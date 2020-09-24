"Похищение" полковника ВСУ Полоуса в Сумах было организовано в рамках плановых учений, - полиция

В Сумах в рамках учений было организовано "похищение" военного полковника. Полиция проводила учения совместно с военнослужащими и Службой безопасности Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом РБК-Украина рассказал старший инспектор отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Сумской области Владимир Крупецкий.

"Была такая информация в СМИ. Поспешили, выдали, но ни у кого не спросили. Это плановые учения, совместные с военнослужащими, СБУ и с полицией. В рамках этих учений (было похищение. - Ред.). А на самом деле похищения не было. Это все учения", - сказал он.

Отметим, ранее о похищении полковника Вооруженных сил Украины Юрия Полоуса сообщила на своей странице в Facebook координатор Медийной инициативы за права человека Ольга Решетилова. Отмечалось, что неизвестные предъявили вахтеру удостоверения сотрудников СБУ, однако ни в СБУ, ни в прокуратуре ничего о такой операции не знают. Полицией, по ее словам, был введен план перехват.

