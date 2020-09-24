Из Фонда борьбы с COVID-19 больницам перечислено 5 млрд гривен, - Ляшко

На медицинскую помощь больным коронавирусной болезни выделено 11 млрд грн из Фонда борьбы с COVID-19, 5 млрд грн из них уже потрачены по назначению.

Об этом рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Ковидний фонд предусмотрен, и передается на больницы, которые оказывают медицинскую помощь больным с коронавирусной болезнью. Ковидного фонда, именно на эти цели, 11 млрд гривен. Потрачено сейчас около 5 млрд гривен", - сказал Ляшко, отвечая на вопрос, можно ли сегодня рассчитывать на COVID-фонд, приходя в учреждении здравоохранения, поскольку есть случаи, когда люди самостоятельно оплачивают свое лечение.

Чиновник проинформировал о назначении средств, которые передаются в каждую больницу из Фонда борьбы с COVID-19.

"Из этих средств идут доплаты врачам, которые оказывают медицинскую помощь - 300%, плюс там предусмотрены средства для лекарственных препаратов, которые должны покрываться бесплатно для человека, находящегося в стационаре", - добавил главный санврач.

Если же от пациента с коронавирусной болезнью в больнице требуют деньги на лечение, Ляшко посоветовал обращаться на горячую линию Национальной службы здоровья Украины по номеру 14-45.