлайн
Новости
18 847 38

Под Харьковом мужчина зверски убил жену, которая была на седьмом месяце беременности. ФОТОрепортаж

Сотрудники Чугуевского отдела полиции оперативно задержали за совершение преступления ранее судимого 48-летнего жителя села Старая Покровка по подозрению в убийстве беременной жены.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Харьковской области в Facebook.

Так, 23 сентября в полицию поступило сообщение о том, что в одном из домовладений села Старая Покровка обнаружено тело женщины с телесными повреждениями.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. На теле 37-летней женщины эксперты обнаружили многочисленные телесные повреждения. Также выяснилось, что она была на седьмом месяце беременности.

Под Харьковом мужчина зверски убил жену, которая была на седьмом месяце беременности 01

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к убийству причастен муж женщины, который ранее отбывал наказание за нанесение человеку тяжких телесных повреждений. Через несколько часов полицейские задержали злоумышленника в поселке Рогань.

В ходе досудебного расследования выяснилось, что 21 сентября между супругами произошла ссора. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина начал наносить своей жене многочисленные удары. От полученных травм женщина скончалась.

Под Харьковом мужчина зверски убил жену, которая была на седьмом месяце беременности 02
Фото: полиция/Facebook

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по п. 2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На Лысой горе в Киеве нашли тело мужчины с пробитой головой и ножницами в шее. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Следователи Чугуевского отдела полиции сообщили мужчине о подозрении в совершении данного уголовного преступления. Злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

Под Харьковом мужчина зверски убил жену, которая была на седьмом месяце беременности 03

