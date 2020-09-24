РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14562 посетителя онлайн
Новости
19 259 77

"Похищение" полковника ВСУ Полоуса в Сумах было организовано в рамках плановых учений, - полиция

В Сумах в рамках учений было организовано "похищение" военного полковника. Полиция проводила учения совместно с военнослужащими и Службой безопасности Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом РБК-Украина рассказал старший инспектор отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Сумской области Владимир Крупецкий.

"Была такая информация в СМИ. Поспешили, выдали, но ни у кого не спросили. Это плановые учения, совместные с военнослужащими, СБУ и с полицией. В рамках этих учений (было похищение. - Ред.). А на самом деле похищения не было. Это все учения", - сказал он.

Отметим, ранее о похищении полковника Вооруженных сил Украины Юрия Полоуса сообщила на своей странице в Facebook координатор Медийной инициативы за права человека Ольга Решетилова. Отмечалось, что неизвестные предъявили вахтеру удостоверения сотрудников СБУ, однако ни в СБУ, ни в прокуратуре ничего о такой операции не знают. Полицией, по ее словам, был введен план перехват.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Представились сотрудниками СБУ: в Сумах неизвестные похитили полковника ВСУ Юрия Полоуса

Нацполиция (16706) похищение (1699) Сумы (1234) ВСУ (6854)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+34
плановые учения по похищению людей?
показать весь комментарий
24.09.2020 13:37 Ответить
+30
Нехай на Мертвечуку тренуються.
показать весь комментарий
24.09.2020 13:57 Ответить
+27
краще б ви вагнерівців так пахітєлі.
показать весь комментарий
24.09.2020 13:42 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
мухахахахаха это как с бабченко щтоле?
показать весь комментарий
24.09.2020 13:37 Ответить
Нехай на Мертвечуку тренуються.
показать весь комментарий
24.09.2020 13:57 Ответить
"Викрадення" полковника ЗСУ Полоуса в Сумах було організовано в межах планових навчань, - поліція - Цензор.НЕТ 2392
показать весь комментарий
24.09.2020 19:27 Ответить
Слава тебе Господи .
А то уже думал , что это варвари
показать весь комментарий
24.09.2020 13:37 Ответить
плановые учения по похищению людей?
показать весь комментарий
24.09.2020 13:37 Ответить
Коршены Авакова они такие, должны уметь похищать
показать весь комментарий
24.09.2020 13:38 Ответить
может по противодействию похищению ?
показать весь комментарий
24.09.2020 13:40 Ответить
Так никто не противодействовал. По логике если тренироваться освобождать похищеных то само "похищение" можно опустить - зачем оно?
показать весь комментарий
24.09.2020 14:50 Ответить
наверное, по их вызволению.
показать весь комментарий
24.09.2020 13:44 Ответить
По ее словам, вахтеру неизвестные в масках представились как сотрудники СБУ, однако ни в СБУ, ни в прокуратуре ничего о такой операции не знают. Полицией введен план перехват.Источник: https://censor.net/ru/n3221003
показать весь комментарий
24.09.2020 14:35 Ответить
Нєізвєсно, а потім ізвєсно, виходить дебіли працюють в сбу.
показать весь комментарий
25.09.2020 13:47 Ответить
Одни на учениях играли роль сбу а вторые бсф, в следствии чего и произошла неразбериха.
показать весь комментарий
25.09.2020 15:48 Ответить
Так и думал что тренируются.
показать весь комментарий
24.09.2020 13:37 Ответить
Интересно полковнику сказали, что это учения?
показать весь комментарий
24.09.2020 13:42 Ответить
Конечно нет,его ещё побили для правдоподобности.
показать весь комментарий
24.09.2020 13:54 Ответить
Спросили где прячет деньги, и когда следующий сеанс связи с Алексом.
показать весь комментарий
24.09.2020 14:37 Ответить
Когда он начал выкладывать дсп информацию, наверное сказали.
показать весь комментарий
