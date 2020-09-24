РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9109 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
3 841 37

Аптеку оштрафовали на 30 тыс. грн за производство и продажу лекарства "Антикоронавирус", - АМКУ

Аптеку оштрафовали на 30 тыс. грн за производство и продажу лекарства

Согласно опросу при покупке препарата, этикетка которого содержит обозначение "Антикоронавирус", у 76,8% респондентов возникает впечатление, что он имеет профилактические и/или лечебные свойства.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил глава Киевского областного территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий, информирует Цензор.НЕТ.

"За фейковые "лекарства от коронавируса" - штраф. Сегодня приняли решение оштрафовать владельцев аптеки за производство и распространение препарата, который рекламировался как "средство от коронавируса". Так и назывался "Антикоронавирус". Волна возмущения появлением этого "препарата" прокатилась в соцсетях еще в марте, мы взялись за расследование тогда же. Конечно, лекарств от COVID-19 не было тогда в природе, нет и до сих пор", - говорится в сообщении.

По словам Хмельницкого, согласно опросу при покупке препарата этикетка которого содержит обозначение "Антикоронавирус", в частности Препарат ООО "Группа" Аптекарь", у 76,8% респондентов возникает впечатление, что он имеет профилактические и/или лечебные свойства.

"Конечно, это было сознательное заблуждение людей. Конечно, мы приняли решение о наказании компании. Денежный штраф - 30 тыс. гривен. И пятно на репутации.

Также читайте: Рекомендации АМКУ позволили сохранить справедливые условия для грузоотправителей, - металлурги

Аптеку оштрафовали на 30 тыс. грн за производство и продажу лекарства Антикоронавирус, - АМКУ 01

Автор: 

карантин (16729) Антимонопольный комитет (487) аптека (143) штраф (1301) COVID-19 (18609) коронавирус (17042) Хмельницкий Алексей (7)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
у 76,8% респондентов возникает впечатление, что он имеет профилактические и/или лечебные свойства



МУХАХАХАХАХАХА
показать весь комментарий
24.09.2020 15:19 Ответить
+4
интересно, а кто-то проводил клинические испытания этих таблеток, что может авторитетно заявлять, что они бесполезны в борьбе с короной? Если еще нигде в мире не изобрели лекарство или вакцину, то это не значит, что их не могли изобрести в одной киевской подворотне
показать весь комментарий
24.09.2020 15:28 Ответить
+4
Десятки миллионов на средства защиты, сотни миллионов на лечение больных, миллиарды на поиск и разработку вакцины... А тут в Днепре в аптеке на ул.Калиновой продуют лекрство от короновируса за 94,50 грн... Да за это в Днепре уже должен был десант высаживаться из вооруженного до зубов спецназа мировых фармакологических концернов и сжечь дотла аптеку и перебить фармацевтов! Ишь чего шельмы удумали! Такой многомиллиардный бизнес людям портят!
показать весь комментарий
24.09.2020 16:04 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
у 76,8% респондентов возникает впечатление, что он имеет профилактические и/или лечебные свойства



МУХАХАХАХАХАХА
показать весь комментарий
24.09.2020 15:19 Ответить
Зебилы, совпадение? Не думаю )))
показать весь комментарий
24.09.2020 15:21 Ответить
а та аптека которая изобретет и выпустить лекарство АНТИ-ЗЕДЕБИЛО получать премию Мира....
показать весь комментарий
24.09.2020 15:27 Ответить
Действительно. Профилактическое средство принять за лечебное могут именно те, кто поверил в сериал о Голобородько. Спросить о составе препарата и каково воздействие у провизора или продавца - не судьба. Хотя не факт, что объяснение сыграло бы роль. В прошлом году весной им тоже объясняли, что это просто киносценарий и герой придуманный.
показать весь комментарий
24.09.2020 15:43 Ответить
Знаковые числа.
показать весь комментарий
24.09.2020 16:31 Ответить
30 000 за "Фуфломицин...Круто.
показать весь комментарий
24.09.2020 15:19 Ответить
Продаю брюки, одноногим скидка.
показать весь комментарий
24.09.2020 15:22 Ответить
а безногим?
показать весь комментарий
24.09.2020 16:39 Ответить
Секонд хэнд и сэконд фут.
показать весь комментарий
24.09.2020 16:43 Ответить
гениально ! я бы указал в составе препарат "антилох", на базе аскорбиновой кислоты
показать весь комментарий
24.09.2020 15:26 Ответить
интересно, а кто-то проводил клинические испытания этих таблеток, что может авторитетно заявлять, что они бесполезны в борьбе с короной? Если еще нигде в мире не изобрели лекарство или вакцину, то это не значит, что их не могли изобрести в одной киевской подворотне
показать весь комментарий
24.09.2020 15:28 Ответить
Те, кто штрафовал просто не понимают, что даже комплекс витаминов, повышающих способности иммунной системы сопротивляться заболеванию и ее течению уже попадает в разряд АНТИ.
показать весь комментарий
24.09.2020 15:46 Ответить
Все правильно. Юриста у них нема толкового. Ще б вибачитись штрафувальщики. Штрафувальщики повинен доказати, що лікарство неефективне. Для цього потрібно провести дослідження. Сліпе подвійне рандомізоване.
показать весь комментарий
24.09.2020 16:43 Ответить
Давайте начнём с того, что лекарство нельзя продавать, если оно не зарегистрировано и не прошло всякие правильные оформления. Вы думаете у фуфломицина "антикоронавирус" есть все необходимые документы?
показать весь комментарий
24.09.2020 17:05 Ответить
аптеку оштрафовали а зеленского за такое же обувалово избрали презом)
показать весь комментарий
24.09.2020 15:28 Ответить
76,8%

