Решение Антикоррупционного суда по делу "Роттердам+" не окончательное и может быть обжаловано в Апелляционной палате,- НАБУ

Национальное антикоррупионное бюро заявило, что не исключает подачи апелляции по делу о формуле "Роттердам+" в Апелляционную палату ВАКС.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе НАБУ.

В сообщении отмечается: "Решение ВАКС, которым отказано в удовлетворении жалобы на закрытие дела "Роттердам +", не является окончательным и может быть обжаловано в Апелляционной палате ВАКС. Кроме того, НАБУ подало жалобу на действия прокурора на имя и.о руководителя САП и Генерального прокурора, и надеется на принятие ими быстрого решения.

НАБУ убеждено, что точку в деле "Роттердам +" должен ставить суд по результатам состязательного процесса. Любые решения по этому делу за пределами судебного процесса не соответствуют законным интересам гражданского общества и государства".

