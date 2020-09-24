Порошенко в Сумах: Откровенные агенты Кремля лезут в местные органы власти, чтобы возродить проект "Новороссия"

РУС
Агенты российских спецслужб, которые находятся под санкциями США, пытаются провести своих ставленников в местные органы власти, чтобы попытаться реализовать путинский сценарий "Новороссии".

Об этом в Сумах во время областной партийной конференции заявил пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "ЕС".

Он также обратил внимание на свежую публикацию во влиятельной американской газете "Вашингтон Пост", которая со ссылкой на отчет ЦРУ сообщила о прямом кураторстве Путина по так называемому делу "пленок Деркача".

"Это - сенсационный материал о российском вмешательстве в американские выборы. Вы все помните, как вся пятая колонна Кремля в Украине и промосковские каналы несколько месяцев угощали вас лапшой с так называемыми "пленками". Для нас сразу было очевидно, что это не только московская попытка облить грязью Порошенко и нашу политическую силу. То - интрига Кремля с целью повлиять на выборы Президента США, которые состоятся в ноябре", - отметил Порошенко.

"Как пишет авторитетное издание" Вашингтон пост ", и это подтверждено данными ЦРУ, российскую операцию по вмешательству в волеизъявление американских выборов возглавляет лично Путин. И в этом путинском сценарии активно участвует известный народный депутат, против которого еще в начале сентября Соединенные Штаты Америки ввели санкции. Его назвали "активным российским агентом, который поддерживал тесные связи с российскими спецслужбами", - процитировал Порошенко заявление американского Минфина.

"Это депутат, избранный по Глуховскому округу. Выпускнику Высшей школы КГБ имени Дзержинского и этого мало. Потому что сейчас Деркач хочет прорваться к уровню областного совета Сумщины и городских советов региона", - предостерег Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спецоперацией "пленки Деркача" руководит лично Путин, - The Washington Post со ссылкой на секретный отчет ЦРУ

Он отметил, что попытки российской пятой колонны попасть в органы местного самоуправления - это прямая угроза национальной безопасности Украины. Порошенко также отметил, что пророссийские партии маскируют своих кандидатов в крепких хозяйственников, но это не меняет их сущности.

"Здесь у вас они маскируются под неких крепких хозяйственников, которые якобы занимаются рабочими местами и тарифам, восстановлением промышленности, урожайностью в аграрном комплексе Сумщины. А на самом деле - это откровенно промосковская партия, руководство которой ездит на поклон к Путину и целует ему перстень, обслуживает интересы России", - подчеркнул Порошенко.

Он отметил, что российский план понятен - дезинформировать людей и, камуфлируя свою агентуру, сформировать мощные фракции ОПЗЖ в областных советах и ​​советах областных центров - от Сум и Харькова до Николаева и Одессы. "Это еще одна попытка реализовать сценарий "Новороссии", который мы, украинци, наши воины в 2014-2015 году смогли остановить", - напомнил пятый Президент.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США ввели санкции против украинского нардепа Деркача, назвав его "российским агентом"

Петр Порошенко подчеркнул, что главная задача "Европейской Солидарности" на местных выборах - не допустить пророссийского реванша и разворота страны с европейского пути в угоду Кремлю.

Автор: 

Деркач Андрей (136) местные выборы (2753) Порошенко Петр (19647) Сумы (1234) Деркач Александр (47) Европейская Солидарность (1076)
Топ комментарии
+36
Так.
На нього накидано 100500 фейків, саме у розрахунку що він буде займатися тільки їх спростуванням.
Але Порох не відволікається, бо чавить кацапсько - київських гнид московських вошей, йому не до того.
24.09.2020 17:21 Ответить
+30
24.09.2020 17:13 Ответить
+25
https://glavcom.ua/country/society/znayomtes-batko-kerivnika-ofisu-prezidenta-andriya-jermaka-spivrobitnik-golovnogo-rozviduvalnogo-upravlinnya-rf-u-vidstavci-706783.html?fbclid=IwAR38YygiuPP1mmdUQn6qPvHocupygGfXZHswFSsfTlrHSbK473XaTippINk Знайомтесь: батько Єрмака - співробітник Головного розвідувального управління РФ у відставці

