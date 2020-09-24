РУС
Новости Коронавирус и карантин
689 10

Из Фонда борьбы с COVID-19 больницам перечислено 5 млрд гривен, - Ляшко

На медицинскую помощь больным коронавирусной болезни выделено 11 млрд грн из Фонда борьбы с COVID-19, 5 млрд грн из них уже потрачены по назначению.

Об этом рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Ковидний фонд предусмотрен, и передается на больницы, которые оказывают медицинскую помощь больным с коронавирусной болезнью. Ковидного фонда, именно на эти цели, 11 млрд гривен. Потрачено сейчас около 5 млрд гривен", - сказал Ляшко, отвечая на вопрос, можно ли сегодня рассчитывать на COVID-фонд, приходя в учреждении здравоохранения, поскольку есть случаи, когда люди самостоятельно оплачивают свое лечение.

Чиновник проинформировал о назначении средств, которые передаются в каждую больницу из Фонда борьбы с COVID-19.

"Из этих средств идут доплаты врачам, которые оказывают медицинскую помощь - 300%, плюс там предусмотрены средства для лекарственных препаратов, которые должны покрываться бесплатно для человека, находящегося в стационаре", - добавил главный санврач.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минздрав обновил стандарт оказания помощи при Covid-19, - Ляшко

Если же от пациента с коронавирусной болезнью в больнице требуют деньги на лечение, Ляшко посоветовал обращаться на горячую линию Национальной службы здоровья Украины по номеру 14-45.

Автор: 

карантин (16729) Ляшко Виктор (1369) COVID-19 (18609) коронавирус (17042)
Топ комментарии
+1
Надо штрафовать народ , как в Турции . Без маски в общественном месте - штраф 3000 гр . А у нас маска двухмесячной давности - пропуск в АТБ .
24.09.2020 18:06 Ответить
+1
На дороги 35 мільярдів, на лікарні - 5.... У нас що, хворих в асфальт закатують?
24.09.2020 18:09 Ответить
+1
Всех "хворих" можно вылечить штрафами . В любом магазине , кроме продуктовых (и то не во всех) , все забили на маски . На рынках - маска -признак болезни , а не ума . А скоро осень . Ладно , взрослые . Дети тоже этим дерьмом болеют .
24.09.2020 18:16 Ответить
Надо штрафовать народ , как в Турции . Без маски в общественном месте - штраф 3000 гр . А у нас маска двухмесячной давности - пропуск в АТБ .
24.09.2020 18:06 Ответить
ты еврей?
в Консте пишет шо гос-во Должно обесп тя и мну маскарадами.
чо меня штрафить или тя, если мы просто угораздили быть гражданами этого проклятого гос-ва?
ты тупо говоришь за имперщину - понял что я сказал выше, или повторить?
24.09.2020 18:23 Ответить
Это ты даже не еврей . Не нравится Украина ? Вали в рашу . Там тебе дадут пирожок и маску , чтобы не подавился от радости за "заслуги перед отечеством " .
24.09.2020 18:30 Ответить
мне не нравится шо на Конституцию срут.
мне не в прикол - ходить как обезьяна, ибо штраф.
я же сказал шо без ЧС, все эти маски - незаконно. и да - иди и плати штрафы ментам.
24.09.2020 18:54 Ответить
на таких, пля, дебилолохах и выезжают проходимцы.
барану по телевизору в головуц насрали - а оно бегает и визжит - "фсе далжны ходить строем!"
тьфу...
24.09.2020 18:37 Ответить
На дороги 35 мільярдів, на лікарні - 5.... У нас що, хворих в асфальт закатують?
показать весь комментарий
24.09.2020 18:09 Ответить
Всех "хворих" можно вылечить штрафами . В любом магазине , кроме продуктовых (и то не во всех) , все забили на маски . На рынках - маска -признак болезни , а не ума . А скоро осень . Ладно , взрослые . Дети тоже этим дерьмом болеют .
24.09.2020 18:16 Ответить
баран, натяни маску и сиди под кроватью...
24.09.2020 18:38 Ответить
из фонда борьбы, куда-то, каким-то больницам.. Хотя бы показали, кто этими 5 млрдами осчастливлен, кроме Ляшка.
24.09.2020 18:12 Ответить
 
 