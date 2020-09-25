Зеленский несет личную ответственность перед инвесторами за проблемы в зеленой энергетике, - соучредитель УАВЭ
Президент Владимир Зеленский единолично принимает решения в стране и поэтому несет личную ответственность перед иностранными инвесторами в возобновляемую энергетику (ВИЭ) за проблемы, которые связаны с кризисом неплатежей за произведенную зеленую электроэнергию.
Об этом в интервью изданию "Экономическая правда" заявил соучредитель "Украинской ассоциации возобновляемой энергетики" (УАВЭ) Игорь Тынный.
"У нас сейчас мега сконцентрированная власть. Личную ответственность однозначно несет Президент Зеленский, все решения принимались в его кабинете. Это же от него зависит, кого он слушает как советников, кого не слушает", - сказал Тынный.
Он также отметил, что инвесторы более года пытались попасть на прием к Президенту Зеленскому, но десятки писем с просьбой о встрече были им проигнорированы. Поэтому в переговорном процессе с инвесторами в ВИЭ учавствовал премьер-министр Денис Шмыгаль, на чью позицию большое влияние имели Андрей Герус, Юлия Ковалив и Валерий Тарасюк. В конечном итоге все они повлияли на решение Президента по "зеленым".
По словам Тынного, инвесторы ВИЭ пошли на уступки и согласились на снижение зеленых тарифов, однако государство со своей стороны не выполняет обязательства относительно погашения долгов и обеспечения текущих выплат за зеленую электроэнергию.
О подчеркнул, что иностранные инвесторы готовят иски в международные арбитражи и они уверены в своей победе, поскольку вероятность удовлетворения иска очень высока.
"Иностранные компании почти все готовят иски, потому что они могут судиться в Париже, Вашингтоне или в Стокгольме", - добавил соучредитель УАВЭ.
Напомним, 1 августа вступил в силу закон №810-IX, который подписал президент Украины Владимир Зеленский. Задача закона – реализовать основные положения меморандума о взаимопонимании между Кабинетом Министров Украины и иностранными инвесторами в ВИЭ.
Закон предусматривает, в частности, снижение "зеленых" тарифов, ограничение объемов ввода в эксплуатацию новых мощностей ВИЭ, введение полной ответственности за небалансы для производителей "чистой" электроэнергии с 2022 года (50% в 2021 году) и другие нормы. Указанные меры позволят экономить государству 7 млрд грн ежегодно.
Кроме того, закон определяет сроки и объемы погашения накопленной задолженности перед производителями ВИЭ – в четвертом квартале этого года государство должно погасить 40% задолженности (9 млрд грн), а остальные 60% в 2021 году.
В свою очередь меморандум предусматривает обеспечение 100% выплат за произведенную "зеленую" электроэнергию, начиная с августа этого года.
10 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина реализовала положения меморандума между Кабинетом Министров и иностранными инвесторами в возобновление энергетику по сокращению зеленых тарифов для солнечных и ветровых станций, что уменьшило финансовые затраты на "зеленую" энергетику.
- А я вам ещё перед выборами сказал, «русским языком», что никому ничего не должен… За «Галабародьку» галасавали? С него и спрашивайте!…
а вот Зе ее сделал дешевой, обязал продавать ее по 1 копейке
" 5 августа 2020 Кабмин внес изменения в "Положение о возложении специальных обязанностей участников рынка электроэнергии для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка электроэнергии (ПСО)"
Теперь будет так, что Энергоатом продолжит поставлять дешевую электроэнергию для всех украинских семей, то есть 50% электроэнергии, производимой Энергоатомом, будет поставляться для нужд населения по установленной цене 1 копейка за киловатт. Это, чтобы максимально снизить цену и себестоимость или конечную цену поставки электроэнергии",
Ні! У нас всі президенти!
1. Изначально вода в Крым не была пущена в 14 году, потому что ремонтные и обслуживающие канал бригады глупец Аксенов, наставив блок постов и заминировав проходы на полуостров,не пустил на территорию Крыма.
В связи с тем, что для подачи воды нужна обязательная чистка русла канала, проверка и ремонт всех насосных станций, а так же восстановление шлюзовой системы и установка заглушек, которые систематически, каждую зиму жители растаскивали на металлолом, вода в Крым не пошла, насосную систему не включили
2. после того, как прошел их идиотский референдум, и они сообразили что им нужна вода, они стали требовать ее пуска. На что им были выставлены счета за обслуживание и ремонт всей гидросистемы , а так же озвучена цена днепровской воды. Крым никогда не получал воду бесплатно, они просто не знали этого.
3 Мозги у оккупантов и их марионеток не смогли переварить цифры и просчитать последствия для Крыма при отсутствии днепровской воды, и они отказались от поставок.
4.После этого хозяйственный народ Крыма растащил все металлические детали гидросистемы канала и сдал в металлолом, а из русла канала вытащил бетонные плиты, которые смог. Оставшиеся разрушились от высыхания и воздействия окружающей среды.
5. На сегодняшний день канала как такового не существует. Его нужно не просто восстанавливать, а отстраивать заново.
6. Днепровская вода нашла достойное применение в Херсонской области. Заложены рисовые чеки, инжирные ( в Киеве к слову сейчас много херсонского инжира, вкусный) и фруктовые сады, фундуковые и фисташковые рощи, в которые вложены огромные деньги.
Воду в Крым пустить невозможно.
Олександр Нестеров
трасса Днепр-Николаев
"построена" год назад
колея 20 см. "великие будивники" мля....
Атомные станции потому и остановили, что летом некуда девать "зеленую". А оплатить ее обязаны в любом случае.
И да. Эту кабалу для всего украинского народа в угоду ахмету подписали именно при порохе.
кабала говоришь? только почему то раньше это небыло кабалой. почему?
1. Эта "зеленая энергия" тупо не нужна без маневровых мощностей. То есть рядом с "зеленой" электростанцией нужно строить такую же по мощности тепловую, которая будет замещать когда солнце не светит. Атомные станции для этого непригодны. Они работают в постоянном режиме.
2. Выросшие сверх меры "зеленые" мощности требуют таких же вливаний из бюджета согласно тому самому кабальному договору.
Бывает такое, что солнце не светит или светит недостаточно! Особенно зимой/весной/осенью.
Сильный ветер в Украине явление тоже довольно редкое!
Электричество нужно всегда, а не только в ясный солнечный день.
Для этого нужно построить тепловую станцию такой же мощности и запускать ее, когда проблемы с солнцем. Это порядка 70% времени.
У ахмета полно тепловых станций. На выходе такая же электроенергия. Но у него появляется возможность впарить ее под видом "зеленой" в 5 раз дороже.
Тобто в тих країнах де основа на атомних станціях в "зеленій" сенсу менше нуля. Особливо якщо вони в середніх і вище широтах. (Франція, Україна, Японія)
Теплові і зелені в одного власника. Теплові завжди завантажені на повну.
Вдень вони працюють по "зеленому тарифу" і приносять великі прибутки. Ніхто їх вимикати не буде.
От з цього й треба було починати! І саме заради цього Блазень і повимикав АЕС на користь ахметки.
https://babel.ua/news/51710-shemi-slugi-narodu-nabrali-sobi-v-pomichniki-rodichiv-popri-obicyanki-zelenskogo-pozbutisya-kumivstva Про це йдеться в розслідуванні програми «Схеми».
на напхання беніних кишень? сукисів?