25.09.2020 15:49 Ответить
Нет слов... зачем в сми было писать ??
показать весь комментарий
24.09.2020 13:38 Ответить
а что, простите ,это у полиции за учения, когда они прикидываются сбушниками и похищают полковника ВСУ?
показать весь комментарий
24.09.2020 13:38 Ответить
Знайти проколи в системі безпеки, якої не має.
показать весь комментарий
24.09.2020 13:51 Ответить
***** "навчання": на одному потренувались, а у сотні - інфаркт ("завтра таке буде і зі мною!")
показать весь комментарий
24.09.2020 13:39 Ответить
Спочатку дослужіться до полковника, а потім вже бійтеся .
показать весь комментарий
24.09.2020 14:32 Ответить
"Намєстєстойраздва!" До чого тут "полковник"?! Ви вважаєте, що якби таким саме чином викрали директора школи або бухгалтера підприємства, то це мало б інший сенс?
показать весь комментарий
25.09.2020 14:06 Ответить
а что учились? Похищать людей или не дать похитить?
показать весь комментарий
24.09.2020 13:39 Ответить
Окейно ! Решта полковників буде більш уважними
показать весь комментарий
24.09.2020 13:40 Ответить
со стволом под подушкой...
показать весь комментарий
24.09.2020 13:45 Ответить
краще б ви вагнерівців так пахітєлі.
показать весь комментарий
24.09.2020 13:42 Ответить
А город подумал- ученья идут!
показать весь комментарий
24.09.2020 13:42 Ответить
Ну и что нашли полковника или ещё в поисках?
показать весь комментарий
24.09.2020 13:45 Ответить
А может он Неуловимый Джо
показать весь комментарий
24.09.2020 22:39 Ответить
учения надо назвать " плох тот полицейский, который не мечтает стать сбушником"
показать весь комментарий
24.09.2020 13:45 Ответить
Плох тот сбушник, который не хочет стать Бакановым
показать весь комментарий
24.09.2020 13:46 Ответить
Как я и сказал. Почерк то один и тот же, со времён убийства Бабченко не менялся, без огонька работают. Зато сколько в той теме зрады в комментах понаписывала соя)))
показать весь комментарий
24.09.2020 13:47 Ответить
Петики снова опростоволосились. А как дысали, как дысали! Ну, с них как с гуся вода. Подумаешь, одной зрадой меньше.
показать весь комментарий
24.09.2020 14:12 Ответить
Наверное, учились ловить после похищения: скорость реакции, перекрытие дорог, проверка и т.п., плюс проверили, насколько легко забрать человека, прикинувшись "людьми в черном", чтобы может изменить инструктаж для "вахтеров" и потенциальных жертв, как действовать в таких случаях, как проверять документы, куда звонить, куда звонить после факта "похищения", даже если визуально выглядит безупречно. Ну и все такое. Плюс проверка общества, по каким каналам просачивается информация в СМИ, как легко управлять эмоциями людей, закидывая дезу в прессу.
показать весь комментарий
24.09.2020 13:48 Ответить
В цих дебілів таких далекоосяжних планів апріорі не може бути.
показать весь комментарий
25.09.2020 13:50 Ответить
Цирк на дроте, разговоры президентов в нете, врагов отпускают, своих похищают, и никому дела нет с каких пуев у Венедиктовой 60000 в мес за гос дачу, которая обходится в 160000...
показать весь комментарий
24.09.2020 13:48 Ответить
А труп куда дели?
показать весь комментарий
24.09.2020 13:48 Ответить
Під час війни в країні,кожен офіцер ЗСУ,повинен ходити зі зброєю і не підчинятись жодним службам крім військової прокуратури,для особистої безпеки.
показать весь комментарий
24.09.2020 13:49 Ответить
Ага, щас. А вдруг бубочку повстречает кто, пристрелит же сразу...
показать весь комментарий
24.09.2020 13:51 Ответить
Хай не їздить лесапєтою.
показать весь комментарий
24.09.2020 13:54 Ответить
Для етого и вводят военное положение на фронте. У нас же крым и дамбас окупированы именно потому что военного положения никто вводить не захотел.
показать весь комментарий
24.09.2020 13:53 Ответить
