Украина просит перенести украинско-белорусский III Форум регионов, ранее прорабатывался визит Зеленского в Беларусь, - посол Сокол

Украина попросила о переносе на год украинско-белорусского III Форума регионов, который должен был состояться 8-9 октябре в г. Гродно с участием президента Украины Владимира Зеленского.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил посол Беларуси в Украине Игорь Сокол в интервью газете "Украина Бизнес Ревю".

"Форум регионов Беларуси и Украины в Гродно в октябре планировался, как центральное событие на двустороннем треке. … В июле мы направили приглашения от имени белорусского правительства всем руководителям украинских регионов. По состоянию на август были получены подтверждения участия от половины областей Украины. Прорабатывался официальный визит Владимира Зеленского в Беларусь… Буквально на днях украинская сторона обратилась к нам с инициативой перенести Форум на 2021 год", - отметил посол.

По словам Сокола, фактически была перечеркнута совместная подготовительная работа и в первую очередь пострадают экономики стран, межрегиональные связи.

"Разрушать легко, созидать намного труднее. Раз руководство Украины поставило отношения "на паузу", значит, продолжим общаться с областями, городами, сельскими советами, бизнесом. Мы к этому готовы", - отметил Сокол.

