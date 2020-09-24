Будем пытаться, чтобы страны-члены ЕС установили конкретные условия вступления Украины в Евросоюз, - президент Словакии Чапутова
Братислава будет работать над тем, чтобы страны-члены Европейского Союза объявили конкретные условия вступления Украины в Евросоюз, дали ей видение пути присоединения к этой организации
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявила президент Словакии Зузана Чапутова.
"Если речь идет о вступлении Украины в ЕС и если вопрос стоит о том, что может сделать Словакия в этом направлении - прежде всего, это четкая позиция Словакии, которую она презентует перед всеми членами ЕС. Речь идет о принципе, что каждая страна имеет право выбрать. Будем пытаться, чтобы конкретные страны-члены ЕС установили конкретные условия вступления Украины в ЕС. Очень важно, чтобы страна имела визию ее вступления в ЕС. Такую визию имели и мы перед вступлением в ЕС", - сказала она на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции в Братиславе в четверг.
При этом президент Словакии подчеркнула, что для того, чтобы Украина стала членом ЕС, необходимо провести реформы.
"Думаю, что конкретно Словакия может предоставить помощь, имея опыт вступления в ЕС. Наши эксперты, специалисты могут помочь в этом процессе. Этот процесс может быть процессом обогащения как для Украины, так и для Словакии. Потому что мы боремся с такими вызовами, которые надо реализовать и в Словацкой Республике, и в Украине. Это, например, реформа судебной системы", - пояснила Чапутова.
Также она добавила, что Словакия поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины, ее путь к ЕС.
"Украина является нашим близким соседом, и экономическое процветание, покой в этой стране являются для нас очень важными. Я убедила господина президента, и придерживаюсь мнения, что мы для Украины всегда являемся союзником, который поддерживает ее суверенитет, независимость и территориальную целостность, а также поддерживаем Украину на ее пути к ЕС", - подчеркнула президент Словакии.
Кроме того, Чапутова приветствовала соблюдение режима прекращения огня на Донбассе.
"Мы также говорили о ситуации на оккупированной территории Украины. Когда мы встречались в Киеве, разговор шел о планах Украины относительно оккупированных областей. Я также с радостью могу отметить, что режим тишины, который сегодня царит в Украине, получилось осуществить. Говорили мы о Нормандском процессе и других вопросах, которые ведут к установлению мира на этой территории", - отметила глава государства.
https://ibigdan.livejournal.com/25641007.html Бери СБУ під особистий контроль
Принесли вам чергову зраду - влада ігнорує реформу СБУ. Нахабно та в лоб, брешучи і своїм виборцям, і міжнародним партнерам.
Чому потрібно реформувати СБУ? Наша СБ - це держава в державі. Це величезний монстр, який поглинає мільярди бюджетних грошей, має невластиві функції та паразитує на українському бізнесі.
СБУ - (в ідеалі) це передусім контррозвідувальний орган. Орган, що має викривати російських агентів, а не ловити веб-кам моделей. Орган, що має забути про штурм офісу якоїсь компанії, натомість вміло крутити руки сєпарам та зрадникам. Це якщо дуже спрощено. Таку СБУ ми, щиро сподіваюсь, колись отримаємо.
Але, схоже, не за цієї влади.
17 вересня представники країн ЄС та США прямим текстом заявили, що реформа Служби Безпеки України стоїть на місці. Про це йдеться у їхньому листі до Разумкова, Баканова, Єрмака та головам профільних парламентських комітетів, що задіяні в розробці законопроєкту.
Перед тим, влітку, була зустріч міжнародної дорадчої групи у складі представників НАТО, ЄС та США з парламентськими представниками. На ній партнери м'яко натякнули, що законопроєкт №3196, саме з якого має початись реформа СБУ, не закон, а собаче лайно. З того часу наші нешановані законописці в зелених та тільки костюмах пальцем не поворухнули, щоб змінити законопроєкт так, як рекомендують партнери.
Що ж такого поганого пропонують партнери?
Наприклад:
- перетворити СБУ на суто контррозвідувальний орган та прибрати правоохоронні функції;
- обмежити роль у боротьбі з економічними злочинами - організована злочинність, контрабанда чи корупція. СБУ має займатись лише тими злочинами, які становлять загрозу конституційному ладу. Контрабанда - не ставиться, а от, наприклад, купівля держпідприємства депутатом ОПЗЖ - так. Цей передбачає розформування сумнозвісного відділу «К», який, як ми знаємо, є кормушкою для СБУшників довгі роки;
- також пропонується посилення парламентського та внутрішнього контролю за СБУ, оптимізація штату та перетворення відомства на цивільну службу.
Із цим рекомендаціями можна сперечатись, але я тут не для того. Річ у тім, що монобільшість саботує реформу.
У березні законопроект №3196 був внесений президентом у парламент як невідкладний.
Через два місяці, у травні, Рада відправила його на доопрацювання, бо проєкт раптово (насправді ні) виявився повним гівном.
У липні Давид Арахамія заявив, що Рада розгляне законопроєкт про СБУ вже у вересні.
Місяць тому депутатка від Слуги народу Мар'яна Безугла, заступниця голови комітету Ради з національної безпеки, оборони та розвідки, який саме займається допрацюванням законопроекту, сказала, що все нібито нормально - робота йде, президентський проект перероблено, а усі правки партнерів будуть враховані.
Я вважаю, що слуги брешуть. І лист представників НАТО, ЄС та США про відсутність прогресу в розробці законопроєкту, тому доказ. Там чорним по білому написано, що те, що написали в комітеті НЕ РЕФОРМУЄ СБУ ТА НЕ ВІДПОВІДАЄ МІЖНАРОДНИМ ПРАКТИКАМ. То як? Ми хочемо аналог ФБР чи ловити веб-кам моделей та перегрузи на трасах?
Паралельно з цим усілякі виродки з ОПЗЖ почали волати про зовнішнє втручання. Мовляв, законопроєкт нормальний, але лист все зіпсував і кляті американці хочуть зруйнувати нашу рідну СБУ. Тепер ці сєпари обіцяють вносити свій альтернативний проєкт.
Я хочу побачити нормальну Службу безпеки України ще за свого життя. Відкладати реформу вже далі нікуди. Преса мовчить, адресанти листа набрали в рот води, тому давайте поширимо цю інформацію на увесь Фейсбук, допоки мене знов не забанили. Українці мають знати, хто зливає реформи.
Олександр Завітневич, Голова Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
Іванна Климпуш-Цинцадзе, Голова Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу.
Денис Монастирський, Голова Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.
Мар'яна Безугла, Заступник голови Комітету, голова підкомітету запровадження цінностей і стандартів НАТО, міжнародного військового співробітництва та миротворчості Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
Перефразовуючи одного відомого блогера, хочу спитати: шо ви, дяді? Коли реформа?
https://www.facebook.com/sokyra.space/posts/1063413014123977 Михайло Макарук , спікер Демократичної Сокири з питань інформаційної безпеки