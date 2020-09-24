РУС
Украина просит перенести украинско-белорусский III Форум регионов, ранее прорабатывался визит Зеленского в Беларусь, - посол Сокол

Украина попросила о переносе на год украинско-белорусского III Форума регионов, который должен был состояться 8-9 октябре в г. Гродно с участием президента Украины Владимира Зеленского.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил посол Беларуси в Украине Игорь Сокол в интервью газете "Украина Бизнес Ревю".

"Форум регионов Беларуси и Украины в Гродно в октябре планировался, как центральное событие на двустороннем треке. … В июле мы направили приглашения от имени белорусского правительства всем руководителям украинских регионов. По состоянию на август были получены подтверждения участия от половины областей Украины. Прорабатывался официальный визит Владимира Зеленского в Беларусь… Буквально на днях украинская сторона обратилась к нам с инициативой перенести Форум на 2021 год", - отметил посол.

По словам Сокола, фактически была перечеркнута совместная подготовительная работа и в первую очередь пострадают экономики стран, межрегиональные связи.

"Разрушать легко, созидать намного труднее. Раз руководство Украины поставило отношения "на паузу", значит, продолжим общаться с областями, городами, сельскими советами, бизнесом. Мы к этому готовы", - отметил Сокол.

Беларусь (7974) Зеленский Владимир (21666) посол (1830)
Топ комментарии
+2
То есть бубочка больше года быть преЗЕдентом не планирует.
24.09.2020 14:22 Ответить
+2
Україна "поставила на паузу" стосунки з Білоруссю, пока білоруси не розберуться, "хто в домі хазяїн", а ЕС "поставила на паузу" євроінтеграцію України, поки українці не розберуться з "зеленим недорозумінням" у своїй владі...
24.09.2020 14:46 Ответить
+1
Кака та таких РЫГандонов??
🤮🤮
24.09.2020 14:21 Ответить
Да нет, похоже что он как раз уверен, что все образумится и он в следующем году, поедет на форум
24.09.2020 15:42 Ответить
Всегда доставало -" прошу"..
))
24.09.2020 14:27 Ответить
Просит ?????? 🤦🤔
24.09.2020 14:31 Ответить
А если откажут?! Зе скажет "Ну мол я не хотел, но пришлось" потому что мол Украина обязана это делать по соглашениям о проведении форумов подписал которое проклятый Порошенко.
Как по мне нужно не просить о переносе, а уведомить об отмене своего участия!!!
24.09.2020 15:45 Ответить
Та хай їде! Білорусів, звичайно, шкодА, але може хоч Україна зітхне вільно.
24.09.2020 14:39 Ответить
Думаете, этот бедоносец поедет и у Луки все рухнет окончательно?!
показать весь комментарий
24.09.2020 15:47 Ответить
В прошлом году такая встреча на уровне Президентов была в Житомире, в этом - президент Б. с Президентом У. не могут встречаться. президент Б. доигрался. Ведь на дворе 21 век!
24.09.2020 16:00 Ответить
после того как опустили нашего дипломата, зеля ещё расшаркивается...
24.09.2020 19:59 Ответить
 
 