Да ладно, из 18000 военнослужащих проходящих службу в Крыму , на материк вышло 2000 человек, остальные или откровенно предали Украину или просто уволились. А численность ЧФ РФ к тому моменту согласно Харьковских угод составляла 49000 чел. , плюс зеленые человечки. Все начальство ВМФ Украины в Крыму сейчас "доблестно" дослуживает в кацапстане, чихали они на военное положение, сказки не рассказывайте.
показать весь комментарий
24.09.2020 14:03 Ответить
...смотри только корму в своих штанах не прострели при пальбе "по македонски"(с) А виноват, конечно же, Порошенко
показать весь комментарий
24.09.2020 13:56 Ответить
Не варто хвилюватися, якщо вас вирішать брати на вулиці то, зроблять це правильно. Особливо, якщо будуть мати підозри що, ви озброєні та готові чинити збройний спротив.
показать весь комментарий
24.09.2020 13:57 Ответить
Як у Княжичах,не смішіть людей.
показать весь комментарий
24.09.2020 14:06 Ответить
а могли и не найти
показать весь комментарий
24.09.2020 13:50 Ответить
Трос сорвало на переправе. Это грозило сама знаешь чем. И твой отец первым заметил это. Прыгнул в ледяную воду - понтоны крепить. Остальные за ним. Спасли переправу. Оглянулись, стали кричать, а его уже нет. Три дня его искали, улицу его именем назвали…
Сейчас он официантом в Лондоне. Жалеет страшно.
показать весь комментарий
24.09.2020 13:51 Ответить
Походу ФСБУшники похитили полковника ВСУ а вывезти в ОРДЛО не смогли и сказали что ето были учения
показать весь комментарий
24.09.2020 13:51 Ответить
Дивно, зазвичай вішанням лапши Антошка Геращенко займається - невже дійсно правда?
показать весь комментарий
24.09.2020 13:53 Ответить
пардонте уточнить , а ученья чьи ??? путинское войско щас как раз учится ...
показать весь комментарий
24.09.2020 13:54 Ответить
Слава Богу !
показать весь комментарий
24.09.2020 13:56 Ответить
Учения удались , стырить можно любого .Живите спокойно МВД вас охраняет!!!
показать весь комментарий
24.09.2020 13:58 Ответить
А такие учения с похищением ЗЕбила можна провести.
показать весь комментарий
24.09.2020 14:01 Ответить
Ну, понятно! Полкану надо было гульнуть - придумал для жены отмазку....
Когда я служил, у нас один прапор так делал: надел повязку патрульного, домой забежал, жене - я в наряд и гоп-ца-ца....
показать весь комментарий
24.09.2020 14:03 Ответить
Давно не заходив....
Народ, була вже на ЦН новина, про те що Єрмак продав кацапам Цемаха за 40 мільйонів?
показать весь комментарий
24.09.2020 14:09 Ответить
"Но осадок остался"
показать весь комментарий
24.09.2020 14:16 Ответить
А нет желания у органов потренироваться на бывших рыгах?
показать весь комментарий
24.09.2020 14:25 Ответить
И форму надеть бсф, и с порога спросить адреса проукраинских активистов, глядишь столько бы интересного узнали.
показать весь комментарий
24.09.2020 14:31 Ответить
Стоял бы пулемет Максима в прихожке у военкома и учения переросли в боевые действия.
показать весь комментарий
24.09.2020 14:29 Ответить
Да что там похищать, их с генштаба как дрова развозят срочники тз роты охраны. Сам развлзил- щнаю
показать весь комментарий
24.09.2020 14:50 Ответить
планово продемонстрировали бездарность и возможность похищения.
показать весь комментарий
24.09.2020 14:53 Ответить
Все УЧЕНИЯ, связанные с угрозой жизни и здоровью людей, в МВД ЗАПРЕЩЕНЫ!!!
показать весь комментарий
24.09.2020 14:53 Ответить
"...
Не скоро поляны травой зарастут.
А город подумал, а город подумал,
А город подумал: ученья идут."
показать весь комментарий
24.09.2020 15:10 Ответить
Наши СМИ как обычно, самые "умные"...
показать весь комментарий
24.09.2020 15:34 Ответить
Після третього Майдану кореспондент CNN ходить по Києву, дивиться на повішених на стовбах та гілляках депутатів, суддів, прокурорів, міністрів, митників, президентів і питає у перехожих: що це таке?
- Учєнія, - відповідають перехожі...
показать весь комментарий
24.09.2020 16:47 Ответить
Тренируйтесь лучше на хубле.
показать весь комментарий
24.09.2020 17:41 Ответить
Не одной ли «школы» (КГБ) «выпускники»??

