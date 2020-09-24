РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10227 посетителей онлайн
Новости
3 983 32

Комитет ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поддержал создание ВСК по "вагнеровцам", - Забродский

Комитет ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поддержал создание ВСК по

Члены комитета почти единогласно постановили направить вопрос о создании временной следственной комиссии по истории с "вагнеровцами" на рассмотрение парламента.

Об этом сообщил в Фейсбуке народный депутат от "ЕС" Михаил Забродский, информирует Цензор.НЕТ.

"Рассмотрение вопроса было достаточно быстрым и включало в себя как попытки отстаивания сугубо политической позиции об отсутствии необходимости в дополнительном расследовании указанных событий, так и обсуждение сугубо "технических" вопросов относительно процедуры работы ВСК и механизма обнародования результатов с учетом ограничений на распространение указанной информации", - написал он.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Активисты у стен Комитета по нацбезопасности требуют создания ВСК по "делу вагнеровцев". ВИДЕО

"Дополнительного драйва работе комитета добавляла публичная акция, которая проходила все время заседания под стенами здания комитетов ВРУ, организованная патриотами и неравнодушными гражданами. Мощное скандирование ими аббревиатуры "ВСК" легко взлетало на высоту 12 этажа и немало нервировало отдельных представителей правящего монобильшинства", - отметил Забродский.

По его словам, заключение комитета было "безапелляционным": он постановил направить вопрос создания ВСК на рассмотрение парламента.

Также на Цензор.НЕТ: СБУ контролировала почту, через которую вагнеровцев выманили в Беларусь, - материалы суда. ДОКУМЕНТ

"Это лишь очередной шаг регламентного процесса, и дальнейшее рассмотрение и включение этого вопроса в повестку дня будет, вероятно, в ближайшее время обсуждено на регламентном комитете. Но всех патриотов, людей с принципиальной гражданской позицией и просто неравнодушных соотечественников можно поздравить с этой маленькой, но все же победой!" - подытожил Забродский.

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемниковесть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обнародованная информация по "делу вагнеровцев" не была тайной в момент публикации, - Арьев. ДОКУМЕНТ

Автор: 

ВР (29395) ВСК (460) Забродский Михаил (65) ЧВК Вагнер (1338)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+26
А шпиены против.

Комитет ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поддержал создание ВСК по "вагнеровцам", - Забродский - Цензор.НЕТ 3476
показать весь комментарий
24.09.2020 19:33 Ответить
+12
А сухумская обезьянка сказала решительное "неззя!"
Кто ж победит?
показать весь комментарий
24.09.2020 19:35 Ответить
+11
Абизьянка скоро поедет назад в сухумский питомник)
показать весь комментарий
24.09.2020 19:49 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А шпиены против.

