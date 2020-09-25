РУС
Зеленский несет личную ответственность перед инвесторами за проблемы в зеленой энергетике, - соучредитель УАВЭ

Президент Владимир Зеленский единолично принимает решения в стране и поэтому несет личную ответственность перед иностранными инвесторами в возобновляемую энергетику (ВИЭ) за проблемы, которые связаны с кризисом неплатежей за произведенную зеленую электроэнергию.

Об этом в интервью изданию "Экономическая правда" заявил соучредитель "Украинской ассоциации возобновляемой энергетики" (УАВЭ) Игорь Тынный.

"У нас сейчас мега сконцентрированная власть. Личную ответственность однозначно несет Президент Зеленский, все решения принимались в его кабинете. Это же от него зависит, кого он слушает как советников, кого не слушает", - сказал Тынный.

Он также отметил, что инвесторы более года пытались попасть на прием к Президенту Зеленскому, но десятки писем с просьбой о встрече были им проигнорированы. Поэтому в переговорном процессе с инвесторами в ВИЭ учавствовал премьер-министр Денис Шмыгаль, на чью позицию большое влияние имели Андрей Герус, Юлия Ковалив и Валерий Тарасюк. В конечном итоге все они повлияли на решение Президента по "зеленым".

По словам Тынного, инвесторы ВИЭ пошли на уступки и согласились на снижение зеленых тарифов, однако государство со своей стороны не выполняет обязательства относительно погашения долгов и обеспечения текущих выплат за зеленую электроэнергию.
О подчеркнул, что иностранные инвесторы готовят иски в международные арбитражи и они уверены в своей победе, поскольку вероятность удовлетворения иска очень высока.

"Иностранные компании почти все готовят иски, потому что они могут судиться в Париже, Вашингтоне или в Стокгольме", - добавил соучредитель УАВЭ.

Напомним, 1 августа вступил в силу закон №810-IX, который подписал президент Украины Владимир Зеленский. Задача закона – реализовать основные положения меморандума о взаимопонимании между Кабинетом Министров Украины и иностранными инвесторами в ВИЭ.

Закон предусматривает, в частности, снижение "зеленых" тарифов, ограничение объемов ввода в эксплуатацию новых мощностей ВИЭ, введение полной ответственности за небалансы для производителей "чистой" электроэнергии с 2022 года (50% в 2021 году) и другие нормы. Указанные меры позволят экономить государству 7 млрд грн ежегодно.

Кроме того, закон определяет сроки и объемы погашения накопленной задолженности перед производителями ВИЭ – в четвертом квартале этого года государство должно погасить 40% задолженности (9 млрд грн), а остальные 60% в 2021 году.

В свою очередь меморандум предусматривает обеспечение 100% выплат за произведенную "зеленую" электроэнергию, начиная с августа этого года.

10 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина реализовала положения меморандума между Кабинетом Министров и иностранными инвесторами в возобновление энергетику по сокращению зеленых тарифов для солнечных и ветровых станций, что уменьшило финансовые затраты на "зеленую" энергетику.

Зеленский и ответственность - разные полюса....
25.09.2020 09:16
+10
Самі насрали собі в штани і тепер нехай не скиглять.
25.09.2020 09:26
+9
25.09.2020 09:19
Зеленский и ответственность - разные полюса....
25.09.2020 09:16
Всеодно відповідальність наступить. Пройде ще максимум три роки і щурі почнуть бігти, а відповідати прийдеться йому. І самі він,як хтось уже писав, буде першим президентом який реально сяде за прості злочини.
25.09.2020 09:38
- Володимир Олександрович! Скажіть, будь ласка, а чому ви не виконуєте свої передвиборні обіцянки?...
- А я вам ещё перед выборами сказал, «русским языком», что никому ничего не должен… За «Галабародьку» галасавали? С него и спрашивайте!…
25.09.2020 09:41
25.09.2020 10:17
Зелеными могут быть только соратники ЗЕ, а зеленая энергетика враг его спонсоров (Ахмет, КОлом и т.д.) поэтому ее будут щемить.
25.09.2020 09:17
??
25.09.2020 09:20
Что ты несешь Именно *зеленая енергетика* и есть кормушка для твоего Ахметки.
25.09.2020 09:56
С нарика ,как с гуся вода !
25.09.2020 09:18
25.09.2020 09:19
а кому нужна ваша зеленая генерация по 5 грн?
25.09.2020 09:20
Ниже Стрелок отписался, прочитай. Просто сейчас зебилы остановили АЭС, которые своей дешевой энергией компенсировали дорогую "зеленую"
25.09.2020 09:58
не тогда эл.энергия АЄС была дорогой по 56 коп за киловат
а вот Зе ее сделал дешевой, обязал продавать ее по 1 копейке

