На Луганщине строят новый КПВВ через линию разграничения, открытие запланировано на 10 ноября. ФОТОрепортаж

В городе Счастье, что на Луганщине, продолжается строительство дополнительного пункта пропуска через линию разграничения. Решение о строительстве нового КПВВ было принято во время встречи Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020 г.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Строительство дополнительного пункта пропуска осуществляется в два этапа. Сначала обустраивается пешеходное сообщение, потом - автомобильное. К строительству КПВВ привлечен личный состав Вооруженных Сил Украины, Государственной пограничной службы, а также представителей военно-гражданских администраций Донецкой и Луганской областей, рабочих Попаснянского районного водоканала и региональной службы автомобильных дорог.

Сейчас продолжается строительство дорожной сети и ремонт моста через реку Северский Донец, уже расчищена и площадка для развертывания сервисной зоны. Кроме того, на отведенный участок доставлены и установлены три мобильных жилых модуля.
Стоит заметить, что помощь в сооружении КПВВ предложили и различные международные гуманитарные организации. При их поддержке, на новом пункте пропуска будут обустроены санитарные зоны, медицинские модули, пункты предоставления административных услуг, пункт обогрева и палатки для отдыха лиц, пересекающих КПВВ.

Открытие нового КПВВ "Счастье" запланировано на 10 ноября 2020 г. Ожидаемая пропускная способность нового пункта въезда-выезда - 10-15 тысяч человек и 3-5 тысяч транспортных средств в сутки.

На сегодня в районе проведения операции Объединенных сил ежедневно функционирует КПВВ "Станица Луганская", дважды в неделю - КПВВ "Новотроицкое". Остальные пункты пропуска, а это "Золотое", "Марьинка", "Гнутово" и "Майорское", не функционируют по вине российско-оккупационных войск.

пункт пропуска (677) операция Объединенных сил (6766) КПВВ (330) Луганская область (6542)
