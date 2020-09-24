РУС
5 528 18

Вдова нардепа Давыденко просит помощи у Зеленского и Авакова: ее не допускают к выборам на 208 округе

Людмила Давыденко, вдова погибшего народного депутата Валерия Давыденко, заявила, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) по надуманным причинам отказала ей в регистрации для участия в довыборах в Верховную Раду Украины в избирательном округе №208 в Черниговской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило интернет-издание Апостроф.

В связи с этим Давыденко решила обратиться к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, генеральному прокурору Ирине Венедиктовой, министру внутренних дел Арсену Авакову и исполняющему обязанности директора Государственного бюро расследований Алексею Сухачову с просьбой повлиять на ситуацию. Она уверена, что против нее существует кулуарный заговор со стороны оппонентов.

"Мне отказали в регистрации кандидатом в народные депутаты в 208-м избирательном округе, ссылаясь на отсутствие документов, хотя все необходимые документы для регистрации мной были предоставлены в ЦИК. Я считаю это ущемлением моих прав как гражданки Украины. Погиб мой муж. Мне не предоставляют никакой информации о ходе расследования дела. Отобрали бизнес нашей семьи сразу после убийства моего мужа. А теперь не дают мне возможности зарегистрироваться кандидатом в народные депутаты в округе, где я родилась и где был дважды избран Валерий Давиденко. Фактически меня лишили возможности участвовать в выборах и быть избранной", - отметила она.

По словам вдовы нардепа, руководство страны должно защитить интересы людей, которые живут на территории 6 районов этого округа и которые выразили желание поддержать ее кандидатуру.

При этом она добавила, что ей отказывают в регистрации с подачи политических оппонентов, а также из-за технической ошибки работников Миграционной службы Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацполиция рассматривает несколько версий по факту гибели нардепа Давыденко: убийство, самоубийство и доведение до самоубийства

выборы (24776) Давыденко Валерий (14)
+3
Це в тої Венедиктової, якій не вистачає грошей щоб утримувати власний будинок чи квартиру, тому вона живе в президентських апартаментах за рахунок платників податків.
24.09.2020 18:54 Ответить
+3
А ты думала еще и его место занять
24.09.2020 18:56 Ответить
+3
Так обирали Бляху-муху коли Луцик сидів на нарах.
24.09.2020 19:00 Ответить
В общем,бизнес отобрали и "заработать " на новый не пускают
24.09.2020 18:57 Ответить
Правильно.Не время горевать.Надо немедленно занять место безвременно ушедшего мужа возле кормушки.А то как же она харчеваться то будет?
24.09.2020 18:58 Ответить
Муженек в своей приемной из жизни ушел.Сгорел на работе.
Вдова нардепа Давыденко просит помощи у Зеленского и Авакова: ее не допускают к выборам на 208 округе - Цензор.НЕТ 3071
24.09.2020 18:59 Ответить
Это как жены декабристов-за мужьями хоть в Сибирь,хоть в депутатское кресло.Но лучше в кресло.
24.09.2020 19:07 Ответить
это правильно...квоты жёнам и любовницам всех полов нардепов!!!
детишек вылупков народных,часом,не обидел?
24.09.2020 19:13 Ответить
Вдова нардепа Давиденка просить допомоги у Зеленського й Авакова: її не допускають до виборів на 208 окрузі - Цензор.НЕТ 4501
24.09.2020 21:04 Ответить
Жена или любовница? Проясните знающие...
24.09.2020 21:08 Ответить
муженек в сральнике застрелился, а эта хочет в унитазе утопиться? к корыту, к корыту
24.09.2020 21:13 Ответить
сиди дура дома,а то так же в унитазе закончишь
24.09.2020 21:14 Ответить
Ну наверное супруге покойного нардепа надо как то легализовать часть из 200 млн, тех китайских денег за поставки пшеницы, выведенных в оффшоры в далёкие времена Януковича.
24.09.2020 21:39 Ответить
Похоже все места у карыта проданы уже ...
25.09.2020 08:44 Ответить
Не панятна. Шо комиссия сказала, с какой формулировкуй отказали в регистрации,что там у нее есть, было, а то она как школьница, типа, я все сделала правильно, а мне оценку поставили не правильно
25.09.2020 09:11 Ответить
 
 