" 5 августа 2020 Кабмин внес изменения в "Положение о возложении специальных обязанностей участников рынка электроэнергии для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка электроэнергии (ПСО)"
Теперь будет так, что Энергоатом продолжит поставлять дешевую электроэнергию для всех украинских семей, то есть 50% электроэнергии, производимой Энергоатомом, будет поставляться для нужд населения по установленной цене 1 копейка за киловатт. Это, чтобы максимально снизить цену и себестоимость или конечную цену поставки электроэнергии",
25.09.2020 10:14
Читал вчера с ним большое интервью на УП. Тот ещё скалдырник, который помимо всего связан с Фирташем, которого обеляет неуклюжестями а-ля "Фирташ хоть что-то строил".
25.09.2020 09:20
Ну раз личную ответственность, то Тынного уволить.
25.09.2020 09:23
У нас сейчас мега сконцентрированная власть. Личную ответственность однозначно несет Президент Зеленский, все решения принимались в его кабинете.

Ні! У нас всі президенти!
25.09.2020 09:23
https://www.radiosvoboda.org/a/news-krym-energo-blokada/30853927.html Російська влада Криму назвала енергетичну блокаду півострова «спецоперацією Порошенка»

25.09.2020 09:24
Самі насрали собі в штани і тепер нехай не скиглять.
25.09.2020 09:26
Нехай сечу п'ють
25.09.2020 09:31
Опять про воду в Крым.... подробненько.
1. Изначально вода в Крым не была пущена в 14 году, потому что ремонтные и обслуживающие канал бригады глупец Аксенов, наставив блок постов и заминировав проходы на полуостров,не пустил на территорию Крыма.
В связи с тем, что для подачи воды нужна обязательная чистка русла канала, проверка и ремонт всех насосных станций, а так же восстановление шлюзовой системы и установка заглушек, которые систематически, каждую зиму жители растаскивали на металлолом, вода в Крым не пошла, насосную систему не включили
2. после того, как прошел их идиотский референдум, и они сообразили что им нужна вода, они стали требовать ее пуска. На что им были выставлены счета за обслуживание и ремонт всей гидросистемы , а так же озвучена цена днепровской воды. Крым никогда не получал воду бесплатно, они просто не знали этого.
3 Мозги у оккупантов и их марионеток не смогли переварить цифры и просчитать последствия для Крыма при отсутствии днепровской воды, и они отказались от поставок.
4.После этого хозяйственный народ Крыма растащил все металлические детали гидросистемы канала и сдал в металлолом, а из русла канала вытащил бетонные плиты, которые смог. Оставшиеся разрушились от высыхания и воздействия окружающей среды.
5. На сегодняшний день канала как такового не существует. Его нужно не просто восстанавливать, а отстраивать заново.
6. Днепровская вода нашла достойное применение в Херсонской области. Заложены рисовые чеки, инжирные ( в Киеве к слову сейчас много херсонского инжира, вкусный) и фруктовые сады, фундуковые и фисташковые рощи, в которые вложены огромные деньги.
Воду в Крым пустить невозможно.
Олександр Нестеров
25.09.2020 09:45
Янелох перекладає вілповідальність на інших, а коли якийсь позитив, то привласнює собі.
25.09.2020 09:24
Только что в новостях по ICTV
трасса Днепр-Николаев
"построена" год назад
колея 20 см. "великие будивники" мля....
25.09.2020 09:29
Не понимаю ваще смысла в зеленой энергетике. В Запорожье и Кривом Рагу как была жопа с экологией так и будет, даже если перевести всю энергетику тупо на зеленую. Я б ваще отменил бы нахер зеленый тариф. Все должны жить по единым правилам!!!
25.09.2020 09:29
"зеленый тариф" это цена по которой ГОСУДАРСТВО покупает у владельцев солнечных и ветровых электростанций излишки электроэнергии. Просто при порохе работали дешевые АЭС при "смешивании" с электроэнергией от которых выходил нормальный вменяемый тариф. а теперь АЭС остановили и "смешивать" уже не с чем... докерувались зеленые бараны
