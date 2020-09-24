Будем пытаться, чтобы страны-члены ЕС установили конкретные условия вступления Украины в Евросоюз, - президент Словакии Чапутова

Братислава будет работать над тем, чтобы страны-члены Европейского Союза объявили конкретные условия вступления Украины в Евросоюз, дали ей видение пути присоединения к этой организации

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявила президент Словакии Зузана Чапутова.

"Если речь идет о вступлении Украины в ЕС и если вопрос стоит о том, что может сделать Словакия в этом направлении - прежде всего, это четкая позиция Словакии, которую она презентует перед всеми членами ЕС. Речь идет о принципе, что каждая страна имеет право выбрать. Будем пытаться, чтобы конкретные страны-члены ЕС установили конкретные условия вступления Украины в ЕС. Очень важно, чтобы страна имела визию ее вступления в ЕС. Такую визию имели и мы перед вступлением в ЕС", - сказала она на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции в Братиславе в четверг.

При этом президент Словакии подчеркнула, что для того, чтобы Украина стала членом ЕС, необходимо провести реформы.

"Думаю, что конкретно Словакия может предоставить помощь, имея опыт вступления в ЕС. Наши эксперты, специалисты могут помочь в этом процессе. Этот процесс может быть процессом обогащения как для Украины, так и для Словакии. Потому что мы боремся с такими вызовами, которые надо реализовать и в Словацкой Республике, и в Украине. Это, например, реформа судебной системы", - пояснила Чапутова.

Также она добавила, что Словакия поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины, ее путь к ЕС.

"Украина является нашим близким соседом, и экономическое процветание, покой в этой стране являются для нас очень важными. Я убедила господина президента, и придерживаюсь мнения, что мы для Украины всегда являемся союзником, который поддерживает ее суверенитет, независимость и территориальную целостность, а также поддерживаем Украину на ее пути к ЕС", - подчеркнула президент Словакии.

Кроме того, Чапутова приветствовала соблюдение режима прекращения огня на Донбассе.

"Мы также говорили о ситуации на оккупированной территории Украины. Когда мы встречались в Киеве, разговор шел о планах Украины относительно оккупированных областей. Я также с радостью могу отметить, что режим тишины, который сегодня царит в Украине, получилось осуществить. Говорили мы о Нормандском процессе и других вопросах, которые ведут к установлению мира на этой территории", - отметила глава государства.