Зеленский несет личную ответственность перед инвесторами за проблемы в зеленой энергетике, - соучредитель УАВЭ

Президент Владимир Зеленский единолично принимает решения в стране и поэтому несет личную ответственность перед иностранными инвесторами в возобновляемую энергетику (ВИЭ) за проблемы, которые связаны с кризисом неплатежей за произведенную зеленую электроэнергию.

Об этом в интервью изданию "Экономическая правда" заявил соучредитель "Украинской ассоциации возобновляемой энергетики" (УАВЭ) Игорь Тынный.

"У нас сейчас мега сконцентрированная власть. Личную ответственность однозначно несет Президент Зеленский, все решения принимались в его кабинете. Это же от него зависит, кого он слушает как советников, кого не слушает", - сказал Тынный.

Он также отметил, что инвесторы более года пытались попасть на прием к Президенту Зеленскому, но десятки писем с просьбой о встрече были им проигнорированы. Поэтому в переговорном процессе с инвесторами в ВИЭ учавствовал премьер-министр Денис Шмыгаль, на чью позицию большое влияние имели Андрей Герус, Юлия Ковалив и Валерий Тарасюк. В конечном итоге все они повлияли на решение Президента по "зеленым".

По словам Тынного, инвесторы ВИЭ пошли на уступки и согласились на снижение зеленых тарифов, однако государство со своей стороны не выполняет обязательства относительно погашения долгов и обеспечения текущих выплат за зеленую электроэнергию.

О подчеркнул, что иностранные инвесторы готовят иски в международные арбитражи и они уверены в своей победе, поскольку вероятность удовлетворения иска очень высока.

"Иностранные компании почти все готовят иски, потому что они могут судиться в Париже, Вашингтоне или в Стокгольме", - добавил соучредитель УАВЭ.

Напомним, 1 августа вступил в силу закон №810-IX, который подписал президент Украины Владимир Зеленский. Задача закона – реализовать основные положения меморандума о взаимопонимании между Кабинетом Министров Украины и иностранными инвесторами в ВИЭ.

Закон предусматривает, в частности, снижение "зеленых" тарифов, ограничение объемов ввода в эксплуатацию новых мощностей ВИЭ, введение полной ответственности за небалансы для производителей "чистой" электроэнергии с 2022 года (50% в 2021 году) и другие нормы. Указанные меры позволят экономить государству 7 млрд грн ежегодно.

Кроме того, закон определяет сроки и объемы погашения накопленной задолженности перед производителями ВИЭ – в четвертом квартале этого года государство должно погасить 40% задолженности (9 млрд грн), а остальные 60% в 2021 году.

В свою очередь меморандум предусматривает обеспечение 100% выплат за произведенную "зеленую" электроэнергию, начиная с августа этого года.

10 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина реализовала положения меморандума между Кабинетом Министров и иностранными инвесторами в возобновление энергетику по сокращению зеленых тарифов для солнечных и ветровых станций, что уменьшило финансовые затраты на "зеленую" энергетику.