Случай в Рязани. Осень 1999 г. «Это не был теракт, это были учения. В мешках был САХАР» - глава ФСБ РФ Н. Патрушев)

..В сентябре начинаются взрывы домов. Сначала в расположенном недалеко от Северного Кавказа городе Буйнакске взрывается дом, в котором жили русские военные. Через несколько дней ночью взрывается жилой дом уже в Москве. Начинается паника, люди выходят по ночам и дежурят у своих подъездов. Еще через пару дней - второй взрыв дома в Москве. Паника достигает пика. Путин начинает делать воинственные заявления ("Замочим в сортире всех террористов!"), его рейтинг как ракета несется вверх...

.. Еще через несколько дней происходит совершенно невероятный случай в Рязани. Вечером после сумерек местный житель случайно замечает, как в подвал его дома женщина и двое мужчин славянской внешности лихорадочно закладывают какие-то мешки. На их машине номер заклеен бумажкой с номерами местного региона. Он немедленно бежит домой и вызывает милицию. Когда он спускается обратно на улицу, странная компания уже уехала. Приезжает милиция и в затопленном подвале обнаруживает мешки со странным желтоватым веществом и взрыватель, установленный на пять утра. Производится срочная эвакуация жителей дома, включая безногих инвалидов, саперы обезвреживают взрыватель, а местный специалист квалифицирует вещество как гексоген, который используют при взрывах.
На следующий день по всем каналам трубят о "чудесном спасении" жителей Рязани, глава МВД Рушайло хвалит рязанцев за бдительность, Путин тоже хвалит рязанцев, в Рязани же объявляется план-перехват террористов. В конце концов по горячим следам террористов задерживают и ими оказываются сотрудники ФСБ (они предъявляют корочки). Все в ****. Через день глава ФСБ Патрушев говорит о том, что в Рязани были проведены учения, вместо гексогена в мешках был сахар.
Тут же выясняется, что по закону у ФСБ нет полномочий проводить учения на живых людей, не ставя их в известность. Кроме того, не была поставлена в известность ни местная милиция, ни местное отделение ФСБ. Также местный эксперт настаивает на том, что в мешках именно гексоген, а не сахар, но мешки быстро конфискуют ФСБшники.

..После Рязани взрывы прекращаются...

...В этот же день Путин начинает масштабную атаку на Чечню. Начинается Вторая Чеченская война...

...Депутаты и журналисты, требовавшие расследования рязанского инцидента, погибают в течение 2004-2006 годов.
показать весь комментарий
24.09.2020 17:48 Ответить
...чи встиг полковник зізнатись у криміналі, оце питання.
показать весь комментарий
24.09.2020 18:44 Ответить
..а если бы офицер смог эффективно защититься?.. с жертвами среди нападающих?
показать весь комментарий
24.09.2020 20:16 Ответить
Здоровые дядьки играют в "казаки-разбойники " за деньги налогоплательщиков ?
показать весь комментарий
24.09.2020 21:33 Ответить
Я и не удивился.Тупое проедание наших с вами денег,налогоплательщиков.
показать весь комментарий
24.09.2020 22:20 Ответить
 
 