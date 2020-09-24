Сейчас в Украине вторая волна COVID-19, границы откроют, когда ситуация стабилизируется, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский отметил, что границы Украины закрыты, поскольку нельзя рисковать ни украинцами, ни гражданами других стран, прибывающими в Украину.
Об этом президент сказал во время совместного брифинга с президентом Словацкой Республики Зузаной Чапутовой, передает Цензор.НЕТ.
"Сейчас во всем мире, здесь Украина не является исключением, обострение пандемии и растет количество заболевших. Поэтому у нас сегодня запрещен въезд иностранным гражданам. Думаю, что это правильное решение", - сказал Зеленский.
Президент отметил, что такое решение было, когда начиналась первая волна коронавируса.
"Мы смогли ее остановить. Тогда на 40 миллионов украинцев у нас было заболевших до 300 человек. От 100 до 300. Сегодня мы имеем 3 тыс. заболевших в день. К сожалению, это и есть вторая волна коронавируса в Украине", - подчеркнул Зеленский.
Глава государства добавил, что Украина не может рисковать как украинцами, так и гражданами из других стран, прибывающими в Украину.
"Когда стабилизируется ситуация в Украине - границы будут открыты обязательно", - сказал Зеленский.
Вторая волна сейчас в Европе. И там заболеваемость растет, а смерность падает.
В то время, как в Украине вместе с заболеваемостью растет смертность, как в Италии весной.
Та в багатьох лікарнях ці герої-медики вже не витримують. Зокрема, у Харкові медики масово звільняються через наплив хворих із коронавірусом. Мовляв, встигають лише приймати недужих, а на решту - бракує рук. Пацієнти самі нагадують, кому які ін'єкції призначені, бо на 96 хворих - одна медсестра.
Харківська лікарня №25 приймає хворих на ковід лише четвертий день. Останнім часом звідси звільнилися 26 медиків.
Пацієнтка Ніна Іванівна розмовляє з нами через вікно. Каже - хворі самі стали бити на сполох, коли на вихідних до них ніхто не підходив навіть щоб поміряти температуру. Ліки також жінка купує сама. Ніна Лиховід, пацієнтка харківської лікарні: "Не заходили, говорят, вы первую помощь получили, и лежите, ждите. Сами лечимся, все платное. Ну антибиотики дают что-то там по возможности колят, а то все. Ну в день я лично трачу 350-400 грн в день. На ліки, на капельниці, на все."
Ця дівчина через вікно спілкується з хворим батьком. Каже, по півдня стоїть під приймальним відділенням, але зустрітися з лікарем нереально. Альона Лебединець, донька пацієнта харківської лікарні: "Один этот, медсестра одна единственная, которая не заходит, не успевает зайти к людям. Отец допустим ходит напоминает, чтобы ему ставили капельницу, потому что она забывает. Сто человек и одна медсестра. Ну это вообще, так точно и один единственный врач."
Чиновники від медицини пояснюють - це збій, який виник у перші дні, коли один корпус цієї лікарні віддали під ковідних пацієнтів. За перші три доби хворі зайняли 96 зі ста ліжок. І лікарі - фізично не витримали.
Світлана Горбунова-Рубан, заступник міського голови Харкова: "В 25-ій лікарні виникла така стресова ситуація, і у хворих, і у персоналу, яка пов'язана ось з цим великим потоком хворих людей; багато медиків написали заяви на звільнення. Бо бояться.. Ви зрозумійте, люди, які повинні працювати з ковід хворими, вони ж розуміють, що вони можуть захворіти самі. І коли вони пишуть заяву, то вони її пишуть, їм страшно за себе, за своїх близьких".
Після вмовлянь, сім медичних працівників повернулися до роботи. Їм пообіцяли трьохсот-відсоткові надбавки.
Олена Головіна, заступник директора Департаменту охорони здоров'я Харківської міськради: "Подали заявление гораздо больше, 7 забрали. 25 предпочли уйти. Люди приняли решение, потому что все-таки понимают, для чего они пришли в здравоохранение и прежде всего, есть еще профессиональный долг."
Та родичі хворих, яких ми зустріли біля лікарні, кажуть - особливих змін не відчули.
Ганна Троянова, родичка пацієнта харківської лікарні: "Один на этаж. Два этажа заняты, сто человек, реально на 50 человек 1 медик. Ну плюс один врач в реанимации."
Не підписала поки що лікарня й відповідний договір із Національною службою здоров'я. Тому держава гроші на додаткових пацієнтів ще не виділяє.
