5 402 86

"Со мной все в порядке, условия терпимые": белорусская оппозиционерка Колесникова отправила первое письмо из СИЗО. ФОТО

Отец белорусской оппозиционерки Марии Колесниковой получил от нее письмо, которое шло 1,5 недели.

 Об этом говорится на странице Марии Колесниковой в Facebook 24 сентября, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что письмо из Жодино в Минск шло полторы недели.

"Вот несколько цитат из письма. "Со мной все в порядке, условия терпимые и новые подруги замечательные. Мы занимаемся фитнесом на улице во время прогулки и много едим :)). Очень скучаю по тебе и Тане. Я очень надеюсь, что с ней и командой все в порядке. Обнимаю крепко их всех", - написала Колесникова.

Со мной все в порядке, условия терпимые: белорусская оппозиционерка Колесникова отправила первое письмо из СИЗО 01

Оппозиционерка попросила белорусов не сдаваться.

"Эти все, кто меня похищали невероятно слабые и в истерике. Они даже не умеют делать свою работу хорошо. У них везде бардак и хаос. И это не шутка", – подчеркнула Колесникова.

Со мной все в порядке, условия терпимые: белорусская оппозиционерка Колесникова отправила первое письмо из СИЗО 02
Фото: Колесникова /Facebook

Напомним, 8 сентября в 8 утра официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский заявил, что члены Координационного совета Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова "прошли пограничный контроль и убыли в сторону Украины".

В Госпогранслужбе Украины сообщили: Родненков и Кравцов прибыли в Украину, Колесниковой с ними нет.

Замглавы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что Марию Колесникову хотели выдворить насильно, но она сама помешала этому. Источник "Интерфакса" сообщил, что при попытке депортации оппозиционерка порвала свой паспорт.

9 сентября отец Марии Колесниковой заявил, что его дочь арестована и находится в СИЗО. Оппозиционерку подозревают в публичных призывах к захвату власти. Колесниковой грозит до 5 лет тюрьмы. Она обратилась в Следственный комитет Беларуси с заявлением о попытке силовиков ее похитить.

Со мной все в порядке, условия терпимые: белорусская оппозиционерка Колесникова отправила первое письмо из СИЗО 03

Беларусь (7974) Лукашенко Александр (3641) репрессии (2774) Колесникова Мария (36)
Топ комментарии
+4
А зачем писать от руки если есть фейсбук?
"Со мной все в порядке, условия терпимые": белорусская оппозиционерка Колесникова отправила первое письмо из СИЗО - Цензор.НЕТ 8028
показать весь комментарий
24.09.2020 14:43 Ответить
+3
Может и правда тот основатель Нехты прав насчёт неё...
показать весь комментарий
24.09.2020 14:42 Ответить
+3
В Одессе сепарье было с огнестрельным оружием.
показать весь комментарий
24.09.2020 15:21 Ответить
Переводчица не нужна, а то Светлана Т., просится к тебе.
показать весь комментарий
24.09.2020 14:40 Ответить
письма счастья, прямо из санчасти
показать весь комментарий
24.09.2020 14:41 Ответить
Отмечается, что письмо из Жодино в Минск шло полторы недели, сами устроили митинги и удивляются медленной работе почты.
показать весь комментарий
24.09.2020 14:42 Ответить
А что блокировали дорогу или почту?!
показать весь комментарий
24.09.2020 14:49 Ответить
Может и правда тот основатель Нехты прав насчёт неё...
показать весь комментарий
24.09.2020 14:42 Ответить
а что он про нее говорил?
показать весь комментарий
24.09.2020 16:58 Ответить
Что не верить в то, что порвала паспорт, и что, возможно, таким образом из неё лукинские гэбэшники лепят героиню на всякий пожарный.
показать весь комментарий
24.09.2020 17:04 Ответить
А зачем писать от руки если есть фейсбук?
"Со мной все в порядке, условия терпимые": белорусская оппозиционерка Колесникова отправила первое письмо из СИЗО - Цензор.НЕТ 8028
показать весь комментарий
24.09.2020 14:43 Ответить
кум и начальник оперчасти сказали писать на бумаге, и побольше восторга изобразить, что бы КГБ прочитало и поняло что выговор руководству СИЗО ненадо делать. что непонятного ?
показать весь комментарий
24.09.2020 14:47 Ответить
нету больше молока... поламался у быка )))
показать весь комментарий
24.09.2020 14:55 Ответить
Она представила себя как Вова ильич в разливе, газета финские новости, чернильница из хлеба и письмо написанное грудным молоком.
показать весь комментарий
24.09.2020 14:47 Ответить
надеюсь молоко черникой подкрасили?
показать весь комментарий
24.09.2020 14:56 Ответить
Кремль заменит Лукашенко Колесниковой. А косноязычную домохозяйку подкинули Западу как подставную куклу.
показать весь комментарий
24.09.2020 14:51 Ответить
Какая разница что там с ватниками?
Сегодня наших граждан, студентов избивают аваковцы как во времена Януковича, но об этом нет ни одной новости.

