В вопросе достижения мира на Донбассе Украина не реагирует на шантаж, но пытается поддерживать шаткий диалог ради результата, - Зеленский

В вопросе достижения мира на Донбассе Украина не реагирует на шантаж, но пытается поддерживать шаткий диалог, в том числе на уровне Трехсторонней контактной группы (ТКГ), чтобы достичь результата и прекратить войну.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП, об этом заявил Президент Владимир Зеленский.

"Украина не идет на шантаж. И это видят все - и Европа, и, кстати, Россия. Но мы находим сегодня баланс для заседаний Трехсторонней контактной группы в Минске и с Российской Федерацией, которая является субъектом Минского процесса. Мир хрупок и нестабилен, но мы делаем все, чтобы продолжить этот диалог для достижения стабильного результата", - отметил президент, отвечая на вопросы представителей СМИ после встречи с президентом Словацкой Республики Зузаны Чапутовой в Братиславе.

Он напомнил, что сейчас результатом всех заседаний ТКГ и советников лидеров государств - участников Нормандского формата является установление режима тишины в Донбассе.

Владимир Зеленский также сообщил, что украинская сторона ожидает следующую встречу советников лидеров "Нормандской четверки", однако отметил, что цель этих переговоров заключается не в том, чтобы просто провести очередную встречу, а в получении результата.

"У меня информация, что эта встреча готовится в ближайшее время ... Но после результативной встречи советников следующей должна быть встреча лидеров (стран Нормандского формата. - Ред.)", - сказал президент Украины.

Зеленский Владимир (21666) Донбасс (26961) нормандская четверка (1596) Трехсторонняя контактная группа (842)
Топ комментарии
_Для Украины это война за независимость и вообще право на жизнь, здесь нет места компромиссу.
24.09.2020 15:11 Ответить
у пуйловського сапожника штіблети замовляє? В вопросе достижения мира на Донбассе Украина не реагирует на шантаж, но пытается поддерживать шаткий диалог ради результата, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3529
24.09.2020 15:11 Ответить
У питанні досягнення миру на Донбасі Україна не реагує на шантаж, але намагається підтримувати хиткий діалог заради результату, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1782Повне оточення скрізь вороги, попереду російські окупанти. А ззаду зрадники, "слуга кремля " ЗЕбіли -виродки які своєю капітуляцією знищують ВСУ. А злочинно значить знищують і Українську державу і Український народ!
24.09.2020 15:33 Ответить
Про состав делегации очень точно сказал.
24.09.2020 15:02 Ответить
у пуйловського сапожника штіблети замовляє? В вопросе достижения мира на Донбассе Украина не реагирует на шантаж, но пытается поддерживать шаткий диалог ради результата, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3529
24.09.2020 15:11 Ответить
Я не сапожник, что ты имеешь в виду.
24.09.2020 15:14 Ответить
Я так розумію червоною лінією визначено фактичну глибину взуття. Все що між лінією та каблуком додатково нарощене, інакше нога просто б тіліпалася у туфлі.
24.09.2020 15:37 Ответить
Нормальный ход для человека который знает рост своего визави.
24.09.2020 15:47 Ответить
А попытка совместного инспектирования наших позиций бойовыками?
24.09.2020 15:02 Ответить
Мы ее мужественно отклонили.
24.09.2020 15:05 Ответить
оО
Та ні. "Та сторона" вчинила обстріл наших позицій під Шумами ("неприцільний") від якого ОБСЄшники були в захваті. На цьому огляд закінчився.
24.09.2020 15:58 Ответить
_Для Украины это война за независимость и вообще право на жизнь, здесь нет места компромиссу.
24.09.2020 15:11 Ответить
Скока там до нового года, 100 дней? Почекаем миру, грандиозный ЗЕобсирон намечается...
24.09.2020 15:12 Ответить
якого "результату" ти чекаеш? З таким підходом твій результат може вже до нового року бовтатися на ялинці, подзвонюючи замерзлими ганадами..
24.09.2020 15:27 Ответить
І виваливши мову з рота У питанні досягнення миру на Донбасі Україна не реагує на шантаж, але намагається підтримувати хиткий діалог заради результату, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1106
24.09.2020 15:40 Ответить
У питанні досягнення миру на Донбасі Україна не реагує на шантаж, але намагається підтримувати хиткий діалог заради результату, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1782Повне оточення скрізь вороги, попереду російські окупанти. А ззаду зрадники, "слуга кремля " ЗЕбіли -виродки які своєю капітуляцією знищують ВСУ. А злочинно значить знищують і Українську державу і Український народ!
24.09.2020 15:33 Ответить
Гопников Мавзолея лечить надо их же оружием... Вова заряди берданку....
24.09.2020 15:34 Ответить
Понятно, что желаемый результат для Украины это мир. Вопрос другой. А какой ценой? Если это все то чем бредит Фокин (а может и сам Зеленский), то это не мир , а капитуляция. Кроме опожоповцев, такой мир не нужен ни кому.
24.09.2020 15:44 Ответить
Мир не возможен с Россией. Она не хочет мира.
24.09.2020 16:27 Ответить
Т.е. постоянные подпишитеформулуШтайнмайера/отведитевойска/демонтируйтеукрепления/прекратитепроведениеразведки/слейтеспецоперацию или мы прекратим переговоры не является шантажом.
24.09.2020 15:46 Ответить
Вона навіть поранених кидає на призволяще, а все заради миру, може ВВП в лобік поцілує нашу зелену піпу і скаже - та живіть як хочете, ви мені не цікаві.
24.09.2020 15:54 Ответить
Саме тому злили операцію по вагнерівцям?
24.09.2020 15:55 Ответить
Он такую ахинею несёт, что весь мир подумает, что есть какой то прогресс. А для Украины никакого прогресса нет. Только Россия может безнаказанно расстреливать украинскую армию.
24.09.2020 16:11 Ответить
"что весь мир подумает, что есть какой то прогресс"

Это вот эти вот, в намордниках на морде лица что-то подумают?
Нет, что Вы, у них думалка давно атрофировалсь за ненадобностью, вместо мозгов теперь голубой экран телевизора.
24.09.2020 16:15 Ответить
Ну что, "бубочка", в Австрии ротшильды денег не дали?
Сказали: "Держитесь там"(С)?
В Словакии, те, кто все в намордниках, денег не дали тоже?
"бубочка", так нельзя.
Деньги нынче водятся только у тех, кто в намордниках не ходит.
Ехать вам, "бубочка", за тугриками нужно в Африку, там "зеленая" зона, никакого ковида, зато есть алмазы.
В Ботствану, вам, "бубочка" съездить бы надо или Гану, там золотишко, какао, и бананы.
24.09.2020 16:13 Ответить
Интересно: Чем его шантажируют?
24.09.2020 16:22 Ответить
Сказал Вова с позором сдавший России военных преступников, опорные пункты и штрафуя украинских солдат за ответный огонь.
24.09.2020 16:26 Ответить
какой диалог, это слова душилина зеля к ноге?
24.09.2020 19:50 Ответить
правильно.
25.09.2020 01:17 Ответить
 
 