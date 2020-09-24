РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4013 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 755 9

После самоизоляции из-за контакта с больным COVID-19 ученики не обязаны проходить тест и предоставлять справку, - Минобразования

После самоизоляции из-за контакта с больным COVID-19 ученики не обязаны проходить тест и предоставлять справку, - Минобразования

Министерство образования и науки Украины заявляет, что после самоизоляции из-за контакта с больным COVID-19 ученики не обязаны проходить тест и подавать в школу документы о состоянии здоровья.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Ученики, их родители и другие законные представители не обязаны предоставлять в учреждения общего среднего образования документальные подтверждения о состоянии здоровья учащихся для продолжения обучения после самоизоляции", - говорится в сообщении.

Отмечаеся, что для лиц, имевших контакт с больным COVID-19, срок самоизоляции составляет 14 дней. В случае подтверждения случая СОVID-19 у одного из учеников, остальные ученики соответствующих класса или группы признаются нуждающимися в самоизоляции.

В то же время соответствующие акты не предусматривают ограничений по посещению заведений общего среднего образования в "зеленой", "желтой" или "оранжевой" зонах учениками, которые не являются больными, у которых отсутствуют какие-либо признаки или симптомы заболевания, в частности  СОVID-19 и которые находились на самоизоляции исключительно из-за контакта с больным COVID-19.

Также читайте: За сутки COVID-19 выявлен у 95 сотрудников, всего болеет 466 человек, - МВД

Автор: 

карантин (16729) школа (3033) Минобразования (1743) COVID-19 (18609) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
что для лиц, имевших контакт с больным Источник: https://censor.net/ru/n3221065\\\\\\\

в смысле контакт? рлздоровался и помыл руки?
или сделал как Брежнев любил?
или вдохнул в то время как больной покашлял тебе в рожу?
или....(но тут уже Ляшко лучше скажет )
показать весь комментарий
24.09.2020 17:02 Ответить
более того - и на самоизоляцию они идти не должны, потому что эти требования незаконны и антиконституционные по той причине, что карантин у нас не объявлялся как того требует закон. зешваль просто лижит хер на все законы и на людей
показать весь комментарий
24.09.2020 17:08 Ответить
рашистска троляка, пішов в дупу зі своєю дезою
показать весь комментарий
24.09.2020 17:16 Ответить
дибил почитай решение Конституционного Суда Украины
показать весь комментарий
24.09.2020 17:34 Ответить
да и за чей счёт тесты ? в садике ребёнку в группе куда внук ходит тест сделали сами не предупреждая родителей \ у ребёнка аллергия на амброзию насморк и глаза слезится начали . таблетку забыли дать\ и поставили перед фактом -500 грн. должны
показать весь комментарий
24.09.2020 18:55 Ответить
Самоизоляция для детей, здоровых детей - это дно.
показать весь комментарий
24.09.2020 18:27 Ответить
Чи подумали ви про вчителів, які ризикують своїм життям ? Чи може ви підвищили їм зарплатню за шкідливі умови? Може робите їм безоплатне тестування ? Чи застрахували здоров'я та життя? Може оплачуте дороге лікування (20 - 30 000 грн) ? Та ви навіть одну нещасну маску не можете на день видати тому вчителю! Кинули вчителів на заклання - виживайте як хочете, якщо подохнете, так і буде. Типовий совковий підхід - нічого не змінилось. Життя людини нічого не значить для системи!
показать весь комментарий
24.09.2020 17:29 Ответить
С вашими "ковидниками" в принципе невозможно не контактировать, бо они везде: бегают по городу тесты сдают и КТ делают.
показать весь комментарий
24.09.2020 18:26 Ответить
 
 