Комитет ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поддержал создание ВСК по "вагнеровцам", - Забродский - Цензор.НЕТ 3476
показать весь комментарий
24.09.2020 19:33 Ответить
А сухумская обезьянка сказала решительное "неззя!"
Кто ж победит?
показать весь комментарий
24.09.2020 19:35 Ответить
Здоровий глузд переможе!
показать весь комментарий
24.09.2020 19:38 Ответить
Абизьянка скоро поедет назад в сухумский питомник)
показать весь комментарий
24.09.2020 19:49 Ответить
Глузд? Здоровий? В зеленої макаки?!
Вимушений вас розчарувати, там лише хапальні рефлекси, про глузд мова взагалі не йде.(
показать весь комментарий
24.09.2020 19:55 Ответить
Нормально)
показать весь комментарий
24.09.2020 19:36 Ответить
Попугиваются
показать весь комментарий
24.09.2020 19:40 Ответить
Тупорылые буратины, неужели вы думали, что зеленский, который ни одно десятилетие ведет бизнес в ********* не имеет кацапского гражданства?! понятно, что ему нужно было слить операцию кацапам, чтобы не портить себе план Б на случай внеочередного Майдана против него. Так что весь этот лютый треш с госизменой, был предсказуем еще 1.5 года назад. Ну а дерьмак - чисто гэбнявый мудачек.
показать весь комментарий
24.09.2020 19:43 Ответить
СБУ подтвердила причастность к спецоперации по "вагнеровцам" в суде. Документ
https://www.obozrevatel.com/crime/vagnerovtsyi-belarus-sbu-podtverdila-prichastnost-k-operatsii.htm?utm_source=wpush
показать весь комментарий
24.09.2020 19:48 Ответить
Скоро Зе почне цеглами дристати, коли загальному люду стане відомо на які договорняки з ****** воно йшло.
показать весь комментарий
24.09.2020 19:49 Ответить
Комітет ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав створення ТСК щодо "вагнерівців", - Забродський - Цензор.НЕТ 1235
показать весь комментарий
24.09.2020 22:37 Ответить
🤞💙💛🤞
показать весь комментарий
24.09.2020 20:00 Ответить
Комитет ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поддержал создание ВСК по "вагнеровцам", - Забродский - Цензор.НЕТ 7248
показать весь комментарий
24.09.2020 20:05 Ответить
А зачем вообще существует Комитет ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки? Не обязан ли этот комитет самостоятельно расследовать историю с "вагнеровцами". Ну соберут они эту следственную комиссию, в неё наберут депутатов, никогда не работавшими с документами национальной безопасности. Всё равно наиболее компетентными окажутся люди из Комитета, а остальные - балласт.
показать весь комментарий
24.09.2020 20:05 Ответить
Комітет не може нічого розслідувати без створення слідчої комісі, бо якраз сама назва комісії вказує на те, що парламент наділяє її СЛІДЧИМИ функціями, а от комітет не може цього робити, бо він НЕ слідчий, він не може вести розслідування. P.S. Навіщо я пишу цю банальщину, громадяне ПОВИННІ знати це заздалегідь, а Конституцію пам'ятати як "Отце наш". Втім, ніхто і "Отче наш" не знає.
показать весь комментарий
24.09.2020 21:10 Ответить
ВІДПОВІДНО ДО ПОСТАНОВИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
від 29 серпня 2019 року № 19-IX
ДО ПРЕДМЕТІВ ВІДАННЯ КОМІТЕТУ З ПИТАНЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ, ОБОРОНИ ТА РОЗВІДКИ ВІДНЕСЕНІ:
національна безпека України;
організація та діяльність органів служби безпеки, розвідки і контррозвідки, захист державної таємниці;
----------------------------------------------
боротьба з тероризмом;
здійснення цивільного, у тому числі парламентського, контролю над Воєнною організацією держави;https://censor.net/ru/user/465126, як можна здійснювати контроль без можливості проведення розслідування? Ьільше того, це їх обов'язок. Верховна Рада вже надала широкі повноваження Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Не йдеться ні про які широкі слідчі комісії, тим більше, що по питанням національної безпеки у слідчу комісію не можуть входити люди, що не мають допуску до державної таємниці. Так що не треба розмахувати Конституцією.
показать весь комментарий
24.09.2020 22:30 Ответить
Комітет ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав створення ТСК щодо "вагнерівців", - Забродський - Цензор.НЕТ 431
показать весь комментарий
24.09.2020 21:26 Ответить
Дивись мій комент вище, знавець Конституції.
показать весь комментарий
24.09.2020 22:34 Ответить
"Знавцю" Конституції

Конституція України
Стаття 111.
Президент України може бути усунений з поста Верховною Радою України в порядку імпічменту у разі вчинення ним державної зради або іншого злочину.
{Офіційне тлумачення частини першої статті 111 див. в Рішенні Конституційного Суду № 19-рп/2003 від 10.12.2003}
Питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту ініціюється більшістю від конституційного складу Верховної Ради України.
Для проведення розслідування Верховна Рада України створює спеціальну тимчасову слідчу комісію, до складу якої включаються спеціальний прокурор і спеціальні слідчі.
Висновки і пропозиції тимчасової слідчої комісії розглядаються на засіданні Верховної Ради України.
За наявності підстав Верховна Рада України не менш як двома третинами від її конституційного складу приймає рішення про звинувачення Президента України.
Рішення про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту приймається Верховною Радою України не менш як трьома четвертими від її конституційного складу після перевірки справи Конституційним Судом України і отримання його висновку щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про імпічмент та отримання висновку Верховного Суду про те, що діяння, в яких звинувачується Президент України, містять ознаки державної зради або іншого злочину.
Докладніше: https://kodeksy.com.ua/konstitutsiya_ukraini/statja-111.htm
показать весь комментарий
25.09.2020 00:03 Ответить
Це правильно, але не по темі. Можна створити ТСК. Але йшлося про те, чи потрібно створювати ТСК, якщо Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки вже надані такі повноваження.
показать весь комментарий
25.09.2020 00:19 Ответить
Согласно общественно доступной информации вопрос "вагнеровцев" касается предательства на самом верху в офисе президента и в процессе следствия придется допрашивать президента. Поэтому все абсолютно правильно. Заодно можешь почитать закон о ВСК и их полномочиях при расследованиях.
показать весь комментарий
25.09.2020 00:27 Ответить
Знову про ТСК! Віддайте за рибу гроші! П'ятий раз повторюю: чи потрібно створювати ТСК, якщо Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки вже надані такі повноваження? Таке враження, що ти не можеш зрозуміти, про що запитання, не те, щоб дати на нього відповідь. Моя участь у цій, так би мовити дискусіїї, закінчена.
https://censor.net/ru/comments/locate/3221104/019214b8-066b-72e8-9af7-d7b4d264690e
показать весь комментарий
25.09.2020 01:07 Ответить
В шестой раз повторяю. Для особого экземпляра. А законы слабо прочитать? Чтобы допрашивать президента, согласно Конституции нужно обладать соответствующими полномочиями, которые должны быть проголосованы в зале Рады.



