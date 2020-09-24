В больнице умер воин Константин Оверко, получивший тяжелое ранение в результате выстрела снайпера наемников РФ в июне

В больнице умер воин Константин Оверко, который более трех месяцев боролся за жизнь после тяжелого ранения снайпером наемников РФ на Донбассе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает 503-й отдельный батальон морской пехоты.

"Более трех месяцев Константин Оверко боролся за жизнь, перенес более 30 сложных операций. 20.06.2020 его тяжело ранил мокшанских снайпер. Сегодня ночью 24.09.2020 Костя умер в больнице. Барсуки приносят соболезнования близким погибшего! Брат, мы отомстим!" - говорится в сообщении.

