"Со мной все в порядке, условия терпимые": белорусская оппозиционерка Колесникова отправила первое письмо из СИЗО. ФОТО

Отец белорусской оппозиционерки Марии Колесниковой получил от нее письмо, которое шло 1,5 недели.

Об этом говорится на странице Марии Колесниковой в Facebook 24 сентября, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что письмо из Жодино в Минск шло полторы недели.

"Вот несколько цитат из письма. "Со мной все в порядке, условия терпимые и новые подруги замечательные. Мы занимаемся фитнесом на улице во время прогулки и много едим :)). Очень скучаю по тебе и Тане. Я очень надеюсь, что с ней и командой все в порядке. Обнимаю крепко их всех", - написала Колесникова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Она кричала: "Вы - преступники, вас всех ждет тюрьма! Я никуда не поеду из Беларуси!" - соратники Колесниковой о том, как ее пытались заставить уехать в Украину

Оппозиционерка попросила белорусов не сдаваться.

"Эти все, кто меня похищали невероятно слабые и в истерике. Они даже не умеют делать свою работу хорошо. У них везде бардак и хаос. И это не шутка", – подчеркнула Колесникова.



Фото: Колесникова /Facebook

Напомним, 8 сентября в 8 утра официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский заявил, что члены Координационного совета Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова "прошли пограничный контроль и убыли в сторону Украины".

В Госпогранслужбе Украины сообщили: Родненков и Кравцов прибыли в Украину, Колесниковой с ними нет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": СК Беларуси обвинил Колесникову в призывах к захвату власти: она остается под стражей

Замглавы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что Марию Колесникову хотели выдворить насильно, но она сама помешала этому. Источник "Интерфакса" сообщил, что при попытке депортации оппозиционерка порвала свой паспорт.

Читайте также: Белорусская оппозиция готовит санкционный "список Колесниковой", - Тихановская

9 сентября отец Марии Колесниковой заявил, что его дочь арестована и находится в СИЗО. Оппозиционерку подозревают в публичных призывах к захвату власти. Колесниковой грозит до 5 лет тюрьмы. Она обратилась в Следственный комитет Беларуси с заявлением о попытке силовиков ее похитить.