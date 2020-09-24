За сутки COVID-19 выявлен у 95 сотрудников, всего болеет 466 человек, - МВД
Сегодня, 24 сентября, среди правоохранителей МВД зафиксировано 95 новых случаев заболевания COVID-19.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.
Наибольшее количество случаев инфицирования зарегистрировано в Тернопольской, Львовской областях и в г. Киеве.
Всего с начала пандемии 5 047 правоохранителей заболели COVID-19, выздоровели 4 567 человек, умерли 14 сотрудников.