Киев. Возле колледжа олимпийского резерва избивают студентов и их преподавателей.
Видео:
https://twitter.com/i/status/1309065651651252224
показать весь комментарий
24.09.2020 14:51 Ответить
Может это плановые учения?
показать весь комментарий
24.09.2020 14:52 Ответить
Нет. Там реальные протесты против попыток зеленой пошести рейдернуть колледж олимпийского резерва. Тянется уже довольно долго, но наши СМИ такие СМИ ...
"Чего изволите, хозяин?"
показать весь комментарий
24.09.2020 14:58 Ответить
Да у нас такие, лучше про соседей, какое у них беззаконие, а тут глядишь прозевали свое бревно в глазу.
показать весь комментарий
24.09.2020 15:01 Ответить
Я прочитал утром новость на раша-сми как таксист в Минске помог беларусу скрыться от полиции. На Цензоре эта новость появилась несколько часов спустя.
Далее, очень интересная новость - Трамп прекратил финансирование Нью-Йорка из федерального бюджета. На Раша-СМИ есть, со всеми подробностями. В украинских СМИ - нет... Ну и такого полно.
Получается, хочешь узнавать свежие новости - приходится ходить на раша-СМИ.
показать весь комментарий
24.09.2020 21:14 Ответить
https://www.olimpko.com/64-holovna/831-rishennia-zahalnykh-zboriv-studentiv-olimpiiskoho-koledzhu-imeni-ivana-piddubnoho.html
показать весь комментарий
24.09.2020 15:01 Ответить
а шо спорцмены там только шахматисты и тенисисты собрались ? ниодного борца, боксера и тяжелоатлета не нашлось что бы сдачи дать ?

З.Ы. а ... ну да... задроты из контстрайка и доты - теперь тоже имеют право спорцменами называться... киберспорт...
показать весь комментарий
24.09.2020 14:54 Ответить
Ментам в полной экипировке?
Мамонт многих ментов завалил?
показать весь комментарий
24.09.2020 14:59 Ответить
чем мент в полной экипировке отличается от голого ? он что голый что в экипировке - сделан из такого же мяса как и другие двуногие животные. я вам отчитываться "кого валил и когда" - необязан, мы не в кабинете у следователя и я не арестант.
показать весь комментарий
24.09.2020 15:01 Ответить
Незащищенный ничем, безоружный человек и мент, защищенный шлемом, наколенниками, в тяжелых берцах, в жилете, оснащенный спецсредствами, одинаково неуязвимы?
То же самое было на Майдане в ноябре 2013 года.

Если бы Мамонт не язвил о задротах, то не получал бы соответствующих вопросов о своих подвигах в борьбе с ментами.
показать весь комментарий
24.09.2020 15:10 Ответить
как показал последний майдан - наколенники помагают только от разбития коленок, когда тебя толпа по асвальту с ног поднимает и закидыват брусчаткой
показать весь комментарий
24.09.2020 15:12 Ответить
Сегодня студенты, как и 30 ноября 2013 года, вышли на обычную мирную акцию, а не на бойню с ментами Авакова.
А получили то, что и протестующие в Минске.
Но об этом украинцам не считают нужным сообщать.
показать весь комментарий
24.09.2020 15:15 Ответить
чем отличается мирная акция от не мирной ? организатор акции говорит "мы мирные, терпите пока вас убивают, овцы" или что ?
показать весь комментарий
24.09.2020 15:16 Ответить
На каждую акцию нужно обязательно выходить в шлеме, с шинами и коктейлями молотова, потому что зелено-аваковский беркут без всякого повода может размозжить голову?
показать весь комментарий
24.09.2020 15:20 Ответить
достаточно взять рядом лежащий кирпич, и дать сдачи. будет не так обидно что тебя от3.14здили, и не будеш всю жизнь стыдиться своей трусости. всего навсего.
показать весь комментарий
24.09.2020 15:22 Ответить
Сколько раз сам Мамонт это делал?
показать весь комментарий
24.09.2020 15:31 Ответить
а вы кто ? следователь ?
показать весь комментарий
24.09.2020 15:36 Ответить
Указывать другим что-то делать, да еще и с оскорблениями, имеет право только тот, кто сам делал подобное.
показать весь комментарий
24.09.2020 15:41 Ответить
а где я вас оскорбил ? процитируете ? если я неправ - извинюсь.
показать весь комментарий
24.09.2020 15:45 Ответить
Не меня, а тех, кого сегодня избивали аваковцы.
показать весь комментарий
24.09.2020 15:48 Ответить
я всего лишь сказал, что дизорганизованная и перепуганая толпа мирных футбольных фанатов - проявила себя эфективней чем толпа подготовленных спорцменов, которых годами тренеровали. при том что риск нарваться на пулю из автомата, это не одно и тоже что получить дубинкой по жопе. всего навсего
показать весь комментарий
24.09.2020 15:54 Ответить
" ну да... задроты из контстрайка и доты - теперь тоже имеют право спорцменами называться... киберспорт..."

