Октябрьский визит Зеленского в Беларусь для участия в Форуме регионов отменен, - Мендель
Президент Украины Владимир Зеленский не поедет в октябре в Беларусь для участия в Третьем форуме регионов Украины и Беларуси, который планировался в г. Гродно 8-9 октября.
Как инфомирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.
"Действительно визит президента Украины в Беларусь, который планировался в октябре, был отменен. Вопросы с проведением Форума регионов зависят от очень многих факторов", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее посол Беларуси в Украине Игорь Сокол заявил, что Украина попросила о переносе на год украинско-белорусского III Форума регионов, который должен был состояться 8-9 октябре в г.Гродно с участием президента Украины Владимира Зеленского.
Первый Форум регионов Беларуси и Украины прошел в октябре 2018 года в белорусском Гомеле, второй - в октябре 2019 года в украинском Житомире.
16 июня 2020 посол Беларуси в Украине Игорь Сокол в ходе встречи с заместителем руководителя Офиса президента Украины Игорем Жовквой передал приглашение президента Беларуси Александра Лукашенко президенту Украины Владимиру Зеленскому посетить Беларусь с официальным визитом в 2020 году и принять участие в III Форуме регионов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
этот неудачник изрядно неприятности за собой таскает
Страшнее волосатых женских ног может быть только волосатая женская грудь (С)
Я нахожусь в сомненье и тревоге.
Бывает так протянута рука,
Что от нее протягивают ноги