В вопросе достижения мира на Донбассе Украина не реагирует на шантаж, но пытается поддерживать шаткий диалог ради результата, - Зеленский
В вопросе достижения мира на Донбассе Украина не реагирует на шантаж, но пытается поддерживать шаткий диалог, в том числе на уровне Трехсторонней контактной группы (ТКГ), чтобы достичь результата и прекратить войну.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП, об этом заявил Президент Владимир Зеленский.
"Украина не идет на шантаж. И это видят все - и Европа, и, кстати, Россия. Но мы находим сегодня баланс для заседаний Трехсторонней контактной группы в Минске и с Российской Федерацией, которая является субъектом Минского процесса. Мир хрупок и нестабилен, но мы делаем все, чтобы продолжить этот диалог для достижения стабильного результата", - отметил президент, отвечая на вопросы представителей СМИ после встречи с президентом Словацкой Республики Зузаны Чапутовой в Братиславе.
Он напомнил, что сейчас результатом всех заседаний ТКГ и советников лидеров государств - участников Нормандского формата является установление режима тишины в Донбассе.
Владимир Зеленский также сообщил, что украинская сторона ожидает следующую встречу советников лидеров "Нормандской четверки", однако отметил, что цель этих переговоров заключается не в том, чтобы просто провести очередную встречу, а в получении результата.
"У меня информация, что эта встреча готовится в ближайшее время ... Но после результативной встречи советников следующей должна быть встреча лидеров (стран Нормандского формата. - Ред.)", - сказал президент Украины.
Та ні. "Та сторона" вчинила обстріл наших позицій під Шумами ("неприцільний") від якого ОБСЄшники були в захваті. На цьому огляд закінчився.
Это вот эти вот, в намордниках на морде лица что-то подумают?
Нет, что Вы, у них думалка давно атрофировалсь за ненадобностью, вместо мозгов теперь голубой экран телевизора.
Сказали: "Держитесь там"(С)?
В Словакии, те, кто все в намордниках, денег не дали тоже?
"бубочка", так нельзя.
Деньги нынче водятся только у тех, кто в намордниках не ходит.
Ехать вам, "бубочка", за тугриками нужно в Африку, там "зеленая" зона, никакого ковида, зато есть алмазы.
В Ботствану, вам, "бубочка" съездить бы надо или Гану, там золотишко, какао, и бананы.