25.09.2020 09:32
Как по мне зеленая энергетика это не забота о планете, это все полная чушь, ибо кацапы с кетайозами ее все равно засрут. Тут вопрос в бабле кароче, Ринат Бандитыч подтвердит
25.09.2020 09:38
Шо-то всё верх-ногами.
Атомные станции потому и остановили, что летом некуда девать "зеленую". А оплатить ее обязаны в любом случае.
И да. Эту кабалу для всего украинского народа в угоду ахмету подписали именно при порохе.
25.09.2020 09:56
ну надо тебе. "некуда девать". а раньше было куда девать?
кабала говоришь? только почему то раньше это небыло кабалой. почему?
25.09.2020 10:00
Это было кабалой с момента подписания. Просто именно сейчас достроились основные мощности. После этого возникла проблемы:
1. Эта "зеленая энергия" тупо не нужна без маневровых мощностей. То есть рядом с "зеленой" электростанцией нужно строить такую же по мощности тепловую, которая будет замещать когда солнце не светит. Атомные станции для этого непригодны. Они работают в постоянном режиме.
2. Выросшие сверх меры "зеленые" мощности требуют таких же вливаний из бюджета согласно тому самому кабальному договору.
25.09.2020 10:08
бред сивой кобылы в безлунную ночь
25.09.2020 10:16
25.09.2020 10:18
Та невже... Набагато економічно обгрунтованим є зупинка теплової генерації замість атомної. А чому зробили навпаки, спитай у Зеленого.
25.09.2020 10:04
Ответ в п.1 выше
25.09.2020 10:09
Ти взагалі зрозумів що написав??? То ти пишеш що зелену енергію немає куди дівати. Потім ти пишеш що поруч з зеленой станцією треба будувати таку саму по потужності проте теплову яка буде її компенсувати. Де логіка? Доречи, якщо сонце вночі не світить, то вітер дує. І хто тобі сказав що атомні станції працюють у постійному режимі??? Кожен енергоблок має можливість регулювати потужність.
25.09.2020 10:18
Ладно. Тогда объясню на пальцах типа для совсем маленьких.
Бывает такое, что солнце не светит или светит недостаточно! Особенно зимой/весной/осенью.
Сильный ветер в Украине явление тоже довольно редкое!
Электричество нужно всегда, а не только в ясный солнечный день.
Для этого нужно построить тепловую станцию такой же мощности и запускать ее, когда проблемы с солнцем. Это порядка 70% времени.
У ахмета полно тепловых станций. На выходе такая же электроенергия. Но у него появляется возможность впарить ее под видом "зеленой" в 5 раз дороже.
25.09.2020 10:36
Те що ахметка мутить з цим відомо. Але поясни мені, зовсім як маленькому. Якщо Україна може обійтися без зеленої енергії (і це чиста правда), то навіщо будувати нові ТЕС для її компенсації???
25.09.2020 10:51
"Зелена" розбалансовує систему. Вдень енергії багато. Щоб збалансувати - вимкнули атомні блоки. Коли сонця немає треба швидко щось увімкнути, щоб була енергія. З атомними це не вийде. Там довга процедура. Тобто на потужність вимкнених атомних треба добудувати теплових, або інших маневрових потужностей.
Тобто в тих країнах де основа на атомних станціях в "зеленій" сенсу менше нуля. Особливо якщо вони в середніх і вище широтах. (Франція, Україна, Японія)
25.09.2020 11:32
Кумедна логіка. Я розумію що зелені довбні все роблять через сраку, але це вже занадто. А не простіше було атомні не чіпати, а вдень вимикати існуючи ТЕС, Котрі й вмикати коли треба компенсувати відсутність зеленої енергії? А не будувати нікому не потрібні нові ТЕС.
25.09.2020 11:43
В країні дурнів все за межами логіки.
Теплові і зелені в одного власника. Теплові завжди завантажені на повну.
Вдень вони працюють по "зеленому тарифу" і приносять великі прибутки. Ніхто їх вимикати не буде.
25.09.2020 12:26
Вдень вони працюють по "зеленому тарифу" і приносять великі прибутки.