https://glavcom.ua/country/society/znayomtes-batko-kerivnika-ofisu-prezidenta-andriya-jermaka-spivrobitnik-golovnogo-rozviduvalnogo-upravlinnya-rf-u-vidstavci-706783.html?fbclid=IwAR38YygiuPP1mmdUQn6qPvHocupygGfXZHswFSsfTlrHSbK473XaTippINk Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/country/society/znayomtes-batko-kerivnika-ofisu-prezidenta-andriya-jermaka-spivrobitnik-golovnogo-rozviduvalnogo-upravlinnya-rf-u-vidstavci-706783.html?fbclid=IwAR38YygiuPP1mmdUQn6qPvHocupygGfXZHswFSsfTlrHSbK473XaTippINk

24.09.2020 17:22 Ответить
а що там, одни журналісти? Жінка з перепуганим обличчям селфітся, та мальчік?
24.09.2020 18:29 Ответить
👎😠
25.09.2020 11:23 Ответить
вітаю справжнього президента в моєму рідному місті Суми!
24.09.2020 17:56 Ответить
А я вважав Суми добропорядним містом і вважаю зараз,хоча кругом пару придурків завжди знайдеться
24.09.2020 18:08 Ответить
ні, на жаль у Сумах, як і в більшості України, кількість придурків близько 73%, аж ніяк не пару ((
25.09.2020 10:27 Ответить
ну ты ж встретил как положено своего презика?

25.09.2020 06:16 Ответить
встретил как положено, не переживай, зеленый дурачок
25.09.2020 10:28 Ответить
пнх, холуй
25.09.2020 10:57 Ответить
https://suspilne.media/65264-u-hersoni-provedut-festival-zasnovanij-organizacieu-z-okupovanogo-krimu-ta-fondom-russkij-mir/ У Херсоні проведуть фестиваль, заснований організацією з окупованого Криму та фондом "Русский мир"

