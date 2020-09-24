РУС
Новости
Решение Антикоррупционного суда по делу "Роттердам+" не окончательное и может быть обжаловано в Апелляционной палате,- НАБУ

Решение Антикоррупционного суда по делу

Национальное антикоррупионное бюро заявило, что не исключает подачи апелляции по делу о формуле "Роттердам+" в Апелляционную палату ВАКС.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе НАБУ.

В сообщении отмечается: "Решение ВАКС, которым отказано в удовлетворении жалобы на закрытие дела "Роттердам +", не является окончательным и может быть обжаловано в Апелляционной палате ВАКС. Кроме того, НАБУ подало жалобу на действия прокурора на имя и.о руководителя САП и Генерального прокурора, и надеется на принятие ими быстрого решения.

НАБУ убеждено, что точку в деле "Роттердам +" должен ставить суд по результатам состязательного процесса. Любые решения по этому делу за пределами судебного процесса не соответствуют законным интересам гражданского общества и государства".

ВАКС вынес вердикт по делу "Роттердам+": "формула была законной"

НАБУ (4545) Антикоррупционный суд (1260) Роттердам+ (165)
Топ комментарии
+3
1. Реакція нацкорпусу на Свинарчуків.
2. Реакція нацкорпусу на злив Вагнерівців.

Рішення Антикорупційного суду у справі "Роттердам+" не остаточне і може бути оскаржене в Апеляційній палаті, - НАБУ - Цензор.НЕТ 4970 Рішення Антикорупційного суду у справі "Роттердам+" не остаточне і може бути оскаржене в Апеляційній палаті, - НАБУ - Цензор.НЕТ 5796
24.09.2020 17:59 Ответить
+2
Предоплата 100%.
24.09.2020 18:02 Ответить
+1
Всьо пропало, Петьку не за что сажать. Как зебилам дальше жить?
24.09.2020 17:29 Ответить
Почему зеля обидел петю ? Непонятно . Что там с рейтингом цеха смешных ?
24.09.2020 17:13 Ответить
Всьо пропало, Петьку не за что сажать. Как зебилам дальше жить?
24.09.2020 17:29 Ответить
24.09.2020 17:59 Ответить
24.09.2020 18:02 Ответить
Издеваются над умалишенными. Вы когда уже поймете, добыча угля убыточна, сумму компенсации считают от индикативной цены в Роттердаме плюс транспортировка, эта разница компенсируется из бюджета, при этом шахтеры все равно без денег. Ищите куда деньги деваются, а дятлы все стонут, Роттердам, Роттердам, Роттердааамм...
24.09.2020 18:01 Ответить
А что порохоботы не комментируют роттердам+
24.09.2020 18:02 Ответить
Чуть выше глянь, или чукча не читатель?
24.09.2020 18:03 Ответить
И где комментарии по существу?
24.09.2020 18:06 Ответить
Ого, какой запущенный случай...
24.09.2020 18:08 Ответить
Ладно, еще раз для выпускников трускавецкой академии. Себестоимость добычи тонны Украинского угля составляет 4000 грв., но по такой цене он нафиг никому не нужен, если его поставить на ТЭЦ то эл.эн. и тепло получатся золотыми, шахты закрывать тоже не хотят, нужно где то шахтерам работать. Как посчитать цену компенсации? Берется цена на торговой площадке в Роттердаме, там он стоит 2000 грв., ТЕЦ получает уголь по 2000 грв., а бюджет выплачивает угольщикам разницу в себестоимости, 2000 грв. за тонну. Вот там деньги и разворовываются, не в Роттердаме, второпало?
24.09.2020 18:19 Ответить
Неужели сам Судья Вовк рассмотрит?
24.09.2020 18:15 Ответить
Вам курва заняться нечем. Что у нас коррупционные деяния только по одному уголовному производству, которое вы прое...ли. Да у нас не только коррупция, а политическая коррупция в высших ешалонах власти. А если протрахаете решение в Аппеляционной палате, вернете в бюджет за свой счет деньги, которые вы за полтора года просрали, рукожопые. Бывших прокуроров не бывает, но как руководитель следственного отдела ГПУ в отставке скажу. Когда есть заключение экспертизы об отсутствии ущерба в этой формуле, и если в процессе предварительного расследования адвокаты потерпевшей стороны ее не опровергли, вы хоть головой разшибитесь, никто никого не осудят. Тем более, что от принятого решения "пострадал" только один барига, жидяра Коломойский.
24.09.2020 19:16 Ответить
я не пойму, они упертые или упоротые
24.09.2020 19:46 Ответить
а кто обжалует растрату бабок на 3 года пустого расследования
24.09.2020 19:46 Ответить
Интересно,кто будет состязаться в суде с Ахметовым? Если учесть,что власть в стране поделена.Правительство представляют исключительно люди Ахметова,а в АП,в основном Зеленский,но есть и помошники от разных олигархов.
25.09.2020 00:13 Ответить
верно. дави рыжую гадину и потужного с шайкой.
25.09.2020 00:53 Ответить
 
 