С 28 сентября установливается новое эпидемическое зонирование, Киев перешел в "желтую" зону, Тернополь – в "красной" зоне, - Немчинов. КАРТА
Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) установила новое эпидемическое зонирование в Украине с 28 сентября.
Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. С 00 часов 00 минут 28 сентября (понедельник) начнет действовать новое эпидемическое зонирование. Город Киев перешел в желтую зону!", - написал чиновник.
К красной зоне будут отнесены города Тернополь и Бережаны Тернопольской области.
К "оранжевой" зоне отнесены:
- город Обухов, Барышевский и Киево-Святошинский районы Киевской области;
- города Харьков и Люботин, Богодуховский, Великобурлукский и Зачепиловский районы Харьковской области;
- город Сумы Сумской области;
- города Владимир-Волынский, Нововолынск и Владимир-Волынский район и Луцкий район Волынской области;
- город Угледар Донецкой области;
- город Ужгород и Ужгородский район Закарпатской области;
- Ивано-Франковск, Бурштын, Калуш и Коломыя, Городенковский, Косовский, Рогатинский, Тысменицкий и Тлумачский районы Ивано-Франковской области;
- города Хмельницкий и Каменец-Подольский, Волочиск, Деражнянский, Дунаевский, Каменец-Подольский, Теофипольский и Ярмолинский районы Хмельницкой области;
- города Черновцы и Новднестровск, Вижницкий, Герцаевский, Глыбокский, Заставновский, Кельменецкий, Кицманский, Новоселицкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области;
- город Коростень, Лугинский, Любарский и Овручский районы Житомирской области;
- города Беляевка, Измаил и Черноморск, Арцизский, Березовский, Беляевский, Белгородской, Ивановский, Измаильский, Лиманский, Овидиопольский, Тарутинский и Татарбунарский районы Одесской области;
- города Мелитополь и Токмак, Ореховский и Пологовский районы Запорожской области;
- города Дубно и Острог, Демидовский, Заречненский, Здолбуновский, Костопольский, Млиновский, Острожский и Ровенский районы Ровенской области;
- Бродовский, Золочевский, Самборский, Пустомытовский и Сокальский районы Львовской области;
- города Кременец и Чертков, Бережанский, Борщевский, Бучацкий, Гусятинский, Залещицкий, Збаражский, Зборовский, Козовский, Кременецкий, Лановецкий, Монастырисский, Подволочисский, Подгаецкий, Теребовлянский, Тернопольский, Чертковский и Шумский районы Тернопольской области;
- города Канев и Смела, Каневский и Смелянской районы Черкасской области;
- город Нежин, Борзнянский, Варвинский, Куликовский, Нежинский, Носовский и Сновский районы Черниговской области;
Такие эпидемические уровни устанавливаются на 14 дней.