24.09.2020 17:58 Ответить
А целовать москалей и крымлядей будут?
24.09.2020 18:03 Ответить
24.09.2020 18:02 Ответить
Також спосіб продвинути на керівні посади тріпачів і вічних обіцяльників з єс хоч і підлий. Ну тут нічого не вдієш-це іхня візитна картка.
24.09.2020 18:04 Ответить
От тому, Петро, потрібно було всю цю шваль (Медведчуків, Рабіновічів і т.д.) саджати коли міг. Тому ти на виборах і програв.
24.09.2020 18:05 Ответить
Ага, канешна. Він програв тому що не дав бидлу шари..
24.09.2020 18:09 Ответить
Ніякою шарою голоси він не отримав би, бо його планомірно мочили з усіх сторін. Нажаль, сам Петро Олексійович цьому дуже допомагав не виступаючи проти п'ятої колони в середині країни, та підтримуючи сумнівні справи. Пам'ятаєте торгівлю на крові чи Медведчука як посередника з Путіним?
24.09.2020 18:18 Ответить
а чем получил шмаркля голоса.. шарой?)) халявой для лохов)
24.09.2020 18:31 Ответить
Молодняк голосував "по приколу", а адепти зомбоящику - бо зомбовані та з нулем критичного мислення. І ніякої шари він не нікому не дав, окрім своїх підлабузників, що було очевидно. Люмпенів у котрий раз взули.
24.09.2020 19:35 Ответить
так этж свои, куда саджать
24.09.2020 18:48 Ответить
Він що монархом був? Ви (множина) його підтримували? Ви (множина) що для цього зробили?
24.09.2020 18:51 Ответить
Він був президентом воюючої країни на межі краху. Як не крути, можливостей у нього було достатньо, навіть не дуже законних. І так, я його підтримував і голосував. Що особисто я зробив? Небагато, приймаючи до уваги, що до ніяких партій та угрупувань я не належу. Збирав волонтерську допомогу для свого дядька та його побратимів, які тоді були в АТО.
24.09.2020 19:41 Ответить
"Він був президентом воюючої країни" - у тому - то і справа. І створювати іще одну лінію напругу всередені країни було би нелогічно. Фактично, Ви говорите, чому Порошенко не встановив диктатуру чи військовий стан. І на це була відповідь, у такому разі ми були би без грошей Заходу, і без його підтримки. Та і для цього була би потрібна підтримка Верховної ради.
Усе це критиканство, зокрема і Ваше гарно вписується в афоризм рос. «Всякий мнит себя стратегом, видя бой со стороны»
Усе це критиканство, зокрема і Ваше гарно вписується в афоризм рос. «Всякий мнит себя стратегом, видя бой со стороны»
24.09.2020 20:50 Ответить
Звісно, це така тема, де без знання всієї кухні з середини важко оцінити ситуацію. Але всі ми бачимо до чого його політика привела - вибори програв, риги повертаються і повноцінний ватний реванш вже не так далеко. Щось, все таки, пішло не так. IMHO, але я не думаю, що Порох зробив все що міг, аби викоринити ватну заразу.
24.09.2020 23:47 Ответить
ЄС і Порох це єдина реальна проукраїнська сила здатна зірвати реванш зеле-ватних колаборантів. Голос за дрібні проукраїнські партії то голос за колаборантів і реваншистів.
24.09.2020 18:08 Ответить
напиши еще раз, штоб все запомнили
24.09.2020 18:47 Ответить
рідкісна правда від пересічного 73/43%зебіла
24.09.2020 21:44 Ответить
это сарказм, пороховатка
24.09.2020 22:41 Ответить
Та им невдомёк. Тупые
25.09.2020 11:12 Ответить
Ясно одне, друзі зрадили Пороха, а народ зрадив сам себе. Видно така нещасна доля. А могло бути по-другому, якби він посадив трьох своїх друзів, того ж Бойка (з жидівськими очима)...
показать весь комментарий
25.09.2020 10:10 Ответить
👍🤝
25.09.2020 11:28 Ответить
Батько Єрмака - співробітник ГРУ РФ . -

