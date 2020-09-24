Из Фонда борьбы с COVID-19 больницам перечислено 5 млрд гривен, - Ляшко
На медицинскую помощь больным коронавирусной болезни выделено 11 млрд грн из Фонда борьбы с COVID-19, 5 млрд грн из них уже потрачены по назначению.
Об этом рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Ковидний фонд предусмотрен, и передается на больницы, которые оказывают медицинскую помощь больным с коронавирусной болезнью. Ковидного фонда, именно на эти цели, 11 млрд гривен. Потрачено сейчас около 5 млрд гривен", - сказал Ляшко, отвечая на вопрос, можно ли сегодня рассчитывать на COVID-фонд, приходя в учреждении здравоохранения, поскольку есть случаи, когда люди самостоятельно оплачивают свое лечение.
Чиновник проинформировал о назначении средств, которые передаются в каждую больницу из Фонда борьбы с COVID-19.
"Из этих средств идут доплаты врачам, которые оказывают медицинскую помощь - 300%, плюс там предусмотрены средства для лекарственных препаратов, которые должны покрываться бесплатно для человека, находящегося в стационаре", - добавил главный санврач.
Если же от пациента с коронавирусной болезнью в больнице требуют деньги на лечение, Ляшко посоветовал обращаться на горячую линию Национальной службы здоровья Украины по номеру 14-45.
в Консте пишет шо гос-во Должно обесп тя и мну маскарадами.
чо меня штрафить или тя, если мы просто угораздили быть гражданами этого проклятого гос-ва?
ты тупо говоришь за имперщину - понял что я сказал выше, или повторить?
мне не в прикол - ходить как обезьяна, ибо штраф.
я же сказал шо без ЧС, все эти маски - незаконно. и да - иди и плати штрафы ментам.
барану по телевизору в головуц насрали - а оно бегает и визжит - "фсе далжны ходить строем!"
тьфу...