Нацполиция (16706) правоохранительные органы (2972) силовики (2800) убийство (6550) Харьковщина (5577)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
За тебя он голосовал.
Твоя критика не в тему.
показать весь комментарий
24.09.2020 13:15 Ответить
+8
Я даже не сомневаюсь за кого голосовал этот убийца-резедивист...
показать весь комментарий
24.09.2020 13:12 Ответить
+8
Ага, 37 лет бабе, можно сказать еще молодая женщина, снюхалась с каким-то уркой, 11 лет за нее старше, достойней кандидатур походу не было... Хотя он наверное был последним парубком в их селе
показать весь комментарий
24.09.2020 13:24 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Я даже не сомневаюсь за кого голосовал этот убийца-резедивист...
показать весь комментарий
24.09.2020 13:12 Ответить
За тебя он голосовал.
Твоя критика не в тему.
показать весь комментарий
24.09.2020 13:15 Ответить
показать весь комментарий
24.09.2020 13:17 Ответить
ОПЕРАТИВНО ТО КАК 23 поступила инфа в полицию а замочили 21 числа и что делали полтора суток.... решали тему?????
показать весь комментарий
24.09.2020 13:21 Ответить
лечись.
показать весь комментарий
24.09.2020 21:30 Ответить
Теперь он будет секс игрушкой на зоне до конца своих дней.
показать весь комментарий
24.09.2020 13:13 Ответить
Не факт. Сегодня все продается и покупается, беспредел рулит.
показать весь комментарий
24.09.2020 13:15 Ответить
Чому ?? Він йде за норм. ( для зони) статтею. Тим більш це вже друга ходка - знає як себе поставити косяків не наробити
показать весь комментарий
24.09.2020 13:38 Ответить
Нет чтобы на пианино играть, как зеленский, он жену убил ..
показать весь комментарий
24.09.2020 13:15 Ответить
Не знаю, Ленка тоже какая-то грустная все время ходит. Вряд ли ее кто-то обижает физически. Наверно про измены узнала, но ладно бы то только была Мендель, там же куча корабельных сосен в при дачу
показать весь комментарий
24.09.2020 13:21 Ответить
Кстати не перестаю удивляться проффестионализму наших кибир-палитсаев. То сайт им взломают, то бейдж своему колеге начальнику патрульной не замужут с именем и фамилией, то тут вот лицо замазали, а кусок отражения морды в зеркале забыли. РУ-КО-ЖО-ПЫ
Под Харьковом мужчина зверски убил жену, которая была на седьмом месяце беременности - Цензор.НЕТ 4581
показать весь комментарий
24.09.2020 13:16 Ответить
Пришла к выводу, что семья, происхождение/образование и прошлое человека имеет значение.
Исключений не встречала.
показать весь комментарий
24.09.2020 13:20 Ответить
Ага, 37 лет бабе, можно сказать еще молодая женщина, снюхалась с каким-то уркой, 11 лет за нее старше, достойней кандидатур походу не было... Хотя он наверное был последним парубком в их селе
показать весь комментарий
24.09.2020 13:24 Ответить
Та ужОс. Конечно, мы не знаем из какой среды была погибшая
показать весь комментарий
24.09.2020 13:30 Ответить
Да при чём это, какая разница, из какой среды, из какой бы не была, а жизни лишать он не имел никакого права. Таких надо просто - истреблять!
показать весь комментарий
24.09.2020 20:13 Ответить
Достойные все здесь, на форуме, например ты, не?)))
показать весь комментарий
24.09.2020 13:31 Ответить
ну шо есть, то есть )))
показать весь комментарий
24.09.2020 13:36 Ответить
На попе шерсть
показать весь комментарий
25.09.2020 01:23 Ответить
Кэп
показать весь комментарий
24.09.2020 13:25 Ответить
Не все так просто 🙂 Сейчас же демократия, все равны, все имеют равные права. Но вот опыт доказывает другое
показать весь комментарий
24.09.2020 13:29 Ответить
Нормальная традиционная семья. Главное,что не геи какие-то.
показать весь комментарий
24.09.2020 13:22 Ответить
Женское счастье на расее: когда муж не бьет ногами по голове и трезвый хотя бы полтора дня в неделю
показать весь комментарий
24.09.2020 13:26 Ответить
а лучше - в год !
показать весь комментарий
24.09.2020 14:33 Ответить
Для таких случаев и им подобных - вернуть смертную казнь. США в числе демократических и цивилизованных государств, но там высшую меру наказания не отменили. И правильно сделали, потому что такие преступления совершают не люди, а ВЫРОДКИ. На них человеческие законы не распространяются. Их надо уничтожать.
показать весь комментарий
24.09.2020 13:30 Ответить
Ключевые моменты : демократическая и цивилизованная. У нас же нет справедливого суда, расправиться могут с каждым
показать весь комментарий
24.09.2020 13:32 Ответить
Не говорите о том о чём не знаете. Смертная казнь осталась только в 6 штатах.
показать весь комментарий
24.09.2020 13:37 Ответить
По федеральным законам не важно какой штат.
показать весь комментарий
24.09.2020 13:54 Ответить
Опять не говорите о том о чём не знаете. Данное преступление не попадает под юрисдикцию федеральных властей.
показать весь комментарий
24.09.2020 14:05 Ответить
22 штата отменили только ее. 28 штатов сохранили..откуда инфа что 6?
показать весь комментарий
24.09.2020 18:57 Ответить
Ще в багатьох офіційно не відмінили, але діє мораторій.
показать весь комментарий
24.09.2020 20:00 Ответить
Не говорите о чем не знаете: если ты нарушил федеральный закон и судят федералы, не имеет значения из какого ты штата.
показать весь комментарий
25.09.2020 01:26 Ответить
Бедняжка. Неужели она не знала, по какой статье сидел ее избранник.
показать весь комментарий
24.09.2020 13:55 Ответить
Нужно возвращать вышку, ещё далеко Украине до до Европы
показать весь комментарий
24.09.2020 13:55 Ответить
Её, наверное, силой заставили выйти за него замуж?
показать весь комментарий
24.09.2020 14:15 Ответить
Идиот 😡
показать весь комментарий
24.09.2020 14:17 Ответить
Решил паприколу избавить общество от тяжкого наследия собственных генов, впрочем также как и голосовал.
показать весь комментарий
24.09.2020 14:50 Ответить
Сомневаюсь что такие голосуют. Голосовать это означает сотрудничество с государством. А по понятиям это "западло". Блатные гонят голосовать зэков из касты "мужиков" за "ништяки" от администрации в зонах, но сами демонстративно не голосуют.
показать весь комментарий
24.09.2020 19:22 Ответить
 
 