Не может быть=))) 73% проголосовали за телевизионного персонажа тупого сериала)))
показать весь комментарий
24.09.2020 15:29 Ответить
" у 76,8% респондентов возникает впечатление, что он имеет профилактические и/или лечебные свойстваИсточник: https://censor.net/ru/n3221049

Це ті ж самі?
показать весь комментарий
24.09.2020 15:29 Ответить
Удивительно что только один такой факт вскрылся!
Дело в том, что проще всего наживаться на человеческом горе, поэтому такого разводняка должно быть намного больше.
показать весь комментарий
24.09.2020 15:39 Ответить
Плацебо?
показать весь комментарий
24.09.2020 15:44 Ответить
Гомеопатия.
показать весь комментарий
24.09.2020 16:29 Ответить
Десятки миллионов на средства защиты, сотни миллионов на лечение больных, миллиарды на поиск и разработку вакцины... А тут в Днепре в аптеке на ул.Калиновой продуют лекрство от короновируса за 94,50 грн... Да за это в Днепре уже должен был десант высаживаться из вооруженного до зубов спецназа мировых фармакологических концернов и сжечь дотла аптеку и перебить фармацевтов! Ишь чего шельмы удумали! Такой многомиллиардный бизнес людям портят!
показать весь комментарий
24.09.2020 16:04 Ответить
А вельвет с мишей в курсе?
показать весь комментарий
24.09.2020 16:41 Ответить
Це гомеопатія, напрямок фармації, який в доказовій медицині визнано шарлатанством. Там використовують однотипні назви, які часто починаються з " анти...". Тому штраф дивний з точки зору здорового глузду, оскільки не за назви треба штрафувати, а пояснювати, що гомеопатія це фуфломіцини апріорі.
показать весь комментарий
24.09.2020 16:18 Ответить
кому пояснювать? 76%?
Они не поймут хоть на брюхе перед нми пляши. Вот если им по Г+Г скажут - тогда может задумаюися.
показать весь комментарий
24.09.2020 17:41 Ответить
Рома, обижаешь... не 76, а 73%...
показать весь комментарий
24.09.2020 20:48 Ответить
"Заработал" на лохах 3 000 000 - уплати 30 000штрафа.
показать весь комментарий
24.09.2020 16:21 Ответить
Мы это сделали вместе.
показать весь комментарий
24.09.2020 16:42 Ответить
Баночка гомеопатическая... Лечит оно, конечно.
показать весь комментарий
24.09.2020 16:28 Ответить
не закрыли, а оштрафовали???
странно, сколько был откат?
показать весь комментарий
24.09.2020 16:42 Ответить
Гомеопатическое лекарство. Стоит 55 грн. Хватит надолго. Не навредит точно. Не с кого было штраф слупить.
показать весь комментарий
24.09.2020 17:45 Ответить
Соглашусь, - с Зеленским все гораздо хуже!
показать весь комментарий
24.09.2020 20:00 Ответить
Ну ты можешь воду перед телевизором заряжеть. "Не навредит" же.
показать весь комментарий
24.09.2020 21:08 Ответить
"Покуда есть на свете дураки,
Обманом жить нам, стало быть, с руки.
Какое небо голубое,
Мы не сторонники разбоя:
На дурака не нужен нож,
Ему с три короба наврешь -
И делай с ним, что хошь!"
показать весь комментарий
24.09.2020 18:52 Ответить
АМКУ, когда будем Коломойского штрафовать? У 73% респондентов возникло впечатление, что Голобородько настоящий президент.
показать весь комментарий
24.09.2020 20:03 Ответить
гомеопатия - совковое ноу-хау, все равно, что заклинания шамана под бубон... только в "цивилизованной" баночке, тот случай, когда кажется, что соломинка тебе поможет... избежать смерти.
показать весь комментарий
24.09.2020 20:53 Ответить
за фейкові ліки від коронавірусу - штраф.
ліків від ковід19 поки що нема. Поляки пробують робити, але ще треба перевіряти безпечність. але бужанським, який в березні роздув цю тему нема різниці між всякими коронавірусами (якими більшість хворіє кожен рік).
Ось читаю новини сайту ukranews.com від тані войтюк за один день: единственными препаратами, которые помогают при лечении симптомов коронавируса являются парацетамол и противомалярийный препарат, который одобрили в США.
І тут же:
Кабинет Министров освободил от уплаты ввозной пошлины и НДС лекарственные средства для предотвращения коронавируса.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в telegram, передают Українські Новини.
Тобто ліки якісь є. Цілий перелік. Це у березні. А у вересні від того всього відмовилися як від неефективного і небезпечного.
показать весь комментарий
24.09.2020 21:43 Ответить
 
 