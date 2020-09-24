Оккупанты с начала суток не нарушали режим прекращения огня на Донбассе, - штаб ОС

Российско-оккупационные войска в течение суток не нарушали режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

В течение текущих суток, 24 сентября, в полосах ответственности наших бригад нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

В районе проведения операции выполняют задания другие составляющие сил обороны.

Так, для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. В течение суток они отремонтировали 2 дома, на 7 объектах работы еще продолжаются. Кроме того, саперами ГСЧС разминированы более 11 гектаров территории в прифронтовом районе и переданы на уничтожение 67 найденных взрывоопасных предметов.

Подразделения Объединенных сил соблюдают условия договоренностей, вступивших в действие 27 июля 2020, в полном объеме. В то же время украинские защитники находятся наготове адекватно реагировать на любые коварные и провокационные действия противника.