Любой желающий на форуме может к вам так обращаться?
показать весь комментарий
24.09.2020 16:01 Ответить
Задрот - это общепринятый термин, обозначающий человека, черезмерно увлекающегося компьютерными играми. Вам сколько лет, если не секрет ? Даже моя мама, которой 70 - знает что такое задрот или взрыв пукана.
показать весь комментарий
24.09.2020 16:47 Ответить
Сами придумали, привязав это слово исключительно к чрезмерно увлекающимся компьютерными играми?
показать весь комментарий
24.09.2020 16:51 Ответить
Я вижу у вас какие либо аргументы закончились. Гугл и википедия вам в помошь. Просвещайтесь относительно молодежных субкультур и их сленга.
показать весь комментарий
24.09.2020 16:53 Ответить
Покажите источник вашей информации.
показать весь комментарий
24.09.2020 16:55 Ответить
легко : https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%82
цитата : "https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C:%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F сленг , https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C:%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F мол. , https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C:%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F неодобр. https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE чрезмерно https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%83%D0%B2%D0%BB%D1%91%D0%BA%D1%88%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%8F увлёкшийся чем-либо, https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%8F зациклившийся на чём-либо https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA человек ◆ Как настоящий задрот в душе, я пытался познакомиться с такими же задротами. Впрочем, здесь их принято было называть более ласково - ботаны. Андрей Мухачёв, «Андрей, его шеф и одно великолепное увольнение», Жизнь в стиле антикорпоратив, 2011 г. ◆ Гораздо сложнее с Игорем Петренко. На первый взгляд, он играет невротическое существо, увлечённое собой. Таких обычно называют задротами. Евгений Ткачёв, «Обзор сериалов. "Шерлок Холмс"» // «kino-teatr.ru», 5 декабря 2013 г. ◆ Компьютерным задротом он был потому, что большую часть своей жизни проводил именно за компьютером. Сюрмах Антон, «Повествование конченого романтика», 2014 г. ◆ Наверняка у каждого в классе была пара-тройка безоговорочно умных, но прискорбно некрасивых дарований. Те, кого нежно называют ботанами, гиками и задротами. Компьютерные гении, в любое время готовые прийти на помощь. Татьяна Турликьян, «Она научила нас всему, кроме математики» // «Журнал CABLOOK», 22 октября 2014 г. ◆ А я… я был обычным игровым задротом, уж простите за мой французский. Играл по двенадцать часов в день. Дмитрий Рус, «Играть, чтобы жить», Книга 1. "Срыв", 2015 г."
в контексте моего поста, применительно к "контрстрайк" и "дота" - компьютерным играм, входящими в дисциплины "киберспорта"
еще вопросы имеете ?
показать весь комментарий
24.09.2020 19:03 Ответить
что теперь ?
показать весь комментарий
24.09.2020 19:03 Ответить
"зациклившийся на ЧЕМ-НИБУДЬ человек", то есть не исключительно на компьютерньіх играх.

