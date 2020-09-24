Аптеку оштрафовали на 30 тыс. грн за производство и продажу лекарства "Антикоронавирус", - АМКУ

Согласно опросу при покупке препарата, этикетка которого содержит обозначение "Антикоронавирус", у 76,8% респондентов возникает впечатление, что он имеет профилактические и/или лечебные свойства.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил глава Киевского областного территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий, информирует Цензор.НЕТ.

"За фейковые "лекарства от коронавируса" - штраф. Сегодня приняли решение оштрафовать владельцев аптеки за производство и распространение препарата, который рекламировался как "средство от коронавируса". Так и назывался "Антикоронавирус". Волна возмущения появлением этого "препарата" прокатилась в соцсетях еще в марте, мы взялись за расследование тогда же. Конечно, лекарств от COVID-19 не было тогда в природе, нет и до сих пор", - говорится в сообщении.

По словам Хмельницкого, согласно опросу при покупке препарата этикетка которого содержит обозначение "Антикоронавирус", в частности Препарат ООО "Группа" Аптекарь", у 76,8% респондентов возникает впечатление, что он имеет профилактические и/или лечебные свойства.

"Конечно, это было сознательное заблуждение людей. Конечно, мы приняли решение о наказании компании. Денежный штраф - 30 тыс. гривен. И пятно на репутации.

Также читайте: Рекомендации АМКУ позволили сохранить справедливые условия для грузоотправителей, - металлурги