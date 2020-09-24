Под Харьковом мужчина зверски убил жену, которая была на седьмом месяце беременности. ФОТОрепортаж

Сотрудники Чугуевского отдела полиции оперативно задержали за совершение преступления ранее судимого 48-летнего жителя села Старая Покровка по подозрению в убийстве беременной жены.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Харьковской области в Facebook.

Так, 23 сентября в полицию поступило сообщение о том, что в одном из домовладений села Старая Покровка обнаружено тело женщины с телесными повреждениями.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. На теле 37-летней женщины эксперты обнаружили многочисленные телесные повреждения. Также выяснилось, что она была на седьмом месяце беременности.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к убийству причастен муж женщины, который ранее отбывал наказание за нанесение человеку тяжких телесных повреждений. Через несколько часов полицейские задержали злоумышленника в поселке Рогань.

В ходе досудебного расследования выяснилось, что 21 сентября между супругами произошла ссора. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина начал наносить своей жене многочисленные удары. От полученных травм женщина скончалась.



Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по п. 2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Следователи Чугуевского отдела полиции сообщили мужчине о подозрении в совершении данного уголовного преступления. Злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.