Любой желающий может обратиться так к вам?
показать весь комментарий
24.09.2020 20:03 Ответить
вполне. в мою бытность увлечений онлайн играми, мы так друг друга и называли.
показать весь комментарий
24.09.2020 20:06 Ответить
Отлично. Пусть ваше согласие здесь и лежит.
Но это не значит, что другие согласньі на такие эпитетьі в свой адрес.
показать весь комментарий
24.09.2020 20:11 Ответить
озвучьте поименно, кто из названым мной не согласен. меня начинает забавлять это.
показать весь комментарий
24.09.2020 20:15 Ответить
Спорсменьі и их преподаватели-тренерьі, которьіе бьіли на акции, могут бьіть категорически не согласньі с таким "комплиментом".
показать весь комментарий
24.09.2020 20:30 Ответить
Тоесть, вы действительно хотите сказать, что я угадал, и на акции присутствовали киберспорцмены по дисциплинам контрстрайк и дота, которых я назвал задротами ? )))))
показать весь комментарий
25.09.2020 00:26 Ответить
Нет. Не угадал. Киберспорсмены вообще не упоминаются.
показать весь комментарий
25.09.2020 09:01 Ответить
ну так а чего вы тогда зацепились за шутку про киберспорцменов ?
показать весь комментарий
25.09.2020 14:21 Ответить
ну у них и спросите, они сам друг друга задротами называют регулярно, это нормально и не оскорбительно.
показать весь комментарий
25.09.2020 14:22 Ответить
Это была шутка?
Очень неудачная.
показать весь комментарий
25.09.2020 15:16 Ответить
в Одессе на первомай, тоже была мирная акция, а закончилась она барбекю в доме профсоюзов. грань между мирной и не мирной - весьма тонкая.
показать весь комментарий
24.09.2020 15:18 Ответить
В Одессе сепарье было с огнестрельным оружием.
показать весь комментарий
24.09.2020 15:21 Ответить
и стояло за спинами мусоров. и что ?
показать весь комментарий
24.09.2020 15:23 Ответить
И то. Это давало право проукраинским гражданам защищать себя всеми возможными способами. Но сепары сами забились в дом профсоюзов и швыряли оттуда "коктейли".
показать весь комментарий
24.09.2020 15:33 Ответить
это каким образом кому то что то давало ? где логика ? стоят мужики в касках за спинами мусоров, и стреляют... может они мусора и приказ получили ? может это злостна непокора ? статья, тюрьма ? на мужиках было написано что у них в кармане нет удостоверения сотрудника ? почему мусора не реагировали на стоящими за их спинами ? может потому что они такие же мусора ?

что за бред вы несете вобще ?
показать весь комментарий
24.09.2020 15:35 Ответить
Это вы несете бред.
Я где-то защищала этих мусоров?
показать весь комментарий
24.09.2020 15:40 Ответить
я пытаюсь понять ваши логические цепочки в умозаключениях, и у меня наступает когнитивный диссонанс при этих попытках. тоесть мужик в каске, стреляющий в толпу, стоящий сзади кордона ментовского - это угроза, и повод для жестких действий, а мужик в каске, который избивает тебя дубиной, делая тебе инвалидность (возможно) - это не повод для жестких действий ? и в том и том случае - акция мирная, без средств защиты со стороны проводящих акцию, и подручных средств для нанесения кому либо телесных повреждений. я правильно понимаю ?
показать весь комментарий
24.09.2020 15:44 Ответить
Сколько было проукраинских участников марша против сепаров и ментов в Одессе?
показать весь комментарий
24.09.2020 15:47 Ответить
а какая разница сколько их было ? в активных действиях участвовали не все собравшиеся, часть просто испугалась и убежала.
показать весь комментарий
24.09.2020 15:56 Ответить
Большая разница. Значительное численное преимущество позволяет нейтрализовать малочисленного противника.
Или за счет чего другого удалось тогда победить сепаров?
показать весь комментарий
24.09.2020 15:59 Ответить
Численное преимущество - вобще никакой роли не играет, при правильной тактической подготовке и высокой мотивации бойцов. Это вам даже курсант училища им. Богуна скажет. У любого спорцмена - примерно похожий склад ума, их с детства учат мотивации действий и тактическому мышлению.
показать весь комментарий
24.09.2020 16:52 Ответить
Ну теоретик вы знатный.
Когда наконец-то перейдете к конкретным примерам из собственного опыта?
показать весь комментарий
24.09.2020 16:54 Ответить
удостоверение для начала покажете, гражданин начальник ? вы меня на понт не берите, я вам ничего не обязан доказывать. ага ?
показать весь комментарий
24.09.2020 19:06 Ответить
Зачем?
Без удостоверения вьі никогда не говорите, не пишите правду о себе?
показать весь комментарий
24.09.2020 20:06 Ответить
если правда может поспособствовать заведению уголовного дела, или еще какими либо неприятностями - то ниодин здравомыслящий человек, не будет ее прилюдно озвучивать. мне 38 лет, я не в том возрасте, что бы непонятно перед кем, или даже своими близкими, хвастаться какими либо подвигами. вы в самом деле надеетесь раскрутить в интернете тертого, опытного и неразу не глупого человека, на "слабо" ? не смешите. считайте что я воспользовался статьей 63 Конституции Украины, и давайте прекратим эту глупую беседу.
показать весь комментарий
24.09.2020 20:12 Ответить
поразительная логика, ниже айкью в 22. как мое заевляние о задротах может вообще приводить к каким либо вопросам ? а если я о депутатах что то заявлю ? я вобще могу заявить что путин *****, и что ?
показать весь комментарий
24.09.2020 15:14 Ответить
Ничего, путин *****.
показать весь комментарий
24.09.2020 15:16 Ответить
Со мной все в порядке,

