"Похищение" полковника ВСУ Полоуса в Сумах было организовано в рамках плановых учений, - полиция
В Сумах в рамках учений было организовано "похищение" военного полковника. Полиция проводила учения совместно с военнослужащими и Службой безопасности Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом РБК-Украина рассказал старший инспектор отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Сумской области Владимир Крупецкий.
"Была такая информация в СМИ. Поспешили, выдали, но ни у кого не спросили. Это плановые учения, совместные с военнослужащими, СБУ и с полицией. В рамках этих учений (было похищение. - Ред.). А на самом деле похищения не было. Это все учения", - сказал он.
Отметим, ранее о похищении полковника Вооруженных сил Украины Юрия Полоуса сообщила на своей странице в Facebook координатор Медийной инициативы за права человека Ольга Решетилова. Отмечалось, что неизвестные предъявили вахтеру удостоверения сотрудников СБУ, однако ни в СБУ, ни в прокуратуре ничего о такой операции не знают. Полицией, по ее словам, был введен план перехват.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А то уже думал , что это варвари
Сейчас он официантом в Лондоне. Жалеет страшно.
Когда я служил, у нас один прапор так делал: надел повязку патрульного, домой забежал, жене - я в наряд и гоп-ца-ца....
Народ, була вже на ЦН новина, про те що Єрмак продав кацапам Цемаха за 40 мільйонів?
Не скоро поляны травой зарастут.
А город подумал, а город подумал,
А город подумал: ученья идут."
- Учєнія, - відповідають перехожі...
Случай в Рязани. Осень 1999 г. «Это не был теракт, это были учения. В мешках был САХАР» - глава ФСБ РФ Н. Патрушев)
..В сентябре начинаются взрывы домов. Сначала в расположенном недалеко от Северного Кавказа городе Буйнакске взрывается дом, в котором жили русские военные. Через несколько дней ночью взрывается жилой дом уже в Москве. Начинается паника, люди выходят по ночам и дежурят у своих подъездов. Еще через пару дней - второй взрыв дома в Москве. Паника достигает пика. Путин начинает делать воинственные заявления ("Замочим в сортире всех террористов!"), его рейтинг как ракета несется вверх...
.. Еще через несколько дней происходит совершенно невероятный случай в Рязани. Вечером после сумерек местный житель случайно замечает, как в подвал его дома женщина и двое мужчин славянской внешности лихорадочно закладывают какие-то мешки. На их машине номер заклеен бумажкой с номерами местного региона. Он немедленно бежит домой и вызывает милицию. Когда он спускается обратно на улицу, странная компания уже уехала. Приезжает милиция и в затопленном подвале обнаруживает мешки со странным желтоватым веществом и взрыватель, установленный на пять утра. Производится срочная эвакуация жителей дома, включая безногих инвалидов, саперы обезвреживают взрыватель, а местный специалист квалифицирует вещество как гексоген, который используют при взрывах.
На следующий день по всем каналам трубят о "чудесном спасении" жителей Рязани, глава МВД Рушайло хвалит рязанцев за бдительность, Путин тоже хвалит рязанцев, в Рязани же объявляется план-перехват террористов. В конце концов по горячим следам террористов задерживают и ими оказываются сотрудники ФСБ (они предъявляют корочки). Все в ****. Через день глава ФСБ Патрушев говорит о том, что в Рязани были проведены учения, вместо гексогена в мешках был сахар.
Тут же выясняется, что по закону у ФСБ нет полномочий проводить учения на живых людей, не ставя их в известность. Кроме того, не была поставлена в известность ни местная милиция, ни местное отделение ФСБ. Также местный эксперт настаивает на том, что в мешках именно гексоген, а не сахар, но мешки быстро конфискуют ФСБшники.
..После Рязани взрывы прекращаются...
...В этот же день Путин начинает масштабную атаку на Чечню. Начинается Вторая Чеченская война...
...Депутаты и журналисты, требовавшие расследования рязанского инцидента, погибают в течение 2004-2006 годов.