Октябрьский визит Зеленского в Беларусь для участия в Форуме регионов отменен, - Мендель

Президент Украины Владимир Зеленский не поедет в октябре в Беларусь для участия в Третьем форуме регионов Украины и Беларуси, который планировался в г. Гродно 8-9 октября.

Как инфомирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.

"Действительно визит президента Украины в Беларусь, который планировался в октябре, был отменен. Вопросы с проведением Форума регионов зависят от очень многих факторов", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее посол Беларуси в Украине Игорь Сокол заявил, что Украина попросила о переносе на год украинско-белорусского III Форума регионов, который должен был состояться 8-9 октябре в г.Гродно с участием президента Украины Владимира Зеленского.

Первый Форум регионов Беларуси и Украины прошел в октябре 2018 года в белорусском Гомеле, второй - в октябре 2019 года в украинском Житомире.

16 июня 2020 посол Беларуси в Украине Игорь Сокол в ходе встречи с заместителем руководителя Офиса президента Украины Игорем Жовквой передал приглашение президента Беларуси Александра Лукашенко президенту Украины Владимиру Зеленскому посетить Беларусь с официальным визитом в 2020 году и принять участие в III Форуме регионов.