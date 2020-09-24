Киев отозвал патронат над деятельностью "Немецко-украинской комиссии историков", - посол в Берлине Мельник

Министерство иностранных дел Украины проинформировало Берлин, что отзывает свой патронат над "Немецко-украинской комиссией историков" (DUHK).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Укринформу сказал посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

"Учитывая чрезвычайную важность и чувствительность для Украины вопроса исторической памяти, о решении отозвать патронат над комиссией со стороны МИД Украины была отправлена официальная нота внешнеполитическому ведомству Германии. Я очень надеюсь, что наши предостережения будут восприняты немецкими партнерами с должной серьезностью, и нам удастся согласовать алгоритм действий с учетом национальных интересов Украины", - сказал Мельник.

Посол отметил, что утро 24 сентября он провел во встречах с представителями руководства МИД Германии с целью детального разъяснения позиции официального Киева, касающейся комиссии, а также обсуждения предложения о создании полноценной Межправительственной украинско-немецкой комиссии по историческим вопросам на исключительно паритетных началах.

Что же касается самой DUHK, то Мельник посоветовал ее членам "задать самим себе честный вопрос: как быть дальше". Поскольку речь идет о чисто немецкой ассоциации ученых, в которую были приглашены избранные отечественные историки во главе с Ярославом Грицаком, которые представляют исключительно свои личные взгляды, сказал дипломат, отметив, что у украинской стороны при этом нет никакого влияния на деятельность комиссии. Поэтому, по его словам, украинская сторона никогда не рассматривала и не будет рассматривать упомянутый институт как полноценную двустороннюю межгосударственную комиссию по вопросам общей истории, как это, в частности, имеет место в отношениях между Германией и рядом восточноевропейских государств.

На своей странице в Фейсбук Посольство Украины в ФРГ напоминает, что DUHK была инициирована Обществом историков Германии (Verband der Historikerinnen und Historiker Deutschlands, VHD) в сентябре 2014 года и организационно оформлена как отдельный комитет этого общества (VHD). 27 февраля 2015 года в Мюнхене состоялось учредительное заседание "комиссии", к ее работе немецкой стороной были ею же адресно приглашены некоторые украинские историки. Координацию деятельности "комиссии" осуществляет Университет имени Людвига Максимилиана (Мюнхен), который фактически выступает ее секретариатом.

По предложению бывшего министра иностранных дел Франка-Вальтера Штайнмайера (а ныне федерального президента) с 29 марта 2016 года тогдашними главами МИД Германии и Украины эта "комиссия" была взята под их патронат.

Украинская сторона констатирует, что те большие надежды, которые по наивности в свое время возлагались ею на упомянутую "комиссию" в контексте реального распространения в Германии знаний об истории Украины, себя никоим образом не оправдали.

Более того, эта "комиссия" сознательно самоустранилась из публичного дискурса в ФРГ по наиболее резонансным страницам общей истории, подчеркивается в разъяснении.

"Это особенно проявилось во время пленарного обсуждения в мае 2017 года в Бундестаге основополагающего вопроса утверждения исторической ответственности Германии перед Украиной за преступления нацизма, который "комиссия" проигнорировала. Очередной лакмусовой бумажкой такой странной позиции стал прямой отказ "комиссии" от участия в дискуссиях о признании Бундестагом Голодомора 1932-33 гг. геноцидом украинского народа на основе соответствующей народной петиции, несмотря на соответствующие обращения к "комиссии" со стороны депутатов немецкого парламента", - сообщили в посольстве.

Дипломаты констатируют, что за пять лет "работы" "комиссией" так и не была подготовлена и не будет издана ни одна публикация по вопросу общих совместных страниц истории для ознакомления широкой немецкой общественности. Поэтому "комиссия" окончательно утратила доверие украинской стороны, отметили в посольстве и выразили сомнение, что в существующем формате деятельность комиссии соответствует национальным интересам Украины. "Именно это и стало последней каплей терпения и привело к отзыву патроната МИД Украины", - говорится в сообщении.

Учитывая сложившуюся ситуацию, украинская сторона инициировала перед официальным Берлином создания - на исключительно паритетных началах - полноценной Межправительственной украинско-немецкой комиссии по историческим вопросам для системного и объективного исследования общих страниц истории.