С 28 сентября установливается новое эпидемическое зонирование, Киев перешел в "желтую" зону, Тернополь – в "красной" зоне, - Немчинов. КАРТА

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) установила новое эпидемическое зонирование в Украине с 28 сентября.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов, информирует Цензор.НЕТ.

С 28 сентября установливается новое эпидемическое зонирование, Киев перешел в желтую зону, Тернополь – в красной зоне, - Немчинов 01

"Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. С 00 часов 00 минут 28 сентября (понедельник) начнет действовать новое эпидемическое зонирование. Город Киев перешел в желтую зону!", - написал чиновник.

К красной зоне будут отнесены города Тернополь и Бережаны Тернопольской области.

С 28 сентября установливается новое эпидемическое зонирование, Киев перешел в желтую зону, Тернополь – в красной зоне, - Немчинов 02

К "оранжевой" зоне отнесены:

- город Обухов, Барышевский и Киево-Святошинский районы Киевской области;

- города Харьков и Люботин, Богодуховский, Великобурлукский и Зачепиловский районы Харьковской области;

- город Сумы Сумской области;

- города Владимир-Волынский, Нововолынск и Владимир-Волынский район и Луцкий район Волынской области;

- город Угледар Донецкой области;

- город Ужгород и Ужгородский район Закарпатской области;

- Ивано-Франковск, Бурштын, Калуш и Коломыя, Городенковский, Косовский, Рогатинский, Тысменицкий и Тлумачский районы Ивано-Франковской области;

- города Хмельницкий и Каменец-Подольский, Волочиск, Деражнянский, Дунаевский, Каменец-Подольский, Теофипольский и Ярмолинский районы Хмельницкой области;

- города Черновцы и Новднестровск, Вижницкий, Герцаевский, Глыбокский, Заставновский, Кельменецкий, Кицманский, Новоселицкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области;

- город Коростень, Лугинский, Любарский и Овручский районы Житомирской области;

- города Беляевка, Измаил и Черноморск, Арцизский, Березовский, Беляевский, Белгородской, Ивановский, Измаильский, Лиманский, Овидиопольский, Тарутинский и Татарбунарский районы Одесской области;

- города Мелитополь и Токмак, Ореховский и Пологовский районы Запорожской области;

- города Дубно и Острог, Демидовский, Заречненский, Здолбуновский, Костопольский, Млиновский, Острожский и Ровенский районы Ровенской области;

- Бродовский, Золочевский, Самборский, Пустомытовский и Сокальский районы Львовской области;

- города Кременец и Чертков, Бережанский, Борщевский, Бучацкий, Гусятинский, Залещицкий, Збаражский, Зборовский, Козовский, Кременецкий, Лановецкий, Монастырисский, Подволочисский, Подгаецкий, Теребовлянский, Тернопольский, Чертковский и Шумский районы Тернопольской области;

- города Канев и Смела, Каневский и Смелянской районы Черкасской области;

- город Нежин, Борзнянский, Варвинский, Куликовский, Нежинский, Носовский и Сновский районы Черниговской области;

Такие эпидемические уровни устанавливаются на 14 дней.

С 28 сентября установливается новое эпидемическое зонирование, Киев перешел в желтую зону, Тернополь – в красной зоне, - Немчинов 03
С 28 сентября установливается новое эпидемическое зонирование, Киев перешел в желтую зону, Тернополь – в красной зоне, - Немчинов 04

С 28 сентября установливается новое эпидемическое зонирование, Киев перешел в желтую зону, Тернополь – в красной зоне, - Немчинов 05
С 28 сентября установливается новое эпидемическое зонирование, Киев перешел в желтую зону, Тернополь – в красной зоне, - Немчинов 06
С 28 сентября установливается новое эпидемическое зонирование, Киев перешел в желтую зону, Тернополь – в красной зоне, - Немчинов 07

