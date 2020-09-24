РУС
Группировка сняла более 1,5 млн грн по поддельным банковским картам, им грозит до 12 лет заключения, - МВД

Фигуранты с помощью скимминговых устройств изготавливали дубликаты банковских карт. С помощью этих карт они снимали наличные. За это злоумышленникам грозит до 12 лет заключения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Киберполиции установила, что пятеро фигурантов изготавливали специальные скимминговые устройства для компрометации банковских карт.

Устройства копировали данные, нанесенные на магнитную ленту карт. Злоумышленники устанавливали их в шатер картоприемника банкоматов. Вместе с тем правонарушители устанавливали миникамеры, направленные на пин-клавиатуру, которые записывали введенную информацию.

В дальнейшем участники группировки изготавливали дубликаты карточек, из которых провели около четырех тысяч операций обналичивания.

По предварительным подсчетам, финансовому учреждению нанесено более 1,5 миллиона гривен ущерба.

Правоохранители провели восемь обысков по месту жительства фигурантов и изъяли вещественные доказательства.

Участникам группировки объявлено подозрение по ч. 3 ст. 28 (совершение уголовного преступления организованной группой), ч. 2 ст. 200 (Незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками, оборудованием для их изготовления), по ст. 231 (Незаконное собирание с целью использования или использование сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну), ч. 3 ст. 359 (незаконное использование специальных технических средств получения информации), ч. 2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи), ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание, которое грозит подозреваемым, - лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Следствие продолжается.

банки (1942) МВД (9344) мошенничество (1272)
