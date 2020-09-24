РУС
Регулирование облачного рынка нужно, в первую очередь, украинскому государству, - Коханевич, СЕО GigaCloud

Регулирование облачного рынка нужно, в первую очередь, украинскому государству, - Коханевич, СЕО GigaCloud

Законопроект 2655 "Об облачных технологиях", который 16 июля 2020 г. был принят Верховной Радой Украины в первом чтении, призван гарантировать государству предоставление качественных IT-услуг.

 С его помощью украинские государственные структуры обеспечить пользователям сохранность их персональных данных. Такое мнение СЕО GigaCloud высказал сегодня, 23 сентября, во время круглого стола, посвященного регулированию облачных технологий в Украине.

Его поддерживает народный депутат Верховной Рады Украины Александр Федиенко, который также принял участие в круглом столе. "Каждая государственная структура должна выполнять присущую ей функцию, ― сказал он. ― Поэтому хранением информации и ее защитой должны заниматься сертифицированные и лицензированные для этой деятельности организации".

"Сегодня в нашем портфеле заказов государственные проекты занимают всего 10%, уточнил Артем. ― При этом мы уже 3 года сохраняем за собой статус самого динамичного игрока на рынке и растем в коммерческом сегменте настолько быстро, что эти 10% не играют большой роли".

"Кроме того, государство интересный заказчик, но не самый лучший плательщик, - продолжил Артем. - Сегодня все цифровые сервисы закупаются через систему ProZorro с использованием законодательства, которое ориентировано на разовые платежи. В нашем портфеле есть госпроекты, по которым мы на протяжении уже 8 месяцев не получаем платежи, но не можем отключить их, чтобы не прекращать работу сервисов, от которых зависят жизнь и здоровье людей".

"Частные облачные операторы, прошедшие авторизацию и сертификацию, способны обеспечить более высокие стандарты обеспечения безопасности данных, бесперебойности доступа и гибкости управления ресурсами, чем собственные сервера государственных компаний, построенные на базе устаревшего оборудования и технологий. Поэтому сейчас важно принять законопроект №2655 в любом виде, чтобы государство узнало об облачных технологиях и научилось ими пользоваться, вместо того, чтобы спорить о деталях", - резюмировал Артем Коханевич.

технологии (682) IT-индустрия (244)
По облакам Верещучка спец.
показать весь комментарий
24.09.2020 14:07 Ответить
Регулирование ... рынка нужно ... государству (с)

Вот зачем государству вмешиваться в рыночные отношения, ума не приложу. У кого-нибудь есть идеи?
показать весь комментарий
24.09.2020 14:17 Ответить
Доить облака.
показать весь комментарий
24.09.2020 14:24 Ответить
Нові штатні одиниці.
Місце кормлєнія.
показать весь комментарий
24.09.2020 15:24 Ответить
небожитэли проявляют интерес к облакам, все нормально
показать весь комментарий
24.09.2020 15:54 Ответить
Для безопасности личных данных слить их на частные серверы?
Безопаснее только - публиковать их в "Голос Украины".
показать весь комментарий
24.09.2020 16:28 Ответить
Хмарні це коли у вас з ПК тільки монітор, миша і клавіатура, а все інше зберігається у компетентного дядька. І сматфон ваш відслідковується в просторі , і дані, які десь там в хмариці зберігаються теж відслідковуюься, я до того, що з одного боку зручно - маленькій сматфон, який має свою файло-комору, а з іншого боку ця дешевизна і зручність пряма дорога до рабства і контролю старшим братом ваших дій і навіть думок.
показать весь комментарий
24.09.2020 16:59 Ответить
Зе барыги и сюда добрались. Сейчас начну щемить мелких.
Придумают лицензии сертификаты.
Уроды вонючие!
показать весь комментарий
24.09.2020 17:06 Ответить
Тонкие клиенты и толстые "слуги народа"!
показать весь комментарий
24.09.2020 17:58 Ответить
Отвалите от IT бизнеса.
показать весь комментарий
24.09.2020 18:57 Ответить
ну да, ну да. AWS, Azure и GCP такую сертификацию/лицензирование проходить не будут и, соответственно, с точки зрения государства не смогут "обеспечить более высокие стандарты обеспечения безопасности данных, бесперебойности доступа и гибкости управления ресурсами", а вот примазавшиеся местные "клауды" -- смогут.

ну и, конечно же, рынок обязательно нужно регулировать. особенно IT рынок. онже сам себя регулировать ну никак не в состоянии...

лучше бы привлекали международных игроков строить ДЦ у нас в стране. или хотя бы разобрались уже с проблемами разряда "получение платежей через eBay". но нет, они же не понимают, что такое "откат", а наши без откатов и не почешутся... поэтому -- "надо регулировать рынок"! =)
показать весь комментарий
25.09.2020 00:45 Ответить
 
 