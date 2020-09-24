РУС
Супруга кума Путина Медведчука Марченко стала владелицей строительной фирмы в Москве, - "Схемы". ДОКУМЕНТ

Супруг главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука Оксана Марченко в начале осени стала обладательницей российской компании, профиль деятельности которой - строительство, инженерные работы и проектирование.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода", об этом сообщают журналисты проекта "Схемы".

По данным реестра юридических лиц Российской Федерации, 11 сентября 2020 российская компания "Юг Энерго", которую, согласно декларации Виктора Медведчука, контролирует его жена Оксана Марченко стала единственной владелицей компании "НЗНП Инжиниринг". ООО "НЗНП Инжиниринг" зарегистрирована в Москве 1 апреля 2020, а ее основным направлением является "деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика", дополнительные виды деятельности - деятельность в области архитектуры, инженерные изыскания в строительстве, управление проектами.

"НЗНП Инжиниринг" с августа 2020-uj является членом "Ассоциации проектировщиков Южного округа" - это указано на сайте ассоциации. Южный округ - территориальное объединение, в которое входит и Ростовская область, где расположился завод, принадлежащий семье Медведчука-Марченко.

Название строительной фирмы созвучна с рядом компаний семьи Виктора Медведчука и Оксаны Марченко, задействованных в добыче и переработке нефтепродуктов на территории Российской Федерации. В частности: "НЗНП Трейд" - компания, которая на сомнительном конкурсе получила право добывать нефть на Гавриковском месторождении в Ханты-Мансийском округе, ТД "НЗНП" - компания, которая занимается продажей нефтепродуктов, "Югтранс-НЗНП" - компания-перевозчик и АО " НЗНП "(Новошахтинский завод нефтепродуктов). Как установили журналисты, нефтепродукты этого предприятия, несмотря на жесткие санкции США, наложенные на Виктора Медведчука в 2014 году, поставляются в порт Хьюстона для американской корпорации Exxonmobil.

Директором "материнской" для всех этих нефтяных структур компании (ООО "Юг Энерго") является Валерий Пак - бывший заместитель министра природных ресурсов России и экс-глава Федерального агентства по пользованию недрами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Депутаты Коломойского инициируют отставку Марченко, чтобы сорвать получение Украиной помощи от МВФ, - Гончаренко

