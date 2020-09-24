РУС
Октябрьский визит Зеленского в Беларусь для участия в Форуме регионов отменен, - Мендель

Президент Украины Владимир Зеленский не поедет в октябре в Беларусь для участия в Третьем форуме регионов Украины и Беларуси, который планировался в г. Гродно 8-9 октября.

Как инфомирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.

"Действительно визит президента Украины в Беларусь, который планировался в октябре, был отменен. Вопросы с проведением Форума регионов зависят от очень многих факторов", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее посол Беларуси в Украине Игорь Сокол заявил, что Украина попросила о переносе на год украинско-белорусского III Форума регионов, который должен был состояться 8-9 октябре в г.Гродно с участием президента Украины Владимира Зеленского.

Первый Форум регионов Беларуси и Украины прошел в октябре 2018 года в белорусском Гомеле, второй - в октябре 2019 года в украинском Житомире.

16 июня 2020 посол Беларуси в Украине Игорь Сокол в ходе встречи с заместителем руководителя Офиса президента Украины Игорем Жовквой передал приглашение президента Беларуси Александра Лукашенко президенту Украины Владимиру Зеленскому посетить Беларусь с официальным визитом в 2020 году и принять участие в III Форуме регионов.

+9
Когда анонсировали этот визит, спрашивал у зебилов - "на хрена"? В ответ слышал что Лукашенко крутой хозяйственник, сябры братья и до визита Зеленского в Минске все устаканится. Почитайте, что белпарусы про отмену визита пишут. Только слова благодарности народу Украины. Жыве Беларусь!
24.09.2020 17:40 Ответить
+6
В Беларуси ситуация гораздо хуже , чем в Украине в 2014-м .
24.09.2020 17:45 Ответить
+4
...а если Масляков свой нижеплинтусный КВН привезет - наш скоморох ломанется, теряя по дороге туфли на шпильках
24.09.2020 17:35 Ответить
Странно . Заболел ? Там же решается судьба Крыма и Донбасса .
24.09.2020 17:33 Ответить
Само планування візиту Зеленського в Мінськ було ідіотським! За це когось потрібно вигнати з роботи! Ідіотам не місце у владі, якщо ти не Президент!
24.09.2020 19:59 Ответить
да пусть бы ездил...
этот неудачник изрядно неприятности за собой таскает
24.09.2020 22:03 Ответить
Есть запасной аэродром Сызрань.
24.09.2020 17:35 Ответить
ростов .
24.09.2020 17:35 Ответить
Могли б з лукою досвідом обмінятися, як владу утримати.
24.09.2020 17:36 Ответить
О, Мендель выползла. Небось тоже небритая, без галстука и помятая аки босс по прилету в Словакию.
24.09.2020 17:36 Ответить
"Небось тоже небритая"
Страшнее волосатых женских ног может быть только волосатая женская грудь (С)
24.09.2020 17:40 Ответить
Таки да, в Беларуси мало мужиков
24.09.2020 17:50 Ответить
Они там есть , только толком не знают , что хотят .
24.09.2020 17:51 Ответить
зато мусора знают!
24.09.2020 18:14 Ответить
Это внутреннее дело беларусов. Не думаю, что они хотят жить под игом Мацквабада. просто им сейчас также страшно, как украинским совкам в 1991 г. Да и 26 лет диктатора и убийцы у власти не проходят даром
24.09.2020 17:54 Ответить
За месяц протестов они ничего не поменяют . Слишком тесные у них экономические связи с рашей . От Европы они получат "глубокие обеспокоенности" и санкции . Пострадают простые люди . Инфляция . А раша им "поможет" .
24.09.2020 18:01 Ответить
Хоть руки мне протягивают боги,
Я нахожусь в сомненье и тревоге.
Бывает так протянута рука,
Что от нее протягивают ноги
24.09.2020 19:10 Ответить
Хуже в каком плане?
24.09.2020 17:56 Ответить
Украина хотела избавиться от царя . Почти получилось . Беларусь хочет поменять одного царя на другого .
24.09.2020 17:48 Ответить
на какого другово ? бред .
24.09.2020 20:39 Ответить
Так і було при Порошенко.
24.09.2020 17:53 Ответить
Їх тоді в Кремлі не будуть приймати. Ви лише задумайтесь, майже половина найвищої верхівки тісно зв"язана з кацапами, родинами та бізнесом. Який европейський шлях!? Їм Москва дім рідний. Жріте!
24.09.2020 18:27 Ответить
во всем мире политическая верхушка связана друг с другом . да и у вас расеюшка самый крупный торговый партнер . как жреться ?
24.09.2020 20:42 Ответить
Хоч одне зробив правильно Вовуня .. Вперше за весь час президенства . Нема про що з тим мудаком- самозванцем розмовляти .
24.09.2020 17:58 Ответить
Не стоит обольщаться, оно еще несколько раз может свое решение изменить в зависимости от сложившихся обстоятельств.
24.09.2020 18:23 Ответить
Поїхав би Зеленський в Білорусь перед нашими місцевими виборами, то його слугам взагалі на виборах нічого було б робити.
24.09.2020 18:47 Ответить
А хто така МандЕль?
24.09.2020 19:27 Ответить
Давно о Шмендель ничего небыло слышно и вот опять. Неужели с Леночкой помирились?
24.09.2020 20:42 Ответить
де зрада?
25.09.2020 00:55 Ответить
 
 