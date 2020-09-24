РУС
Новости Коронавирус и карантин
628 3

За сутки COVID-19 выявлен у 95 сотрудников, всего болеет 466 человек, - МВД

Сегодня, 24 сентября, среди правоохранителей МВД зафиксировано 95 новых случаев заболевания COVID-19.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

За сутки COVID-19 выявлен у 95 сотрудников, всего болеет 466 человек, - МВД 01

Наибольшее количество случаев инфицирования зарегистрировано в Тернопольской, Львовской областях и в г. Киеве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Второй случай смерти от COVID-19 среди детей зафиксирован в Украине, - Степанов

Всего с начала пандемии 5 047 правоохранителей заболели COVID-19, выздоровели 4 567 человек, умерли 14 сотрудников.

Автор: 

карантин (16729) МВД (9344) COVID-19 (18609) коронавирус (17042)
Це що ? Мусарня працює на прийомі ?
показать весь комментарий
24.09.2020 15:22 Ответить
Главное берегите Авакова. Он потужный министр и нам без него никак!!!
показать весь комментарий
24.09.2020 15:23 Ответить
Мусоров не жалко. Несмотря на епидемию все равно как разбойники на дорогах останавливают и придераются к каждой лампочке. Зато мимо пролетают мотоциклисты за 200 и никто их не трогает
показать весь комментарий
24.09.2020 19:48 Ответить
 
 