ЦИК утвердила форму и цвет избирательных бюллетеней на местных выборах

Центральная избирательная комиссия утвердила формы и цвет избирательных бюллетеней на выборах депутатов Верховного Совета Автономной Республики Крым, областных, районных, городских, районных в городах, сельских, поселковых советов, сельских, поселковых и городских голов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Утверждены следующие цвета:

бюллетени голубого цвета - на выборах депутатов Верховного Совета АР Крым, областного совета;

светло-зеленого цвета – депутатов районного совета;

светло-желтого цвета - депутатов городского совета;

светло-серого цвета - депутатов районного в городе совета;

кремового цвета - депутатов сельского, поселкового совета;

светло-розового цвета - сельского, поселкового, городского головы.

Установлено, что избирательные бюллетени должны быть напечатаны на государственном языке на одинаковой бумаге и на одном листе соответствующего цвета с текстовой частью только с одной стороны.

Напоминаем, местные выборы в Украине запланированы на 25 октября.