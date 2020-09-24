РУС
ЦИК утвердила форму и цвет избирательных бюллетеней на местных выборах

ЦИК утвердила форму и цвет избирательных бюллетеней на местных выборах

Центральная избирательная комиссия утвердила формы и цвет избирательных бюллетеней на выборах депутатов Верховного Совета Автономной Республики Крым, областных, районных, городских, районных в городах, сельских, поселковых советов, сельских, поселковых и городских голов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Утверждены следующие цвета:

  • бюллетени голубого цвета - на выборах депутатов Верховного Совета АР Крым, областного совета;
  • светло-зеленого цвета – депутатов районного совета;
  • светло-желтого цвета - депутатов городского совета;
  • светло-серого цвета - депутатов районного в городе совета;
  • кремового цвета - депутатов сельского, поселкового совета;
  • светло-розового цвета - сельского, поселкового, городского головы.

Установлено, что избирательные бюллетени должны быть напечатаны на государственном языке на одинаковой бумаге и на одном листе соответствующего цвета с текстовой частью только с одной стороны.

Напоминаем, местные выборы в Украине запланированы на 25 октября.

хорошо...зеленого немного...
24.09.2020 18:26 Ответить
Его желтый дополняет
24.09.2020 18:27 Ответить
натякаєш на сцикуна?
24.09.2020 19:24 Ответить
Ну а на кого же?
24.09.2020 19:34 Ответить
Эти выборы нужно игнорировать, потому что зеленые депутаты, в частности депутат Шевченко, подал законопроект о принудительной вакцинации населения Украины. То есть просто наплевал на Конституцию, наплевал на права и свободы человека и хочет насильно колоть украинцам жижу с чипами. То есть зеленое быдло совсем сошло с ума в своем служении сатане. Запрещают непривитым детям посещать школы и дет сады. Нарушение Конституции просто наглейшее. Рогатые в Раде наступают.
24.09.2020 19:06 Ответить
депутотов - как говна. Больше чем коров, но не доятся. Страну бы людоедов найти, чтоб ещё от такого количества дешёвого мяса выгоду иметь.
24.09.2020 18:28 Ответить
І шо вони робитимуть на Кримі?
24.09.2020 18:37 Ответить
Як це що??? Вони будуть крисмячити реальну частину бюлджету Держави, поки що віртуального Криму, у реальні офшорні кешені...
25.09.2020 00:47 Ответить
а также марку бумаги, на которой они будут напечатаны, это будут лускан и вейро
24.09.2020 18:59 Ответить
вот умеют же работать, ай да молодцы, справились слава богу
24.09.2020 19:06 Ответить
Флаг всех политпартий и депутатов советов всех уровней
ЦВК затвердила форму і колір виборчих бюлетенів на місцевих виборах - Цензор.НЕТ 474
24.09.2020 19:37 Ответить
Выборы, выборы, кандидаты- п...ры
24.09.2020 20:06 Ответить
ты куда баллотируешься в зеленые или голубые ?
