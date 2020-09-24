На территории ликвидируемого Олимпийского колледжа в Киеве возник конфликт - несколько человек пострадали, начато уголовное производство,- Нацполиция

Правоохранители открыли уголовное производство по факту событий на территории Олимпийского колледжа в Киеве, где в результате конфликта пострадали несколько человек, в том числе и правоохранители.

Об этом Цензор.НЕТ, сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

"Сегодня в 12:31 в дежурную часть столичной полиции на спецлинию "102" поступило сообщение о конфликтной ситуации на территории Олимпийского колледжа имени Ивана Поддубного", - говорится в информации.

Так, предварительно установлено, что во время работы ликвидационной комиссии на территории колледжа возник конфликт. Полицейские вмешались в ситуацию и прекратили противоправные действия, однако в результате инцидента несколько человек получили телесные повреждения, в том числе и правоохранители.

"Сейчас в территориальное управление полиции приглашены обе стороны конфликта для дачи объяснений и объективного установления причин инцидента", - говорится в сообщении.

Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР). Открыто уголовное производство по ч.3 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

В рамках досудебного расследования устанавливаются все обстоятельства и причины этого конфликта.

Ранее Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу об обжаловании распоряжения правительства о реорганизации Олимпийского колледжа имени Ивана Поддубного. С соответствующим иском к Кабмину и Минобразования Украины обратилась профсоюз работников и студентов колледжа.

По мнению профсоюза, решение правительства противоречит положениям закона Украины "Об образовании" и закона Украины "О высшем образовании".