От з цього й треба було починати! І саме заради цього Блазень і повимикав АЕС на користь ахметки.
25.09.2020 12:53
Вообще-то эту тему подписали еще при януковоще.
25.09.2020 10:13
Афёра с "зеленым тарифом" началась где-то в 2013. Тогда этим занимались клюев с ахметом. Но основные договора и контракты заключались позже
25.09.2020 10:22
Несуть відповідальність 73% дебілів, які дали йому абсолютну владу. Це всеодно, що дати дурню гвинтівну і багато набоїв і показати куди їх запихати і на що нажимати. Терпіть. Стріляє куди попало, когось поцілить, комусь повезе.
25.09.2020 09:35
Кодлан Коломойского разрушает Украину методично, дружно, энергично. Ермак архитектор схемы, по которой Кремль дает доступ Коломойскому к российским энергоресурсам, взамен чего Киев соглашается на "формулу Штайнмайера"./ По мнению председателя профсоюза горняков Волынца, Герус уничтожил энергобезопасность страны, а пролоббированный им импорт российского угля и электроэнергии разрушили отечественный энергетический комплекс. /Коломойский пытается зарабатывать на аукционах "Энергоатома" по схеме, аналогичной в "Центрэнерго". /А пианист отвлекал внимание от диверсий Коломойского суетой вокруг зелёной энергетики.
25.09.2020 09:36
А що йому зроблять? Козу покажуть? С*ав він на інвесторів, його задача- здати Україну пуйлу.
25.09.2020 09:41
https://babel.ua/news/51710-shemi-slugi-narodu-nabrali-sobi-v-pomichniki-rodichiv-popri-obicyanki-zelenskogo-pozbutisya-kumivstva Щонайменше пʼятнадцять народних депутатів із президентської фракції «Слуга народу» призначили в помічники батьків, братів, дружин і чоловіків. Деяких з них - із премією з держбюджету та підвищеними зарплатами. Хоча Володимир Зеленський, ще будучи кандидатом у президенти, обіцяв, що у владі «кумівства не буде».
https://babel.ua/news/51710-shemi-slugi-narodu-nabrali-sobi-v-pomichniki-rodichiv-popri-obicyanki-zelenskogo-pozbutisya-kumivstva Про це йдеться в розслідуванні програми «Схеми».
25.09.2020 10:05
Если эти "инвесторы" планировали бесконечно доить украинцев своей нахрен не нужной зеленой энергетикой по неадекватным ценам - то они херовые инвесторы, раз впряглись в коррупционную схему, созданную под Ахметова с Клюевым.
25.09.2020 10:11
Зеленський несе не тільки якусь фігню, але й відповідальність
25.09.2020 10:12
Все должно быть РЫНОЧНЫМ никаких преференций быть ни у кого не должно - это залог здоровой экономики и минимум коррупции!
25.09.2020 10:17
Здесь Зеленский прав. У нас нет сейчас денег на модные штуки вроде "зелёной энергетики".
25.09.2020 10:31
а на шо у вас є гроші?
на напхання беніних кишень? сукисів?
25.09.2020 10:38
И тем не менее китаезы строят очередную электростанцию в районе Южного - Коблево(((
25.09.2020 11:43
энергетикой страны должны заниматься специалисты. и эта система должна быть сбалансирована. а не мразь донецкая ахметка, который с помощью продажных правящих мразей наклоняет всю страну. как по мне ахметка давно должен топтать зону, а не покупать замки в европе по 200 миллионов евро. вопрос- кто у нас премьер ? правильно, шмыгло, менеджер гниды ахметки. как вы думаете, на кого эта мразь ахметовская будет работать ? правильно на ахметку. делайте выводы, господа лохи . ахметка еще не все замки и виллы скупил
25.09.2020 13:40
 
 