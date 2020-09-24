Порошенко в Сумах: Откровенные агенты Кремля лезут в местные органы власти, чтобы возродить проект "Новороссия"
Агенты российских спецслужб, которые находятся под санкциями США, пытаются провести своих ставленников в местные органы власти, чтобы попытаться реализовать путинский сценарий "Новороссии".
Об этом в Сумах во время областной партийной конференции заявил пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "ЕС".
Он также обратил внимание на свежую публикацию во влиятельной американской газете "Вашингтон Пост", которая со ссылкой на отчет ЦРУ сообщила о прямом кураторстве Путина по так называемому делу "пленок Деркача".
"Это - сенсационный материал о российском вмешательстве в американские выборы. Вы все помните, как вся пятая колонна Кремля в Украине и промосковские каналы несколько месяцев угощали вас лапшой с так называемыми "пленками". Для нас сразу было очевидно, что это не только московская попытка облить грязью Порошенко и нашу политическую силу. То - интрига Кремля с целью повлиять на выборы Президента США, которые состоятся в ноябре", - отметил Порошенко.
"Как пишет авторитетное издание" Вашингтон пост ", и это подтверждено данными ЦРУ, российскую операцию по вмешательству в волеизъявление американских выборов возглавляет лично Путин. И в этом путинском сценарии активно участвует известный народный депутат, против которого еще в начале сентября Соединенные Штаты Америки ввели санкции. Его назвали "активным российским агентом, который поддерживал тесные связи с российскими спецслужбами", - процитировал Порошенко заявление американского Минфина.
"Это депутат, избранный по Глуховскому округу. Выпускнику Высшей школы КГБ имени Дзержинского и этого мало. Потому что сейчас Деркач хочет прорваться к уровню областного совета Сумщины и городских советов региона", - предостерег Порошенко.
Он отметил, что попытки российской пятой колонны попасть в органы местного самоуправления - это прямая угроза национальной безопасности Украины. Порошенко также отметил, что пророссийские партии маскируют своих кандидатов в крепких хозяйственников, но это не меняет их сущности.
"Здесь у вас они маскируются под неких крепких хозяйственников, которые якобы занимаются рабочими местами и тарифам, восстановлением промышленности, урожайностью в аграрном комплексе Сумщины. А на самом деле - это откровенно промосковская партия, руководство которой ездит на поклон к Путину и целует ему перстень, обслуживает интересы России", - подчеркнул Порошенко.
Он отметил, что российский план понятен - дезинформировать людей и, камуфлируя свою агентуру, сформировать мощные фракции ОПЗЖ в областных советах и советах областных центров - от Сум и Харькова до Николаева и Одессы. "Это еще одна попытка реализовать сценарий "Новороссии", который мы, украинци, наши воины в 2014-2015 году смогли остановить", - напомнил пятый Президент.
Петр Порошенко подчеркнул, что главная задача "Европейской Солидарности" на местных выборах - не допустить пророссийского реванша и разворота страны с европейского пути в угоду Кремлю.
Усе це критиканство, зокрема і Ваше гарно вписується в афоризм рос. «Всякий мнит себя стратегом, видя бой со стороны»
-
https://siver.com.ua/news/batko_ermaka_spivrobitnik_gru_rf/2020-09-22-26846
..!"....!!!!
Тут люди досі плюються при згадуванні твого помаранчевого кумця ющенка.
Зебилы, вы сделали это вместе!
Верните Порошенко, он опять пересажает всех сепаров!
Покойный Тымчук говорил о предательстве!
порошенко = зеленский
А то что-то попадаются только такие ссылки, как назло:
https://www.pravda.com.ua/news/2017/03/20/7138725/ pravda.com.ua/news/2017/03/20/7138725/
https://censor.net/ru/photo_news/3064960/sud_odessy_ostavil_pod_arestom_boyitsa_ayidara_kornievskogo_podozrevaemogo_v_torgovle_orujiem_foto
Последняя ссылка - вообще взлом Цензора налицо, ибо при ненавистнике Мальдив и борце с оффшорами такого в принципе быть не могло.