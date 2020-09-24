Вдова нардепа Давыденко просит помощи у Зеленского и Авакова: ее не допускают к выборам на 208 округе

Людмила Давыденко, вдова погибшего народного депутата Валерия Давыденко, заявила, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) по надуманным причинам отказала ей в регистрации для участия в довыборах в Верховную Раду Украины в избирательном округе №208 в Черниговской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило интернет-издание Апостроф.

В связи с этим Давыденко решила обратиться к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, генеральному прокурору Ирине Венедиктовой, министру внутренних дел Арсену Авакову и исполняющему обязанности директора Государственного бюро расследований Алексею Сухачову с просьбой повлиять на ситуацию. Она уверена, что против нее существует кулуарный заговор со стороны оппонентов.

"Мне отказали в регистрации кандидатом в народные депутаты в 208-м избирательном округе, ссылаясь на отсутствие документов, хотя все необходимые документы для регистрации мной были предоставлены в ЦИК. Я считаю это ущемлением моих прав как гражданки Украины. Погиб мой муж. Мне не предоставляют никакой информации о ходе расследования дела. Отобрали бизнес нашей семьи сразу после убийства моего мужа. А теперь не дают мне возможности зарегистрироваться кандидатом в народные депутаты в округе, где я родилась и где был дважды избран Валерий Давиденко. Фактически меня лишили возможности участвовать в выборах и быть избранной", - отметила она.

По словам вдовы нардепа, руководство страны должно защитить интересы людей, которые живут на территории 6 районов этого округа и которые выразили желание поддержать ее кандидатуру.

При этом она добавила, что ей отказывают в регистрации с подачи политических оппонентов, а также из-за технической ошибки работников Миграционной службы Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацполиция рассматривает несколько версий по факту гибели нардепа Давыденко: убийство, самоубийство и доведение до самоубийства