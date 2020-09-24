Регулирование облачного рынка нужно, в первую очередь, украинскому государству, - Коханевич, СЕО GigaCloud

Законопроект 2655 "Об облачных технологиях", который 16 июля 2020 г. был принят Верховной Радой Украины в первом чтении, призван гарантировать государству предоставление качественных IT-услуг.

С его помощью украинские государственные структуры обеспечить пользователям сохранность их персональных данных. Такое мнение СЕО GigaCloud высказал сегодня, 23 сентября, во время круглого стола, посвященного регулированию облачных технологий в Украине.

Его поддерживает народный депутат Верховной Рады Украины Александр Федиенко, который также принял участие в круглом столе. "Каждая государственная структура должна выполнять присущую ей функцию, ― сказал он. ― Поэтому хранением информации и ее защитой должны заниматься сертифицированные и лицензированные для этой деятельности организации".

"Сегодня в нашем портфеле заказов государственные проекты занимают всего 10%, уточнил Артем. ― При этом мы уже 3 года сохраняем за собой статус самого динамичного игрока на рынке и растем в коммерческом сегменте настолько быстро, что эти 10% не играют большой роли".

"Кроме того, государство интересный заказчик, но не самый лучший плательщик, - продолжил Артем. - Сегодня все цифровые сервисы закупаются через систему ProZorro с использованием законодательства, которое ориентировано на разовые платежи. В нашем портфеле есть госпроекты, по которым мы на протяжении уже 8 месяцев не получаем платежи, но не можем отключить их, чтобы не прекращать работу сервисов, от которых зависят жизнь и здоровье людей".

"Частные облачные операторы, прошедшие авторизацию и сертификацию, способны обеспечить более высокие стандарты обеспечения безопасности данных, бесперебойности доступа и гибкости управления ресурсами, чем собственные сервера государственных компаний, построенные на базе устаревшего оборудования и технологий. Поэтому сейчас важно принять законопроект №2655 в любом виде, чтобы государство узнало об облачных технологиях и научилось ими пользоваться, вместо того, чтобы спорить о деталях", - резюмировал Артем Коханевич.