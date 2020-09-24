Супруга кума Путина Медведчука Марченко стала владелицей строительной фирмы в Москве, - "Схемы". ДОКУМЕНТ

Супруг главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука Оксана Марченко в начале осени стала обладательницей российской компании, профиль деятельности которой - строительство, инженерные работы и проектирование.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода", об этом сообщают журналисты проекта "Схемы".

По данным реестра юридических лиц Российской Федерации, 11 сентября 2020 российская компания "Юг Энерго", которую, согласно декларации Виктора Медведчука, контролирует его жена Оксана Марченко стала единственной владелицей компании "НЗНП Инжиниринг". ООО "НЗНП Инжиниринг" зарегистрирована в Москве 1 апреля 2020, а ее основным направлением является "деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика", дополнительные виды деятельности - деятельность в области архитектуры, инженерные изыскания в строительстве, управление проектами.

"НЗНП Инжиниринг" с августа 2020-uj является членом "Ассоциации проектировщиков Южного округа" - это указано на сайте ассоциации. Южный округ - территориальное объединение, в которое входит и Ростовская область, где расположился завод, принадлежащий семье Медведчука-Марченко.

Название строительной фирмы созвучна с рядом компаний семьи Виктора Медведчука и Оксаны Марченко, задействованных в добыче и переработке нефтепродуктов на территории Российской Федерации. В частности: "НЗНП Трейд" - компания, которая на сомнительном конкурсе получила право добывать нефть на Гавриковском месторождении в Ханты-Мансийском округе, ТД "НЗНП" - компания, которая занимается продажей нефтепродуктов, "Югтранс-НЗНП" - компания-перевозчик и АО " НЗНП "(Новошахтинский завод нефтепродуктов). Как установили журналисты, нефтепродукты этого предприятия, несмотря на жесткие санкции США, наложенные на Виктора Медведчука в 2014 году, поставляются в порт Хьюстона для американской корпорации Exxonmobil.

Директором "материнской" для всех этих нефтяных структур компании (ООО "Юг Энерго") является Валерий Пак - бывший заместитель министра природных ресурсов России и экс-глава Федерального агентства по пользованию недрами.

