РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4013 посетителей онлайн
Новости
5 288 25

На территории ликвидируемого Олимпийского колледжа в Киеве возник конфликт - несколько человек пострадали, начато уголовное производство,- Нацполиция

На территории ликвидируемого Олимпийского колледжа в Киеве возник конфликт - несколько человек пострадали, начато уголовное производство,- Нацполиция

Правоохранители открыли уголовное производство по факту событий на территории Олимпийского колледжа в Киеве, где в результате конфликта пострадали несколько человек, в том числе и правоохранители.

Об этом Цензор.НЕТ, сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

"Сегодня в 12:31 в дежурную часть столичной полиции на спецлинию "102" поступило сообщение о конфликтной ситуации на территории Олимпийского колледжа имени Ивана Поддубного", - говорится в информации.

Так, предварительно установлено, что во время работы ликвидационной комиссии на территории колледжа возник конфликт. Полицейские вмешались в ситуацию и прекратили противоправные действия, однако в результате инцидента несколько человек получили телесные повреждения, в том числе и правоохранители.

"Сейчас в территориальное управление полиции приглашены обе стороны конфликта для дачи объяснений и объективного установления причин инцидента", - говорится в сообщении.

Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР). Открыто уголовное производство по ч.3 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

В рамках досудебного расследования устанавливаются все обстоятельства и причины этого конфликта.

Ранее Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу об обжаловании распоряжения правительства о реорганизации Олимпийского колледжа имени Ивана Поддубного. С соответствующим иском к Кабмину и Минобразования Украины обратилась профсоюз работников и студентов колледжа.

По мнению профсоюза, решение правительства противоречит положениям закона Украины "Об образовании" и закона Украины "О высшем образовании".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинцы тратят в 8 раз больше времени на социальные сети, чем на бег, - результаты социального эксперимента

Автор: 

ликвидация (3979) Нацполиция (16706) спорт (2447)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+20
Хм... Олимпийский колледж ликвидируют, но олимпиаду в Украине хотят провести. Тут всё логично?
показать весь комментарий
24.09.2020 17:30 Ответить
+12
С 2013 года ректор Имас все пытался захапать 16 гектар сладкой земельки в Киеве и все его посылали нахер. Но пришли "новые литца")) "Слуги народа" и все закрутилось и понеслось! А аваковские ******** оказались весьма кстати. Кто там прекращал противоправные действия??! Винтили , избивали студентов в лучших традициях беркута. Одна студентка получила сотряс мозга, главу профсоюза студентов, дававшего ИНТЕРВЬЮ ЖУРНАЛИСТАМ - тупо свинтили прямо из под камер, запихнули силком в машину и увезли *** знает куда. Сколько мц еще будем это гавно терпеть??! Пора идти и выносить этих зеленых пидоров и всю их прихлебательскую срань нахер!!!
показать весь комментарий
24.09.2020 17:43 Ответить
+9
Бояться, що українські спортсмени продовжать перемагати. Та й університет імені Українця, Івана Максимовича Піддубного. Це ж образа для фуйлових скреп. Кацапи ж вважають Піддубного "гуззкім". Тьху. Прости, Господи.
показать весь комментарий
24.09.2020 17:52 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хм... Олимпийский колледж ликвидируют, но олимпиаду в Украине хотят провести. Тут всё логично?
показать весь комментарий
24.09.2020 17:30 Ответить
В ЗЕленых координатах все логично
показать весь комментарий
24.09.2020 18:04 Ответить
Хотеть никому не запрещено. Вот я в школе хотел пригласить на свидание нашу училку. Но...так и не пригласил
показать весь комментарий
24.09.2020 18:48 Ответить
Те, що хотів, але не встиг зробити Овоч, дороблює Зелений з допомогою "націоналіста" Авакова.

