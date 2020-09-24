Комитет ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поддержал создание ВСК по "вагнеровцам", - Забродский

Члены комитета почти единогласно постановили направить вопрос о создании временной следственной комиссии по истории с "вагнеровцами" на рассмотрение парламента.

Об этом сообщил в Фейсбуке народный депутат от "ЕС" Михаил Забродский, информирует Цензор.НЕТ.

"Рассмотрение вопроса было достаточно быстрым и включало в себя как попытки отстаивания сугубо политической позиции об отсутствии необходимости в дополнительном расследовании указанных событий, так и обсуждение сугубо "технических" вопросов относительно процедуры работы ВСК и механизма обнародования результатов с учетом ограничений на распространение указанной информации", - написал он.

"Дополнительного драйва работе комитета добавляла публичная акция, которая проходила все время заседания под стенами здания комитетов ВРУ, организованная патриотами и неравнодушными гражданами. Мощное скандирование ими аббревиатуры "ВСК" легко взлетало на высоту 12 этажа и немало нервировало отдельных представителей правящего монобильшинства", - отметил Забродский.

По его словам, заключение комитета было "безапелляционным": он постановил направить вопрос создания ВСК на рассмотрение парламента.

"Это лишь очередной шаг регламентного процесса, и дальнейшее рассмотрение и включение этого вопроса в повестку дня будет, вероятно, в ближайшее время обсуждено на регламентном комитете. Но всех патриотов, людей с принципиальной гражданской позицией и просто неравнодушных соотечественников можно поздравить с этой маленькой, но все же победой!" - подытожил Забродский.

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемниковесть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.

