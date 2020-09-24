В вопросе достижения мира на Донбассе Украина не реагирует на шантаж, но пытается поддерживать шаткий диалог ради результата, - Зеленский

В вопросе достижения мира на Донбассе Украина не реагирует на шантаж, но пытается поддерживать шаткий диалог, в том числе на уровне Трехсторонней контактной группы (ТКГ), чтобы достичь результата и прекратить войну.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП, об этом заявил Президент Владимир Зеленский.

"Украина не идет на шантаж. И это видят все - и Европа, и, кстати, Россия. Но мы находим сегодня баланс для заседаний Трехсторонней контактной группы в Минске и с Российской Федерацией, которая является субъектом Минского процесса. Мир хрупок и нестабилен, но мы делаем все, чтобы продолжить этот диалог для достижения стабильного результата", - отметил президент, отвечая на вопросы представителей СМИ после встречи с президентом Словацкой Республики Зузаны Чапутовой в Братиславе.

Он напомнил, что сейчас результатом всех заседаний ТКГ и советников лидеров государств - участников Нормандского формата является установление режима тишины в Донбассе.

Владимир Зеленский также сообщил, что украинская сторона ожидает следующую встречу советников лидеров "Нормандской четверки", однако отметил, что цель этих переговоров заключается не в том, чтобы просто провести очередную встречу, а в получении результата.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Режим тишины на Донбассе хрупкий, но обязательно должен продолжаться, - Зеленский. ВИДЕО

"У меня информация, что эта встреча готовится в ближайшее время ... Но после результативной встречи советников следующей должна быть встреча лидеров (стран Нормандского формата. - Ред.)", - сказал президент Украины.