https://www.olimpko.com/64-holovna/831-rishennia-zahalnykh-zboriv-studentiv-olimpiiskoho-koledzhu-imeni-ivana-piddubnoho.html
показать весь комментарий
24.09.2020 17:33 Ответить
На территории ликвидируемого Олимпийского колледжа в Киеве возник конфликт - несколько человек пострадали, начато уголовное производство,- Нацполиция - Цензор.НЕТ 4458
показать весь комментарий
24.09.2020 17:40 Ответить
Это же тот самый который вызвал на бой Усика.)
показать весь комментарий
24.09.2020 17:43 Ответить
Все верно это он)
показать весь комментарий
24.09.2020 18:15 Ответить
показать весь комментарий
24.09.2020 17:48 Ответить
Бояться, що українські спортсмени продовжать перемагати. Та й університет імені Українця, Івана Максимовича Піддубного. Це ж образа для фуйлових скреп. Кацапи ж вважають Піддубного "гуззкім". Тьху. Прости, Господи.
показать весь комментарий
24.09.2020 17:52 Ответить
На территории ликвидируемого Олимпийского колледжа в Киеве возник конфликт - несколько человек пострадали, начато уголовное производство,- Нацполиция - Цензор.НЕТ 13
показать весь комментарий
24.09.2020 17:41 Ответить
показать весь комментарий
24.09.2020 17:47 Ответить
С 2013 года ректор Имас все пытался захапать 16 гектар сладкой земельки в Киеве и все его посылали нахер. Но пришли "новые литца")) "Слуги народа" и все закрутилось и понеслось! А аваковские ******** оказались весьма кстати. Кто там прекращал противоправные действия??! Винтили , избивали студентов в лучших традициях беркута. Одна студентка получила сотряс мозга, главу профсоюза студентов, дававшего ИНТЕРВЬЮ ЖУРНАЛИСТАМ - тупо свинтили прямо из под камер, запихнули силком в машину и увезли *** знает куда. Сколько мц еще будем это гавно терпеть??! Пора идти и выносить этих зеленых пидоров и всю их прихлебательскую срань нахер!!!
показать весь комментарий
24.09.2020 17:43 Ответить
Украинцам не нужны спорт и физкультура. Лучше в ресторанах сидеть или по генделикам шататься.
показать весь комментарий
24.09.2020 18:18 Ответить
https://www.facebook.com/Piddubnyicollege/?__cft__[0]=***************************************************************************************************************************************************************************************************&__tn__=-UC%2CP-R Олімпійський коледж імені Івана Піддубного https://www.facebook.com/Piddubnyicollege/posts/2689014971314737?__cft__[0]=***************************************************************************************************************************************************************************************************&__tn__=%2CO%2CP-R 7 хв ·
показать весь комментарий
24.09.2020 18:20 Ответить
«Втрати» коледжу станом на сьогодні: викрадений : брутально затримані, а фактично викрадені студент коледжу Єгор Батарон; тренер, голова профспілки коледжу Дмитро Несвятипаска; заступник директора коледжу з спортивних питань Степан Захарків вивезений в кайданках (наручниках) просто з лікарні, куди потрапив після побиття поліцією. Голова профспілки Дмитро Несвятипаска на відео за посиланням вимагає від Імаса говорити українською. Саме за мову його і затримано, а точніше викрадено і побито
показать весь комментарий
24.09.2020 18:21 Ответить
Судя по количеству комментов всем на*рать.)
показать весь комментарий
24.09.2020 21:23 Ответить
Такое впечатление, что все вокруг валится - медицина, образование, наука, спорт настроение и здоровье людей
показать весь комментарий
24.09.2020 18:52 Ответить
На території Олімпійського коледжу, який ліквідовують у Києві, виник конфлікт - кілька людей постраждали, розпочато кримінальне провадження, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4797
показать весь комментарий
24.09.2020 21:55 Ответить
Цензор чомусь дуже скупо подав інформацію про цей конфлікт. Насправді там сьогодні відбулась міні Білорусія.

