После самоизоляции из-за контакта с больным COVID-19 ученики не обязаны проходить тест и предоставлять справку, - Минобразования

Министерство образования и науки Украины заявляет, что после самоизоляции из-за контакта с больным COVID-19 ученики не обязаны проходить тест и подавать в школу документы о состоянии здоровья.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Ученики, их родители и другие законные представители не обязаны предоставлять в учреждения общего среднего образования документальные подтверждения о состоянии здоровья учащихся для продолжения обучения после самоизоляции", - говорится в сообщении.

Отмечаеся, что для лиц, имевших контакт с больным COVID-19, срок самоизоляции составляет 14 дней. В случае подтверждения случая СОVID-19 у одного из учеников, остальные ученики соответствующих класса или группы признаются нуждающимися в самоизоляции.

В то же время соответствующие акты не предусматривают ограничений по посещению заведений общего среднего образования в "зеленой", "желтой" или "оранжевой" зонах учениками, которые не являются больными, у которых отсутствуют какие-либо признаки или симптомы заболевания, в частности СОVID-19 и которые находились на самоизоляции исключительно из-за контакта с больным COVID-19.

Также читайте: За сутки COVID-19 выявлен у 95 сотрудников, всего болеет 466 человек, - МВД