2 400 11

В двух государственных лесхозах на Закарпатье выявлено хищение древесины на 3,5 млн грн, - СБУ. ФОТО

В Закарпатской области Служба безопасности Украины разоблачила и блокировала схему масштабного хищения лесных ресурсов в Мокрянском и Великоберезнянском государственных лесхозах.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В двух государственных лесхозах на Закарпатье выявлено хищение древесины на 3,5 млн грн, - СБУ 01

По предварительным данным следствия, должностные лица Мокрянского лесного хозяйства допустили проведение несанкционированных рубок деревьев ценных пород на территории госпредприятия.

По оценкам экспертов-экологов, противоправная деятельность фигурантов производства нанесла ущерб природоохранному фонду государства более чем 3 миллиона гривен. В рамках уголовного производства трем должностным лицам лесхоза, в том числе и исполняющему обязанности директора, сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины.

В двух государственных лесхозах на Закарпатье выявлено хищение древесины на 3,5 млн грн, - СБУ 02

В двух государственных лесхозах на Закарпатье выявлено хищение древесины на 3,5 млн грн, - СБУ 03

В Великоберезнянском лесхозе служащие госпредприятия способствовали незаконным вырубкам древесины на вверенных им территориях лесного фонда для дальнейшего сбыта государственного леса коммерческим структурам. Во время осмотров участков со специалистами-экологами сотрудники СБУ установили факты систематического проведения незаконных рубок и нанесения ущерба государству почти на 500 тыс. гривен.

Продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к противоправной деятельности.

Автор: 

лес (635) правоохранительные органы (2972) СБУ (20328) силовики (2800) Закарпатская область (2661)
Топ комментарии
+3
Олексейич, прекращай уже, зебилов рвет!)))
24.09.2020 16:04 Ответить
+2
А как же крыша - местные чиновники, менты, СБУ, таможня?
Без их покровительства хищение и вывоз древесины невозможны!!!!
24.09.2020 16:04 Ответить
+1
Перепроверьте это ошибка, там уже на 3,5 лярда вывезли.
24.09.2020 15:51 Ответить
Перепроверьте это ошибка, там уже на 3,5 лярда вывезли.
24.09.2020 15:51 Ответить
что - забили на Контору- они это не любят.
24.09.2020 15:51 Ответить
Конечно это капля в этом древесном море. Скорей всего просто не поделились. Вот и бакановцы решили устроить показательную порку. Уберут директора, хотя это и не факт, и все станет на "место". Тут ведь главное знать таблицу диления.
24.09.2020 15:53 Ответить
деревину гривнями вимірюють а я все життя вважав що рахують кубічних метрах ...от таку ми маємо "економіку" ...
24.09.2020 15:58 Ответить
Вот и я этом ... Посчитали "бумажками" , а этим деревьям десятки лет нужно .
Ладно-бы просто крали деньги - так они тупо все под корень , а потом что останется вокруг ?
24.09.2020 16:42 Ответить
Олексейич, прекращай уже, зебилов рвет!)))
24.09.2020 16:04 Ответить
А как же крыша - местные чиновники, менты, СБУ, таможня?
Без их покровительства хищение и вывоз древесины невозможны!!!!
24.09.2020 16:04 Ответить
Ой, що вибори "животворящі" роблять?
24.09.2020 16:10 Ответить
Что такое для лесхоза 500 000, 10-20 деревьев?
Воруют миллиардами!
24.09.2020 16:16 Ответить
Им больше денег нужно выделять на ликвидацию последствий наводнений!
24.09.2020 16:18 Ответить
навіщо було Сашка Білого вбивати...він точно знав як і за допомогою чого треба блокувати різноманітні схеми назавжди
24.09.2020 17:28 Ответить
 
 