На території Олімпійського коледжу рейдерське захоплення. Територія коледжу 16 га землі біля метро Лісова ласий шматок на який поклав своє ненажерливе око ректор університету фізичної культури і спорту Імас. Він разом з в.о. міністра освіти Шкарлетом і міністром спорту Гутцайтом у супроводі сабакових мусорів, намагались захопити коледж. Імас, який є ректором спортивного університету не володіє українською мовою, говорив російською, а коли студенти поставили вимогу говорити державною мовою, то цей так званий ректор, а я б сказав, 70-літня торба з дустом (це у клоуна такі новиє ліца) відповів: "Какая разніца". Студенти-спортсмени довго не думали взяли рейдера за руки і ноги та вкинули в бак зі сміттям. Зробили йому таку люстрацію.
Там сьогодні творилось страхіття. Тітушка авакова були з собаками, щоб залякати колектив. Погрожували студентам і викладачам, побили студентів, одну студентку забрала швидка зі струсом мозку, іншому студенту мусора бризнули балончиком у обличчя і не пускали медиків для надання медичної допомоги.
показать весь комментарий
24.09.2020 22:54 Ответить
Рух Опору Капітуляції

Влада Зеленського діє методами Януковича-Лукашенка - сьогодні правоохоронні органи намагалися захопити олімпійський коледж ім. Івана Піддубного.

Поліція за вказівками ректора НУФВіС Євгенія Імаса та заступника міністра освіти і науки Стрельченка застосувала силу до студентів та працівників коледжу.
Захарківа Степана - заступник директора вдарили по голові, внаслідок сутичок з поліцією він отримав інфаркт.
Катерина Жданович - голова студентського самоврядування - зараз госпіталізована зі струсом мозгу.

Із застосуванням сили заарештовано Дмитра Нетудипаску без жодних підстав і пояснень. "Беркут" оточив будівлю і "викрав" Дмитра.

Поліція не пред'являє документів, і використовує сльозогінні балончики.

Незаконне рейдерське захоплення спровоковане Сергієм Шмигалем та Гутцайтом спровоковане прагненням ліквідувати коледж і корупційними схемами отримати прибуток від території.

Ректор університету фізичного виховання, який є лобістом цього процесу перед кожним новим міністром намагався завадити студентам обороняти коледж і зайти всередину. Студенти кинули його в сміттєвий бак, як символ рейдерства і незаконної маніпуляції державними структурами.

#СудовийМайдан #Разом_сила https://www.facebook.com/333464614190315/posts/693846154818824/
показать весь комментарий
24.09.2020 22:55 Ответить
Сьогодні комісія приїхала зачитувати наказ, тобто фактично ліквідувати коледж та усіх звільнити. Їх пустили. Але Імас сказав, що слухати колектив не буде. Після цього почалася штовханина. Поліція стояла біля території коледжу з 10 ранку і вже була готова. Хтось з комісії дав вказівку поліції розчистити територію... поліція почала діяти дуже грубо. Багато студентів отримали стусани та побої. Поліція їх не відпускала навіть тоді, коли студенти почали розходитися з епіцентру - когось намагалися затримати, когось повалили на землю".
За словами очевидців, поліція затримала директора коледжу Олексія Семенюшка. Також голову студентського самоврядування Катерину Жданович та заступника директора зі спортивної роботи Степана Захарківа забрала швидка.
https://lb.ua/society/2020/09/24/466696_kiievi_pid_olimpiyskim_koledzhem.html
показать весь комментарий
24.09.2020 22:59 Ответить
https://www.facebook.com/rok.org.ua/?hc_ref=ARR30LlRE6gJquT8_rXl9jR0kFNwqADRSlw3Yn5yrx8UesTU1xI3LvLVbFhyOhwMKnk&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARC2n0swrwd09CBCVUDNtSJ2vzu2_6QYtehvMf55sqQoxqkgey0Pea2vwYiRUlYfMLjTVE7dwiQiWXLIjJ4mDxGfC58ZjceB05kG_n96jaVXoHzI-1kQb0PYXXlCGMRWjauo-uXiR3l7k-QdN4NpTIjxSb8Xl49DwuI-y1Ctp5-cRXVMSr2HmY1omJIvUQtCFjRuW7dH-1IGM9ncIhZqV4s5xUojTf1cSnQavSd7-tefjEDlHrCpE5aCPPL55q7xCFMrZRG1GknymvGkaHB-xO3HS7JB61Pg_S4xh32_NvkKmx6NQdgQF66sNb-Z5r5psLaF2duc7nF9MUd8j5i4jwQ&__tn__=kC-R Рух Опору Капітуляції

