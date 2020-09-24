Аптеку оштрафовали на 30 тыс. грн за производство и продажу лекарства "Антикоронавирус", - АМКУ
Согласно опросу при покупке препарата, этикетка которого содержит обозначение "Антикоронавирус", у 76,8% респондентов возникает впечатление, что он имеет профилактические и/или лечебные свойства.
Об этом на странице в сети Facebook сообщил глава Киевского областного территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий, информирует Цензор.НЕТ.
"За фейковые "лекарства от коронавируса" - штраф. Сегодня приняли решение оштрафовать владельцев аптеки за производство и распространение препарата, который рекламировался как "средство от коронавируса". Так и назывался "Антикоронавирус". Волна возмущения появлением этого "препарата" прокатилась в соцсетях еще в марте, мы взялись за расследование тогда же. Конечно, лекарств от COVID-19 не было тогда в природе, нет и до сих пор", - говорится в сообщении.
По словам Хмельницкого, согласно опросу при покупке препарата этикетка которого содержит обозначение "Антикоронавирус", в частности Препарат ООО "Группа" Аптекарь", у 76,8% респондентов возникает впечатление, что он имеет профилактические и/или лечебные свойства.
"Конечно, это было сознательное заблуждение людей. Конечно, мы приняли решение о наказании компании. Денежный штраф - 30 тыс. гривен. И пятно на репутации.
ліків від ковід19 поки що нема. Поляки пробують робити, але ще треба перевіряти безпечність. але бужанським, який в березні роздув цю тему нема різниці між всякими коронавірусами (якими більшість хворіє кожен рік).
Ось читаю новини сайту ukranews.com від тані войтюк за один день: единственными препаратами, которые помогают при лечении симптомов коронавируса являются парацетамол и противомалярийный препарат, который одобрили в США.
І тут же:
Кабинет Министров освободил от уплаты ввозной пошлины и НДС лекарственные средства для предотвращения коронавируса.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в telegram, передают Українські Новини.
Тобто ліки якісь є. Цілий перелік. Це у березні. А у вересні від того всього відмовилися як від неефективного і небезпечного.