Агенты российских спецслужб, которые находятся под санкциями США, пытаются провести своих ставленников в местные органы власти, чтобы попытаться реализовать путинский сценарий "Новороссии".

Об этом в Сумах во время областной партийной конференции заявил пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "ЕС".

Он также обратил внимание на свежую публикацию во влиятельной американской газете "Вашингтон Пост", которая со ссылкой на отчет ЦРУ сообщила о прямом кураторстве Путина по так называемому делу "пленок Деркача".

"Это - сенсационный материал о российском вмешательстве в американские выборы. Вы все помните, как вся пятая колонна Кремля в Украине и промосковские каналы несколько месяцев угощали вас лапшой с так называемыми "пленками". Для нас сразу было очевидно, что это не только московская попытка облить грязью Порошенко и нашу политическую силу. То - интрига Кремля с целью повлиять на выборы Президента США, которые состоятся в ноябре", - отметил Порошенко.

"Как пишет авторитетное издание" Вашингтон пост ", и это подтверждено данными ЦРУ, российскую операцию по вмешательству в волеизъявление американских выборов возглавляет лично Путин. И в этом путинском сценарии активно участвует известный народный депутат, против которого еще в начале сентября Соединенные Штаты Америки ввели санкции. Его назвали "активным российским агентом, который поддерживал тесные связи с российскими спецслужбами", - процитировал Порошенко заявление американского Минфина.

"Это депутат, избранный по Глуховскому округу. Выпускнику Высшей школы КГБ имени Дзержинского и этого мало. Потому что сейчас Деркач хочет прорваться к уровню областного совета Сумщины и городских советов региона", - предостерег Порошенко.

Он отметил, что попытки российской пятой колонны попасть в органы местного самоуправления - это прямая угроза национальной безопасности Украины. Порошенко также отметил, что пророссийские партии маскируют своих кандидатов в крепких хозяйственников, но это не меняет их сущности.

"Здесь у вас они маскируются под неких крепких хозяйственников, которые якобы занимаются рабочими местами и тарифам, восстановлением промышленности, урожайностью в аграрном комплексе Сумщины. А на самом деле - это откровенно промосковская партия, руководство которой ездит на поклон к Путину и целует ему перстень, обслуживает интересы России", - подчеркнул Порошенко.

Он отметил, что российский план понятен - дезинформировать людей и, камуфлируя свою агентуру, сформировать мощные фракции ОПЗЖ в областных советах и ​​советах областных центров - от Сум и Харькова до Николаева и Одессы. "Это еще одна попытка реализовать сценарий "Новороссии", который мы, украинци, наши воины в 2014-2015 году смогли остановить", - напомнил пятый Президент.

Петр Порошенко подчеркнул, что главная задача "Европейской Солидарности" на местных выборах - не допустить пророссийского реванша и разворота страны с европейского пути в угоду Кремлю.