"Со мной все в порядке, условия терпимые": белорусская оппозиционерка Колесникова отправила первое письмо из СИЗО. ФОТО
Отец белорусской оппозиционерки Марии Колесниковой получил от нее письмо, которое шло 1,5 недели.
Об этом говорится на странице Марии Колесниковой в Facebook 24 сентября, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что письмо из Жодино в Минск шло полторы недели.
"Вот несколько цитат из письма. "Со мной все в порядке, условия терпимые и новые подруги замечательные. Мы занимаемся фитнесом на улице во время прогулки и много едим :)). Очень скучаю по тебе и Тане. Я очень надеюсь, что с ней и командой все в порядке. Обнимаю крепко их всех", - написала Колесникова.
Оппозиционерка попросила белорусов не сдаваться.
"Эти все, кто меня похищали невероятно слабые и в истерике. Они даже не умеют делать свою работу хорошо. У них везде бардак и хаос. И это не шутка", – подчеркнула Колесникова.
Напомним, 8 сентября в 8 утра официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский заявил, что члены Координационного совета Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова "прошли пограничный контроль и убыли в сторону Украины".
В Госпогранслужбе Украины сообщили: Родненков и Кравцов прибыли в Украину, Колесниковой с ними нет.
Замглавы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что Марию Колесникову хотели выдворить насильно, но она сама помешала этому. Источник "Интерфакса" сообщил, что при попытке депортации оппозиционерка порвала свой паспорт.
9 сентября отец Марии Колесниковой заявил, что его дочь арестована и находится в СИЗО. Оппозиционерку подозревают в публичных призывах к захвату власти. Колесниковой грозит до 5 лет тюрьмы. Она обратилась в Следственный комитет Беларуси с заявлением о попытке силовиков ее похитить.
Сегодня наших граждан, студентов избивают аваковцы как во времена Януковича, но об этом нет ни одной новости.
Киев. Возле колледжа олимпийского резерва избивают студентов и их преподавателей.
Мамонт многих ментов завалил?
То же самое было на Майдане в ноябре 2013 года.
Если бы Мамонт не язвил о задротах, то не получал бы соответствующих вопросов о своих подвигах в борьбе с ментами.
А получили то, что и протестующие в Минске.
Но об этом украинцам не считают нужным сообщать.
Любой желающий на форуме может к вам так обращаться?
в контексте моего поста, применительно к "контрстрайк" и "дота" - компьютерным играм, входящими в дисциплины "киберспорта"
еще вопросы имеете ?
Любой желающий может обратиться так к вам?
Но это не значит, что другие согласньі на такие эпитетьі в свой адрес.
Очень неудачная.
что за бред вы несете вобще ?
Я где-то защищала этих мусоров?
Или за счет чего другого удалось тогда победить сепаров?
Когда наконец-то перейдете к конкретным примерам из собственного опыта?
Без удостоверения вьі никогда не говорите, не пишите правду о себе?
Нет, белорусы, с вами далеко не всё как в порядке. Вы там что, шило на мыло меняете?Вам ***** таких лукашенок ещё вагон пришлёт.
та дарують ім квіточки,то зрозумів що все це на марно.Лукашеску придавить всіх!
З чим і поздоровляю Білорусь!