...зебилы, проблейте что-нибудь про липецкую фабрику, а?
24.09.2020 16:23 Ответить
1 на 2 метра я б её благоустроил.
24.09.2020 16:21 Ответить
а у ЗЕбилов во всем Порох виноват.
24.09.2020 16:25 Ответить
...умничка, шимпанЗЕ
24.09.2020 16:56 Ответить
Сам себе не похвалиш- увесь день немов обісраний!)))
24.09.2020 17:09 Ответить
...бедняга, непросто тебе живется, видимо
24.09.2020 17:15 Ответить
Та че там фабрика... Это ж как у маршала Жукова во время войны жена бы столицу Рейха - Берлин благоустраивала!!!! Капец! Что мы за народ... Терпим этот "сюр на крови"! Порошенко не шибко "душил гадов", а этот вообще с ними спелся...
24.09.2020 18:10 Ответить
Опезжисты в екстазе. Лидер предателей получил подачку от Вовы Пу за свою деятельность.
24.09.2020 16:30 Ответить
Выгнали с телевидения? А что ей оставалось делать.
24.09.2020 16:32 Ответить
Не пускать в Украину .
24.09.2020 17:05 Ответить
Супруга кума Путина Медведчука Марченко стала владелицей строительной фирмы в Москве, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 7066
24.09.2020 16:34 Ответить
А де адепти "ліпєцкой фабріки", "бариги" і "торгівлі на крові"? Чи все, що кришоване кошерним бабцем та його ляльками - дозволено?
24.09.2020 16:36 Ответить
Чому зедерасти такі тупі?
24.09.2020 16:40 Ответить
Щоб на їхньому фоні найвеличніший виглядав інтелектуалом
24.09.2020 16:50 Ответить
Марченко, наверное, сама решает свои интимные вопросы. А Медведчуку отведена роль радоваться и гордиться.
показать весь комментарий
В смысле, фаллоиммитатором?
24.09.2020 16:59 Ответить
А что, за пользование игрушкой такие подарки дарят? И что, вы подумали, что это ей муж подарил?
25.09.2020 12:50 Ответить
Все что в долларовом эквиваленте в любой точке мира финансовая полиция США фиксирует мгновенно..будь то Марченко или Билл Гейтс с Путлерскими шакалами...США знают ВСЁ!!!!!!
24.09.2020 16:41 Ответить
Ну і що тут такого? Зеленський он саме знімає ;Свати-7; в окупованому Криму.
24.09.2020 16:43 Ответить
Пффф, я вам скажу більше: його благовірна Лєнка-ополчєнка в Лівадії має царські апартаменти на території Лівадійського палацу. Доречі, які оформлені після анексії Криму по расєйським законам.
24.09.2020 17:08 Ответить
Ну так подружжя Зеленських має російські паспорти з 2012 року.
24.09.2020 17:17 Ответить
Звичайно, що має. Не здивуюсь, що у цієї родини Адамсів і паспорти Ізраіловки є.
24.09.2020 17:40 Ответить
Спеціальним указом ***** іноземцям, не громадянам РФ заборонено мати нерухомість на території Криму. На щастя, Володимир Зеленський громадянин РФ і не втратив свою віллу.
24.09.2020 17:44 Ответить
Мертвечук очевидно неприкасаемый.
24.09.2020 16:46 Ответить
лукашенко тоже так думал 26 лет .
24.09.2020 17:09 Ответить
Може,супруга кума Путіна заодно і купить липецьку кондитерку Бариги?..Ну раз у неї такі добрі отношенія в Росіі з їхнім главним...І тоді супруга разом з кумом Путіна переберуться нарешті в Росію...З України,де їх ніяк не можуть посадити,а тільки оповідають,хто що де купив...
24.09.2020 16:47 Ответить
А на Марченко и у мертвердчука мертвого встанет?
24.09.2020 16:47 Ответить
Із кумами-презіками Ксюха нормально себе чухала і чухатиме.
24.09.2020 16:50 Ответить
Ей шо? Мало?
24.09.2020 16:58 Ответить
Они не знают слова "мало" . У них нет родины . Есть пространство для бизнеса .
24.09.2020 17:07 Ответить
Кто помнит, в каком году ксанка стала нефтебаронессой на кацапии?
24.09.2020 17:01 Ответить
Дружина кума Путіна Медведчука Марченко стала власницею будівельної фірми в Москві, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 6096
Спалити відьму! Двічі!
24.09.2020 17:09 Ответить
Женская зависть страшная штука. Элита живет своей жизнью. А смерды совсем в другой реальности.

Дружина кума Путіна Медведчука Марченко стала власницею будівельної фірми в Москві, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 4901
24.09.2020 17:30 Ответить
24.09.2020 17:35 Ответить
Вы себя относите к элите? Ну-ну...
24.09.2020 18:49 Ответить
Удивительно талантливая семейка. Такие вкусные активы и все в рашестае. Нефтянка, стройка и не просто в ****** а в самой мацкве, где срубить можно даже лучше чем сейчас на нефтянке. Там свои уже за каждый шмат деруться, а тут такие потоки и все мудачуку. Офигенные бабки пуйло в кума вкладывает.
24.09.2020 17:23 Ответить
Покупать активы в валящейся роаше - не логично. Если не логично, значит там с логикой проблема.
Что бы они делали, если бы были другие правила. Где логики могли бы становиться первыми?
24.09.2020 18:49 Ответить
они не покупают. им дарит кремлядь за многолетнюю подрывную работу против Украины.
24.09.2020 18:55 Ответить
Изгнать курву в Кемеровскую область а супружника повесит!
25.09.2020 05:31 Ответить
ну треба ж їм там собі збудувати хатинку, щоб було де жити, коли втечуть з України! ось і відкрили будівельну фірму.
25.09.2020 06:13 Ответить