+4
С какого перепоя Киев в желтую попал?
Да и вообще, "красные зоны" почти исчезли.
Заболевших меньше стало? Нет.
Коек больше? Нет.
Просто "порешали", что 200+ больных в день - совсем "не страшно".
показать весь комментарий
24.09.2020 19:34 Ответить
+3
Очень странно видеть пожелтевшую после оранжевого карту в то время, когда эти же эпидемиологи говорят о нарастании количества заболевших и даже второй волне вируса. Вертят данными как цыган солнцем.
показать весь комментарий
24.09.2020 19:46 Ответить
+2
Киев в жёлтой????
показать весь комментарий
24.09.2020 18:43 Ответить
Киев в жёлтой????
показать весь комментарий
24.09.2020 18:43 Ответить
В Украине вводятся с подачей зеленого идиота Шевченка - "слуги народа" репрессивные законы по принудительному тотальному вакцинированию населения и детей в том числе. В нарушение Конституции Украины, прав человека и т.д. Это ужас, что творят зеленые ублюдки, наплевав на все главные законы страны. Добравшись до власти, эти недоумки творят что хотят. Им пох, что это медицинский диктаторский беспредел и фашизм. Этот Шевченко сам привит, животное? А его семья привита? А родственники что ему скажут? Геть, зеленых зараз из власти, в тюрьме им место.
показать весь комментарий
24.09.2020 19:13 Ответить
У нас сомнительное движение антипрививочников народом не поддерживается.
показать весь комментарий
24.09.2020 19:50 Ответить
Я написала ясно и понятно вакцинация - чипизация, а не "сомнительное движение". Вакцина содержит жидкий чип и будет привязана к QR коду.Ты хочешь сказать, что с удовольствием будешь чипироваться? Думаю, таких дураков будет не так уж много.
показать весь комментарий
24.09.2020 20:02 Ответить
Выбросьте эту чушь про чипы из головы. Отвечу вам по технике вопроса. Есть, к примеру, RFID - это радиочастотная идентификация. Широко используется. RFID-метка - это маленькое устройство (несколько миллиметров), состоящее из чипа процессора и антенны. Батарейки нет и быть не может. Начинает питаться от энергии радиосигнала от близко поднесённого считывателя и передаёт считывателю записанный в процессоре код. Без считывателя и без антенны процессор ничего не может передавать. Чип процессора можно сделать маленьким, на только не жидким. А вот антенну к нему очень маленькой не сделаешь. Потому, что чем меньше антенна, тем меньше энергии поступает для питания чипа, и чип при недостатке энергии не работает. Размер антенны метки значительно больше, чем внутренний диаметр иглы. Дело даже не в том, что не лезет, можно уменьшить, но чип от маленькой антенны не будет работать и передавать код.
показать весь комментарий
24.09.2020 20:48 Ответить
Не мелите чушь. Вы серьезно верите в "страшный" кроронавирус и пандемию, которую придумали много лет назад? Кстати в Польше недавно нашли лечение от коронавируса, сейчас это лекарство (сыворотка) испытуется на желающих и скоро будет применяться. Но это лечение не нужно мировому правительству. Им нужна вакцинация и она главная в этой игре. Вакцина содержит чип и содержит вещества, вызывающие рак - мечта Билла Гейтса о сокращении численности населения будет воплощаться. Вы верите что обязательная вакцинация для блага людей, тем более насильная, тем более так активно рекламируемая? Вы верите, что эта вакцина не создана уже давно? Вы верите , что вакцину можно произвести меньше чем за год и испытать на большом количестве людей и проследить ее действие и отдаленные последствия - все за полгода? Очень мне вас жаль.
показать весь комментарий
25.09.2020 12:13 Ответить
Не пользуйтесь компьютером и телефоном! Они излучают лучи смерти!
показать весь комментарий
25.09.2020 14:11 Ответить
Я пишу о серьезных вещах людям, которые хотят выжить. А люди, которые не хотят выжить пусть не читают мои комментарии, им они бесполезны. Паясничать тут также нечего. Ваша цель понятна и очевидна.
показать весь комментарий
25.09.2020 16:51 Ответить
Серьёзность вещей основывается не на ощущениях, а на доказательствах, которые у Вас отсутствуют совсем, а темы взяты из мифологии деструктивных культов. Под их влияние попадают люди с некритическим сознанием, слабыми знаниями и просто лишённые чувства юмора.
показать весь комментарий
25.09.2020 17:23 Ответить
Вы живете в выдуманном мире с закрытыми глазами, не веря ученым , исследователям и реальностям. Можно так жить, спрятав голову в песок, пока тебя не зарежут и не сварят борщ, а можно быть реалистом и узнавать, понимать, что происходит. А события сейчас происходят каждый день. Вчера я писала одно, а сегодня уже другое. Сегодня я уже могу говорить об абсолютной бесполезности вакцинации и этого проекта закона. Ученые сказали, что вирус уже мутировал, сейчас в Америке уже другой штамм коронавируса, на который вакцины нет и в скором времени не будет. Так что шевелите извидинами быстрее, если хотите выжить и не отрицайте очевидных вещей.
показать весь комментарий
25.09.2020 18:26 Ответить
