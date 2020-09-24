Сейчас в Украине вторая волна COVID-19, границы откроют, когда ситуация стабилизируется, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский отметил, что границы Украины закрыты, поскольку нельзя рисковать ни украинцами, ни гражданами других стран, прибывающими в Украину.

Об этом президент сказал во время совместного брифинга с президентом Словацкой Республики Зузаной Чапутовой, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас во всем мире, здесь Украина не является исключением, обострение пандемии и растет количество заболевших. Поэтому у нас сегодня запрещен въезд иностранным гражданам. Думаю, что это правильное решение", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что такое решение было, когда начиналась первая волна коронавируса.

"Мы смогли ее остановить. Тогда на 40 миллионов украинцев у нас было заболевших до 300 человек. От 100 до 300. Сегодня мы имеем 3 тыс. заболевших в день. К сожалению, это и есть вторая волна коронавируса в Украине", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства добавил, что Украина не может рисковать как украинцами, так и гражданами из других стран, прибывающими в Украину.

"Когда стабилизируется ситуация в Украине - границы будут открыты обязательно", - сказал Зеленский.