-
https://siver.com.ua/news/batko_ermaka_spivrobitnik_gru_rf/2020-09-22-26846

..!"....!!!!
24.09.2020 18:41 Ответить
"дайте я витьку поругаю, моим нравицца"
24.09.2020 18:46 Ответить
Открыть фотовыставки , перевозные музеи с фактами жизни дырявых республик в Украине , кавказских рашистами занятых
24.09.2020 18:58 Ответить
Аяяй,лізуть вони ***,а він так проти них боровся,так боровся,шо майже всіх поборов😊😊😊
24.09.2020 19:36 Ответить
КГБ перестало существовать в 1991 году Пороху тогда было всего 25 лет
24.09.2020 19:48 Ответить
Крысы Мавзолейные строят НовоБерорусь...НовоОтсоссию от Харькова до Одессы Путлер уже построил....
24.09.2020 19:43 Ответить
Чого тебе бариго, хоч в Суми понесло?!
Тут люди досі плюються при згадуванні твого помаранчевого кумця ющенка.
24.09.2020 19:48 Ответить
Порошенко откровенно прав,-все кто выступал против независимости и государственности Украины поголовно благоденствуют.Получают генеральские звания,и самые высокие пенсии.Люди которые не произвели и грамма добавочной стоимости.
24.09.2020 19:49 Ответить
И во всём виноват Зеленский, который выпустил их из тюрем, где при Порошенко они отбывали пожизненные сроки за гос.измену!
Зебилы, вы сделали это вместе!
Верните Порошенко, он опять пересажает всех сепаров!
25.09.2020 11:15 Ответить
Быдло блин,какие же вы ТУПЫЕ Шариковы....Порошенко в Сумах: Відверті агенти Кремля лізуть у місцеві органи влади, щоб відродити проєкт "Новоросія" - Цензор.НЕТ 3659
24.09.2020 19:50 Ответить
73 % мало,надо чтобы вас было 173% идиотов...
24.09.2020 19:52 Ответить
Все так и есть. Путлер хочет победить не армией, а на легитимных выборах. Но вот только кинул какашкой в опонента, а попал в себя любимого. Медведук был политическим трупом в далеком 2014м. А при Порошенко он не только воскрес, но и скупил телеканалы и начал продвигать свою агнентуру. Были все возможности забанить путинского черта, но Порох этого не сделал. Сейчас дошло до того ,что ФСБшники баллотируются в депутаты даже не маскируясь. Чем Путлер запугал Порошенко? Компромат или тайные условия Минского договорняка, или банальный обмен на бизнес интересы? Вот о чем ему стоит рассказать.
24.09.2020 19:59 Ответить
"жму руку ... обнимаю !" (с)
24.09.2020 21:06 Ответить
73/43%зебіл, до тебе досі не дійшло, що Порох - не з лякливих? і не узурпатор - хоча би тому, що йому цього ніхто не дав би зробити (як ото нині бубочці не даємо, попри його турбомонобільшість)?
25.09.2020 10:46 Ответить
ты сорвался на оскорбления, потому, что я сказал неудобную правду про твоего кумира? ты по сути ничем не отличаешься от тех, кого ты называешь "зебилами", у вас просто идолы разные.
25.09.2020 11:31 Ответить
ТАк , харе здесь разглагольствовать... Проверка на вшивость... скажите хутин пуй и к какому движению вы принадлежите. Коммунофашисто дупоблоковцы здесь не конают, как и слюнтяи... нет ответа - досвидос, слив защитан.
25.09.2020 12:55 Ответить
ти, жопа зебільна, ще навіть не доганяєш, що таке "аскарблєнія"
25.09.2020 13:27 Ответить
«На самом деле, внимательно читая Минские договоренности, я пришел к выводу, что я бы лично людей, которые поставили подписи под этим документом, как минимум расстрелял бы. Желательно на Майдане и желательно прилюдно. Этот документ абсолютно не соответствует интересам Украины и писался явно под диктовку Кремля. Ну, кому ещё не ясно, что «Минск-2» сегодня есть предательство Украины?» - добавил Тымчук.
Покойный Тымчук говорил о предательстве!


порошенко = зеленский
24.09.2020 21:29 Ответить
Тимчук царство йому небесне - був військовим, і, скоріше журналістом, а не дипломатом.
25.09.2020 10:48 Ответить
снова старая песенка "а то путин нападёт".
25.09.2020 00:54 Ответить
Да. При Порошенко такого не было. Труханов, Медведчук, Кернес, Вилкул, Бойко и прочие никуда не лезли. Они вообще в тюрьме сидели... Хотя я не уверен, но судя по его грозной риторике просто не могли не сидеть. В гугле забанили, так что накидайте ссылок на соответствующие приговоры по 111 и 110 подобным гражданам, хотя поностальгирую по лучшим временам настоящего патриота-президента.
А то что-то попадаются только такие ссылки, как назло:

https://www.pravda.com.ua/news/2017/03/20/7138725/ pravda.com.ua/news/2017/03/20/7138725/

https://censor.net/ru/photo_news/3064960/sud_odessy_ostavil_pod_arestom_boyitsa_ayidara_kornievskogo_podozrevaemogo_v_torgovle_orujiem_foto

Последняя ссылка - вообще взлом Цензора налицо, ибо при ненавистнике Мальдив и борце с оффшорами такого в принципе быть не могло.
25.09.2020 11:10 Ответить