Ваши учёные - не астрономы, а астрологи. Вашим духовным миром завладели духовные отцы деструктивных движений. Они преследуют вовсе не гуманные, а меркантильные цели. Они манипулируют Вами не хуже фармацевтов, которые, конечно, хотят продать больше своих вакцин, что само по себе ещё не говорит о том, что они хотят Вас погубить. Логично предположить, что если они хотят погубить человечество, то кому же тогда они будут продавать вакцины? Откуда эта бредовая убеждённость, что именно Билл Гейтс, известный гуманист, мечтает о сокращении численности населения Земли? То, что он высказывался о недостатке ресурсов, совсем не говорит о его кровожадности.
Легко увидеть, что Вы - человек не наблюдательный, что подтверждает мысль о некритичности Вашего мышления. А между тем легко понять из моего рассказа о RFID, что я не только общаюсь с учёными, но и непосредственно участвую в разработках.
Оказалось, что Вы ещё и сурвивор - пытающаяся выжить. Я не удивлюсь, узнав, что Вы роете бункер. Если Вы закроетесь в этом бункере, я только буду этому рад, чтобы больше Вас не слышать.
показать весь комментарий
25.09.2020 19:40 Ответить
Ты нормальный? Чего несешь? Моим миром я сама владею и сама решаю какой информации принимать и доверять, а какой нет. На то и ум человеку дается. А вы вообще ку-ку.
показать весь комментарий
25.09.2020 20:05 Ответить
Тебе ум не даден. Сходи к духовному отцу на процедуру.
показать весь комментарий
25.09.2020 20:42 Ответить
чипізація є в російській вакцині але через недосконалість технології її вводять великим шприцем для тварин або розбивають на кілька уколів
показать весь комментарий
01.03.2021 14:42 Ответить
А почему только QR? К штрих-коду тоже. И к ИНН. А жидкий чип будет вживлятся в ДНК и потом передаваться детям! А мировая закулиса будет всё это юзать через СтарЛинк Илона Маска напрямую Биллом Гейтсом. Я отойду, рептилоиды какие-то в двери звонят...
показать весь комментарий
24.09.2020 21:04 Ответить
Мне непонятна ваша ирония в этой теме - это ирония овцы, идущей на заклание. В Раду внесен законопроект без автора, номер 4142, где сказано, что украинцев будут вакцинировать тотально и насильно и без вакцины-чипа они не смогут жить, не смогут ни покупать, ни продавать, ни лечиться, ни получать зарплату в виртуальных деньгах. Или вы и после принятия этого закона будете посмеиваться? Ну-ну, смеяться до гроба можно, но глупо. Учитывая что вакцина - чип будет содержать вещества, вызывающие рак. Может вы думаете, что те кто будет вакциной убивать людей отделается и его не коснется эта вакцина? После того как они совершат свое черное дело, они так же будут уничтожены.
показать весь комментарий
25.09.2020 12:05 Ответить
Без чипизації в рай не впустять!
показать весь комментарий
25.09.2020 06:23 Ответить
а кто в зеленой зоне? одни квир-люди?
показать весь комментарий
24.09.2020 18:53 Ответить
і знову тільки карта хворих, КОЛИ Я ВЖЕ ПОБАЧУ КАРТУ ТЕСТОВАНИХ????? Де можна подивитись скільки людей пройшло тест в кожному районі?? Як можна повірити, що в аж в двох цілих областях (Кіровоградській і Херсонській) НУЛЬ ХВОРИХ? Згадується "анекдот" про те, що неважливо як голосували, а важливо, як рахували... Скільки проведено тестів в Херсонській області і скільки в Тернопільській?
показать весь комментарий
24.09.2020 19:10 Ответить
С какого перепоя Киев в желтую попал?
Да и вообще, "красные зоны" почти исчезли.
Заболевших меньше стало? Нет.
Коек больше? Нет.
Просто "порешали", что 200+ больных в день - совсем "не страшно".
показать весь комментарий
24.09.2020 19:34 Ответить
Очень странно видеть пожелтевшую после оранжевого карту в то время, когда эти же эпидемиологи говорят о нарастании количества заболевших и даже второй волне вируса. Вертят данными как цыган солнцем.
показать весь комментарий
24.09.2020 19:46 Ответить
що за експерименти із Тернопільщиною.в основному сільське населення...ви там з дуба впали чи що...
показать весь комментарий
24.09.2020 20:12 Ответить
просто денег не хватило забашлять зеленожопым, хотя бы на оранжевую зону
показать весь комментарий
24.09.2020 20:57 Ответить
А треба було правильно голосувати!
показать весь комментарий
24.09.2020 22:46 Ответить
А ви знаєте за кого я голосував?
показать весь комментарий
24.09.2020 23:07 Ответить
Знаю. Три області мали особливу точку зору. От їх і перевиховують.
показать весь комментарий
25.09.2020 09:05 Ответить
Я не область...і ніякої точки зору у "електорату" при охлократії не може бути...є просто жертви пропаганди,які між собою сваряться...
показать весь комментарий
25.09.2020 20:26 Ответить
Киев в "ЖЕЛТОЙ" зоне... ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ ГОСПОДИ !!!
показать весь комментарий
24.09.2020 20:38 Ответить
Как же вас, кацапню, из-за этого штырит
показать весь комментарий
24.09.2020 21:05 Ответить
Так ты Гарри не верующий.... Ну а если серьезно, как может при постоянно ухудшающей ситуацией по количеству заболеваний, смертности, наличие коек, бегущих мед работников.. вчера еще целые области были "красными" или "оранжевыми" а сейчас" желто- зелеными.".. И рад бы поверить в чудо , да ни как не получается. К глубочайшему сожалению и это честно, кто бы не хотел что бы эта беда минула Украину. ( в отличии от тебя). А вам как только с вашим мнением не согласны то значит " кацапы".. Беда Украины и наша в том что как говорится " не нужно иметь врагов имея таких друзяков как ты," Наверное ждешь персональную посылку с "раше вакциной" по блату.
показать весь комментарий
24.09.2020 21:17 Ответить
 
 