Закликаємо підтримати студентів!
Побиті студенти Олімпійського коледжу 25 вересня ідуть під Кабінет Міністрів вимагати відставки уряду.
Під час приїзду ліквідаційної комісії до коледжу з нею прибули автобуси із "беркутами". Ректор університету фізичного виховання, який є лобістом ліквідації коледжі намагався завадити студентам обороняти коледж і зайти всередину.
Внаслідок чого поліція застосувала силу до студентів та працівників коледжу.
Захарківа Степана - заступник директора вдарили по голові, внаслідок сутичок з поліцією він отримав інфаркт.
Катерина Жданович - голова студентського самоврядування - зараз госпіталізована зі струсом мозку. Із застосуванням сили заарештовано Дмитра Нетудипаску без жодних підстав і пояснень. "Беркут" оточив будівлю і "викрав" Дмитра.
Поліція не пред'являла документів, і використовувала сльозогінні балончики.
Реорганізацією коледжу займалися Шкарлет, Гутцайт, ректор Імас і Денис Шмигаль. Це ніщо інше, як чергова спроба привласнити спортивний комплекс і заробити на цьому кошти.
О 10:00 25 вересня, приєднуйтеся під Кабінет Міністрів - вимагаємо відставку уряду.
https://www.facebook.com/events/336414814138795/?acontext=%7B%22source%22%3A108%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22post_page%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22surface%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=108&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22post_page%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC2n0swrwd09CBCVUDNtSJ2vzu2_6QYtehvMf55sqQoxqkgey0Pea2vwYiRUlYfMLjTVE7dwiQiWXLIjJ4mDxGfC58ZjceB05kG_n96jaVXoHzI-1kQb0PYXXlCGMRWjauo-uXiR3l7k-QdN4NpTIjxSb8Xl49DwuI-y1Ctp5-cRXVMSr2HmY1omJIvUQtCFjRuW7dH-1IGM9ncIhZqV4s5xUojTf1cSnQavSd7-tefjEDlHrCpE5aCPPL55q7xCFMrZRG1GknymvGkaHB-xO3HS7JB61Pg_S4xh32_NvkKmx6NQdgQF66sNb-Z5r5psLaF2duc7nF9MUd8j5i4jwQ&__tn__=K-R https://www.facebook.com/events/336414814138795/
https://www.facebook.com/333464614190315/posts/693982168138556/
показать весь комментарий
24.09.2020 23:02 Ответить
Я еще недели две назад создал был на форуме Цензора статью на эту тему... Редакция видимо посчитала это не значимой темой... Да и сейчас только подана реакция мусоров...
показать весь комментарий
25.09.2020 07:06 Ответить
Імас Євгеній Вікторович - ректор Національного університету фізичного виховання і спорту України.
На території Олімпійського коледжу, який ліквідовують у Києві, виник конфлікт - кілька людей постраждали, розпочато кримінальне провадження, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5086

Пан ректор має кілька земельних ділянок у Бориспільському районі, дві автівки, дві квартири та два гаражі у столиці, а також квартиру і нежитлове приміщення в Ялті й носить коштовний годинник Jaeger LeCoultre вартістю 678 тисяч гривень.
Заробітна плата Євгенія Вікторовича за рік становила 496,5 тис грн, гонорари - близько 16 тисяч. А ще 14 110 000 гривень у грошовій посадовець отримав у подарунок від сина - Олексія Євгеновича.
Олексій Імас є засновником ГО «Десенка» та ТОВ «Десенка», що займається функціонуванням спортивних споруд. У 2015 році громадська організація пана Імаса фігурувала у https://tsn.ua/ru/kyiv/zhurnalisty-ulichili-kievskih-deputatov-kotorye-nezakonno-zastraivayut-truhanov-ostrov-508734.html земельному скандалі в столиці.

https://stopcor.org/tatko-na-40-milyoniv-zhurnalisti-sklali-reyting-naydorozhchih-podarunkiv-chinovnikam-grafika/
показать весь комментарий
24.09.2020 23:08 Ответить
 
 