===
Нет, белорусы, с вами далеко не всё как в порядке. Вы там что, шило на мыло меняете?Вам ***** таких лукашенок ещё вагон пришлёт.
показать весь комментарий
24.09.2020 14:53 Ответить
Коли я побачив по evronews(фр.) як білоруські дівчата цілуються з ОМОнівцями,
та дарують ім квіточки,то зрозумів що все це на марно.Лукашеску придавить всіх!
З чим і поздоровляю Білорусь!
показать весь комментарий
24.09.2020 15:34 Ответить
В ФСБ берут только бездарных...даже обезьян....
показать весь комментарий
24.09.2020 15:37 Ответить
А чого письмо не на беларуськой мові?
показать весь комментарий
24.09.2020 15:38 Ответить
"Зі мною все в порядку, умови толерантні": білоруська опозиціонерка Колесникова відправила перший лист із СІЗО - Цензор.НЕТ 8355"Зі мною все в порядку, умови толерантні": білоруська опозиціонерка Колесникова відправила перший лист із СІЗО - Цензор.НЕТ 3550
показать весь комментарий
24.09.2020 15:41 Ответить
"Зі мною все в порядку, умови толерантні": білоруська опозиціонерка Колесникова відправила перший лист із СІЗО - Цензор.НЕТ 2932 и это ЧМО ТЕРРОРИЗИУЕТ ВЕСЬ мир?ДА НИКОГДА НЕ ПОВЕРЮ....
показать весь комментарий
24.09.2020 15:44 Ответить
З неї така опозиціонерка як з Лукашенка демократичний президент. Вони навіть за Тіхановською і Бабарікою соромились такого слова опозиція, це білоруський народний фронт опозиція, а ці креатури Кремля які вионали завдання ФСБ по впряганню Білорусії в формат губернії РФ. Дивує, а може і не дивує, як їх радо зустрічали Зеленні Єрмаки коли вони приперлись з Москви проїздом до БССР.
показать весь комментарий
24.09.2020 15:51 Ответить
Это полный маразм .Если все в порядке и условия терпимые , какие тогда вопросы к Лукошенко
показать весь комментарий
24.09.2020 15:54 Ответить
НЕТ в Белоруси никого,всех Шурик завалил за 26 лет...,начинаются Новые Приключения Шурика... на Кавказе....в главной роли не Демьяненко...
показать весь комментарий
24.09.2020 15:57 Ответить
Птичку жалко....
показать весь комментарий
24.09.2020 16:00 Ответить
"Зі мною все в порядку, умови толерантні": білоруська опозиціонерка Колесникова відправила перший лист із СІЗО - Цензор.НЕТ 5290
показать весь комментарий
24.09.2020 16:01 Ответить
Вы еще про Леху Навального поплачьте... не ФСБшного чувака...
показать весь комментарий
24.09.2020 16:05 Ответить
Это техникум физкультурников на бюджете?
показать весь комментарий
24.09.2020 16:15 Ответить
Мутная дама.
показать весь комментарий
24.09.2020 16:32 Ответить
Это Гадя-2.(кстати куда пропала)
показать весь комментарий
24.09.2020 16:41 Ответить
Чуствую слово ,,ТЕРПИМО,, теперь будет определять жизнь беларусов.
показать весь комментарий
24.09.2020 16:58 Ответить
показать весь комментарий
30.09.2020 08:32 Ответить
 
 