ЗАКОН УКРАЇНИ
Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/400-IX#Text



КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ

https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text


показать весь комментарий
25.09.2020 01:19 Ответить
Джетро, о какой компетентности вы говорите. Зам.главы этого комитета Безуглая (рыженькая такая) имеет 2или 3 года стажа участковым терапевтом. Все!
показать весь комментарий
25.09.2020 09:44 Ответить
дЄрмак починає придивлятися до запасів підгузків найвеличнішого? Чи вже запитує в Бєні: скільки з тих 35 мільярдів, шо йому дали з фонду боротьби з вірусом Бєня може виділити на "конверти" депутанам?
показать весь комментарий
24.09.2020 20:11 Ответить
Зебииилыыыы! Ауууууу
показать весь комментарий
24.09.2020 20:39 Ответить
Очень дорогой самый народный преЗедент
Мнения / Общество 24-сен, 17:289 1 436 0

Президенты - вообще удовольствие не из дешёвых. Во всех странах. Это хороший кусок денег из бюджета на их содержание. Наши президенты никогда не пасли задних в мировом сообществе и тоже нормально так нам стоили.

Но наиболее дорогим в нашей истории оказался самый народный преЗедент, который обещал всё отдать и ездить на работу на велике.

Я не говорю сейчас про экономику, которую этот идиот и его команда уронили на дно. И про все остальные его траблы не вспоминаю. Просто цифры из проекта бюджета на следующий год. Сухие цифры. Ничего более. И они показывают, что Зеленский и его офис обходятся стране дороже всех предшественников за всю историю Украины.

Вот вам факты:

Расходы на деятельность преЗедента выросли по сравнению с расходами прошлого года (а они уже были достаточно высокими) на 357 миллионов гривен и составят 1 миллиард 269 миллионов гривен.

Вава, ты стал золотым ребёнком. Как шутили когда-то про Черновецкого: "Да куда уж скромнее, у меня ведь Майбах"… © В общем, от чего от чего, а от скромности Владимир Зеленский точно не умрёт.

Расходы на ДУСю (Державне управління справами) выросли почти на 800 миллионов гривен. Сейчас это будет 2,8 миллиарда гривен.

Такого не было даже при Януковиче. А всё почему? Правильно. Дом-то свой Владимир продал. Обналичил, можно сказать. И соседям нынче живётся спокойнее.

Жить самому Владимиру теперь негде. Потому он очень вынужденно переехал на госдачу. А её ремонтировать нужно, мебель обновить. Не может же семья величайшего лидера современности жить в убожестве.

Хорошо, хоть детям дачи эти не успел передать. Теперь уже и не передаст, откуда у детей столько денег на ремонты, га?

И это при том, что вся Зе-команда - далеко не бедные люди. У них недвижимости хватает, даже по декларациям. А если учесть, что в декларациях у них указано далеко не всё, то с госдачами прям ой.

И вот так, по иронии судьбы, народный преЗедент Голобородько внезапно стал самым дорогим президентом в истории.

Из каких же закромов достанут деньги для таких нехилых расходов на преЗедента?

А вот же:

Забрали денег у Минобороны.

Ну а шо? Мы ж за мир или где? Даже не оставили, как было. Ну ладно, не поднималась бы зарплата у военнослужащих… Нет. Забрали. 128 миллионов в минус. Перетопчутся.

Урезали субсидии.

В бюджет заложили почти вдвое меньше, чем в было в этом году. А цены растут и будут расти. Тяжко придётся этой зимой многим избирателям, ой, как тяжко.

А тем временем в парламенте дорогой в самом широком смысле этого слова преЗедент и его команда составляют коалицию с бывшими регионалами, которые нынче ОПЗЖ. Коалиция не явная, но очень фактическая. Потому что совместное голосование за членов конкурсной комиссии САП - это она и есть.

ОПЗЖ - совсем не дураки. И очень не бедная партия за российские деньги. Пользуясь, мягко говоря, слабоумием правящей группы людей, они проталкивают всё, что может способствовать состоявшемуся реваншу, всё, что понравится россии, и что вызовет недовольство западных партнёров. Ничего личного - просто работа у ОПЗЖ такая.

Ну и про СМИ не забываем. Чьи они и за чьи деньги рассказывают нам "новости".

Хотя после дела "вагнеровцев" и сама власть у нас перешла в список пророссийских. И что с этим делать демократическими методами - вообще не понятно.
показать весь комментарий
24.09.2020 21:29 Ответить
Комітет ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав створення ТСК щодо "вагнерівців", - Забродський - Цензор.НЕТ 3767
показать весь комментарий
24.09.2020 21:41 Ответить
ІМПІЧМЕНТ ТА НА ЦУГУНДЕР!

рашистськi агенти та запроданцi дЄрьмак та шмаркля,з манатками на вихід!
показать весь комментарий
24.09.2020 22:11 Ответить
дай Бог
показать весь комментарий
24.09.2020 23:22 Ответить
Комітет ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав створення ТСК щодо "вагнерівців", - Забродський - Цензор.НЕТ 6767
показать весь комментарий
24.09.2020 23:31 Ответить
 
 