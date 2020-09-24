После самоизоляции из-за контакта с больным COVID-19 ученики не обязаны проходить тест и предоставлять справку, - Минобразования
Министерство образования и науки Украины заявляет, что после самоизоляции из-за контакта с больным COVID-19 ученики не обязаны проходить тест и подавать в школу документы о состоянии здоровья.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.
"Ученики, их родители и другие законные представители не обязаны предоставлять в учреждения общего среднего образования документальные подтверждения о состоянии здоровья учащихся для продолжения обучения после самоизоляции", - говорится в сообщении.
Отмечаеся, что для лиц, имевших контакт с больным COVID-19, срок самоизоляции составляет 14 дней. В случае подтверждения случая СОVID-19 у одного из учеников, остальные ученики соответствующих класса или группы признаются нуждающимися в самоизоляции.
В то же время соответствующие акты не предусматривают ограничений по посещению заведений общего среднего образования в "зеленой", "желтой" или "оранжевой" зонах учениками, которые не являются больными, у которых отсутствуют какие-либо признаки или симптомы заболевания, в частности СОVID-19 и которые находились на самоизоляции исключительно из-за контакта с больным COVID-19.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
в смысле контакт? рлздоровался и помыл руки?
или сделал как Брежнев любил?
или вдохнул в то время как больной покашлял тебе в рожу?
или....(но тут уже Ляшко лучше скажет )