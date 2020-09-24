В двух государственных лесхозах на Закарпатье выявлено хищение древесины на 3,5 млн грн, - СБУ. ФОТО

В Закарпатской области Служба безопасности Украины разоблачила и блокировала схему масштабного хищения лесных ресурсов в Мокрянском и Великоберезнянском государственных лесхозах.

По предварительным данным следствия, должностные лица Мокрянского лесного хозяйства допустили проведение несанкционированных рубок деревьев ценных пород на территории госпредприятия.

По оценкам экспертов-экологов, противоправная деятельность фигурантов производства нанесла ущерб природоохранному фонду государства более чем 3 миллиона гривен. В рамках уголовного производства трем должностным лицам лесхоза, в том числе и исполняющему обязанности директора, сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины.

В Великоберезнянском лесхозе служащие госпредприятия способствовали незаконным вырубкам древесины на вверенных им территориях лесного фонда для дальнейшего сбыта государственного леса коммерческим структурам. Во время осмотров участков со специалистами-экологами сотрудники СБУ установили факты систематического проведения незаконных рубок и нанесения ущерба государству почти на 500 тыс. гривен.

Продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к противоправной деятельности.

